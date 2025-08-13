Dorința SUA este de a obține o încetare a focului în Ucraina, afirmă Macron după reuniunea cu Trump
Radio Chisinau, 13 august 2025 21:15
Dorința SUA este de a „obține o încetare a focului” în Ucraina, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune online cu omologul său american Donald Trump, la care au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, organizată cu două zile înainte de summitul din Alaska între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin.
Acum 30 minute
21:15
Acum o oră
20:55
Crește numărul cazurilor de Covid-19. Aproape 250 de cazuri au fost raportate săptămâna trecută # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național. În ultima săptămână, au fost raportate 248 de cazuri, față de 116 cazuri în săptămâna anterioară și 78 de cazuri cu două săptămâni în urmă.
Acum 2 ore
20:35
20:10
Premieră medicală: Doctorii din Chișinău au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a realizat în premieră în Republica Moldova o intervenție chirurgicală complexă, prin care au salvat piciorul unui pacient de la amputație. Este vorba despre prima procedură de aterectomie direcțională endovasculară percutană, o tehnică modernă și minim-invazivă, utilizată pentru tratarea unei artere blocate.
19:50
Conferința Națională Vitivinicolă: Vinul moldovenesc pe mesele consumatorilor europeni # Radio Chisinau
Viitorul vinului moldovenesc în context european va fi discutat în cadrul celei de-a IX-a ediții a Conferinței Naționale Vitivinicole. Evenimentul, programat pentru 22 august, va reuni lideri ai industriei vitivinicole, reprezentanți ai autorităților, investitori și parteneri internaționali, transmite IPN.
Acum 4 ore
19:25
ELECTORALA 2025 | Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat-o astăzi pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent la alegrile parlamentare din 28 septembrie.
19:00
Înaintare majoră a forțelor ruse în Ucraina, când Europa se pregătește pentru summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Radio Chisinau
Ofensiva dezlănțuită de Rusia în estul Ucrainei prindea viteză și câștiga teren, miercuri, cu două zile rămase până la summitul pe care îl vor avea în Alaska președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump.
18:40
Poliția propune Primăriei capitalei inițierea procedurii juridice privind interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor: „Sunt organizate de grupările criminale pentru a provoca încălcarea ordinii publice” # Radio Chisinau
Poliția propune Primăriei municipiului Chișinău inițierea procedurii juridice prin care se va cere interzicerea acțiunilor de protest organizate, în centrul capitalei, de către Ilan Șor. Adresarea a parvenit din partea lui Marin Garaz, șeful direcției de poliție a municipiului Chișinău, care a subliniat că „acțiunile sunt organizate de grupările criminale, în schimbul unor remunerări financiare, pentru a provoca încălcarea ordinii publice”. De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei capitalei au menționat că „vor acționa în cazul în care și alte instituții abilitate vor prezenta probe suplimentare, care vor demonstra riscurile acestor evenimente”, informează MOLDPRES.
18:20
ELECTORALA 2025 | Partidul Uniunea Centristă din Moldova a depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova.
17:55
CSP solicită măsuri urgente pentru protecția acuzatorilor de stat, după ce procurorul în dosarul Evgheniei Guțul a primit amenințări # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat astăzi un mesaj prin care condamnă amenințările la adresa procurorilor și cere protecție imediată pentru acuzatorii de stat. Se întâmplă după ce procurorul Ghenadie Epure, acuzator în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a primit mesaje scrise și video cu amenințări. „Aceste demersuri constituie o tentativă gravă de intimidare a acuzatorilor de stat, iar această situație este una inadmisibilă”, transmite CSP.
Acum 6 ore
17:30
Lucrările de reabilitare pe segmentul feroviar Cantemir – Fălciu avansează. Mircea Păscăluță: „Continuăm reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională” (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România) au fost inspectate de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, și omologul său de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, transmite MOLDPRES.
17:10
Ministra Justiției: Extrădarea lui Plahotniuc poate dura câteva zile, odată cu un verdict final # Radio Chisinau
Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, susține că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile, odată ce va fi un verdict final oferit de Ministerul Justiției din Grecia. Precizările sunt făcute în contextul în care Curtea de Apel de la Atena a acceptat astăzi extrădarea fostului lider democrat, transmite IPN.
16:50
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului INJ din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel # Radio Chisinau
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel.
16:30
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu liderii UE. Ce le-a transmis Donald Trump participanților # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump le-a transmis un mesaj, pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, liderilor europeni, cu mai puțin de două ore înainte de convorbirea pe care o va purta cu aceștia. „Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, se arată în mesajul liderului de la Washington, într-o zi decizivă pentru drumul spre pace al Ucrainei. Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, miercuri, 13 august, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan.
16:15
O companie aeriană lansează cursa directă Chișinău - Wroclaw. Când vor fi operate primele zboruri # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău își extinde rețeaua de destinații odată cu lansarea noii rute directe către Wroclaw, Polonia. Zborurile vor fi operate de Wizz Air de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.
15:50
Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile devastatoare din Grecia pentru a doua zi consecutiv (FOTO) # Radio Chisinau
Pompierii din Republica Moldova continuă pentru a doua zi consecutiv misiunea de stingere a incendiilor de proporții din Grecia, intervenind activ în regiunea Patras, una dintre cele mai afectate zone din cauza incendiilor extinse izbucnite în zona industrială. Condițiile meteo nefavorabile, cu vânt puternic și temperaturi ridicate, au favorizat răspândirea rapidă a flăcărilor pe suprafețe întinse, amenințând localități și obiective industriale aflate chiar și la zeci de kilometri distanță.
Acum 8 ore
15:30
A fost semnat contractul pentru restaurarea clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei # Radio Chisinau
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău au semnat un contract de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei, informează MOLDPRES.
15:10
Avocații lui Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România: „O situație fără precedent” # Radio Chisinau
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei care îi interzice intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului prin care a fost impusă această interdicție.
14:50
Ministerul Agriculturii a început simulările finale pentru screeningul bilateral cu UE pe capitolele 11 și 12 # Radio Chisinau
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, programat pentru luna septembrie 2025. Simulările vizează capitolul 11, „Agricultură și Dezvoltare Rurală”, și capitolul 12, „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”.
14:35
ELECTORALA 2025 | Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel. CEC invocă motive de securitate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN.
14:10
Ministerul Educației și Cercetării (CEC) informează că astăzi, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
13:50
Alexandru Machidon și Victor Furtună, admiși în etapa finală a concursului pentru funcția de Procuror General # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a validat în ședința de astăzi, 13 august, dosarele celor doi candidați înregistrați pentru concursul de selectare a noului Procuror General.
Acum 12 ore
13:30
Volodimir Zelenski, așteptat la Berlin. Va avea, alături de cancelarul Friedrich Merz, o videoconferință cu Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat astăzi, 13 august, la Berlin, pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferință cu președintele american Donald Trump, a comunicat publicația germană Bild, informează MOLDPRES.
13:20
13:15
12:55
ELECTORALA 2025 | Ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 13 august, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 14 august.
12:10
VIDEO | Patru membri ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena” au fost reținuți pentru șantaj # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că patru membri „activi” ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena” au fost reținuți de organele de forță. Aceștia ar fi implicați în comiterea șantajului pentru a obține sume impunătoare de bani.
11:50
Volodimir Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa, relatează AFP, preluat de Agerpres.
11:30
Trei focare de pestă porcină africană au fost înregistrate în raioanele Râșcani și Leova # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că alte trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul Seliște, raionul Leova.
11:15
OAMENII CETĂȚII | „Din „dușmani ai poporului”, în sfinți la care credincioșii se închină cu pietate. Sfântul Preot Mucenic Alexandru și Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie (Audio) # Radio Chisinau
Doi mari mărturisitori ai credinței din Basarabia au fost ridicați la rangul de sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, cu cinstire deosebită în Mitropolia Basarabiei. Este vorba despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru și Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie, personalități care au apărat valorile creștine în fața prigoanei comuniste și care au rămas neclintiți în misiunea lor pastorală, chiar cu prețul vieții.
11:00
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, cercetat penal pentru trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, l-a plasat sub control judiciar. Informațiile în acest sens au fost confirmate pentru IPN de către Violina Moraru, responsabilă pentru comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentanții mass-media.
10:40
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat la telefon. Președintele României va merge toamna la Kiev # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, președintele Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a efectua o vizită oficială la Kiev în această toamnă, transmite IPN.
10:30
„Răspândesc dezinformări cu impact asupra securității naționale”. Peste 400 de canale TikTok sunt vizate de autorități pentru blocare # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că autoritățile Republicii Moldovaau au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care conțin mii de videoclipuri, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale.
10:25
10:00
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN.
09:45
Kremlinul nu renunță la ideea „transnistrizării” Republicii Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Fugarul Ilan Șor și-a deconspirat propria schemă de corupere politică și acționează direct pentru a pune presiuni asupra instituțiilor de stat, spun analiștii politici de la Chișinău, pentru Jurnal.md, și atenționează că autoritățile trebuie să fie prudente, dar și eficiente în această perioadă.
09:25
Maia Sandu, la întâlnire cu participanții taberei DOR: „Republica Moldova vă așteaptă mereu cu brațele deschise” # Radio Chisinau
De Ziua Internațională a Tineretului, care este a fost marcată ieri, 12 august, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Republica Moldova.
09:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru miercuri, 13 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 54 de bani pentru euro și de 16 lei și 83 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
08:50
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în care judecătorii constituționali vor depune jurământul # Radio Chisinau
Duminică, 17 august, Parlamentul Republicii Moldova se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut aseară de șeful Legislativului, Igor Grosu.
Acum 24 ore
08:25
Grav accident în raionul Cahul: Doi soți au murit, iar cei trei copii ai acestora au ajuns la spital # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că un grav accident rutier s-a produs aseară în satul Burlăceni din raionul Cahul, în urma căruia două persoane, soț și soție, au decedat, iar cei trei copii ai cuplului, în vârstă de 5, 7 și 10 ani, au suferit traumatisme.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 13 august, vremea se menține stabilă în Republica Moldova, fără precipitații și cu temperaturi ce vor urca până la 32 de grade Celsius.
Ieri
21:10
Începând cu 2 septembrie 2025, regulile pentru reînnoirea vizelor SUA se schimbă semnificativ, avertizează Ambasada SUA la București. Categoriile de solicitanți care pot obține viza fără procedurile obișnuite vor fi reduse drastic, iar cei mai mulți aplicanți pentru o viză de non-imigrant vor trebui să parcurgă pași suplimentari față de sistemul actual.
20:45
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Sergiu Bejan, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru lucrările de reabilitare a drumului național R34, în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite MOLDPRES.
20:25
Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin # Radio Chisinau
Armata ucraineană a transmis marți că este angajată în lupte grele în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, și a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse.
20:05
Zestrea Neamului | Angelica Flutur: „După 20 de ani de cântec, știu că sunt pe drumul meu” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
19:40
Partidul de guvernământ denunță mesaje de amenințare a cetățenilor: „O nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții” # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) semnalează mai multe cazuri în care cetățenii au fost sunați și amenințați cu moartea, pe ecranul telefonului fiind afișat numărul de telefon al formațiunii. În acest context, reprezentanții PAS atenționează că acțiunea reprezintă „o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții”, comunică MOLDPRES.
19:20
Reacția primarului Ion Ceban după ce Poliția i-a cerut să nu autorizeze protestul lui Șor (VIDEO) # Radio Chisinau
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat după ce Poliția i-a solicitat să nu permită desfășurarea protestului organizat de Ilan Șor. Edilul respinge cererea Poliției și califică mesajul drept unul „manipulator”, menționând că Primăria nu autorizează evenimentele politice, ci doar le înregistrează, în conformitate cu legea.
19:20
FOTO | Progrese semnificative pe șantierul liniei electrice Vulcănești–Chișinău: 93% din fundații finalizate, 35 km de cabluri întinse # Radio Chisinau
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm accelerat, cu rezultate semnificative înregistrate pe parcursul ultimei luni. Potrivit Ministeului Energiei, până în prezent au fost finalizate peste 475 de fundații pentru piloni, adică peste 93% din totalul planificat, iar 395 de piloni au fost deja asamblați, dintre care peste 330 montați.
19:00
ELECTORALA 2025 | Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a depus la CEC lista de candidați pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cererea de înregistrare a listei de candidați din partea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025.
