Numărul turiștilor care au vizitat Republica Moldova a crescut cu 44% în prima jumătate a anului 2025

18:40

Poliția propune Primăriei municipiului Chișinău inițierea procedurii juridice prin care se va cere interzicerea acțiunilor de protest organizate, în centrul capitalei, de către Ilan Șor. Adresarea a parvenit din partea lui Marin Garaz, șeful direcției de poliție a municipiului Chișinău, care a subliniat că „acțiunile sunt organizate de grupările criminale, în schimbul unor remunerări financiare, pentru a provoca încălcarea ordinii publice”. De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei capitalei au menționat că „vor acționa în cazul în care și alte instituții abilitate vor prezenta probe suplimentare, care vor demonstra riscurile acestor evenimente”, informează MOLDPRES.