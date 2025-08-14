Ex-ministrul Dumitru Alaiba a dezvăluit cât l-a costat nunta în Moldova

10:50

Un bărbat de 34 de ani riscă până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață pentru omor intenționat, săvârșit cu deosebită cruzime. Tragedia s-a produs pe 8 iunie 2025. Potrivit Procuraturii Generale (PG), învinuitul, aflat la domiciliul său din municipiul Bălți, a consumat alcool împreună cu victima, un bărbat de 47 de […] Articolul Un bărbat riscă închisoare pe viață după ce și-a omorât amicul de pahar cu un topor apare prima dată în Realitatea.md.