Din grabă sau neștiință? Ministerul Infrastructurii s-a încurcat în muzee, într-un comunicat oficial
Realitatea.md, 14 august 2025 16:20
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunța într-un comunicat oficial, miercuri, 13 august, că urmează a fi efectuate lucrări de amploare la clădirea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău, aflat pe strada Mihail Kogălniceanu 82, grație unui proiect sprijinit de Guvern. 63 de milioane de lei vor fi alocate în acest sens. „Investim […] Articolul Din grabă sau neștiință? Ministerul Infrastructurii s-a încurcat în muzee, într-un comunicat oficial apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
16:20
VIDEO Incendiu puternic într-un apartament de la etajul șapte. Pompierii au evacuat doi adolescenți # Realitatea.md
Un apartament de la etajul șapte al unui bloc din Bender a luat foc joi, 14 august. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit autorităților din regiune, proprietarii locuinței nu se aflau acasă, motiv pentru care salvatorii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a stinge flăcările. Doi adolescenți au fost evacuați […] Articolul VIDEO Incendiu puternic într-un apartament de la etajul șapte. Pompierii au evacuat doi adolescenți apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Din grabă sau neștiință? Ministerul Infrastructurii s-a încurcat în muzee, într-un comunicat oficial # Realitatea.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunța într-un comunicat oficial, miercuri, 13 august, că urmează a fi efectuate lucrări de amploare la clădirea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău, aflat pe strada Mihail Kogălniceanu 82, grație unui proiect sprijinit de Guvern. 63 de milioane de lei vor fi alocate în acest sens. „Investim […] Articolul Din grabă sau neștiință? Ministerul Infrastructurii s-a încurcat în muzee, într-un comunicat oficial apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
16:30
Preoții români, călugării și călugărițele trebuie să scoată bani din bunzunar la internarea în spitale # Realitatea.md
Preoții, călugării și călugărițele din România nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate de la 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare. Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat. Măsura face parte din planul Executivului de reducere a cheltuielilor și […] Articolul Preoții români, călugării și călugărițele trebuie să scoată bani din bunzunar la internarea în spitale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
16:00
EXCLUSIV! În Moldova, familiile nu și-au putut înmormânta rudele din cauza unui blocaj digital, care a durat două zile # Realitatea.md
Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției s-a defectat. Din cauza acestei defecțiuni, rudele persoanelor decedate nu au putut primi corpurile neînsuflețite pentru a le înmormânta la timp. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA.MD de către vicedirectorul Centrului de Medicină Legală, Ivan Bulgaru. […] Articolul EXCLUSIV! În Moldova, familiile nu și-au putut înmormânta rudele din cauza unui blocaj digital, care a durat două zile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:50
Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta își va extinde programul de lucru la regim 24/24, permițând traversarea frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Noul program va intra în vigoare pe 15 august 2025, începând cu ora 08:00. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova […] Articolul Postul vamal Leova–Bumbăta va funcționa non-stop începând cu 15 august apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Prețurile locuințelor din Chișinău continuă să crească: ”Prima Casă Plus” împinge creditarea la un nivel record # Realitatea.md
Prețurile imobilelor rezidențiale din municipiul Chișinău au continuat să crească în trimestrul II 2025, deși într-un ritm mai moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a ajuns la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul precedent și cu 33,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe […] Articolul Prețurile locuințelor din Chișinău continuă să crească: ”Prima Casă Plus” împinge creditarea la un nivel record apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În ultimele două luni din anul 2025, 482 de șoferi au fost lăsați fără permis pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză. Poliția Națională transmite că suspendarea permisului de conducere este temporară, iar pierderea unei vieți este definitivă. În acest sens, oamenii legii reamintesc șoferilor să adapteze viteza la condițiile […] Articolul Viteza ucide! 482 de șoferi au rămas fără permis în ultimele două luni din 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:00
Pe teritoriul Grădiniței-creșă Nr. 167, o instituție specializată pentru copii hipoacuzici, cu implant cohlear, autism și diagnoză PCI, a fost amenajat un teren de sport și joacă incluziv. Proiectul a fost implementat și finanțat de Primăria Chișinău. În prezent, multiple proiecte de acest tip sunt implementate în cadrul programului „Buget Civil”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii […] Articolul Un teren de sport modern a fost amenajat pe teritoriul unei grădinițe din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
O femeie de 41 de ani și-a pierdut viața în iazul din localitatea Bușila, raioanul Ungheni. Tragedia s-a produs miercuri seara, 13 august. „La fața locului au intervenit efectivul gărzii serviciului postului de salvatori și pompieri teritorial Pîrlița și echipa de scafandrieri din cadrul Unității de salvatori și pompieri Ungheni, care au depistat și extras […] Articolul Tragic! O femeie s-a înecat într-un iaz din raionul Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Unul dintre cei mai periculoși țânțari din lume a ajuns în Ucraina: riscuri pentru sănătate # Realitatea.md
În Ucraina a fost depistat țânțarul tigru (Aedes albopictus), considerat unul dintre cei mai periculoși din lume, capabil să transmită peste 20 de virusuri grave, inclusiv febra West Nile, dengue și Zika, transmite Unian. Specialiștii avertizează că, spre deosebire de speciile locale, țânțarul tigru înțeapă chiar și în timpul zilei, fără să fie deranjat de […] Articolul Unul dintre cei mai periculoși țânțari din lume a ajuns în Ucraina: riscuri pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit 1 700 de euro mită pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi cerut banii în schimbul oferirii de suport […] Articolul Funcționar public din Chișinău, reținut pentru luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:20
Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Republicii Moldova la Madrid, avertizează cetățenii moldoveni aflați în Spania despre un val de căldură extrem. Avertizarea este valabilă și pentru cei care urmează să călătorească sau să tranziteze această țară, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până pe 18 august […] Articolul Avertizare pentru moldovenii din Spania: caniculă și risc de incendii apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Raportul SUA privind drepturile omului în Moldova: progrese limitate și provocări persistente # Realitatea.md
Cazuri de tortură insuficient investigate, presiuni asupra libertății presei și încălcări sistematice în regiunea transnistreană – sunt doar câteva dintre problemele grave semnalate în raportul anual privind drepturile omului în Republica Moldova, publicat de Departamentul de Stat al SUA și analizat de Promo-LEX. Deși raportul constată că nu au avut loc schimbări majore față de […] Articolul Raportul SUA privind drepturile omului în Moldova: progrese limitate și provocări persistente apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Scenariul suspendării șefului statului se poate repeta? Chicu: Nu vom tolera încălcările președintelui # Realitatea.md
Parlamentul viitor nu va accepta derapaje de la Constituție din partea președintelui sau a altor oficiali, a declarat liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Chicu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV. „Parlamentul viitor nu va tolera încălcările președintelui, prim-ministrului sau a oricărui alt funcționar pentru că […] Articolul Scenariul suspendării șefului statului se poate repeta? Chicu: Nu vom tolera încălcările președintelui apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select # Realitatea.md
Fundaţia Constantin Mimi menţine muzica clasică în calendarul cultural al Republicii Moldova şi readuce la Castel Mimi, la început de toamnă, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera. Şi în acest an, pe scena singurului castel vinicol din ţară, vor răsuna arii celebre, interpretate de muzicieni cu renume internaţional. 60 de […] Articolul VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile: 100 de cadre didactice participă la instruiri # Realitatea.md
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile. Instruirile abordează teme precum aplicarea unor […] Articolul Sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile: 100 de cadre didactice participă la instruiri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați de oamenii legii pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al Capitalei. Asupra acestora au fost găsite 40 de pachețele cu drog, pregătite pentru a fi ascunse în ascunzișuri, în vederea comercializării. Potrivit Poliției Naționale, persoanele activau în calitate de curieri pentru un magazin online de substanțe narcotice, […] Articolul VIDEO Trei tineri, printre care doi minori, prinși cu droguri. Activau ca curieri apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Caz ieșit din comun la Grinăuți. Lecții de propagandă oferite de un preot din Nisporeni – VIDEO # Realitatea.md
„Războiul din Ucraina e legat de Grinăuți, dacă nu știați, iată vă spun eu” sau „Tu ești președintele Republicii Moldova, nu faci nimic pentru a uni două țări, dar în același timp faci zarvă pentru ca oamenii să se certe între ei”. Sunt doar două exemple surprinse de echipa NordNews, în care preotul din Nisporeni, […] Articolul Caz ieșit din comun la Grinăuți. Lecții de propagandă oferite de un preot din Nisporeni – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Accesul pacienților oncologici la tratament chimioterapeutic va fi extins în spitalele raionale și cel din Bălți # Realitatea.md
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de locul de trai. Un ordin semnat de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, prevede organizarea acestor servicii prin deconcentrare, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Directorii instituțiilor medico-sanitare publice vor asigura prestarea serviciilor atât pentru populația din propriul raion, cât și, […] Articolul Accesul pacienților oncologici la tratament chimioterapeutic va fi extins în spitalele raionale și cel din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Transportatorii auto, din nou la protest: Nemulțumiți de tarife și noile reglementări # Realitatea.md
Joi, 14 august, transportatorii auto au ieșit din nou la protest, adunându-se în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto, pe strada Piața Gării din Chișinău. Nemulțumiți de modul în care este reglementat sectorul, aceștia cer Guvernului și Ministerului Infrastructurii trei lucruri clare: să publice metodologia de calcul a tarifelor, să renunțe la proiectul privind […] Articolul Transportatorii auto, din nou la protest: Nemulțumiți de tarife și noile reglementări apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:10
Guvernul are prioritate pentru evenimentul de sâmbătă din PMAN, în ciuda protestului anunțat de Șor # Realitatea.md
Guvernul va organiza sâmbătă, 16 august, expoziția în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), deși fugarul Ilan Șor anunțase anterior un protest pentru aceeași zi și loc. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe convocate de Primăria Capitalei, având în vedere existența a două declarații prealabile pentru aceeași dată și adresă. Potrivit legislației, în astfel […] Articolul Guvernul are prioritate pentru evenimentul de sâmbătă din PMAN, în ciuda protestului anunțat de Șor apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Heritage Code” de la RLIVE TV ajunge la SCINEMA – festivalul australian de film științific # Realitatea.md
Scinema este un festival internațional de film științific găzduit în Australia. Festivalul a fost inițiat în 2000 la Canberra de Rebecca Scott și Damian Harris și s‑a dezvoltat de la proiecțiile locale la un eveniment care primește peste 1 300 de filme din peste 80 de țări. Misiunea SCINEMA este de a crea legături între comunitatea științifică și […] Articolul „Heritage Code” de la RLIVE TV ajunge la SCINEMA – festivalul australian de film științific apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
După o perioadă de instabilitate, prețurile la benzină și motorină în țară vor scădea, avertizează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților. Potrivit responsabililor, tendința descendentă este influențată de diminuarea cotațiilor Platts și de aprecierea moderată a monedei naționale față de dolarul SUA. Pentru vineri, 15 […] Articolul Carburanți mai ieftini! Noile prețuri la benzină și motorină, afișate de ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Două persoane au ajuns la spital, după ce un automobil și o motocicletă s-au lovit miercuri seara, 13 august, în orașul Bălți. „Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul de marca Mercedes ce era condus de un tânăr de 21 ani, deplasându-se pe strada Decebal , în timpul efectuării manevrei de schimbare a benzii de circulație, a acroșat […] Articolul VIDEO Un automobil și o motocicletă s-au lovit în nordul țării. Sunt răniți apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au survolat orașul Bălți. Ce spun autoritățile # Realitatea.md
Pe 13 august, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au survolat orașul Bălți, îndreptându-se către Aeroportul Internațional Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Imaginile video au apărut pe rețelele de socializare. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au confirmat cazul. „Cele trei aeronave au aterizat în seara zilei de 13 august la Mărculești, pentru lucrări de întreținere. Acestea fac […] Articolul VIDEO Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au survolat orașul Bălți. Ce spun autoritățile apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Bridge Export, lansat la Chișinău. Programul oferă sprijin pentru promovarea exporturilor pe piețele internaționale # Realitatea.md
Agenția de Investiții a lansat miercuri, 13 august, BRIDGE Export, un program ce va contribui la promovarea exporturilor moldovenești pe piețele internaționale prin co-finanțarea de până la 40% din costurile eligibile pentru proiecte colective, orientate spre creșterea vizibilității și competitivității produselor și serviciilor autohtone. „Din totalul de 20 de milioane de lei alocați pentru activitățile […] Articolul Bridge Export, lansat la Chișinău. Programul oferă sprijin pentru promovarea exporturilor pe piețele internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Jānis Mažeiks, la final de mandat, a discutat cu Mihai Popșoi principalele evoluții ale Moldovei cu UE # Realitatea.md
Șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în țara noastră. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Moldovei cu UE în perioada 2021 – 2025. A fost […] Articolul Jānis Mažeiks, la final de mandat, a discutat cu Mihai Popșoi principalele evoluții ale Moldovei cu UE apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
CSM vrea să modifice Regulamentul de publicare a hotărârilor judecătorești. Care este motivul # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intenționează să modifice Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat în octombrie 2017. Revizuirea este motivată de necesitatea alinierii la modificările recente ale cadrului legislativ, implementarea unei acțiuni din Planul de acțiuni […] Articolul CSM vrea să modifice Regulamentul de publicare a hotărârilor judecătorești. Care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Corespondentul RLIVE TV, Traian Stoianov, a aflat de la moldoveni care sunt personalitățile care îi fac mândri. Unii cetățeni i-au numit pe artiștii din Moldova cunoscuți în țară, dar și peste hotare, precum Maria Bieșu, Nicolae Sulac, formația ”Zdob și Zdub”, sau interpretul Dan Bălan. Alți cetățeni spun că Ștefan cel Mare este singura personalitate […] Articolul VOX Personalitățile care îi fac mândri pe moldoveni: ”Sulac, Doga, Bieşu, Loteanu” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un bărbat de 34 de ani riscă până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață pentru omor intenționat, săvârșit cu deosebită cruzime. Tragedia s-a produs pe 8 iunie 2025. Potrivit Procuraturii Generale (PG), învinuitul, aflat la domiciliul său din municipiul Bălți, a consumat alcool împreună cu victima, un bărbat de 47 de […] Articolul Un bărbat riscă închisoare pe viață după ce și-a omorât amicul de pahar cu un topor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Pregătirea pentru noul an școlar îi costă pe părinți cel puțin 1 000 de lei doar pentru rechizite, iar la aceste cheltuieli se adaugă cele pentru ghiozdan, haine și încălțăminte. Deși prețurile au rămas aproape neschimbate față de anul trecut, comercianții de la iarmaroacele școlare spun că vânzările au scăzut, scrie IPN. Vânzătoarea Marina Dimitriuc […] Articolul Prețurile de la iarmaroacele școlare: Doar rechizitele ajung la o mie de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Fundaţia Constantin Mimi – sprijin pentru comunităţile vulnerabile din raionul Anenii Noi # Realitatea.md
Într-o lume în care părinții copiilor cu nevoi speciale se simt adesea singuri, la Bulboaca, r-nul Anenii-Noi a apărut un loc unde sunt sprijiniți atât micuții, precum și întreaga familie. Este vorba despre un program de reabilitare creat din cercetare și dorința de a aduce acasă ce e mai bun din afară. A fost dezvoltat […] Articolul Fundaţia Constantin Mimi – sprijin pentru comunităţile vulnerabile din raionul Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: În Chișinău discutăm și cu partidele de dreapta și cu cele de stânga # Realitatea.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și […] Articolul Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: În Chișinău discutăm și cu partidele de dreapta și cu cele de stânga apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Business de familie, destructurat de oamenii legii. Doi soți, arestați pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Un grup criminal implicat în producerea de droguri în proporții deosebit de mari pe teritoriul municipiului Chișinău a fost destructurat de oamenii legii. Bănuiții distribuiau substanțele narcotice prin aplicația mobilă Telegram și alte servicii de mesagerie, iar pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, foloseau sistemul de plăți cash-in, transferând sume pe carduri bancare ale […] Articolul VIDEO Business de familie, destructurat de oamenii legii. Doi soți, arestați pentru trafic de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Peste 40 de moldoveni, profesori de limbă română în străinătate, participă la un program lansat de BRD # Realitatea.md
Biroul relații cu diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), a lansat oficial Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei, ediția 2025. Evenimentul de deschidere a reunit peste 40 de profesori de limbă română din comunități diasporale din Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și […] Articolul Peste 40 de moldoveni, profesori de limbă română în străinătate, participă la un program lansat de BRD apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Apar noi informații în dosarul primarului din raionul Florești, reținut recent pentru omorul comis acum 7 ani. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor, victima ar fi fost exploatată prin muncă la o fermă ce îi aparținea edilului, aflat și atunci în funcție. Într-o zi, bărbatul ar fi fost bătut cu cruzime până la moarte, […] Articolul Noi dezvăluiri în cazul primarului din Frumușica, reținut pentru omor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:10
VIDEO Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital # Realitatea.md
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea s-a produs joi dimineața, 14 august, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 August din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, un automobil marca Toyota a intrat […] Articolul VIDEO Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Între 3 – 5 septembrie, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol. Această ediție este organizată de „Concours […] Articolul Timp de trei zile, Chișinăul va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un incendiu a avut loc joi dimineață la o clădire din complexul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, incidentul s-a produs la o unitate de filtrare, din partea clasică a Unității 2. Incendiul a fost stins imediat, iar in prezent nu exista niciun risc aferent, scrie presa de peste Prut. ISU […] Articolul Incendiu la Centrala nucleară de la Cernavodă. A ars un panou electric apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Membri PCDM părăsesc formațiunea, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă # Realitatea.md
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au decis să plece din formațiune, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost întocmită lista electorală a Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut de liderul PDCM, Ion Chicu, care a precizat că este vorba despre mai mulți președinți de raioane și președinți ai […] Articolul Membri PCDM părăsesc formațiunea, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Meteorologii au emis un nou cod galben de caniculă. Avertizarea întră în vigoare joi, 14 august și vizează zona de sud-est a țării. Temperatura maximă va ajunge până la 33 de grade Celsius. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis și un cod galben de pericol de incendiu valabil până pe 21 august curent. […] Articolul Cod galben de caniculă și pericol de incendiu în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Deschide.md – Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Ce rol au Tarlev și Furtună # Realitatea.md
Minorii din Republica Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor. […] Articolul Deschide.md – Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Ce rol au Tarlev și Furtună apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Partidul Național Moldovenesc (PNM) cere dizolvarea Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), condus de Arina Spătaru. Formațiunea a depus o sesizare în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC). Demersul, potrivit PNM, este motivat de „probe clare” care atestă „implicarea grupării criminale conduse de Ilan Șor în finanțarea ilegală și controlul acestui partid, […] Articolul Un partid de la noi cere dizolvarea ALDE. Cum a reacționat Arina Spătaru apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
24 de persoane au rămas fără vacanțele promise, după ce o femeie de 41 de ani, administrator al unei agenții de turism din Chișinău, ar fi încasat bani pentru pachete turistice care nu au existat niciodată. Potrivit procurorilor, între septembrie 2024 și iulie 2025, femeia ar fi convins clienții să-i dea sume considerabile în numerar, […] Articolul 24 de persoane înșelate de o agenție de turism din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin # Realitatea.md
Rusia se pregătește să testeze noua rachetă de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik, de la poligonul Pankovo din arhipelagul arctic Novaia Zemlia, potrivit mai multor surse citate de South China Morning Post. Potrivit antena3.ro, experți au analizat în ultimele zile imagini satelitare furnizate de compania Planet Labs, descoperind o activitate intensă în zonă: echipamente, […] Articolul Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Joi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). „Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statele Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, […] Articolul CEC: Astăzi este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În intervalul orelor 10:00 – 18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și […] Articolul „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 # Realitatea.md
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și […] Articolul Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate # Realitatea.md
Piața globală a produselor recondiționate a explodat în ultimii ani, alimentată atât de preocupări ecologice, cât și de presiunea economică. Profesioniștii din domeniu confirmă că, în prezent, consumatorii sunt din ce în ce mai dispuși să încerce produsele refurbished, dacă au garanții, transparență și servicii post-vânzare solide. Produsele recondiționate sunt dispozitive sau echipamente folosite, care […] Articolul Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Scumpiri pe piața cafelei și ceaiului din SUA: Tarifele lovesc importatorii și comercianții # Realitatea.md
Deși indicele prețurilor de consum din luna iulie arată o stagnare generală a prețurilor alimentelor în Statele Unite, produsele sensibile la tarife – precum cafeaua, ceaiurile de specialitate și condimentele au înregistrat creșteri semnificative de preț, stârnind îngrijorare în rândul micilor afaceri care le comercializează. Conform datelor publicate de Biroul de Statistică a Muncii, prețul […] Articolul Scumpiri pe piața cafelei și ceaiului din SUA: Tarifele lovesc importatorii și comercianții apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.