Preoții români, călugării și călugărițele trebuie să scoată bani din bunzunar la internarea în spitale

09:40

24 de persoane au rămas fără vacanțele promise, după ce o femeie de 41 de ani, administrator al unei agenții de turism din Chișinău, ar fi încasat bani pentru pachete turistice care nu au existat niciodată. Potrivit procurorilor, între septembrie 2024 și iulie 2025, femeia ar fi convins clienții să-i dea sume considerabile în numerar, […]