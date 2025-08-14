VIDEO Trei tineri, printre care doi minori, prinși cu droguri. Activau ca curieri

12:40

„Războiul din Ucraina e legat de Grinăuți, dacă nu știați, iată vă spun eu” sau „Tu ești președintele Republicii Moldova, nu faci nimic pentru a uni două țări, dar în același timp faci zarvă pentru ca oamenii să se certe între ei”. Sunt doar două exemple surprinse de echipa NordNews, în care preotul din Nisporeni, […] Articolul Caz ieșit din comun la Grinăuți. Lecții de propagandă oferite de un preot din Nisporeni – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.