VIDEO Trei tineri, printre care doi minori, prinși cu droguri. Activau ca curieri
Realitatea.md, 14 august 2025 13:10
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați de oamenii legii pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al Capitalei. Asupra acestora au fost găsite 40 de pachețele cu drog, pregătite pentru a fi ascunse în ascunzișuri, în vederea comercializării. Potrivit Poliției Naționale, persoanele activau în calitate de curieri pentru un magazin online de substanțe narcotice,
• • •
Acum 5 minute
13:10
Acum o oră
12:40
Caz ieșit din comun la Grinăuți. Lecții de propagandă oferite de un preot din Nisporeni – VIDEO # Realitatea.md
„Războiul din Ucraina e legat de Grinăuți, dacă nu știați, iată vă spun eu" sau „Tu ești președintele Republicii Moldova, nu faci nimic pentru a uni două țări, dar în același timp faci zarvă pentru ca oamenii să se certe între ei". Sunt doar două exemple surprinse de echipa NordNews, în care preotul din Nisporeni,
12:30
Accesul pacienților oncologici la tratament chimioterapeutic va fi extins în spitalele raionale și cel din Bălți # Realitatea.md
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de locul de trai. Un ordin semnat de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, prevede organizarea acestor servicii prin deconcentrare, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Directorii instituțiilor medico-sanitare publice vor asigura prestarea serviciilor atât pentru populația din propriul raion, cât și,
12:30
Transportatorii auto, din nou la protest: Nemulțumiți de tarife și noile reglementări # Realitatea.md
Joi, 14 august, transportatorii auto au ieșit din nou la protest, adunându-se în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto, pe strada Piața Gării din Chișinău. Nemulțumiți de modul în care este reglementat sectorul, aceștia cer Guvernului și Ministerului Infrastructurii trei lucruri clare: să publice metodologia de calcul a tarifelor, să renunțe la proiectul privind
Acum 2 ore
12:10
Guvernul are prioritate pentru evenimentul de sâmbătă din PMAN, în ciuda protestului anunțat de Șor # Realitatea.md
Guvernul va organiza sâmbătă, 16 august, expoziția în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), deși fugarul Ilan Șor anunțase anterior un protest pentru aceeași zi și loc. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe convocate de Primăria Capitalei, având în vedere existența a două declarații prealabile pentru aceeași dată și adresă. Potrivit legislației, în astfel
12:00
„Heritage Code” de la RLIVE TV ajunge la SCINEMA – festivalul australian de film științific # Realitatea.md
Scinema este un festival internațional de film științific găzduit în Australia. Festivalul a fost inițiat în 2000 la Canberra de Rebecca Scott și Damian Harris și s‑a dezvoltat de la proiecțiile locale la un eveniment care primește peste 1 300 de filme din peste 80 de țări. Misiunea SCINEMA este de a crea legături între comunitatea științifică și
12:00
După o perioadă de instabilitate, prețurile la benzină și motorină în țară vor scădea, avertizează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților. Potrivit responsabililor, tendința descendentă este influențată de diminuarea cotațiilor Platts și de aprecierea moderată a monedei naționale față de dolarul SUA. Pentru vineri, 15
11:50
Două persoane au ajuns la spital, după ce un automobil și o motocicletă s-au lovit miercuri seara, 13 august, în orașul Bălți. „Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul de marca Mercedes ce era condus de un tânăr de 21 ani, deplasându-se pe strada Decebal , în timpul efectuării manevrei de schimbare a benzii de circulație, a acroșat
11:40
VIDEO Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au survolat orașul Bălți. Ce spun autoritățile # Realitatea.md
Pe 13 august, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au survolat orașul Bălți, îndreptându-se către Aeroportul Internațional Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Imaginile video au apărut pe rețelele de socializare. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au confirmat cazul. „Cele trei aeronave au aterizat în seara zilei de 13 august la Mărculești, pentru lucrări de întreținere. Acestea fac
11:30
Bridge Export, lansat la Chișinău. Programul oferă sprijin pentru promovarea exporturilor pe piețele internaționale # Realitatea.md
Agenția de Investiții a lansat miercuri, 13 august, BRIDGE Export, un program ce va contribui la promovarea exporturilor moldovenești pe piețele internaționale prin co-finanțarea de până la 40% din costurile eligibile pentru proiecte colective, orientate spre creșterea vizibilității și competitivității produselor și serviciilor autohtone. „Din totalul de 20 de milioane de lei alocați pentru activitățile
11:20
Jānis Mažeiks, la final de mandat, a discutat cu Mihai Popșoi principalele evoluții ale Moldovei cu UE # Realitatea.md
Șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în țara noastră. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Moldovei cu UE în perioada 2021 – 2025. A fost
Acum 4 ore
11:10
CSM vrea să modifice Regulamentul de publicare a hotărârilor judecătorești. Care este motivul # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intenționează să modifice Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat în octombrie 2017. Revizuirea este motivată de necesitatea alinierii la modificările recente ale cadrului legislativ, implementarea unei acțiuni din Planul de acțiuni
11:10
Corespondentul RLIVE TV, Traian Stoianov, a aflat de la moldoveni care sunt personalitățile care îi fac mândri. Unii cetățeni i-au numit pe artiștii din Moldova cunoscuți în țară, dar și peste hotare, precum Maria Bieșu, Nicolae Sulac, formația "Zdob și Zdub", sau interpretul Dan Bălan. Alți cetățeni spun că Ștefan cel Mare este singura personalitate
10:50
Un bărbat de 34 de ani riscă până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață pentru omor intenționat, săvârșit cu deosebită cruzime. Tragedia s-a produs pe 8 iunie 2025. Potrivit Procuraturii Generale (PG), învinuitul, aflat la domiciliul său din municipiul Bălți, a consumat alcool împreună cu victima, un bărbat de 47 de
10:50
Pregătirea pentru noul an școlar îi costă pe părinți cel puțin 1 000 de lei doar pentru rechizite, iar la aceste cheltuieli se adaugă cele pentru ghiozdan, haine și încălțăminte. Deși prețurile au rămas aproape neschimbate față de anul trecut, comercianții de la iarmaroacele școlare spun că vânzările au scăzut, scrie IPN. Vânzătoarea Marina Dimitriuc
10:40
Fundaţia Constantin Mimi – sprijin pentru comunităţile vulnerabile din raionul Anenii Noi # Realitatea.md
Într-o lume în care părinții copiilor cu nevoi speciale se simt adesea singuri, la Bulboaca, r-nul Anenii-Noi a apărut un loc unde sunt sprijiniți atât micuții, precum și întreaga familie. Este vorba despre un program de reabilitare creat din cercetare și dorința de a aduce acasă ce e mai bun din afară. A fost dezvoltat
10:40
Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: În Chișinău discutăm și cu partidele de dreapta și cu cele de stânga # Realitatea.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. "Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și
10:30
VIDEO Business de familie, destructurat de oamenii legii. Doi soți, arestați pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Un grup criminal implicat în producerea de droguri în proporții deosebit de mari pe teritoriul municipiului Chișinău a fost destructurat de oamenii legii. Bănuiții distribuiau substanțele narcotice prin aplicația mobilă Telegram și alte servicii de mesagerie, iar pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, foloseau sistemul de plăți cash-in, transferând sume pe carduri bancare ale
10:30
Peste 40 de moldoveni, profesori de limbă română în străinătate, participă la un program lansat de BRD # Realitatea.md
Biroul relații cu diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), a lansat oficial Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei, ediția 2025. Evenimentul de deschidere a reunit peste 40 de profesori de limbă română din comunități diasporale din Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și
10:30
Apar noi informații în dosarul primarului din raionul Florești, reținut recent pentru omorul comis acum 7 ani. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor, victima ar fi fost exploatată prin muncă la o fermă ce îi aparținea edilului, aflat și atunci în funcție. Într-o zi, bărbatul ar fi fost bătut cu cruzime până la moarte,
10:10
VIDEO Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital # Realitatea.md
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea s-a produs joi dimineața, 14 august, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 August din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, un automobil marca Toyota a intrat
10:10
Între 3 – 5 septembrie, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles" – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol. Această ediție este organizată de „Concours
10:10
Un incendiu a avut loc joi dimineață la o clădire din complexul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, incidentul s-a produs la o unitate de filtrare, din partea clasică a Unității 2. Incendiul a fost stins imediat, iar in prezent nu exista niciun risc aferent, scrie presa de peste Prut. ISU
10:00
Membri PCDM părăsesc formațiunea, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă # Realitatea.md
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au decis să plece din formațiune, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost întocmită lista electorală a Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut de liderul PDCM, Ion Chicu, care a precizat că este vorba despre mai mulți președinți de raioane și președinți ai
10:00
Meteorologii au emis un nou cod galben de caniculă. Avertizarea întră în vigoare joi, 14 august și vizează zona de sud-est a țării. Temperatura maximă va ajunge până la 33 de grade Celsius. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis și un cod galben de pericol de incendiu valabil până pe 21 august curent.
10:00
Deschide.md – Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Ce rol au Tarlev și Furtună # Realitatea.md
Minorii din Republica Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei" al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor.
09:50
Partidul Național Moldovenesc (PNM) cere dizolvarea Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa" (ALDE), condus de Arina Spătaru. Formațiunea a depus o sesizare în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC). Demersul, potrivit PNM, este motivat de „probe clare" care atestă „implicarea grupării criminale conduse de Ilan Șor în finanțarea ilegală și controlul acestui partid,
09:40
24 de persoane au rămas fără vacanțele promise, după ce o femeie de 41 de ani, administrator al unei agenții de turism din Chișinău, ar fi încasat bani pentru pachete turistice care nu au exist
09:20
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin # Realitatea.md
Rusia se pregătește să testeze noua rachetă de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik, de la poligonul Pankovo din arhipelagul arctic Novaia Zemlia, potrivit mai multor surse citate de South China Morning Post. Potrivit antena3.ro, experți au analizat în ultimele zile imagini satelitare furnizate de compania Planet Labs, descoperind o activitate intensă în zonă: echipamente, […] Articolul Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Joi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). „Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statele Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, […] Articolul CEC: Astăzi este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În intervalul orelor 10:00 – 18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și […] Articolul „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 # Realitatea.md
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și […] Articolul Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate # Realitatea.md
Piața globală a produselor recondiționate a explodat în ultimii ani, alimentată atât de preocupări ecologice, cât și de presiunea economică. Profesioniștii din domeniu confirmă că, în prezent, consumatorii sunt din ce în ce mai dispuși să încerce produsele refurbished, dacă au garanții, transparență și servicii post-vânzare solide. Produsele recondiționate sunt dispozitive sau echipamente folosite, care […] Articolul Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Scumpiri pe piața cafelei și ceaiului din SUA: Tarifele lovesc importatorii și comercianții # Realitatea.md
Deși indicele prețurilor de consum din luna iulie arată o stagnare generală a prețurilor alimentelor în Statele Unite, produsele sensibile la tarife – precum cafeaua, ceaiurile de specialitate și condimentele au înregistrat creșteri semnificative de preț, stârnind îngrijorare în rândul micilor afaceri care le comercializează. Conform datelor publicate de Biroul de Statistică a Muncii, prețul […] Articolul Scumpiri pe piața cafelei și ceaiului din SUA: Tarifele lovesc importatorii și comercianții apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # Realitatea.md
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. A 7-a […] Articolul Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic # Realitatea.md
Un fost candidat republican la alegerile din 2022 din statul american New Mexico a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare, după ce a organizat atacuri armate asupra locuințelor unor oficiali democrați. Solomon Peña a orchestrat atacurile în Albuquerque, cel mai mare oraș al statului, la scurt timp după ce a pierdut cursa […] Articolul New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Rusia va limita parţial apelurile prin serviciile de mesagerie instantanee Telegram şi WhatsApp pentru a contracara numărul tot mai mare de escrocherii realizate pe această cale, a informat miercuri Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Roscomnadzor), scriu EFE şi AFP, citate de Agerpres. „Se iau măsuri pentru a limita parţial apelurile în aceste sisteme de mesagerie străine”, a indicat entitatea în declaraţii către […] Articolul Rusia restricționează apelurile pe WhatsApp și Telegram. Ce motive invocă apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Summitul Trump–Putin din Alaska: Liderii europeni stabilesc cinci condiții pentru pace # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat să fie prezent la discuțiile dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce vor avea loc vineri în orașul Anchorage, Alaska. Zelenski a subliniat că tema principală a acestui summit trebuie să fie o încetare imediată a focului în Ucraina. Cinci condiții-cheie pentru pace: mesajul […] Articolul Summitul Trump–Putin din Alaska: Liderii europeni stabilesc cinci condiții pentru pace apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 14 august 2025, o zi cu vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant însorit, iar valorile termice se vor menține ridicate. În nordul republicii, meteorologii prognozează cer variabil, cu temperaturi cuprinse între +12°C pe timpul nopții și +28°C pe parcursul […] Articolul Zi însorită în toată țara: Maxime de până la +33 de grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Spania a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene pentru a face față incendiilor de vegetație care devastează țara, cerând trimiterea unui modul format din două avioane Canadair specializate în stingerea incendiilor, a anunțat ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska. Incendiile fac ravagii de mai multe zile, afectând grav regiunile Castilla y León și Galicia. În Castilla […] Articolul Catastrofă naturală în vestul Europei: Zeci de incendii, victime și pagube masive apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Creștini ortodocși de stil vechi se pregătesc de două sărbători religioase importante: Schimbarea la Față și Adormirea Maicii Domnului. Astăzi începe postul cunoscut drept cel Adormirii Maicii Domnului sau cel al Sfintei Marii. Tradiția spune că este un post foarte important. Postul Adormirii Maicii Domnului are o durată fixă și este unul destul de dur, […] Articolul Începe Postul Sfintei Maria: Ce reguli trebuie respectate în cele două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Summit istoric în pregătire: Trump propune o reuniune trilaterală cu Putin și Zelenski # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că intenţionează să organizeze o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Rusia şi Ucraina, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, la scurt timp după summitul bilateral planificat cu liderul de la Kremlin, programat vineri în Alaska. „Vom avea o a doua reuniune, care va fi mai productivă”, a declarat Trump, […] Articolul Summit istoric în pregătire: Trump propune o reuniune trilaterală cu Putin și Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:10
Pasagerii din Chișinău au la dispoziție zboruri directe către Wroclaw, Polonia, operate de Wizz Air, cu două curse săptămânale, miercurea și duminica. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău menționează că, totodată, Wizz Air își consolidează prezența prin adăugarea celei de-a doua aeronave în baza sa operațională de la Chișinău – o investiție care susține dezvoltarea […] Articolul Zbor direct Chișinău – Wroclaw, de două ori pe săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă Moldova sunt foarte mari # Realitatea.md
”Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari. Este important pentru noi toți să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Mizele pentru viitorul nostru, pentru cei din diasporă sunt foarte mari”, spune în interviul Moldova Zoom, fostul ministru moldovean al Afacerilor Externe, Nicu Popescu. Expertul în relații internaționale afirmă totodată că Uniunea […] Articolul Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă Moldova sunt foarte mari apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Cel mult patru blocuri electorale vor participa la alegerile parlamentarele din 28 septembrie. Astăzi s-a încheiat termenul limită pentru solicitarea înregistrării blocurilor pentru scrutin, transmite IPN. Este vorba despre Blocul electoral „Împreună”, Blocul electoral „Alternativa” și Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și Blocul Unirea Națiunii. Primele trei au depus au depus […] Articolul Alegeri 2025: Cel mult patru blocuri electorale vor fi la parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Două puncte luminoase pe cer au provocat isterie în Germania. Au fost confundate cu OZN-uri # Realitatea.md
Două puncte strălucitoare apărute pe cerul Germaniei au provocat panică și zeci de apeluri către centrul național de raportare a OZN-urilor. S-au generat temeri legate de posibile fenomene neobișnuite. În realitate, specialiștii explică că fenomenul astronomic inedit este perfect natural. Centrul German Naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la […] Articolul Două puncte luminoase pe cer au provocat isterie în Germania. Au fost confundate cu OZN-uri apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări # Realitatea.md
Departamentul de Stat al SUA trage un semnal de alarmă privind deteriorarea drepturilor omului în mai multe țări europene, în special în Germania, Regatul Unit și Franța, unde restricțiile asupra libertății de exprimare au crescut semnificativ în ultimul an. Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe ţări din Europa, […] Articolul Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Maria Acbaş, unica reprezentantă a Găgăuziei pe lista PAS, stârnește interes înainte de alegeri # Realitatea.md
Maria Acbaş, antreprenoare din Comrat și proprietară a unui combinat de lapte și a unei ferme de vaci, este singura reprezentantă a Găgăuziei în lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ea ocupă locul 16 pe listă și este considerată una dintre cele mai înstărite candidate, scrie Nokta.md. Anunțul candidaturii […] Articolul Maria Acbaş, unica reprezentantă a Găgăuziei pe lista PAS, stârnește interes înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Conform unui raport al OMS, în țările din Asia de Sud-Est, unde XFG este detectat pe scară largă, s-a înregistrat o creștere simultană a numărului de noi infecții […] Articolul Ce zice OMS despre noua tulpină COVID-19 care se răspândește la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală # Realitatea.md
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] Articolul Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală apare prima dată în Realitatea.md.
