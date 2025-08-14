Bloggerul rus Ilya Varlamov a fost condamnat la 8 ani de pușcărie și amendă de 1 milion de euro pentru răspândirea de falsuri despre armata rusă
Sinteza, 14 august 2025 18:00
Magistrații judecătoriei Meșcenski din Moscova l-au condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la opt ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de „răspândire de falsuri despre armata rusă”. Pe lângă detenție, tânărului i-a fost aplicată o amendă în mărime 99,5 milioane de ruble, transmite IPN. Dosarul în care a fost condamnat Varlamov […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 15 minute
18:00
Bloggerul rus Ilya Varlamov a fost condamnat la 8 ani de pușcărie și amendă de 1 milion de euro pentru răspândirea de falsuri despre armata rusă # Sinteza
Magistrații judecătoriei Meșcenski din Moscova l-au condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la opt ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de „răspândire de falsuri despre armata rusă”. Pe lângă detenție, tânărului i-a fost aplicată o amendă în mărime 99,5 milioane de ruble, transmite IPN. Dosarul în care a fost condamnat Varlamov […]
Acum o oră
17:30
Patru partide și o candidată independentă, vizate de CEC pentru finanțări ilegale în alegerile prezidențiale 2024 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile a patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. În vizor se află Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere” – toate parte a […]
Acum 2 ore
17:00
Atacatorii primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Chișinău în timp ce încercau să părăsească țara # Sinteza
Persoanele suspectate că au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un obiect exploziv în apropierea locuinței sale, au fost reținute astăzi pe Aeroportul Internațional Chișinău, în momentul în care încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în prezent se desfășoară mai multe percheziții în cadrul dosarului. Din primele constatări, […]
17:00
Membrii Consiliului Audiovizualului au aprobat o analiză a rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aprobat, în ședința publică din această săptămână, o analiză a rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media de televiziune pentru 2024. Prin elaborarea acestui document se urmărește consolidarea transparenței proprietății și a finanțării mass-media, înțelegerea mecanismelor de funcționare a pieței audiovizuale; reflectarea situației furnizorilor de servicii media, dar și a […]
16:50
O nouă plecare din partidul lui Chicu. Alexandru Pleșca demisionează din funcția de președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei # Sinteza
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) continuă să piardă lideri locali. Alexandru Pleșca, președintele Organizației Teritoriale Sîngerei, a anunțat public că renunță la calitatea de membru și la funcția de conducere pe care o deținea în partid. Într-o declarație pe pagina sa de Facebook, Pleșca a precizat că decizia a fost una asumată personal, fără […]
16:50
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean. Șeful Executivului a menționat că 380 de întreprinderi, din […]
16:40
Raportul SUA: Abuzurile continuă în Moldova, progresele în protecția drepturilor omului rămân limitate # Sinteza
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru 2024, analiză care arată că, față de anul precedent, nu s-au produs schimbări majore. Persistă probleme grave, în special legate de tortură, tratamente inumane și ingerințe în libertatea de exprimare, deși autoritățile au depus eforturi pentru prevenirea abuzurilor. […]
16:30
Secretarul de stat, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu șefa Misiunii, ambasadoarea Jillian Stirk # Sinteza
Secretarul de stat, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu șefa Misiunii, ambasadoarea Jillian Stirk. Întâlnirea a avut lor în contextul lansării mandatului Misiunii Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (OSCE/ODIHR) pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Discuțiile au vizat planul de activitate al misiunii pe întreaga durată a mandatului, precum […]
16:20
Victoria Furtună avertizează: „”Vremurile bune” promise de Sandu ar putea deveni o dezamăgire” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar […]
Acum 4 ore
16:00
Funcționar public, reținut pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată […]
15:30
La Bălți, a demarat cea de-a doua etapă a programului de instruire destinat antreprenorilor debutanți # Sinteza
Ieri, 13 august, la Bălți, a demarat cea de-a doua etapă a programului de instruire destinat antreprenorilor debutanți, care se va desfășura timp de trei zile. Evenimentul a fost deschis de ministra Finanțelor, Victoria Belous, care a subliniat importanța dialogului constant dintre instituțiile statului și mediul de afaceri, precum și sprijinul oferit pentru dezvoltarea antreprenoriatului. […]
15:10
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil în spitalele raionale și la SC Bălți. Anunțul ministrei Sănătății # Sinteza
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de locul de trai, odată cu intrarea în vigoare a unui nou ordin semnat de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, transmite libertv.md. Începând de astăzi, aceste proceduri vor fi organizate și desfășurate în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți, reducând nevoia pacienților […]
14:30
Peste 17 000 contracte de locațiune înregistrate la SFS în 7 luni ale anului 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 28,1% # Sinteza
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost identificate 1051 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. De […]
14:20
Organizație internațională pentru drepturile omului cere ONU să intervină în cazul Eugeniei Guțul: ”E nevoie de un proces echitabil” # Sinteza
Organizația internațională pentru drepturile omului ”Solidaritätsnetz International” a adresat, la 4 iunie 2025, o scrisoare oficială Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. În acest demers, organizația a solicitat examinarea și monitorizarea atentă a situației juridice în privința bașcanului Găgăuziei, Eugenia Guțul, și asigurarea respectării dreptului acesteia la un proces echitabil, transmite Solidaritätsnetz […]
Acum 6 ore
13:50
Un bărbat în vârstă de 34 de ani trimis în judecată după ce și-a omorât amicul de pahar cu un topor # Sinteza
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la […]
13:40
De ce este mâncarea chinezească atât de populară? Pericolele ascunse în variantele din fast-food-uri # Sinteza
Mâncarea chinezească este iubită în întreaga lume, datorită aromelor sale intense, combinațiilor inedite și diversității preparatelor. De la pachețele de primăvară crocante la pui Kung Pao picant sau orez prăjit cu legume, mâncarea chinezească pare a fi o alegere tentantă pentru o masă rapidă sau o cină exotică. Cu toate acestea, în timp ce mâncarea chinezească […]
13:40
La Bălți a demarat cea de-a doua etapă a programului de instruire destinat antreprenorilor debutanți # Sinteza
Ieri, 13 august, la Bălți, a demarat cea de-a doua etapă a programului de instruire destinat antreprenorilor debutanți, care se va desfășura timp de trei zile. Evenimentul a fost deschis de ministra Finanțelor, Victoria Belous, care a subliniat importanța dialogului constant dintre instituțiile statului și mediul de afaceri, precum și sprijinul oferit pentru dezvoltarea antreprenoriatului. […]
13:40
Inflația în Republica Moldova este în continuă creștere. Datele prezentate de Biroul Național de Statistică # Sinteza
Inflația din Republica Moldova a depășit pentru a doua lună consecutiv pragul de 5%, potrivit datelor prezentate de canalul de Telegram SPPOT, pe baza cifrelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În iulie 2025, prețurile de consum au fost cu 5,15% mai mari decât în decembrie 2024, confirmând o tendință ascendentă constantă înregistrată de […]
13:40
Pe 15 august, la ora 22:30 (ora Republicii Moldova), președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin vor avea o întâlnire tête-à-tête în Alaska, în prezența traducătorilor, a anunțat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, transmite libertv.md. Înaintea summitului, un avion special Il-96-300 a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova către baza militară Elmendorf-Richardson din […]
13:30
Un bărbat de 34 ani din Bălți riscă pușcărie pe viață pentru omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime # Sinteza
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la […]
13:20
Andrei Năstase își prezintă primele inițiative: „10 miliarde pentru oameni, nu pentru sistem” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, va figura cu numărul 4 pe buletinul de vot și anunță primele patru inițiative din proiectul său „Ordine europeană în administrație și finanțe – 10 miliarde pentru oameni”. Printre propuneri se numără reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, scăderea numărului de […]
13:10
Igor Dodon acuză PAS de tentativă de capturare a Curții Constituționale: „Statul este controlat de o putere politică agresivă și ipocrită” # Sinteza
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a lansat acuzații grave la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susținând că formațiunea de guvernare ar încerca în regim de urgență să preia controlul total asupra Curții Constituționale (CC). Potrivit lui Dodon, PAS ar transforma instituția într-o „filială de partid”, prin numirea unor judecători „loiali”, […]
12:30
Întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Jānis Mažeiks își încheie mandatul # Sinteza
Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. A fost subliniată importanța obținerii […]
Acum 8 ore
11:50
Trei avioane ucrainene au survolat orașul Bălți. Autoritățile: „Zborurile au fost autorizate și coordonate diplomatic” # Sinteza
Trei avioane din Ucraina au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se către Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), zborurile au fost autorizate și coordonate prin canale diplomatice, preluat de la libertv.md. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice. Aeronavele au autorizație de […]
11:30
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unei femei de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie (art. 190 alin. (6) din Codul penal), transmite alerta.md. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – […]
Acum 24 ore
21:20
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi. Sursea apropiate anchetei susțin că este vorba despre Victor Boicu, […]
18:40
Olesea Stamate, fost deputat PAS, înregistrată oficial în cursa pentru Parlament ca independentă # Sinteza
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Olesea Stamate, a anunțat că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite libertv.md. „Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au […]
Ieri
18:10
VIDEO// Stomatologul de gardă al PASului, Marin Andonii, amenință și manipulează cetățenii: ”Nu veți avea gaz și lumină, dar sânge cu siguranță da” # Sinteza
Medicul stomatolog Marin Andonii, cunoscut pentru activismul și sprijinul său față de PAS, a lansat un mesaj amenințător și manipulator către cetățeni, acuzând că în Republica Moldova ar intra „doar bani rusești” pentru cumpărarea voturilor. Într-o declarație video, acesta a susținut că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar însemna sfârșitul stabilității și declanșarea unui […]
18:00
VIDEO// Partidul ”Moldova Mare” aduce noi acuzații: ”Cetățenii plătesc dobânzi uriașe din cauza influenței străine în sistemul bancar” # Sinteza
Partidul ”MOLDOVA MARE” avertizează asupra faptului că, în prezent, sistemul bancar al Republicii Moldova se află sub influența directă a forțelor globaliste, ceea ce afectează grav interesele economice și sociale ale cetățenilor. Formațiunea subliniază că inclusiv Banca Națională este condusă de o persoană cu cetățenie străină, iar atribuțiile instituției de a reglementa activitatea băncilor comerciale […]
17:20
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de oameni au găsit sprijin apelând 112 # Sinteza
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de oameni au găsit sprijin și răspuns rapid apelând la 112. Fie că a fost vorba de incendii, accidente rutiere, urgențe medicale sau alte situații critice, operatorii au rămas conectați 24/7 cu nevoile celor aflați în pericol. Timpul face diferența: aproape 9 din 10 apeluri […]
17:20
Mai multe posturi TV au fost amendate de Consiliul Audiovizualului. Ar fi refuzat să suspende publicitatea comercială # Sinteza
În ședința de astăzi, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat rezultatele controlului dispus în luna mai curent, cu privire la verificarea modului de executare de către posturile Cinema 1, 7 TV, PRO TV Chișinău, Next TV și Canal Regional a obligației de suspendare a dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru perioada de o zi. Prin deciziile CA […]
17:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a fost vizitată de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Sinteza
Astăzi, 13 august, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a fost vizitată de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, însoțit de șeful Departamentului Medicină Preventivă, Serghei Cebanu. În cadrul întrevederii cu directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, au fost abordate aspecte privind colaborarea între instituții. Discuțiile au vizat: capacitățile naționale de […]
17:20
În perioada 4-10 august 2025 au fost înregistrate 248 cazuri COVID-19 în Republica Moldova # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și […]
17:10
Olesea Stamate, înregistrată de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: ”Lupta pentru dreptate și oamenii țării continuă” # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a validat candidatura Olesei Stamate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, aceasta urmând să participe în calitate de candidat independent. Anunțul a fost făcut chiar de Stamate, care a transmis un mesaj de mobilizare către susținători și către cei dezamăgiți de actualele formațiuni politice. „Am o veste bună pentru voi, dragi prieteni, […]
17:10
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament # Sinteza
Parlamentul de legislatura a XI-a a găzduit vizitele a 120 de delegații din diferite state. Oficialii străini au transmis mesaje puternice de susținere a Republicii Moldova și a parcursului european al țării noastre. Printre acestea s-au numărat vizitele oficiale ale 20 de președinți de Parlament din diferite țări. În perioada 2021-2025, Republica Moldova a găzduit […]
15:50
DOC// Prăbușirea caruselului din satul Costești a găsit vinovații: ”Doi copii și-au schimbat locurile, fapt care a dus la incident” # Sinteza
Compania Amelia Kids SRL, organizatoarea activităților de divertisment la evenimentul „Ziua Diasporei 2025” din satul Costești, raionul Ialoveni, susține că prăbușirea caruselului din 10 august a fost provocată de doi adolescenți care nu au respectat instrucțiunile de siguranță și au schimbat locurile înainte ca instalația să fie pusă în funcțiune. Potrivit comunicatului oficial, această acțiune […]
15:50
Elveția aliniază politica externă la standardele Uniunii Europene și impune noi sancțiuni dure împotriva a șapte persoane și trei organizații din Republica Moldova, acuzate că au încercat să influențeze alegerile din 2024. Pe listă figurează Blocul Politic „Victorie” și Centrul Cultural-Educațional al Moldovei, vizate cu interdicții de călătorie și înghețarea activelor, transmite timpul.md. Măsurile vin […]
15:40
După ce a adus moldovenii la sărăcie extremă timp de 4 ani, PAS îndeamnă cetățenii să le doneze pentru campanie # Sinteza
PAS a transmis un apel public către susținători și cetățeni, îndemnând la mobilizare pentru o campanie electorală „câștigătoare” și menținerea Republicii Moldova pe direcția europeană, a păcii și a dezvoltării. „Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a face o campanie bună, câștigătoare și pentru a ține Moldova în direcția corectă – UE, pace, dezvoltare. Mașinăria […]
15:40
AUDIO// Plahotniuc, prima declarație audio: „Mă voi întoarce în Moldova și mă voi prezenta în fața justiției” # Sinteza
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat astăzi, 13 august, primul său mesaj audio, în care confirmă autenticitatea declarațiilor postate anterior pe rețelele de socializare și își exprimă dorința de a reveni în Republica Moldova. „Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. Mai întâi pentru a vă confirma prin vocea […]
15:20
Anularea alegerilor prezidenţiale din România văzută ca o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică. Amestecul Rusiei prin intermediul reţelelor sociale, un fals # Sinteza
Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România consemnează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca „o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale afirmând că „observatori independenţi au sugerat că acea campanie în […]
14:40
Escrocheria galbenilor – Guvernul crește la 11,5 milioane de lei suma pentru Ziua Independenței # Sinteza
Guvernul crește de 8 mil. lei la 11,5 mil. lei suma pentru festivități în PMAN, de Ziua Independenței, marcată pe 27 august, după ce anterior, Cancelaria de Stat a dat refuz abuziv celor 3 companii ofertante și a anulat licitația publică. Din suma totală, 2,5 milioane lei se vor cheltui pentru achiziționarea dreptului de utilizare […]
14:00
Curtea de Apel din Atena a aprobat astăzi extrădarea fostului lider politic moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, transmite libertv.md. Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei, care va analiza hotărârea și va decide dacă Plahotniuc va fi predat autorităților moldovene. Plahotniuc nu a fost prezent la ședința […]
13:50
Guvernarea PAS accelerează abandonul școlar – închiderea școlilor lovește direct în viitorul copiilor din Republica Moldova # Sinteza
Politica Ministerului Educației de la Chișinău, susținută de guvernarea PAS, lovește din plin comunitățile rurale și familiile cu venituri reduse. Închiderea pe bandă rulantă a școlilor sub pretextul „optimizării” și al „eficientizării resurselor” nu înseamnă altceva decât accelerarea abandonului școlar și condamnarea la analfabetism a unei generații întregi, transmite timpul.md. Datele oficiale arată că, în […]
13:50
Pavel Postică, despre secțiile de votare deschise în Rusia: „Decizia este dictată de motive de securitate și nu de numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară” # Sinteza
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, susține că deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă – la Moscova și Sankt Petersburg – este dictată de motive de securitate și nu de numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară, transmite alerta.md. Deși în Rusia trăiesc zeci de mii de moldoveni cu drept […]
13:30
Reputatul analist politic Vladimir Socor, expert în spațiul ex-sovietic, a murit la vârsta de 80 de ani # Sinteza
Vladimir Socor, reputat analist politic româno-american, a murit la vârsta de 80 de ani, în data de 9 august 2025, la München. Socor era cunoscut pentru expertiza sa în conflictele înghețate și geopolitica fostelor republici sovietice. A fost colaborator al Jamestown Foundation și al Radio Europa Liberă. Născut pe 3 august 1945 la București, era […]
13:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova, transmite libertv.md. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun […]
13:10
VIDEO// Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară, transmite libertv.md. Într-un live pe rețelele sociale, Năstase a afirmat că probleme precum contrabanda, traficul de droguri cu implicarea minorilor și accidentele […]
13:00
VIDEO// „Diagnosticul poporului” pentru Alexei Buzu – indiferență totală față de problemele poporului! „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii # Sinteza
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele cetățenilor, […]
12:50
Curtea de Apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc # Sinteza
Curtea de Apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi, 13 august, asupra extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN, preluat de la libertv.md Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților […]
12:10
Medicii oferă detalii despre tragicul accident de la Cahul – Trei echipe de urgență AMU au intervenit la fața locului # Sinteza
Pe 12 august, la ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel ce anunța un grav accident rutier produs la ieșirea din satul Burlăceni, raionul Cahul. În cel mai scurt timp, trei echipe de asistență medicală urgentă au fost mobilizate pentru a interveni – două din cadrul SAMU Vulcănești și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.