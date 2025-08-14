Victoria Furtună avertizează: „”Vremurile bune” promise de Sandu ar putea deveni o dezamăgire”

17:40

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea Poliției Naționale de a nu admite desfășurarea acțiunii planificate de Ilan Șor în Capitală. „Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și […]