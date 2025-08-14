Trei avioane ucrainene au survolat orașul Bălți. Autoritățile: „Zborurile au fost autorizate și coordonate diplomatic”

15:50

Peste 1500 de participanți activi din peste 10 țări, 100 de angajatori și peste 250 de aplicări la funcțiile vacante afișate pe platformă – acesta este bilanțul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, desfășurat pe 8 și 9 august 2025, informează MOLDPRES. Participanții au provenit în special din Marea Britanie, Italia, Germania, România, Franța, […]