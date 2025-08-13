Olesea Stamate, fost deputat PAS, înregistrată oficial în cursa pentru Parlament ca independentă
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Olesea Stamate, a anunțat că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite libertv.md. „Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au […]
VIDEO// Stomatologul de gardă al PASului, Marin Andonii, amenință și manipulează cetățenii: ”Nu veți avea gaz și lumină, dar sânge cu siguranță da” # Sinteza
Medicul stomatolog Marin Andonii, cunoscut pentru activismul și sprijinul său față de PAS, a lansat un mesaj amenințător și manipulator către cetățeni, acuzând că în Republica Moldova ar intra „doar bani rusești” pentru cumpărarea voturilor. Într-o declarație video, acesta a susținut că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar însemna sfârșitul stabilității și declanșarea unui […]
VIDEO// Partidul ”Moldova Mare” aduce noi acuzații: ”Cetățenii plătesc dobânzi uriașe din cauza influenței străine în sistemul bancar” # Sinteza
Partidul ”MOLDOVA MARE” avertizează asupra faptului că, în prezent, sistemul bancar al Republicii Moldova se află sub influența directă a forțelor globaliste, ceea ce afectează grav interesele economice și sociale ale cetățenilor. Formațiunea subliniază că inclusiv Banca Națională este condusă de o persoană cu cetățenie străină, iar atribuțiile instituției de a reglementa activitatea băncilor comerciale […]
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de oameni au găsit sprijin apelând 112 # Sinteza
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de oameni au găsit sprijin și răspuns rapid apelând la 112. Fie că a fost vorba de incendii, accidente rutiere, urgențe medicale sau alte situații critice, operatorii au rămas conectați 24/7 cu nevoile celor aflați în pericol. Timpul face diferența: aproape 9 din 10 apeluri […]
Mai multe posturi TV au fost amendate de Consiliul Audiovizualului. Ar fi refuzat să suspende publicitatea comercială # Sinteza
În ședința de astăzi, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat rezultatele controlului dispus în luna mai curent, cu privire la verificarea modului de executare de către posturile Cinema 1, 7 TV, PRO TV Chișinău, Next TV și Canal Regional a obligației de suspendare a dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru perioada de o zi. Prin deciziile CA […]
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a fost vizitată de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Sinteza
Astăzi, 13 august, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a fost vizitată de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, însoțit de șeful Departamentului Medicină Preventivă, Serghei Cebanu. În cadrul întrevederii cu directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, au fost abordate aspecte privind colaborarea între instituții. Discuțiile au vizat: capacitățile naționale de […]
În perioada 4-10 august 2025 au fost înregistrate 248 cazuri COVID-19 în Republica Moldova # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și […]
Olesea Stamate, înregistrată de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: ”Lupta pentru dreptate și oamenii țării continuă” # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a validat candidatura Olesei Stamate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, aceasta urmând să participe în calitate de candidat independent. Anunțul a fost făcut chiar de Stamate, care a transmis un mesaj de mobilizare către susținători și către cei dezamăgiți de actualele formațiuni politice. „Am o veste bună pentru voi, dragi prieteni, […]
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament # Sinteza
Parlamentul de legislatura a XI-a a găzduit vizitele a 120 de delegații din diferite state. Oficialii străini au transmis mesaje puternice de susținere a Republicii Moldova și a parcursului european al țării noastre. Printre acestea s-au numărat vizitele oficiale ale 20 de președinți de Parlament din diferite țări. În perioada 2021-2025, Republica Moldova a găzduit […]
DOC// Prăbușirea caruselului din satul Costești a găsit vinovații: ”Doi copii și-au schimbat locurile, fapt care a dus la incident” # Sinteza
Compania Amelia Kids SRL, organizatoarea activităților de divertisment la evenimentul „Ziua Diasporei 2025” din satul Costești, raionul Ialoveni, susține că prăbușirea caruselului din 10 august a fost provocată de doi adolescenți care nu au respectat instrucțiunile de siguranță și au schimbat locurile înainte ca instalația să fie pusă în funcțiune. Potrivit comunicatului oficial, această acțiune […]
Elveția aliniază politica externă la standardele Uniunii Europene și impune noi sancțiuni dure împotriva a șapte persoane și trei organizații din Republica Moldova, acuzate că au încercat să influențeze alegerile din 2024. Pe listă figurează Blocul Politic „Victorie” și Centrul Cultural-Educațional al Moldovei, vizate cu interdicții de călătorie și înghețarea activelor, transmite timpul.md. Măsurile vin […]
După ce a adus moldovenii la sărăcie extremă timp de 4 ani, PAS îndeamnă cetățenii să le doneze pentru campanie # Sinteza
PAS a transmis un apel public către susținători și cetățeni, îndemnând la mobilizare pentru o campanie electorală „câștigătoare” și menținerea Republicii Moldova pe direcția europeană, a păcii și a dezvoltării. „Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a face o campanie bună, câștigătoare și pentru a ține Moldova în direcția corectă – UE, pace, dezvoltare. Mașinăria […]
AUDIO// Plahotniuc, prima declarație audio: „Mă voi întoarce în Moldova și mă voi prezenta în fața justiției” # Sinteza
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat astăzi, 13 august, primul său mesaj audio, în care confirmă autenticitatea declarațiilor postate anterior pe rețelele de socializare și își exprimă dorința de a reveni în Republica Moldova. „Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. Mai întâi pentru a vă confirma prin vocea […]
Anularea alegerilor prezidenţiale din România văzută ca o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică. Amestecul Rusiei prin intermediul reţelelor sociale, un fals # Sinteza
Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România consemnează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca „o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale afirmând că „observatori independenţi au sugerat că acea campanie în […]
Escrocheria galbenilor – Guvernul crește la 11,5 milioane de lei suma pentru Ziua Independenței # Sinteza
Guvernul crește de 8 mil. lei la 11,5 mil. lei suma pentru festivități în PMAN, de Ziua Independenței, marcată pe 27 august, după ce anterior, Cancelaria de Stat a dat refuz abuziv celor 3 companii ofertante și a anulat licitația publică. Din suma totală, 2,5 milioane lei se vor cheltui pentru achiziționarea dreptului de utilizare […]
Curtea de Apel din Atena a aprobat astăzi extrădarea fostului lider politic moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, transmite libertv.md. Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei, care va analiza hotărârea și va decide dacă Plahotniuc va fi predat autorităților moldovene. Plahotniuc nu a fost prezent la ședința […]
Guvernarea PAS accelerează abandonul școlar – închiderea școlilor lovește direct în viitorul copiilor din Republica Moldova # Sinteza
Politica Ministerului Educației de la Chișinău, susținută de guvernarea PAS, lovește din plin comunitățile rurale și familiile cu venituri reduse. Închiderea pe bandă rulantă a școlilor sub pretextul „optimizării” și al „eficientizării resurselor” nu înseamnă altceva decât accelerarea abandonului școlar și condamnarea la analfabetism a unei generații întregi, transmite timpul.md. Datele oficiale arată că, în […]
Pavel Postică, despre secțiile de votare deschise în Rusia: „Decizia este dictată de motive de securitate și nu de numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară” # Sinteza
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, susține că deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă – la Moscova și Sankt Petersburg – este dictată de motive de securitate și nu de numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară, transmite alerta.md. Deși în Rusia trăiesc zeci de mii de moldoveni cu drept […]
Reputatul analist politic Vladimir Socor, expert în spațiul ex-sovietic, a murit la vârsta de 80 de ani # Sinteza
Vladimir Socor, reputat analist politic româno-american, a murit la vârsta de 80 de ani, în data de 9 august 2025, la München. Socor era cunoscut pentru expertiza sa în conflictele înghețate și geopolitica fostelor republici sovietice. A fost colaborator al Jamestown Foundation și al Radio Europa Liberă. Născut pe 3 august 1945 la București, era […]
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova, transmite libertv.md. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun […]
VIDEO// Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară, transmite libertv.md. Într-un live pe rețelele sociale, Năstase a afirmat că probleme precum contrabanda, traficul de droguri cu implicarea minorilor și accidentele […]
VIDEO// „Diagnosticul poporului” pentru Alexei Buzu – indiferență totală față de problemele poporului! „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii # Sinteza
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele cetățenilor, […]
Curtea de Apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc # Sinteza
Curtea de Apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi, 13 august, asupra extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN, preluat de la libertv.md Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților […]
Medicii oferă detalii despre tragicul accident de la Cahul – Trei echipe de urgență AMU au intervenit la fața locului # Sinteza
Pe 12 august, la ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel ce anunța un grav accident rutier produs la ieșirea din satul Burlăceni, raionul Cahul. În cel mai scurt timp, trei echipe de asistență medicală urgentă au fost mobilizate pentru a interveni – două din cadrul SAMU Vulcănești și […]
Poliția, ANRCETI și SIS cer blocarea a 443 de canale TikTok implicate în manipulare și propagandă # Sinteza
Autoritățile Republicii Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției Naționale, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate, aceste canale însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane […]
VIDEO// Consiliera Aliona Cuiban părăsește PAS și acuză formațiunea de dezbinare: „Ne-am săturat de dictatură” # Sinteza
Consiliera raională din Rezina, Aliona Cuiban, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate acuzând formațiunea de „politică de dezbinare a societății”, „aroganță și incompetență” și „lipsă de transparență”. Într-o declarație publică, Cuiban a afirmat că actuala conducere PAS „s-a îndepărtat de valorile și principiile democratice” și că modul de luare a deciziilor în partid […]
VIDEO// Fadei Nagacevschi a părăsit partidul lui Ion Chicu și revine la profesia de avocat # Sinteza
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea, invocând nemulțumiri legate de modul în care a fost întocmită lista de candidați a Blocului Alternativa, din care PDCM face parte. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Ion Chicu. Potrivit acestuia, decizia lui Nagacevschi a fost determinată de dezacordul față de criteriul […]
Partidul ”Moldova Mare” acuză guvernarea că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic # Sinteza
Partidul Moldova Mare acuză partidul aflat la guvernare că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic, folosit exclusiv pentru promovarea intereselor proprii. În cadrul unei emisiuni TV, avocatul și membrul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat că această practică reprezintă o trădare directă a cetățenilor. „Atunci când un funcționar de stat începe să acționeze în […]
VIDEO// Ion Ceban despre solicitarea Poliției de a nu autoriza protestele lui Șor: ”Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet” # Sinteza
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea Poliției Naționale de a nu admite desfășurarea acțiunii planificate de Ilan Șor în Capitală. „Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și […]
Comisia Electorală Centrală a recepționat, pe parcursul zilei de astăzi, 12 august 2025, o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unui bloc electoral. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ”. Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea […]
Valeriu Pașa despre judecătorul găsit împușcat sub un pod din Chișinău: ”S-a sinucis pentru că i-a fost luat dreptul de a mai lua mită” # Sinteza
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală, transmite Timpul. „Un judecător a fost găsit mort sub podul căii ferate. Datele prealabile arată că s-a sinucis. Fost judecător […]
Domnica Manole îi răspunde lui Ion Sturza: ”Solicităm prudență în exprimări pentru a nu induce societatea în eroare” # Sinteza
Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a transmis un comunicat oficial în care subliniază că instituția pe care o conduce este independentă și nu aparține niciunui partid politic. Declarația vine în contextul afirmațiilor făcute recent de fostul premier Ion Sturza, considerat apropiat al actualei guvernări, care a spus public că „Curtea Constituțională este a noastră”, făcând […]
Vlad Filat acuză PAS de manipulare: ”„Record” fals la angajări, în timp ce mii de moldoveni își pierd locul de muncă” # Sinteza
Liderul PLDM, Vlad Filat, critică dur Guvernul PAS pentru anunțul privind „cel mai mare număr de persoane plasate pe piața muncii din ultimii 11 ani”, calificând declarația drept „o nouă minciună marca PAS” și „un exercițiu de manipulare”. Potrivit lui Filat, cifrele prezentate de guvern sunt scoase din context și ascund realitatea sumbră de pe […]
Un copil de 4 ani din R. Moldova a murit din cauza unui șoc termic după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare. Tragedia s-a produs la Olmedo, în nord-vestul insulei italiene Sardinia, transmite timpul.md. Potrivit presei apenine, familia băiatului a venit în Italia în vacanță. Săptămâna trecută, profitând de neatenția părinților, copilul […]
DOC// Primăria Chișinău, somată să refuze protestul finanțat de liderul organizației criminale Ilan Șor: ”Asta va însemna complicitate” # Sinteza
Inspectoratul Național de Investigații a transmis o solicitare oficială primarului municipiului Chișinău de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut drept lider al unei organizații criminale. Potrivit oamenilor legii, evenimentul este organizat și finanțat prin plata directă a participanților, ceea ce îl transformă într-un demers ilegal ce încalcă legislația și normele de ordine […]
VIDEO// Fostul premier Ion Sturza: „Patriotismul înseamnă să vii acasă să mănânci mămăligă, nu numai sushi” # Sinteza
Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a vorbit recent despre ce înseamnă pentru el patriotismul. Întrebat în cadrul unui interviu ce înseamnă pentru el patriotismul, acesta a menționat că patriotismul e atunci când vii acasă din când în când și mănânci mămăligă, nu numai sushi. De asemenea acesta a subliniat că el des visează […]
Metodele folosite pentru a transfera bani destinați coruperii alegătorilor în Republica Moldova devin tot mai greu de depistat, avertizează șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Acesta a explicat, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, că autoritățile se confruntă cu un sistem complex de conversii valutare și aplicații ascunse, imposibil de blocat prin mijloacele […]
VIDEO// Ion Sturza, ex-premier: „Maia Sandu nu va accepta niciodată un guvern pro-rus chiar dacă ales în mod democratic” # Sinteza
„Să spunem sincer, la moment, Maia Sandu, în calitate de preşedinte, om cu viziuni şi caracter nu va accepta niciodată un Guvern la Chişinău pro-rus sau cu o minimă simpatie faţă de Rusia. Nu va face alianţe, nu va accepta un prim-ministru, chiar dacă va fi un vot democratic, vom avea o situaţie de conflict […]
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat o alocare de aproape 40 de milioane de lei în 2025, fonduri destinate salvării și sprijinirii persoanelor victime ale violenței. Resursele provin atât din bugetul public, cât și de la partenerii de dezvoltare, ceea ce reflectă un angajament real față de combaterea violenței și reconstruirea încrederii în sprijinul […]
VIDEO// Urmașul lui Plahotniuc: ”Integrarea europeană a Moldovei este ireversibilă, dar necesită reforme autentice și profunde” # Sinteza
Republica Moldova se află pe un parcurs european fără întoarcere, însă pentru ca acest proces să devină o realitate palpabilă este nevoie de reforme autentice și de o conducere responsabilă, susține Vladimir Cebotari, unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM). „Cifrele nu mint: 1,5 milioane de cetățeni, adică 50% din populație, dețin pașapoarte […]
PAS acuză o campanie coordonată de Rusia și gruparea Șor pentru influențarea alegerilor: ”Mai mulți oameni sunt amenințați cu moartea” # Sinteza
Partidul Acțiune și Solidaritate susține că, în ultimele zile, mai multe persoane au fost contactate telefonic și amenințate cu moartea, apelurile afișând pe ecran numărul de telefon al formațiunii. Potrivit PAS, ar fi vorba despre „o nouă sperietoare a Rusiei” menită să creeze confuzie, neîncredere și presiune asupra instituțiilor statului. Reprezentanții partidului au declarat că […]
Bilanțul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă. Peste 1500 participanți în două zile # Sinteza
Peste 1500 de participanți activi din peste 10 țări, 100 de angajatori și peste 250 de aplicări la funcțiile vacante afișate pe platformă – acesta este bilanțul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, desfășurat pe 8 și 9 august 2025, informează MOLDPRES. Participanții au provenit în special din Marea Britanie, Italia, Germania, România, Franța, […]
Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Tineretului. Dan Perciun: „Felicitări tuturor celor care, prin ceea ce fac, dau energie, valoare și direcție acestei țări” # Sinteza
Republica Moldova marchează astăzi, 12 august, Ziua Internațională a Tineretului. Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare „tuturor celor care, prin ceea ce fac, dau energie, valoare și direcție acestei țări”, menționând că, în ultimii ani, autoritățile și-au propus să transforme domeniul tineretului și să ofere oportunități […]
O străină de 45 de ani a încercat să iasă din țară, prin Aeroportul Internațional Chișinău, având 30 de mii de euro asupra sa # Sinteza
O nerezidentă a încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30 000 de euro, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale, transmite alerta.md. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații IGPF, în rezultatul verificărilor de specialitate efectuate asupra călătorilor ce aveau drept destinație capitala […]
Mai sunt 2 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență. […]
Băncile internaționale din Rusia obțin încă profituri notabile, în ciuda sancțiunilor internaționale # Sinteza
Băncile internaționale din Rusia obțin încă profituri notabile, în ciuda sancțiunilor internaționale. Un câștig semnificativ a înregistrat filiala rusă a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI), cu un profit net de aproximativ 1,05 miliarde de dolari, în primul semestru. Paradoxal, profitul este în creştere cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile […]
Cetățenii pot solicita informații privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport. Cum funcționează serviciul E-TRAVERSARE # Sinteza
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că cetățenii pot solicita informații detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport, accesibile printr-o procedură simplă și rapidă. Aceste informații sunt esențiale pentru diverse scopuri administrative sau legale și pot fi obținute conform reglementărilor legale în vigoare. Cum funcționează serviciul E-TRAVERSARE: Informații […]
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat o inițiativă prin care toți copiii din familiile plecate peste hotare să poată participa la taberele de vară organizate la nivel național și municipal, fără criterii discriminatorii, transmite libertv.md. „Republica Moldova, inclusiv Capitala, își poate permite să ofere această oportunitate tuturor copiilor, asigurând un acces egal, pe […]
Guvernul Albaniei vrea să interzică banii cash. Premierul susține că e o măsură pentru combaterea spălării banilor # Sinteza
Albania, țara în care jumătate din populație nu are un cont bancar, vrea să renunțe la numerar. Premierul albanez, Edi Rama, promovează intens planul de a limita tranzacțiile cu bani numerar, până în anul 2030. Populația respinge această inițiativă, iar proiectul guvernamental de a interzice ”cash-ul” până la sfârșitul deceniului este puțin probabil, notează Politico. Interzicerea numerarului, […]
Peste 48 de ore de luptă continuă cu flăcările. Pompierii moldoveni, eroi pe frontul incendiilor din Grecia # Sinteza
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a […]
