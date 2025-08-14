Victor Negrescu, despre „suveraniștii” de la București care se opun unor relații strânse cu R. Moldova: Sunt voci alimentate dinspre Federația Rusă
Cotidianul, 14 august 2025 11:30
Mesajele de ură îndreptate împotriva cetățenilor români din stânga Prutului și împotriva unei relații strânse dintre București și Chișinău face parte dintr-un scenariu al Moscovei, care alimentează, în acest sens, diferite voci în România. Despre acest lucru vorbește vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care susține că politicienii care transmit aceste mesaje manipulează opinia publică având …
• • •
DESCHIDE.MD: Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Cotidianul
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul ”Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, …
Un primar dintr-un sat din Florești a fost reținut pentru o crimă comisă acum șapte ani. Pe lângă ales a fost încătușat și un medic legist # Cotidianul
Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut de polițiști, acesta fiind bănuit de o crimă comisă încă acum șapte ani în localitate. Alesul l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că victima, fiind în stare de ebrietate, ar fi scăpat animalele într-un …
Autoritățile ruse au restricționat parțial apelurile pe Telegram și WhatsApp. În spate ar sta un lobby pentru operatorii de telefonie mobilă # Cotidianul
Autoritățile din Rusia au impus restricții asupra apelurilor efectuate prin aplicațiile Telegram și WhatsApp. Măsura a fost introdusă subit, după ce Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor (Roskomnadzor), a anunțat că aceste platforme au devenit „principalele servicii vocale folosite pentru înșelăciuni, estorcări de bani și implicarea cetățenilor ruși în activități diversioniste și teroriste”. „Pentru a combate …
Estonia alungă din țară un diplomat rus declarat indezirabil pentru tentative de a sprijini infracțiuni împotriva statului # Cotidianul
Estonia a declarat persona non grata un diplomat rus de rang înalt, acuzându-l că a încercat să submineze ordinea constituțională și sistemul juridic al țării, a anunțat miercuri Ministerul estonian de Externe. Dmitri Prilepin, prim-secretar al Ambasadei Federației Ruse la Tallinn, a fost somat să părăsească teritoriul estonian, conform unei note oficiale transmise însărcinatului cu …
PAS cere sprijinul moldovenilor pentru o „campanie onestă” împotriva mașinăriei de propagandă a Rusiei. Partidul a deschis un cont pentru donații # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate îi cheamă pe cetățenii moldoveni să doneze pentru campania electorală și a dechis un cont în acest sens. PAS cere sprijinul cetățenilor pentru o „campanie onestă” împotriva mașinăriei de propagandă a Rusiei. „Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a face o campanie bună, câștigătoare și pentru a ține Moldova în direcția …
VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Republica Moldova este statul cel mai aproape de aderare la Uniunea Europeană # Cotidianul
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația cu Republica Moldova, a declarat într-un interviu pentru RFI că țara noastră este „statul cel mai aproape de aderare la Uniunea Europeană” și traversează „cea mai bună perioadă în ceea ce privește reputația sa europeană și externă”. Potrivit oficialului european, Legislativul de la Strasbourg a accelerat în …
Rusia încearcă și prin George Simion să influențeze alegerile parlamentare din R. Moldova, susține Anatol Șalaru: Se induce o stare de confuzie, inclusiv prin candidați independenți # Cotidianul
Rusia nu renunță la planurile sale de a face interferențe la Chișinău prin exponenții de la București, mai ales în plină campanie electorală. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care susține că, după eșecul de la prezidențialele din România, George Simion este folosit acum de Moscova pentru a influența alegerile parlamentare …
Deranjat de interdicția impusă, Ion Ceban continuă să atace România: Vor să mă denigreze în campanie # Cotidianul
Ion Ceban și-a adus azi la Chișinău avocații care îi reprezintă interesele la București în cazul interdicției impuse pentru cinci ani pentru a lansa noi atacuri asupra României. Primarul Chișinăului susține că interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen, aplicată pe 9 iulie, reprezintă „o încălcare gravă a drepturilor omului”. Ceban a …
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la o bază militară din Anchorage, Alaska. Vizita va dura o singură zi # Cotidianul
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc pe baza militară din Anchorage, singura locație considerată adecvată de părți pentru eveniment. Trump ar fi dorit să evite o întâlnire pe un obiectiv militar, însă sezonul turistic de vârf din Alaska a limitat drastic opțiunile, multe locații fiind deja rezervate, transmite CNN. Vizita celor doi lideri este planificată …
Peste două săptămâni, Plahotniuc ar putea ajunge în R. Moldova, susține avocatul oligarhului: Avem însă bănuieli că ar putea avea loc tergiversări # Cotidianul
Oligarhul Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova săptămâna viitoare. Despre acest lucru a anunțat chiar avocatul politicianului fugar, Lucian Rogac. Apărătorul are însă și unele dubii și spune că există bănuieli că acest proces ar putea fi totuși tergiversat. „Dosarul împreună cu hotărârea privind acceptarea extrădării urmează să fie transmise către Ministerul …
Liderii europeni se reunesc în cadrul unei noi ediții a „Coaliției voinței” pentru sprijinirea Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin # Cotidianul
Cancelarul german, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, vor prezida o reuniune prin videoconferință a „Coaliției voinței”, programată să înceapă în această seară. Reuniunea va fi precedată de o discuție a mai multor lideri europeni cu președintele american, Donald Trump, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei …
AUDIO Vladimir Plahotniuc transmite primul mesaj după decizia Curții de Apel din Atena: „Am intenția fermă să revin în Republica Moldova” # Cotidianul
La scurt timp după ce Curtea de Apel din Atena a aprobat cererea de extrădare a sa în Republica Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova acum șase ani, a publicat un mesaj audio prin care susține că vrea să revină în țară și să se implice în politică. În înregistrare, Plahotniuc …
Ultima zi în care mai pot fi înregistrate blocurile electorale. Până acum au fost înscrise trei # Cotidianul
Astăzi este ultima zi în care mai pot fi înregistrate blocuri electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarele din partea partidelor care vor să participe la scrutin în cadrul unui bloc pot fi depuse până la ora 17.00. CEC reamintește că blocul electoral se constituie în baza unui acord între două sau mai multe partide politice …
BREAKING NEWS: Curtea de Apel din Atena acceptă cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova # Cotidianul
Judecătorii Curții de Apel din Atena au acceptat cererea privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Potrivit echipei TV8, prezentă la Atena, deocamdată, toate bunurile lui Plahotniuc rămân în Grecia. Hotărârea finală privind extrădarea va fi luată de Ministerul grec al Justiției. Magistrații au precizat că Plahotniuc și-a dat acordul în scris pentru a …
Procurorul Ghennadi Epure, amenințat direct după condamnarea Evgheniei Guțul. CSP condamnă atacurile # Cotidianul
După ce judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a fost ținta unor amenințări, acum același tip de presiuni vizează și procurorul Ghennadi Epure, care a instrumentat cauza penală. Procurorul a primit mesaje amenințătoare, inclusiv apeluri robotizate, semnalate public miercuri, 13 august, de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. „Vasta experiență pe care …
Arhitectul Primăriei din Comrat, reținut într-un dosar de corupție. Funcționarul a luat mită pentru eliberarea unei autorizări # Cotidianul
Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut azi în urma unor descinderi organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Funcționarul este acuzat de tarfic de influență și luare de mită pentru eliberarea unei autorizații de construcție. Arhitectul a fost reținut în urma unui denunț. Acesta ar fi solicitat mijloace bănești pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit …
Șeful Procuraturii Generale va fi anunțat pe 19 august. Candidații Alexandru Machidon și Victor Furtună vor susține proba interviului # Cotidianul
Cei doi candidați pentru șefia Procuraturii Generale, actualul interimar al instituției, Alexandru Machidon, și șeful PCCOCS, Victor Furtună, vor susține în 19 august proba finală a concursului, cea a interviului. Despre acest lucru a anunțat azi președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, în urma examinării dosarelor celor doi candidați la ședința de azi a …
Planul „genial” al lui Șor: pro-rusul îi îndeamnă pe cetățeni să nu plătească impozite timp de o lună pentru a răsturna guvernarea de la Chișinău # Cotidianul
Liderul fugar al blocului prorus „Pobeda”, Ilan Șor, condamnat penal și refugiat în Rusia, a lansat un apel la nesupunere civică, cerând cetățenilor Republicii Moldova să nu plătească impozite timp de o lună. Scopul declarat: răsturnarea actualei guvernări proeuropene conduse de președinta Maia Sandu. „Astăzi îi chem deschis pe toți la o acțiune de nesupunere …
Elveția se alătură sancțiunilor UE, în cazul rețelei lui Ilan Șor și al altor destabilizatori pro-ruși din Moldova # Cotidianul
Elveția se alătură pachetului de sancțiuni introduse de Uniunea Europeană celor 7 politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Decizia a fost luată în data de 12 august de Departamentul Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare (EAER) „În cadrul măsurilor referitoare la Moldova, șapte persoane și trei entități sunt acum supuse înghețării activelor și interdicției de …
VIDEO CEC propune deschiderea a câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel pentru alegerile parlamentare, invocând riscuri de securitate # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a propus ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și protecția echipamentului necesar procesului de vot. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că trimiterea personalului electoral în zone …
Autoritățile din Republica Moldova blochează sute de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării # Cotidianul
Autoritățile din Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care au fost implicate în difuzarea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Acțiunile au loc prin colaborarea Poliției Naționale, a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate …
Vladimir Plahotniuc, în fața magistraților din Atena. Curtea de Apel examinează astăzi cererea de extrădare înaintată de R. Moldova # Cotidianul
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va ajunge astăzi, 13 august, în fața judecătorilor de la Curtea de Apel din Atena, care urmează să examineze cererea de extrădare depusă de autoritățile de la Chișinău. Ședința este programată pentru ora 11:30. Procuratura Generală a Republicii Moldova a precizat că această etapă nu este una finală, decizia definitivă urmând …
Fadei Nagacevschi rupe rândurile PDCM și pleacă din partid, nemulțumit de criteriile de întocmire a listei electorale pentru alegerile parlamentare # Cotidianul
Nemulțumit de plasarea în fruntea listei electorale a unor candidați din raioane pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Fadei Nagacevschi, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a decis să părăsească partidul. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Ion Chicu, care a explicat că Nagacevschi nu a fost de acord cu criteriul de repartizare …
VIDEO | Mihai Isac propune ca Bucureștiul să-l sancționeze pe ex-premierul Ion Chicu pentru noile declarații anti-românești # Cotidianul
Expertul politic și jurnalistul român Mihai Isac reacționează dur la adresa fostului premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, pe care îl acuză de „românofobie” și „dispreț față de România și instituțiile sale”. „Expertul politic și jurnalist Român, Mihai Isac: Rămân mereu surprins de românofobia și disprețul față de România demonstrat de un anume fost premier …
Fiica Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a primit un apartament cu trei camere în capitală, în anul în care mama sa câștigase al doilea mandat de bașcană a Găgăuziei, scrie RISE Moldova. Imobilul i-a fost transmis de unchiul său, un om de afaceri controversat cu datorii de milioane. Documentele consultate de RISE Moldova arată …
Parlamentul se va întruni duminică pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că duminică, 17 august, Legislativul va organiza o sesiune specială pentru ceremonia de depunere a Jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. „În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a precizat Igor Grosu. Cei cinci judecători care vor prelua funcțiile la Curtea Constituțională, începând cu …
Președintele României, după discuția cu Zelenski: „Pacea trebuie negociată direct cu Ucraina” # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan i-a transmis marți, într-o convorbire telefonică, omologului ucrainean Volodimir Zelenski că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a găsi o soluție pentru încheierea războiului, dar numai dacă pacea este negociată direct cu Ucraina. Liderul român a acceptat invitația de a vizita Kievul în această toamnă, transmite Digi24. „Astăzi am avut …
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, urmează să fie audiat într-o nouă ședință de judecată # Cotidianul
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, urmează să fie audiat într-o nouă ședință de judecată, care este anunțată pentru joi, 14 august. Aceasta va fi prima ședință în instanță, după ce Ion Creangă a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control …
Presiunile Rusiei asupra Republicii Moldova cresc înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, avertizează Mureșan # Cotidianul
Presiunile și atacurile Rusiei asupra Republicii Moldova s-au intensificat odată cu apropierea alegerilor parlamentare din septembrie, avertizează europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Miza principală este viitorul european al țării, iar Kremlinul caută să schimbe direcția politicii de la Chișinău pentru a opri parcursul european al Republicii Moldova. În ultimele zile, Rusia și aliații săi au recurs …
Poliția îi cere lui Ion Ceban să interzică protestele fugarului Ilan Șor: Orice autorizare va însemna complicitate # Cotidianul
Inspectoratul General al Poliției îi cere primarului Capitalei, Ion Ceban, să interzică organizarea protestelor pe care le pregătește fugarul penal Ilan Șor în centrul Chișinăului. Poliția susține că orice autorizare a acestor manifestații, acolo unde Șor a anunțat deja că va plăti participanții, va însemna complicitate la acțiunile grupării criminale. „Inspectoratul Național de Investigații îi …
PAS denunță un nou fals. Mai mulți cetățeni primesc mesaje semnate de partidul de guvernare prin care sunt amenințați # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate denunță un nou fals în spatele căruia ar sta grupări afiliate fugarului Ilaan Șor. Partidul de la guvernare susține că a fost sesizat despre faptul că mai mulți cetățeni au primit mesaje, semnate de formațiune, prin care sunt amenințați cu moartea. „Mai mulți oameni au fost zilele acestea contactați și amenințați …
Consilierul Kremlinului Suslov: Putin îi oferă lui Trump o soluție convenabilă pentru încheierea războiului din Ucraina # Cotidianul
Dmitri Suslov, vice-director al Centrului pentru Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier al Kremlinului pentru politică externă, susține că președintele rus Vladimir Putin îi propune liderului american Donald Trump o soluție convenabilă pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Suslov a explicat în detaliu aceste așteptări într-un interviu acordat …
Înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska, UE anunță că pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei # Cotidianul
Uniunea Europeană va elabora un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel de-al 19-lea, a anunțat șefa diplomației UE, Kaja Kallas. Declarația lui Kallas precede întâlnirea programată pe 15 august între Trump și Putin, în Alaska. Liderii UE și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu vor participa fizic, dar vor avea discuții online cu Trump pe 13 …
O echipă de foști membri ai PDM-ului condus de oligarhul Plahotniuc, care acum reprezintă Partidul Democrat Modern din Moldova, se pregătește să intre în cursa electorală # Cotidianul
Partidul Democrat Modern din Moldova, din care fac parte mai mulți foști membri ai PDM-ului condus de oligarhul Vlad Plahotniuc, printre care fostul ministru Vladimir Cebotari, a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie și face apel la alți foști colegi din fostul PDM „să se consolideze”. „Aceste lucruri mă determină sa …
Proiectul „Moldova Mare”, susținut de pro-rusa Victoria Furtună, o amenințare pentru integritatea teritorială a României și securitatea UE, avertizează jurnalistul Mihai Isac # Cotidianul
Proiectul politic „Moldova Mare”, promovat de activista pro-rusă din Chișinău Victoria Furtună, reprezintă o amenințare directă la adresa integrității teritoriale a României și a securității întregii Uniuni Europene, atrage atenția jurnalistul Mihai Isac, de la TVR Moldova, într-o intervenție la RFI, în emisiunea „Moldova Zoom”. „Doamna Furtună este cetățean român. Doamna Furtună beneficiază de alocație …
Scenariul trimiterii a zeci de mii de militari ruși în Transnistria, destul de real în cazul unei guvernări pro-ruse la Chișinău, atenționează Anatol Șalaru: Moscova nu renunță la ideea „transnistrizării” R. Moldova # Cotidianul
În cazul unei guvernări pro-ruse la Chișinău, Moscova ar putea organiza în câteva luni o amplă campanie de „consolidare” a contingentului ilegal și invadator de soldați din stânga Nistrului prin trimiterea în Transnistria a unor detașamente de până la 20 de mii de militari. Atenționările sunt făcute de fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care …
Rețea de trafic de influență, destructurată: mii de euro pentru cetățenie română acordată rușilor, doi bărbați trimiși la închisoare # Cotidianul
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade, legate de obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ruși. Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, faptele au fost comise între 2016 și 2018. Cei doi au pretins și primit câte 15.000 de …
Decizia Curții Constituționale prin care au fost declarate ilegale unele norme ale Legii amnistiei referitoare la deținuții pe viață, publicată în Monitorul Oficial # Cotidianul
Decizia prin care Curtea Constituțională a declarat drept neconstituționale mai multe prevederi din Legea amnistiei a fost publicată marți în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acestea vizează excluderea condiției ce se referă la lipsa riscului de recidivă pentru condamnații la detenție pe viață, în vederea comutării pedepsei la 30 de ani de închisoare. Documentul a fost …
Deputații Nesterovschi și Lozovan, „blocați” în continuare în stânga Nistrului. Șeful IGP susține că cei doi n-au părăsit regiunea # Cotidianul
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozan, condamnați pentru finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor, se află și acum în stânga Nistrului. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că cei doi nu au părăsit regiune și că, în acest sens, are și confirmările oficiale ale Ucrainei. „Am făcut solicitările la colegii din Ucraina, România și …
UE face un apel la unitate pentru sprijinirea Ucrainei în preajma întâlnirii Trump-Putin. Bruxelles cere, printr-o declarație, intensificarea presiunii asupra Kremlinului # Cotidianul
Autoritățile de la Kiev și poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, arată o declaraţie semnată de lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei. UE face un apel de unitate în sprijinirea Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin …
Descoperire șocantă în această dimineață, la Chișinău. În jurul orei 07:30, trupul neînsuflețit al judecătorului Mihai Diaconu a fost găsit sub podul de pe strada Feredeului 4, în apropierea căii ferate. Victima prezenta o plagă provocată prin împușcare în regiunea capului. Lângă cadavru a fost depistată o armă de foc, de model deocamdată necunoscut. Din …
VIDEO | Protestarii lui Dodon și Vlah, plătiți din banii lui Șor? Ce spune Viorel Cernăuțeanu și care e rolul unui fost procuror, actual avocat # Cotidianul
Șeful Inspectorului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, dă de înțeles că acei protestatari care au primit bani pentru a participa la o manifestație organizată de Irina Vlah și Igor Dodon, ar fi fost achitați din bani proveniți din partea organizației criminale Șor. Cernăuțeanu s-a ferit să facă o precizare exactă, dar a specificat că ar …
VIDEO | Întâlniri conspirative AUR-ȘOR la Chișinău, înainte de conferința MEGA / Șeful IGP, precizări despre „doamna cu Audi”, venită de la București pentru pregătirea evenimentului # Cotidianul
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există „legături directe” între organizația criminală ȘOR și partidul AUR din România. Potrivit acestuia, cooperarea dintre cele două formațiuni este strânsă și documentată prin acțiuni concrete. „Nu cred că are cineva dubii de aceste legături, nu că indirecte, chiar directe, dintre aceste două platforme afiliate. …
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul …
Trump confirmă că ar putea fi schimburi de teritorii între Ucraina și Rusia, dacă se ajunge la o înțelegere. Situația este foarte complexă, iar linia frontului este schimbătoare # Cotidianul
Donald Trump și Vladimir Putin nu vor încheia un acord de încheiere a războiului, în urma întrunirii din Alaska. Președintele SUA spune că nu este în drept să facă acest lucru, însă din această întâlnire ar trebuie să rezulte o pace. În timpul conferinței de presă, Trump a spus că este frustrat de opoziția lui …
Presiuni și manipulări electorale din partea șefei CEC a Rusiei, într-o adresare către Comisia Electorală Centrală de la Chișinău # Cotidianul
Rusia încearcă din nou să își extindă influența politică asupra Republicii Moldova, de această dată sub pretextul „sprijinirii dreptului la vot” al moldovenilor aflați pe teritoriul său. Președinta Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse, Ella Pamfilova, a cerut oficial Chișinăului și ODIHR-OSCE să deschidă mai multe secții de vot în Rusia pentru alegerile parlamentare din …
Patru formațiuni, succesoare ale fostului partid „Șor”, riscă să fie scoase în afara legii. Ministerul Justiției a cerut în instanță dizolvarea acestora # Cotidianul
Ministerul Justiției a cerut în instanță dizolvarea partidelor „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victoriei”, ca fiind succesoare a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023. În acest sens, instituția susține că a depus luni la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru …
