Trump admite o nouă întâlnire Putin-Zelenski dacă negocierile din Alaska merg bine
TVR Moldova, 14 august 2025 10:10
Președintele SUA Donald Trump a declarat că este deschis participării la o a doua întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dacă discuțiile planificate în Alaska între el și Putin se vor desfășura pozitiv și dacă vor fi obținute „răspunsuri adecvate”.
• • •
Acum 15 minute
10:10
Președintele SUA Donald Trump a declarat că este deschis participării la o a doua întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dacă discuțiile planificate în Alaska între el și Putin se vor desfășura pozitiv și dacă vor fi obținute „răspunsuri adecvate”.
Acum 2 ore
09:10
Tinerii care studiază în străinătate pot beneficia de asigurare medicală în R. Moldova # TVR Moldova
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) informează cetățenii R. Moldova care își fac studiile în străinătate că beneficiază de asigurare medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova și îi îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată.
08:50
Primăria Chișinău acordă prioritate Guvernului în PMAN, dar protestul lui Șor rămâne valabil # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 13 august.
08:40
Zilele Diasporei: Expoziție de securitate publică în centrul Chișinăului, pe 16 august # TVR Moldova
Sâmbătă, 16 august, cetățenii Republicii Moldova, atât cei din țară, cât și cei reveniți de peste hotare, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, unde va avea loc o amplă expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice.
Acum 4 ore
08:20
Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine.
08:10
Potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, ziua de joi, 14 august, aduce vreme stabilă, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
20:40
Judocanii din Republica Moldova au strălucit la Campionatul Balcanic, rezervat participanților de până la 21 de ani. Au fost cucerit 11 medalii, dintre care cinci de aur, tot atâtea de bronz și una de argint.
20:10
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a acţionat în judecată cinci instituţii de stat din România şi cere anularea interdicţiei de a intra pe teritoriul statului vecin şi în spaţiul Schengen. Este vorba despre Ministerul Afacerilor Interne, cel de Externe, Inspectoratul General pentru imigrări, Poliţia de Frontieră Română şi Serviciul Român de Informaţii. Declaraţia a fost făcută de Ion Ceban într-o conferinţă de presă, unde a venit însoţit de doi avocaţi din România, care îl vor reprezenta în instanţă.
19:40
Companiile din Republica Moldova care vor să-şi promoveze produsele şi să-şi sporească exporturile pot obţine sprijin financiar cu bani de la bugetul de stat. Agenţia de Investiţii şi Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării au lansat programul Bridge Export. Banii pot fi utilizaţi pentru participarea la expoziţii internaţionale, misiuni de afaceri sau campanii de marketing.
19:10
Galeria "Antioh Cantemir" din Bălți găzduiește în aceste zile o expoziție ce reflectă durerea şi teroarea războiului din Ucraina, surprinse de fotoreporterul ucrainean Boris Bukhman. Prezentarea, intitulată "Născuți pentru a învinge", a fost vizitată de zeci de persoane solidare cu poporul ucrainean care luptă pentru pace.
18:40
Ilan Șor pierde Piața Marii Adunări Naționale, Primăria Chișinău a acordat prioritate Guvernului # TVR Moldova
Poliţia a demarat o cercetare penală pentru pregătirea unor dezordini în masă de către o organizaţie criminală. Asta după ce condamnatul fugar Ilan Şor a îndemnat oamenii să iasă, sâmbătă, la proteste în centrul Chişinăului, oferindu-le pentru asta sume consistente de bani. Între timp, astăzi, într-o şedinţă la Primărie, şeful poliţiei Chişinău a cerut municipalităţii să nu permită desfăşurarea protestelor lui Şor. În replică, şeful Direcţiei Asistenţă Juridică a Primăriei a declarat că instituţia publică nu are asemenea atribuţii.
18:10
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a incendiilor, continuă pentru a doua zi consecutiv acțiunile de stingere a incendiilor de amploare produse în zona industrială din regiunea Patras. Din cauza condițiilor meteo și a vântului puternic, incendiul s-a dezvoltat pe suprafețe foarte mari, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri distanță.
17:10
52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state au activat în Parlamentul de legislatura a XI-a. Cel mai numeros dintre ele este cel cu România, care reunește 63 de parlamentari, mai mult de jumătate din numărul total de deputați.
17:00
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate astăzi pentru primul trofeu continental # TVR Moldova
Fanii fotbalului se vor bucura, în această seară, de un meci de gală. Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate astăzi pentru primul trofeu continental din noul sezon, Supercupa Europei. Cele două formații nu au triumfat încă niciodată în această competiție de anvergură.
16:40
Guvernul invită cetățenii, pe 16 august, în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În aceeași zi, Ilan Șor a invitat public persoane să participe, pe bani, la un pretins protest, non-stop, organizat în fața Guvernului.
16:10
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru joi, 14 august.
15:40
Trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), un focar a fost înregistrat în localitatea Braniște, raionul Râșcani, iar două - în satul Seliște, raionul Leova.
15:10
Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea istorică dintre Trump și Putin. Locuitorii sunt sfătuiţi să se pregătească de evacuare.
14:40
Noul procuror general al Republicii Moldova va fi numit pe 19 august. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă.
14:20
Doi din cei trei copii accidentați la Cahul vor fi transferați la Institutul Mamei și Copilului # TVR Moldova
Trei copii au rămas orfani în urma unui tragic accident rutier care a avut loc ieri, în satul Burlăceni, raionul Cahul. Maşina în care se afla familia a fost lovită frontal de un alt automobil. Micuţii, cu vârste cuprinse între cinci şi 10 ani, se află la Terapie intensivă, în stare gravă. Potrivit poliţiei, şoferul care a provocat accidentul a fost reţinut pentru 72 de ore. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei excesive.
14:10
O bază SUA, pentru summitul Trump-Putin. Casa Albă: Întâlnirea cu Putin, exercițiu de ascultare # TVR Moldova
Un centrul militar de comandă, situat la nord de oraşul Anchorage, din Alaska, este singurul loc care îndeplineşte criteriile de securitate pentru o întâlnire Donald Trump-Vladimir Putin.
13:30
Amenințări la adresa unui procuror din dosarul Guțul. „Sunt generate cu inteligenţa artificială" # TVR Moldova
Ghenadie Epure, unul dintre procurorii care gestionează dosarul Evgheniei Guţul, condamnată la 7 ani de puşcărie pentru finanțarea ilegală a fostului partid "Șor", susţine că primeşte şi el amenințări. Acuzatorul a informat deja Consiliul Superior al Procurorilor. Între timp, CSM anunţă că judecătoarea Livia Mitrofan, continuă să fie intimidată de persoane necunoscute.
13:20
Curtea de Apel din Atena a aprobat, miercuri, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc autorităților moldovenești, potrivit avocatului oligarhului Lucian Rogac. Decizia finală cu privire la extrădarea lui Vladimir Plahotniuc urmează să fie luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
13:10
Elveţia s-a alăturat ultimului pachet de sancţiuni aplicate de Uniunea Europeană Federaţiei Ruse. Berna a extins lista celor vizaţi de restricţii, aplicând sancţiuni pentru şapte noi persoane şi trei entităţi din Republica Moldova.
12:40
/VIDEO/ Nicușor Dan: E important România și Republica Moldova să continue să fie împreună # TVR Moldova
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a aflat în acest weekend într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat la mai multe evenimente culturale locale.
12:20
/VIDEO/ Patru membri ai grupărilor criminale „Makena” și „Kitaeț” au fost arestați pentru șantaj # TVR Moldova
Patru membri ai organizațiilor criminale – „Kitaеț” și „Makena” –, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul Republicii Moldova, au fost arestați de unitățile Inspectoratului General al Poliției, inclusiv de angajații Brigăzii „Fulger”.
12:10
Volodimir Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Donald Trump alături de Friedrich Merz # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală.
11:30
Pierderile zilnice medii ale Rusiei în războiul din Ucraina se ridică la aproximativ 1.000 de militari, de aproximativ trei ori mai mari decât numărul soldaților ucraineni, a declarat președintele Volodimir Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii din 12 august la care au participat și reporterii publicației Kyiv Independent.
11:10
Doi tineri în vârstă de 24 și 27 de ani, care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 15 Cricova, au fost condamnați la încă 1 an și 6 luni de închisoare, după ce au încercat să evadeze.
10:40
Autoritățile Republicii Moldova intensifică lupta împotriva dezinformării online. Oamenii legii au identificate 443 de canale TikTok care promovează conținut manipulator, cu potențial de destabilizare socială și amenințare la adresa securității naționale.
10:30
Arhitectul din Primăriei Comrat a fost reținut, miercuri dimineață, pentru trafic de influență și corupere pasivă, potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA).
Ieri
10:10
Parlamentul Republicii Moldova se va convoca duminică, 17 august, într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de Președintele Parlamentului, Igor Grosu.
10:00
Analistul politic Vladimir Socor a murit la vârsta de 80 de ani. El a fost un expert recunoscut la nivel internațional în domeniul țărilor ex-sovietice din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală.
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul pentru o pace justă, bazată pe respectarea suveranității Ucrainei și a dreptului poporului ucrainean de a-și decide viitorul. La fel, Nicușor Dan a acceptat invitația de a vizita Kievul în această toamnă.
09:10
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 12 iulie.
08:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 12 iulie.
08:40
11 artiști plastici din Republica Moldova și România, la o tabără de sculptură la Ungheni # TVR Moldova
11 artiști plastici din Republica Moldova și România şi-au dat întâlnire la Ungheni, unde timp de trei săptămâni vor crea opere din piatră de Cosăuți, lemn și metal. Creaţiile vor avea tematică eminesciană. Atelierul în aer liber, reluat după o pauză de șapte ani, are ca scop promovarea artei, iar lucrările realizate îşi vor găsi un loc pe străzile din oraș.
08:10
Violenţa în familie rămâne una dintre gravele probleme ale societăţii în Republica Moldova. Datele arată că una din trei persoane cu vârsta de peste 60 de ani suferă de cel puţin o formă de abuz, de cele mai multe ori fiind vorba de violenţă economică sau psihologică. În acest context, Asociaţia Obştească HelpAge Moldova a marcat astăzi finalul unei campanii pentru combaterea violenţei, derulat în zece localităţi din ţară.
12 august 2025
20:10
Ștefan Bodișteanu, mijlocașul naționalei Republicii Moldova, a marcat primul său gol în noul sezon din Superliga României. Fotbalistul a pus umărul la a doua victorie din această stagiune pentru FC Botoșani.
19:40
Fruntașii lui Plahotniuc, sub paravanul unui alt partid. Ce rol va avea oligarhul fugar # TVR Moldova
Foşti democraţi, conduşi, pe vremuri, de oligarhul Vladimir Plahotniuc, s-au reunit în Partidul Democrat Modern din Moldova. Într-o conferinţă de presă, doi dintre fruntaşii fostului PDM, Vladimir Cebotari şi Boris Foca, anunţă că formaţiunea va participa la alegerile din toamnă. Cebotari nu exclude revenirea fugarului Plahotniuc în politică, după ce va fi adus în ţară. Unii analişti consideră, însă, că acest partidul este un proiect al oligarhului, parte dintr-un plan al acestuia alături de extrădarea din Grecia.
19:10
Ziua Internațională a Tineretului: Ambiția tinerilor din R. Moldova construiește viitorul acasă # TVR Moldova
În fiecare an, pe 12 august se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Tineretului. În Republica Moldova au existat studenți care şi-au clădit viitorul acasă, sportivi care au reuşit să obţină medalii la competiţii importante, artişti care au inspirat prin creaţiile lor sau profesionişti care au adus schimbări reale în instituţiile de învăţământ. Îi cunoaştem pe unii dintre ei în materialul ce urmează.
19:00
Artiom Livadari a adus acasă medalia de aur obținută la Jocurile Mondiale, desfășurate în China # TVR Moldova
Luptătorul de Muay Thai a fost așteptat de zeci de susținători la Aeroportul Internațional Chișinău. Reprezentantul Republicii Moldova a fost desemnat cel mai bun sportiv la această specialitate, în cadrul evenimentului de anvergură.
18:40
Un grav accident rutier a avut loc acum puțin timp în urmă, în raionul Cahul. Două persoane au murit, iar trei copii au fost răniţi, în această după-amiază, în urma unui cumplit accident de circulaţie.
18:20
Cei doi pompieri care şi-au pierdut viaţa în misiune, conduși pe ultimul drum cu onoruri militare # TVR Moldova
Clipe de durere în comunităţile din care provin cei doi pompieri care şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-un teribil accident rutier, pe când se aflau în misiune. Vasile Rotari a fost condus astăzi pe ultimul drum în satul Chiștelnița, iar Igor Damir în oraşul Teleneşti. La funeralii au luat parte sute de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi conducerea Ministerului de Interne. În semn de omagiu pentru sacrificiul lor suprem, cei doi pompieri au fost înmormântaţi cu onoruri militare.
18:10
„Un ajutor imens”. Afacerea unui tânăr din regiunea transnistreană, susținută de UE și PNUD # TVR Moldova
„Pâinea lui Ivan”, o afacere din orașul Tiraspol, a beneficiat de susținerea Uniunii Europene și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În cadrul programului „Măsuri de Promovare a Încrederii, tânărul antreprenor Ivan Cernicenko a fost ajutat să își diversifice linia de producție.
18:10
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski și a acceptat invitația de a merge la Kiev # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. De asemenea, șeful statului a acceptat invitația omologului ucrainean de a merge la Kiev în această toamnă.
17:40
O pasageră a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 30.000 de euro nedeclarați # TVR Moldova
O cetățeană străină, în vârstă de 45 de ani, a fost depistată încercând să iasă din Republica Moldova cu 30.000 de euro nedeclarați, pe Aeroportul Internațional Chișinău.
17:10
Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate anunţă că, în aceste zile, mai mulţi oameni au fost contactaţi şi ameninţaţi cu moartea, iar pe ecranul telefonului a apărut denumirea partidului.
17:00
Poliția îl avertizează pe Ion Ceban: Autorizarea protestului lui Șor înseamnă complicitate # TVR Moldova
Poliția Națională a lansat un avertisment către primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, cerându-i să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor. Potrivit oamenilor legii, orice autorizare a acestui protest înseamnă complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale.
16:40
Comisia Electorală Centrală anunță că cetățenii cu drept de vot pot obține informații detaliate privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel la numărul unic (+373) 22 880101.
