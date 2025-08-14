Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei
Zugo.md, 14 august 2025 10:10
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei" al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor
• • •
Acum 15 minute
10:10
Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei # Zugo.md
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei" al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor
Acum o oră
09:30
De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro # Zugo.md
Pe parcursul trimestrului II al acestui an, mediana prețului pentru un bun imobil în Chișinău a înregistrat o creștere cu circa 2.500 euro – de la circa 104.500 euro la 107.000 euro – constată Banca Națională a Moldovei (BNM) în indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) pentru cel de/al doilea trimestru al 2025, scrie mold-street.com.
Acum 2 ore
09:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19 la nivel național. În perioada 4–10 august 2025, au fost raportate 248 de cazuri, față de 116 în săptămâna precedentă și 78 în cea anterioară. În rândul copiilor cu vârsta de până la 14
08:40
Guvernul a anunțat că, pe 16 august, Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va găzdui o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, parte a evenimentelor dedicate Zilelor Diasporei. Decizia vine după ce, pe 11 august, politicianul fugar Ilan Șor declarase că va organiza un protest în aceeași zi și locație.
Acum 24 ore
14:10
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe 13 august un mesaj audio pe pagina sa de Facebook, prin care își reconfirmă „intenția fermă" de a reveni în Republica Moldova. El a afirmat că, înainte de reținerea sa în Grecia, pregătea un interviu video amplu, după care intenționa să zboare
13:40
Reacția companiei, după incidentul cu caruselul răsturnat la Costești. Cine s-ar face vinovat # Zugo.md
Agentul economic responsabil de funcționarea caruselului implicat în incidentul de la Costești a venit cu o reacție publică, explicând circumstanțele producerii evenimentului. Potrivit companiei, din primele investigații, cauza răsturnării instalației ar fi fost comportamentul a doi adolescenți, care și-ar fi schimbat locurile chiar înainte de pornirea caruselului, încălcând instrucțiunile de siguranță.
13:10
Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova. Revenim cu detalii…
12:50
Trei focare noi de pestă porcină africană. 50 de euro recompensă pentru fiecare mistreț găsit mort # Zugo.md
În perioada 6–12 august 2025, în Republica Moldova au fost confirmate trei focare de pestă porcină africană (PPA), toate la porci domestici. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), un focar a fost depistat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, iar alte două – în satul Seliște, raionul Leova. ANSA solicită
12:30
Procurorul care a instrumentat dosarul Evgheniei Guțul, amenințat: „Încercările nu vor avea succes” # Zugo.md
Procurorul Ghenadie Epure, cel care a instrumentat dosarul penal în care este vizată bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost ținta unor amenințări. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. „Încercările acestea, trebuie să spunem din start, nu vor avea succes. Procurorii onești, integri și
11:40
video | Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, reținuți pentru șantaj # Zugo.md
Patru membri activi ai unor organizații criminale au fost reținuți. Potrivit probelor, suspecții fac parte din organizațiile criminale „Kitaeț" și „Makena", active în Republica Moldova și peste hotare, recunoscute pentru promovarea așa-numitelor „legi hoțești". Gruparea ar fi pretins 5 000 de euro de la un bărbat de 29 de ani,
11:20
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Mai mulți ofițeri CNA au acționat în judecată Procuratura Generală # Zugo.md
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Cazul vizează 11 angajați care, în luna mai 2025, au fost informați că veniturile lor vor fi
11:00
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis
10:50
Investigație: Secretele imobiliare ale familiei Vlah. De la credite bancare la donații imobiliare # Zugo.md
Fiica Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a primit un apartament cu trei camere în capitală, în anul în care mama sa câștigase al doilea mandat de bașcană a Găgăuziei. Imobilul i-a fost transmis de unchiul său, un om de afaceri controversat cu datorii de milioane. Documentele consultate de RISE
Ieri
10:10
Autoritățile Republicii Moldova au identificat 443 de canale pe platforma TikTok, cu mii de materiale video, implicate în campanii de dezinformare care afectează securitatea națională și stabilitatea socială. Potrivit datelor oficiale, 98 de canale promovau, prin tehnici manipulative, ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, inclusiv informații false
09:50
Parlamentul, convocat într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii CC # Zugo.md
Duminică, 17 august, Parlamentul Republicii Moldova va fi convocat într-o sesiune specială dedicată ceremoniei de depunere a jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut marți, 13 august, de președintele Legislativului, Igor Grosu. „Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea
09:30
„Rog să opriți aceste autocare pe drum”: La biserica din Grinăuți ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” # Zugo.md
Miercuri, 13 august, la biserica din Grinăuți, caz despre care ZdG a scris recent, ar urma să fie organizată „o nouă răscoală" de amploare. Sunt invitați „toți preoții și doritorii, să vină cu autocarele, pentru a apăra adevărul", se arată într-un mesaj al organizatorilor. Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pentru ZdG că a fost informată
09:00
Presiune suplimentară asupra Poliției și instanțelor. Cernăuțeanu: Grupul Șor folosește „mii de sesizări” pentru a le bloca activitatea # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, acuză Grupul Șor că folosește o metodă de suprasolicitare a instituțiilor statului, depunând un număr foarte mare de contestații și sesizări. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față", difuzată de Moldova 1. În opinia sa, această practică ar avea drept
08:30
video | Accident tragic la Cahul: Șoferul și soția au decedat pe loc. Cei trei copii, la spital # Zugo.md
Un accident rutier grav a avut loc marți seară, 12 august, în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale Poliției, din cauza vitezei excesive. În urma impactului, șoferul de 32 de
12 august 2025
14:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că cetățenii pot solicita, printr-o procedură simplificată, informații oficiale și detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport. Serviciul „E-Traversare" este disponibil atât online, cât și la sediile instituției, și oferă date esențiale pentru scopuri administrative sau legale, în conformitate cu reglementările
13:20
video | Un nou partid își anunță candidatura la parlamentare: „PDMM este nucleul dur al fostului PDM” # Zugo.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), cunoscut anterior drept „Pro Moldova", și-a confirmat participarea la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, într-o conferință de presă susținută de președintele formațiunii și al Camerei de Comerț și Industrie Moldova–China, Boris Foca, alături de fostul ministru al Justiției din perioada guvernării
12:50
Mesaj transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” # Zugo.md
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul și o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei și ale Ucrainei, indică o declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepția Ungariei, difuzată marți dimineață pe website-ul consilium.europa.eu, transmite Agerpres. „Negocieri semnificative pot avea loc
12:20
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul unui tânăr de 26 de ani, acuzat de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani. Fapta este încadrată juridic drept omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie. Potrivit probelor, incidentul a avut loc
11:50
O familie de moldoveni stabilită la Favaro Veneto, Italia, a trecut prin momente dramatice după ce mașina lor a părăsit carosabilul pe via Piave Vecchio, în apropierea centrului comercial Tosano, și a ajuns în apele râului Sile, scufundându-se la o adâncime de aproximativ cinci metri, relatează veneziatoday.it. La volan se
11:10
Poliția investighează circumstanțele în care un bărbat de 52 de ani a fost găsit mort, în această dimineață, sub unul dintre podurile din capitală. Incidentul a fost raportat în jurul orei 07:30. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima prezenta o rană prin împușcare la nivelul capului. Lângă corp a fost
10:50
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna, după ce partenera fotbalistului a postat luni, pe Instagram, o fotografie în care își arată impresionantul inel cu diamant. Fotbalistul portughez, în vârstă de 40 de ani, a cerut-o în căsătorie după nouă ani de relație, punând capăt lunilor de speculații privind
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Judecătorul Mihai Diaconu a fost găsit împușcat, în această dimineață, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, transmite PulsMedia.Md. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat poliția. În preajmă cadavrului a fost depistat o armă la moment de model necunoscut. Diaconu era
10:10
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 de cești
09:20
Te pregătești să-ți cumperi o mașină și nu știi dacă să alegi una cu transmisie automată sau manuală? În Moldova, drumurile, traficul și obiceiurile șoferilor influențează mai mult decât crezi această alegere. Ce înseamnă, de fapt, cutia automată? Cutia automată schimbă treptele de viteză în funcție de turație și accelerație,
09:00
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide succesoare ale PP „Șor” și dizolvarea acestora # Zugo.md
Patru partide politice din Republica Moldova – „Renaștere", „Șansă", „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" și „Victorie" – ar putea fi dizolvate, după ce Ministerul Justiției a cerut judecătorilor să confirme faptul că acestea sunt succesoare ale Partidului „Șor", declarat neconstituțional în 2023. Cererea a fost depusă luni, 11 august, în baza unei
08:40
video | Grav incident la Costești: Șapte copii au fost răniți după ce un carusel s-a prăbușit # Zugo.md
Șapte copii au fost răniți după
11 august 2025
21:50
Poliția atenționează cetățenii, după ce Șor le-a promis 3.000 de dolari lunar pentru un „protest nelimitat” # Zugo.md
Poliția R. Moldova atenționează cetățenii în contextul în care oligarhul fugar Ilan Șor a îndemnat oamenii să iasă la un protest nelimitat care va începe sâmbătă, 16 august, pentru o remunerare de 3.000 de dolari pe lună. „Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii”, menționează poliția. Urmărește-ne pe Telegram … The post Poliția atenționează cetățenii, după ce Șor le-a promis 3.000 de dolari lunar pentru un „protest nelimitat” first appeared on ZUGO. Articolul Poliția atenționează cetățenii, după ce Șor le-a promis 3.000 de dolari lunar pentru un „protest nelimitat” apare prima dată în ZUGO.
14:00
Narațiuni pro-ruse și postări identice distribuite simultan. Cel puțin cinci canale de Telegram din R. Moldova, controlate centralizat # Zugo.md
O analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent între 15–31 iulie asupra a 59 de canale de Telegram cu audiență mare în Republica Moldova arată existența unui centru comun de control pentru cel puțin cinci dintre ele. Acestea primesc periodic aceleași texte și publică postări identice aproape simultan – o practică caracteristică fabricilor de troli. … The post Narațiuni pro-ruse și postări identice distribuite simultan. Cel puțin cinci canale de Telegram din R. Moldova, controlate centralizat first appeared on ZUGO. Articolul Narațiuni pro-ruse și postări identice distribuite simultan. Cel puțin cinci canale de Telegram din R. Moldova, controlate centralizat apare prima dată în ZUGO.
13:50
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oamenilor legii, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a … The post BMW furat de la o spălătorie din Chișinău. Ce pedeapsă a primit angajatul first appeared on ZUGO. Articolul BMW furat de la o spălătorie din Chișinău. Ce pedeapsă a primit angajatul apare prima dată în ZUGO.
13:20
Mihail Bagas, trimis în judecată după ce și-a recunoscut vina în dosarul de finanțare ilegală a ALDE # Zugo.md
Procuratura Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a lui Mihail Bagas, acuzat că ar fi intermediat transferul de fonduri de la grupul criminal condus de Ilan Șor către secretarul general al Partidului ALDE. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie – septembrie 2023, Bagas ar fi transmis 452.700 de dolari SUA (echivalentul … The post Mihail Bagas, trimis în judecată după ce și-a recunoscut vina în dosarul de finanțare ilegală a ALDE first appeared on ZUGO. Articolul Mihail Bagas, trimis în judecată după ce și-a recunoscut vina în dosarul de finanțare ilegală a ALDE apare prima dată în ZUGO.
12:50
Termoelectrica va fi supusă inspecției Ministerului Energiei în urma unei anchete privind prețurile umflate # Zugo.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, după ședința Guvernului, că sunt în desfășurare verificări la Termoelectrica SA, în urma unei investigații NordNews care a semnalat prețuri umflate de până la 18 ori la achiziții publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Verificările sunt în curs de desfășurare, iar Consiliul de Etică … The post Termoelectrica va fi supusă inspecției Ministerului Energiei în urma unei anchete privind prețurile umflate first appeared on ZUGO. Articolul Termoelectrica va fi supusă inspecției Ministerului Energiei în urma unei anchete privind prețurile umflate apare prima dată în ZUGO.
12:10
Procuratura Cahul a anunțat reținerea și arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui minor de 17 ani, acuzat de omorul cu deosebită cruzime al unui adolescent de 15 ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit probelor preliminare, victima a fost descoperită pe 7 august 2025, în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, pe … The post Băiatul găsit mort pe marginea unui râu la Cahul ar fi fost ucis. Un minor, reținut first appeared on ZUGO. Articolul Băiatul găsit mort pe marginea unui râu la Cahul ar fi fost ucis. Un minor, reținut apare prima dată în ZUGO.
11:30
Biroul Național de Statistică anunță că în iulie 2025 prețurile de consum au crescut nesemnificativ, cu doar 0,02% față de iunie, însă comparativ cu iulie 2024, inflația anuală rămâne la un nivel de 7,93%, în ușoară scădere față de luna precedentă (8,17%). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ce s-a ieftinit: Legumele au înregistrat cele mai … The post Rata lunară a inflației în R. Moldova, printre cele mai mici din regiune first appeared on ZUGO. Articolul Rata lunară a inflației în R. Moldova, printre cele mai mici din regiune apare prima dată în ZUGO.
11:30
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea localității Corlăteni, raionul Rîșcani, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, o tânără de 19 ani, conducând un automobil Peugeot, a lovit o femeie de 71 de ani care traversa … The post foto | Accident grav în raionul Rîșcani: O tânără șoferiță ar fi lovit mortal o femeie first appeared on ZUGO. Articolul foto | Accident grav în raionul Rîșcani: O tânără șoferiță ar fi lovit mortal o femeie apare prima dată în ZUGO.
11:00
foto | Nicușor Dan și Maia Sandu au fost în vizită la biserica din Ghidighici și la hramul satului Mașcăuți # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au participat duminică, 10 august, la evenimentele organizate în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, cu ocazia hramului și a aniversării a 589 de ani de la prima mențiune documentară a localității. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dimineața, cei doi oficiali au vizitat Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” … The post foto | Nicușor Dan și Maia Sandu au fost în vizită la biserica din Ghidighici și la hramul satului Mașcăuți first appeared on ZUGO. Articolul foto | Nicușor Dan și Maia Sandu au fost în vizită la biserica din Ghidighici și la hramul satului Mașcăuți apare prima dată în ZUGO.
10:10
video | Aur pentru R. Moldova! Artiom Livadari devine campion la Jocurile Mondiale din China # Zugo.md
Sportivul moldovean Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, învingându-l în finală pe americanul Aaron Ortiz, deținătorul titlului la ediția precedentă și triplu campion mondial la box thailandez (Muaythai). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Finala s-a încheiat cu victoria lui Livadari, aducând pentru Republica Moldova medalia de aur. Clasamentul final al … The post video | Aur pentru R. Moldova! Artiom Livadari devine campion la Jocurile Mondiale din China first appeared on ZUGO. Articolul video | Aur pentru R. Moldova! Artiom Livadari devine campion la Jocurile Mondiale din China apare prima dată în ZUGO.
09:30
Președintele României, Nicușor Dan, aflat în aceste zile în Republica Moldova într-o vizită privată, a anunțat că timpii de așteptare la frontiera dintre cele două state s-au redus considerabil, ajungând la cel mult 30 de minute. El a explicat că această îmbunătățire se datorează unor măsuri aplicate în avans, în contextul aglomerației specifice lunii august. … The post video | Nicușor Dan: Timpul de așteptare la vama moldo-română, redus la 30 de minute first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan: Timpul de așteptare la vama moldo-română, redus la 30 de minute apare prima dată în ZUGO.
08:50
video | Nicușor Dan, alături de familia sa, a făcut o drumeție la Reședința de la Condrița # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită în Republica Moldova, a petrecut ziua de 10 august la reședința de la Condrița, unde a mers împreună cu familia într-o drumeție în natură. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, la plimbare a fost prezent și liderul PAS, Igor Grosu. Familia s-a plimbat … The post video | Nicușor Dan, alături de familia sa, a făcut o drumeție la Reședința de la Condrița first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan, alături de familia sa, a făcut o drumeție la Reședința de la Condrița apare prima dată în ZUGO.
08:30
O comunitate din provincia Sondrio, regiunea Lombardia, este în doliu după ce o tânără mamă originară din Republica Moldova a murit subit, miercuri, 6 august 2025, în locuința sa din Tirano. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit rotalianul.com, victima, Nadia Cigoreanu, de 29 de ani, era însărcinată în luna a opta și se afla acasă împreună … The post Tragedie în Italia. O tânără moldoveancă însărcinată, găsită fără viață first appeared on ZUGO. Articolul Tragedie în Italia. O tânără moldoveancă însărcinată, găsită fără viață apare prima dată în ZUGO.
10 august 2025
21:00
Doi dansatori din R. Moldova au câștigat aurul la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate în China # Zugo.md
Dansatorii din Republica Moldova Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe locul al treilea s-au clasat Dariush … The post Doi dansatori din R. Moldova au câștigat aurul la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate în China first appeared on ZUGO. Articolul Doi dansatori din R. Moldova au câștigat aurul la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate în China apare prima dată în ZUGO.
17:40
foto, video | Nicușor Dan și Maia Sandu, la Festivalul Zemii din Călărași: „De obicei nu mă emoționez, dar acum am două motive” # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Zemii, care a avut loc în satul Sipoteni din raionul Călărași – relatează One TV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Festivalul Zemii este la cea de-a IX-a ediție și face parte din proiectul „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, … The post foto, video | Nicușor Dan și Maia Sandu, la Festivalul Zemii din Călărași: „De obicei nu mă emoționez, dar acum am două motive” first appeared on ZUGO. Articolul foto, video | Nicușor Dan și Maia Sandu, la Festivalul Zemii din Călărași: „De obicei nu mă emoționez, dar acum am două motive” apare prima dată în ZUGO.
17:30
Femeie omorâtă cu bestialitate de angajatul unei întreprinderi, pe care-l suspecta de ilegalități # Zugo.md
Poliția investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor preliminare, o femeie de 50 de ani, domiciliată în mun. Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta anumite ilegalitǎți. … The post Femeie omorâtă cu bestialitate de angajatul unei întreprinderi, pe care-l suspecta de ilegalități first appeared on ZUGO. Articolul Femeie omorâtă cu bestialitate de angajatul unei întreprinderi, pe care-l suspecta de ilegalități apare prima dată în ZUGO.
17:20
foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul # Zugo.md
Duminică, 10 august, Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat lângă penitenciarului nr. 13 din Chișinău, acolo unde sunt deținute bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fosta secretară a Partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate recent la închisoare pentru acte de corupție. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și … The post foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul first appeared on ZUGO. Articolul foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul apare prima dată în ZUGO.
11:20
foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime # Zugo.md
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă seară alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Cei doi președinți au contactat cu mulțimea și au făcut fotografii cu oamenii veniți la eveniment, fiind surprinși și într-un dialog cu … The post foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime first appeared on ZUGO. Articolul foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime apare prima dată în ZUGO.
10:50
video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” # Zugo.md
O persoană neidentificată a aruncat un exploziv în curtea casei primarului orașului Stauceni, Alexandru Vornicu. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează poliția să documenteze cazul”, a scris primarul. Poliția investighează cazul. Urmărește-ne pe … The post video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” first appeared on ZUGO. Articolul video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” apare prima dată în ZUGO.
9 august 2025
15:10
Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital # Zugo.md
La ora amiezii, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului general pentru situații de urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma impactului, unul dintre salvatori din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai … The post Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital first appeared on ZUGO. Articolul Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
