Investigație: Secretele imobiliare ale familiei Vlah. De la credite bancare la donații imobiliare

12:40

Liderul Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție după ce mai mulți juriști din anturajul Evgheniei Guțul au invocat articolul 96 din Codul Penal, care prevede posibilitatea amânării executării pedepsei în cazul femeilor gravide sau care au copii sub 8 ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Plîngău, susținătorii lui Guțul … The post Dinu Plîngău explică de ce articolul 96 nu poate fi aplicat în cazul lui Guțul: „Copiii nu trebuie folosiți ca pe niște mascote” first appeared on ZUGO. Articolul Dinu Plîngău explică de ce articolul 96 nu poate fi aplicat în cazul lui Guțul: „Copiii nu trebuie folosiți ca pe niște mascote” apare prima dată în ZUGO.