Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru încălcări legate de finanțarea partidului „Șor" este calificată de deputatul rus Konstantin Zatulin drept „un act de represiune politică" împotriva întregii comunități găgăuze. Acesta consideră că situația din Republica Moldova ar putea fi „corectată" printr-un „avans rapid al armatei ruse către granița Ucrainei cu …