Presiune suplimentară asupra Poliției și instanțelor. Cernăuțeanu: Grupul Șor folosește „mii de sesizări” pentru a le bloca activitatea
Zugo.md, 13 august 2025 09:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, acuză Grupul Șor că folosește o metodă de suprasolicitare a instituțiilor statului, depunând un număr foarte mare de contestații și sesizări. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față", difuzată de Moldova 1.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Presiune suplimentară asupra Poliției și instanțelor. Cernăuțeanu: Grupul Șor folosește „mii de sesizări" pentru a le bloca activitatea # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, acuză Grupul Șor că folosește o metodă de suprasolicitare a instituțiilor statului, depunând un număr foarte mare de contestații și sesizări. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față", difuzată de Moldova 1. În opinia sa, această practică ar avea drept scop blocarea activității instituțiilor.
Acum o oră
08:30
video | Accident tragic la Cahul: Șoferul și soția au decedat pe loc. Cei trei copii, la spital # Zugo.md
Un accident rutier grav a avut loc marți seară, 12 august, în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale Poliției, din cauza vitezei excesive. În urma impactului, șoferul de 32 de ani și soția sa au decedat pe loc. Cei trei copii ai cuplului au fost transportați la spital.
Acum 24 ore
14:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că cetățenii pot solicita, printr-o procedură simplificată, informații oficiale și detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport. Serviciul „E-Traversare" este disponibil atât online, cât și la sediile instituției, și oferă date esențiale pentru scopuri administrative sau legale, în conformitate cu reglementările în vigoare.
13:20
video | Un nou partid își anunță candidatura la parlamentare: „PDMM este nucleul dur al fostului PDM” # Zugo.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), cunoscut anterior drept „Pro Moldova", și-a confirmat participarea la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, într-o conferință de presă susținută de președintele formațiunii și al Camerei de Comerț și Industrie Moldova–China, Boris Foca, alături de fostul ministru al Justiției din perioada guvernării PDM.
12:50
Mesaj transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” # Zugo.md
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul și o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei și ale Ucrainei, indică o declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepția Ungariei, difuzată marți dimineață pe website-ul consilium.europa.eu, transmite Agerpres. „Negocieri semnificative pot avea loc doar cu participarea Ucrainei."
12:20
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul unui tânăr de 26 de ani, acuzat de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani. Fapta este încadrată juridic drept omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie. Potrivit probelor, incidentul a avut loc în locuința victimei.
11:50
O familie de moldoveni stabilită la Favaro Veneto, Italia, a trecut prin momente dramatice după ce mașina lor a părăsit carosabilul pe via Piave Vecchio, în apropierea centrului comercial Tosano, și a ajuns în apele râului Sile, scufundându-se la o adâncime de aproximativ cinci metri, relatează veneziatoday.it. La volan se afla tatăl familiei.
11:10
Poliția investighează circumstanțele în care un bărbat de 52 de ani a fost găsit mort, în această dimineață, sub unul dintre podurile din capitală. Incidentul a fost raportat în jurul orei 07:30. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima prezenta o rană prin împușcare la nivelul capului. Lângă corp a fost descoperită o armă de foc.
10:50
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna, după ce partenera fotbalistului a postat luni, pe Instagram, o fotografie în care își arată impresionantul inel cu diamant. Fotbalistul portughez, în vârstă de 40 de ani, a cerut-o în căsătorie după nouă ani de relație, punând capăt lunilor de speculații privind viitorul cuplului.
10:20
Judecătorul Mihai Diaconu a fost găsit împușcat, în această dimineață, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, transmite PulsMedia.Md. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat poliția. În preajmă cadavrului a fost depistat o armă la moment de model necunoscut. Diaconu era judecător la Judecătoria Chișinău.
10:10
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 de cești pe an.
09:20
Te pregătești să-ți cumperi o mașină și nu știi dacă să alegi una cu transmisie automată sau manuală? În Moldova, drumurile, traficul și obiceiurile șoferilor influențează mai mult decât crezi această alegere. Ce înseamnă, de fapt, cutia automată? Cutia automată schimbă treptele de viteză în funcție de turație și accelerație, fără intervenția șoferului.
Ieri
09:00
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide succesoare ale PP „Șor” și dizolvarea acestora # Zugo.md
Patru partide politice din Republica Moldova – „Renaștere", „Șansă", „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" și „Victorie" – ar putea fi dizolvate, după ce Ministerul Justiției a cerut judecătorilor să confirme faptul că acestea sunt succesoare ale Partidului „Șor", declarat neconstituțional în 2023. Cererea a fost depusă luni, 11 august, în baza unei decizii a Curții Constituționale.
08:40
video | Grav incident la Costești: Șapte copii au fost răniți după ce un carusel s-a prăbușit # Zugo.md
Șapte copii au fost răniți după ce un carusel pe lanțuri s-a prăbușit la Costești. Cinci dintre aceștia au fost transportați la spital. „În seara zilei de 10 august curent s-a produs un accident în masă la Costești, raionul Ialoveni, unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor."
11 august 2025
21:50
Poliția atenționează cetățenii, după ce Șor le-a promis 3.000 de dolari lunar pentru un „protest nelimitat” # Zugo.md
Poliția R. Moldova atenționează cetățenii în contextul în care oligarhul fugar Ilan Șor a îndemnat oamenii să iasă la un protest nelimitat care va începe sâmbătă, 16 august, pentru o remunerare de 3.000 de dolari pe lună. „Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii", menționează poliția.
14:00
Narațiuni pro-ruse și postări identice distribuite simultan. Cel puțin cinci canale de Telegram din R. Moldova, controlate centralizat # Zugo.md
O analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent între 15–31 iulie asupra a 59 de canale de Telegram cu audiență mare în Republica Moldova arată existența unui centru comun de control pentru cel puțin cinci dintre ele. Acestea primesc periodic aceleași texte și publică postări identice aproape simultan – o practică caracteristică fabricilor de troli.
13:50
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Potrivit oamenilor legii, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a furat un BMW aparținând unui client.
13:20
Mihail Bagas, trimis în judecată după ce și-a recunoscut vina în dosarul de finanțare ilegală a ALDE # Zugo.md
Procuratura Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a lui Mihail Bagas, acuzat că ar fi intermediat transferul de fonduri de la grupul criminal condus de Ilan Șor către secretarul general al Partidului ALDE. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie – septembrie 2023, Bagas ar fi transmis 452.700 de dolari SUA (echivalentul a aproximativ 8 milioane de lei) către reprezentanții ALDE.
12:50
Termoelectrica va fi supusă inspecției Ministerului Energiei în urma unei anchete privind prețurile umflate # Zugo.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, după ședința Guvernului, că sunt în desfășurare verificări la Termoelectrica SA, în urma unei investigații NordNews care a semnalat prețuri umflate de până la 18 ori la achiziții publice. „Verificările sunt în curs de desfășurare, iar Consilul de Etică va analiza situația."
12:10
Procuratura Cahul a anunțat reținerea și arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui minor de 17 ani, acuzat de omorul cu deosebită cruzime al unui adolescent de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost descoperită pe 7 august 2025, în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, pe malul râului Ialpug.
11:30
Biroul Național de Statistică anunță că în iulie 2025 prețurile de consum au crescut nesemnificativ, cu doar 0,02% față de iunie, însă comparativ cu iulie 2024, inflația anuală rămâne la un nivel de 7,93%, în ușoară scădere față de luna precedentă (8,17%). Ce s-a ieftinit: Legumele au înregistrat cele mai mari scăderi de preț.
11:30
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea localității Corlăteni, raionul Rîșcani, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Potrivit datelor preliminare, o tânără de 19 ani, conducând un automobil Peugeot, a lovit o femeie de 71 de ani care traversa strada neregulamentar.
11:00
foto | Nicușor Dan și Maia Sandu au fost în vizită la biserica din Ghidighici și la hramul satului Mașcăuți # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au participat duminică, 10 august, la evenimentele organizate în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, cu ocazia hramului și a aniversării a 589 de ani de la prima mențiune documentară a localității. Dimineața, cei doi oficiali au vizitat Biserica „Acoperământul Maicii Domnului" din Ghidighici.
10:10
video | Aur pentru R. Moldova! Artiom Livadari devine campion la Jocurile Mondiale din China # Zugo.md
Sportivul moldovean Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, învingându-l în finală pe americanul Aaron Ortiz, deținătorul titlului la ediția precedentă și triplu campion mondial la box thailandez (Muaythai). Finala s-a încheiat cu victoria lui Livadari, aducând pentru Republica Moldova medalia de aur.
09:30
Președintele României, Nicușor Dan, aflat în aceste zile în Republica Moldova într-o vizită privată, a anunțat că timpii de așteptare la frontiera dintre cele două state s-au redus considerabil, ajungând la cel mult 30 de minute. El a explicat că această îmbunătățire se datorează unor măsuri aplicate în avans, în contextul aglomerației specifice lunii august.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
video | Nicușor Dan, alături de familia sa, a făcut o drumeție la Reședința de la Condrița # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită în Republica Moldova, a petrecut ziua de 10 august la reședința de la Condrița, unde a mers împreună cu familia într-o drumeție în natură. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, la plimbare a fost prezent și liderul PAS, Igor Grosu. Familia s-a plimbat prin pădure și a admirat peisajele naturale.
08:30
O comunitate din provincia Sondrio, regiunea Lombardia, este în doliu după ce o tânără mamă originară din Republica Moldova a murit subit, miercuri, 6 august 2025, în locuința sa din Tirano. Potrivit rotalianul.com, victima, Nadia Cigoreanu, de 29 de ani, era însărcinată în luna a opta și se afla acasă împreună cu soțul și cei doi copii ai săi.
10 august 2025
21:00
Doi dansatori din R. Moldova au câștigat aurul la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate în China # Zugo.md
Dansatorii din Republica Moldova
17:40
foto, video | Nicușor Dan și Maia Sandu, la Festivalul Zemii din Călărași: „De obicei nu mă emoționez, dar acum am două motive” # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Zemii, care a avut loc în satul Sipoteni din raionul Călărași – relatează One TV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Festivalul Zemii este la cea de-a IX-a ediție și face parte din proiectul „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, … The post foto, video | Nicușor Dan și Maia Sandu, la Festivalul Zemii din Călărași: „De obicei nu mă emoționez, dar acum am două motive” first appeared on ZUGO. Articolul foto, video | Nicușor Dan și Maia Sandu, la Festivalul Zemii din Călărași: „De obicei nu mă emoționez, dar acum am două motive” apare prima dată în ZUGO.
17:30
Femeie omorâtă cu bestialitate de angajatul unei întreprinderi, pe care-l suspecta de ilegalități # Zugo.md
Poliția investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor preliminare, o femeie de 50 de ani, domiciliată în mun. Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta anumite ilegalitǎți. … The post Femeie omorâtă cu bestialitate de angajatul unei întreprinderi, pe care-l suspecta de ilegalități first appeared on ZUGO. Articolul Femeie omorâtă cu bestialitate de angajatul unei întreprinderi, pe care-l suspecta de ilegalități apare prima dată în ZUGO.
17:20
foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul # Zugo.md
Duminică, 10 august, Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat lângă penitenciarului nr. 13 din Chișinău, acolo unde sunt deținute bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fosta secretară a Partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate recent la închisoare pentru acte de corupție. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și … The post foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul first appeared on ZUGO. Articolul foto | Poliția a împărțit amenzi protestatarilor aduși de gruparea Șor la penitenciarul nr. 13, unde este deținută Guțul apare prima dată în ZUGO.
11:20
foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime # Zugo.md
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă seară alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Cei doi președinți au contactat cu mulțimea și au făcut fotografii cu oamenii veniți la eveniment, fiind surprinși și într-un dialog cu … The post foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime first appeared on ZUGO. Articolul foto | Maia Sandu și Nicușor Dan, surprinși la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Au făcut baie de mulțime apare prima dată în ZUGO.
10:50
video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” # Zugo.md
O persoană neidentificată a aruncat un exploziv în curtea casei primarului orașului Stauceni, Alexandru Vornicu. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează poliția să documenteze cazul”, a scris primarul. Poliția investighează cazul. Urmărește-ne pe … The post video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” first appeared on ZUGO. Articolul video | Un exploziv a fost aruncat în curtea casei primarului de Stăuceni. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” apare prima dată în ZUGO.
9 august 2025
15:10
Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital # Zugo.md
La ora amiezii, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului general pentru situații de urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma impactului, unul dintre salvatori din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai … The post Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital first appeared on ZUGO. Articolul Grav accident la Telenești: Un salvator a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
13:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că „mult așteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP, citată de Agerpres. Kremlinul a confirmat sâmbătă informația, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”. Urmărește-ne pe … The post Trump și Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august first appeared on ZUGO. Articolul Trump și Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august apare prima dată în ZUGO.
13:10
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că „mult așteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP, citată de Agerpres. Kremlinul a confirmat sâmbătă informația, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”. Urmărește-ne pe … The post Trump și Putin se vor întâni în Alaska pe 15 august first appeared on ZUGO. Articolul Trump și Putin se vor întâni în Alaska pe 15 august apare prima dată în ZUGO.
13:10
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters, citată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani „și acum … The post Liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord de pace first appeared on ZUGO. Articolul Liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord de pace apare prima dată în ZUGO.
8 august 2025
19:00
Procurorii au transmis o nouă cerere de extrădare autorităților din Grecia pe numele lui Plahotniuc # Zugo.md
O nouă cerere de extrădare transmisă vineri, 8 august, autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc, anunță Procuratura Generală (PG) a Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Această cerere este una suplimentară, după cea expediată anterior la 24 iulie, și vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în … The post Procurorii au transmis o nouă cerere de extrădare autorităților din Grecia pe numele lui Plahotniuc first appeared on ZUGO. Articolul Procurorii au transmis o nouă cerere de extrădare autorităților din Grecia pe numele lui Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
19:00
video | Doi străini, reținuți în Chișinău în timp ce lipeau afișe false cu Maia Sandu, care conțin instigare la ură # Zugo.md
Vineri, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, iar instituțiile de … The post video | Doi străini, reținuți în Chișinău în timp ce lipeau afișe false cu Maia Sandu, care conțin instigare la ură first appeared on ZUGO. Articolul video | Doi străini, reținuți în Chișinău în timp ce lipeau afișe false cu Maia Sandu, care conțin instigare la ură apare prima dată în ZUGO.
18:50
video, update | Motociclist decedat într-un grav accident în Chișinău. Momentul impactului cu un microbuz # Zugo.md
update 18:29 | Momentul accidentului a fost surprins de o cameră video din apropiere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Video: vtememd/TG Știrea inițială: Un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist a avut loc în această dimineață pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul … The post video, update | Motociclist decedat într-un grav accident în Chișinău. Momentul impactului cu un microbuz first appeared on ZUGO. Articolul video, update | Motociclist decedat într-un grav accident în Chișinău. Momentul impactului cu un microbuz apare prima dată în ZUGO.
14:10
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Strășeni, au reușit destructurarea unei grupări infracționale care activa pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni. Gruparea era specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Investigațiile, desfășurate timp de o lună, au dus la … The post video | Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri first appeared on ZUGO. Articolul video | Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri apare prima dată în ZUGO.
13:40
„O minciună gogonată”: Experții reacționează la declarațiile Gazprom privind Moldovagaz și datoriile # Zugo.md
Reacția Gazprom față de situația companiei Moldovagaz a stârnit critici din partea experților din Republica Moldova, care consideră comunicatul concernului rus drept manipulator, tendențios și plin de amenințări voalate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație al SA „Energocom”, atrage atenția că mesajul Gazprom este „plin de falsuri și conține … The post „O minciună gogonată”: Experții reacționează la declarațiile Gazprom privind Moldovagaz și datoriile first appeared on ZUGO. Articolul „O minciună gogonată”: Experții reacționează la declarațiile Gazprom privind Moldovagaz și datoriile apare prima dată în ZUGO.
12:40
Dinu Plîngău explică de ce articolul 96 nu poate fi aplicat în cazul lui Guțul: „Copiii nu trebuie folosiți ca pe niște mascote” # Zugo.md
Liderul Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție după ce mai mulți juriști din anturajul Evgheniei Guțul au invocat articolul 96 din Codul Penal, care prevede posibilitatea amânării executării pedepsei în cazul femeilor gravide sau care au copii sub 8 ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Plîngău, susținătorii lui Guțul … The post Dinu Plîngău explică de ce articolul 96 nu poate fi aplicat în cazul lui Guțul: „Copiii nu trebuie folosiți ca pe niște mascote” first appeared on ZUGO. Articolul Dinu Plîngău explică de ce articolul 96 nu poate fi aplicat în cazul lui Guțul: „Copiii nu trebuie folosiți ca pe niște mascote” apare prima dată în ZUGO.
12:40
Un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist a avut loc în această dimineață pe strada Liviu Deleanu din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Ford, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul în care efectua o manevră de … The post video | Motociclist decedat într-un grav accident produs pe o stradă din Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul video | Motociclist decedat într-un grav accident produs pe o stradă din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
11:50
„Poziţia de bază rămâne neschimbată”. BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # Zugo.md
Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de … The post „Poziţia de bază rămâne neschimbată”. BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul „Poziţia de bază rămâne neschimbată”. BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina apare prima dată în ZUGO.
11:40
video | Un bărbat din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste 10 milioane de lei # Zugo.md
Oamenii legiii nvestighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând un bărbat din Chișinău. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale fără a le declara organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit poliției, în încercarea de a disimula proveniența veniturilor, suspectul ar … The post video | Un bărbat din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste 10 milioane de lei first appeared on ZUGO. Articolul video | Un bărbat din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste 10 milioane de lei apare prima dată în ZUGO.
11:30
În premieră, cinci sportivi din Moldova vor participa la probe noi de la Jocurile mondiale. Aceștia au fost delegați de Federația de Kickboxing WAKO, de Federația de Dans Sportiv și de Federației de Muay Thai. Competiția se va desfășura la Chengdu, China, în perioada 9–15 august, informează Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Urmărește-ne … The post Republica Moldova participă, în premieră, la Jocurile Mondiale first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova participă, în premieră, la Jocurile Mondiale apare prima dată în ZUGO.
11:00
video | „S-au urât frate cu frate, mama cu copiii nu se văd în ochi”. Cum Ilan Șor și Victoria Furtună s-au implicat în scandalul de la biserica din Grinăuți # Zugo.md
Pe 15 iulie, la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Grinăuți, Rîșcani, preotul Constantin Turtureanu a fost îmbrâncit, păruit și izgonit din parohia în care a slujit timp de 13 ani pentru că a trecut sub aripa Mitropoliei Basarabiei. De un comportament similar au avut parte preoteasa Ana Turtureanu și fiul lor, scrie ZdG. Urmărește-ne pe … The post video | „S-au urât frate cu frate, mama cu copiii nu se văd în ochi”. Cum Ilan Șor și Victoria Furtună s-au implicat în scandalul de la biserica din Grinăuți first appeared on ZUGO. Articolul video | „S-au urât frate cu frate, mama cu copiii nu se văd în ochi”. Cum Ilan Șor și Victoria Furtună s-au implicat în scandalul de la biserica din Grinăuți apare prima dată în ZUGO.
10:10
video | Detalii noi despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală. Două persoane au fost reținute # Zugo.md
Poliția vine cu detalii privind cele 78 de percheziții efectuate joi, 7 august, în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, în contextul alegerilor parlamentare din toamna acestui an. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta … The post video | Detalii noi despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală. Două persoane au fost reținute first appeared on ZUGO. Articolul video | Detalii noi despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală. Două persoane au fost reținute apare prima dată în ZUGO.
09:50
Oficial rus, după condamnarea lui Guțul: „Cea mai radicală soluție e un avans rapid al armatei ruse spre granița cu R. Moldova” # Zugo.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru încălcări legate de finanțarea partidului „Șor” este calificată de deputatul rus Konstantin Zatulin drept „un act de represiune politică” împotriva întregii comunități găgăuze. Acesta consideră că situația din Republica Moldova ar putea fi „corectată” printr-un „avans rapid al armatei ruse către granița Ucrainei cu … The post Oficial rus, după condamnarea lui Guțul: „Cea mai radicală soluție e un avans rapid al armatei ruse spre granița cu R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul Oficial rus, după condamnarea lui Guțul: „Cea mai radicală soluție e un avans rapid al armatei ruse spre granița cu R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
