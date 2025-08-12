Un fost judecător a fost găsit împușcat în cap

00:40

Deputatul PAS Oazu Nantoi vorbește în această ediție a podcastului „Pe Agendă” despre condamnarea bașcanei Guțul pentru finanțarea ilegală a unei campanii a fostului partid „Șor”. El spune că această condamnare s-a făcut pentru acțiuni penale, și nu pentru activitatea ei ca guvernatoare sau în baza unor criterii de etnie. Nantoi vorbește și despre alegerile parlamentare din toamnă și spune de ce nu s-a mai regăsit în listele electorale ale PAS....