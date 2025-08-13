Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei

21:40

Pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după trimiterea bărbaților pe front, Kremlinul apelează la muncitori din Coreea de Nord. Tineri eliberați din lagărele nord-coreene sunt trimiși să lucreze pe șantierele de construcții din Rusia, unde muncesc și câte 18 ore pe zi. Jurnaliștii BBC au intervievat șase dintre acești muncitori, care au reușit să fugă. Ei au povestit că angajatorii ruși le oferă doar două zile libere pe an.