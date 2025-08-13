Poliția cere Primăriei Chișinău să meargă în instanță pentru interzicerea tuturor întrunirilor „ilegale” programate până la sfârșitul anului

09:10

Accesul cetățenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este la un nivel de sub 10%, de șapte ori mai mic decât media UE, potrivit Programului Digital Decade 2030. Doar un sfert din documentația medicală este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și afectează continuitatea îngrijirii, arată un raport al Ministerului Sănătății. Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți până în 2030.