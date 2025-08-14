Campania de caritate „Vreau și eu să învăț”: organizatorii pregătesc ghiozdane și rechizite școlare pentru sute de copii
14 august 2025
Fiecare dintre noi are posibilitatea să ajute un copil să se pregătească pentru școală. Asociația „Concordia” a lansat campania „Vreau și eu să învăț”. ONG-ul își propune să asigure 750 de copii cu ghiozdane și rechizite.
Prorectorul UTM, despre pericolul deepfake: atacatorii are nevoie doar de trei secunde dintr-un video pentru a vă clona vocea # Moldova1
Înregistrări video sau audio, care arată și sună ca și cum ar fi reale, însă nu au existat și au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake – n.r.) pot fi întâlnite tot mai des în mediul online. Tehnologia este folosită pe larg de escroci, mai ales pentru apeluri telefonice sau mesaje vocale, imitând voci reale, prin intermediul cărora atacatorii cer informații sensibile, cum ar fi date de card sau sume de bani.
Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina – însă doar cu anumite condiții, relatează Politico.
A început Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de post din an # Moldova1
Creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat astăzi, 14 august, în Postul Adormirii Maicii Domnului, care va dura până pe 28 august. Este una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul ortodox și precede sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prăznuită pe stil vechi la finalul lunii.
Corespondență Dan Alexe // Summitul Trump-Putin din 15 august: de ce întâlnirea va fi glacială, iar UE exclusă # Moldova1
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019. „Merg în Rusia vineri.” Scăparea lui Donald Trump în timpul conferinței sale de presă de la Casa Albă de luni, 11 august, nu este lipsită de semnificația sa prevestitoare de nimic bun. Președintele american se va întâlni într-adevăr cu Vladimir Putin pe 15 august, însă în Alaska, adică în Statele Unite. Aceasta este prima întâlnire dintre cei doi din 2019 încoace, din timpul primului mandat al lui Donald Trump, și prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din 2007 – când a fost la sediul Națiunilor Unite din New York.
Paris Saint-Germain a cucerit pentru prima dată Supercupa UEFA. Trupa lui Luis Enrique a obținut o victorie dramatică în seria penalty-urilor în fața echipei Tottenham Hotspur în orașul Udine, din Italia.
Reforma justiției trebuie regândită, reieșind din limitele reale ale unui sistem care a fost compromis timp de decenii, afirmă președintele Comunității WatchDog, Valeriu Pașa. „Din păcate, vetting-ul nu este un panaceu. Reforma nu trebuie să aibă drept scop doar să-i dea afară pe toți din sistem”, a constatat Pașa, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după trimiterea bărbaților pe front, Kremlinul apelează la muncitori din Coreea de Nord. Tineri eliberați din lagărele nord-coreene sunt trimiși să lucreze pe șantierele de construcții din Rusia, unde muncesc și câte 18 ore pe zi. Jurnaliștii BBC au intervievat șase dintre acești muncitori, care au reușit să fugă. Ei au povestit că angajatorii ruși le oferă doar două zile libere pe an.
Zece curți de bloc vor fi reabilitate în orașul Cricova. Primul proiect din cadrul Programului „Curtea Europeană” a demarat în această localitate. Muncitorii urmează să asfalteze căile de acces și să amenajeze zone de relaxare și de joacă. Alte zeci de curți de bloc din Chișinău și suburbii urmează să fie reabilitate, până la sfârșitul anului. Programul este implementat de Guvern, cu sprijinul Uniunii Europene.
Mai mulți ani de detenție pentru doi bărbați care au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova # Moldova1
Doi deținuți cu vârste de 24 și 27 de ani, care au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova, vor sta și mai mult la pușcărie. Deținuții, care își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni, au fost condamnați la câte doi ani de închisoare și pentru tentativă de evadare din penitenciar.
Poliția îi cere Primăriei Chișinău să meargă în instanță pentru interzicerea tuturor întrunirilor „ilegale”, programate până la sfârșitul anului # Moldova1
Poliția îi solicitată Primăriei Chișinău să inițieze o procedură judiciară pentru blocarea tuturor întrunirilor considerate „ilegale”, planificate până la sfârșitul anului, nu doar a protestului anunțat de condamnatul Ilan Șor pentru ziua de sâmbătă, 16 august. Forțele de ordine susțin că aceste acțiuni ar fi organizate de grupări criminale, cu finanțare ilegală, și ar urmări destabilizarea ordinii publice, existând deja un dosar penal în acest caz.
Parcursul tenismenei românce Sorana Cîrstea la turneul WTA de la Cincinnati a fost oprit de renumita jucătoare poloneză Iga Swiatek # Moldova1
Swiatek, fostul lider mondial, care deține 6 titluri de Mare Șlem, a câștigat partida din optimile de finală cu scorul de 6-4, 6-3. Partida a durat o oră și 35 de minute.
Incendiile de vegetație din sudul Europei și din Balcani nu mai contenesc. În Spania, cel puțin șase focare au scăpat de sub control, iar presa locală scrie că un român a murit într-o localitate de lângă Madrid. Bărbatul încerca să stingă un incendiu care ajunsese până la ferma de cai în care lucra. Focul a făcut și alte victime. Totodată, șapte mii de spanioli au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza flăcărilor. Misiuni dificile sunt în desfășurare și în Franța, Portugalia, Grecia și Turcia.
Liderii europeni l-au îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele Kievului și ale Europei în domeniul securității, la întâlnirea cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în urma unui maraton online la care au participat președintele Ucrainei, președintele SUA și lideri ai UE. „Există speranță pentru schimbare, există speranță pentru pace în Ucraina”, a subliniat Merz, citat de Deutsche Welle.
Promo-LEX: Regiunea transnistreană rămâne veriga slabă a sistemului de drept - încălcările drepturilor fundamentale sunt constante și sistematice # Moldova1
Tortura și tratamentele inumane sunt cele mai grave provocări în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană, constată raportul anual al Departamentului de Stat al SUA pentru 2024, făcut public pe 13 august. Totodată, libertatea presei rămâne afectată de influențe oligarhice și externe, iar dezinformarea continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru democrație și statul de drept.
Un val de căldură a lovit din nou o mare parte a Europei, aducând temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius în Franța, Portugalia, Spania, precum și în mai multe state din Balcani. Situația a determinat autoritățile să emită alerte de risc extrem de incendii și să impună măsuri speciale de prevenție. Și România se află sub cod portocaliu de arșiță.
Sute de locuri bugetare la Pedagogie, rămase libere: Începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din R. Moldova # Moldova1
Sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început marți, 13 august, pentru candidații care nu au participat sau nu au fost admiși în sesiunea de bază. Dosarele pot fi depuse online, pe eadmitere.gov.md, până pe 15 august.
Prioritate pentru instituțiile statului: Eveniment organizat de Guvern în PMAN, nu protestul anunțat de Șor # Moldova1
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august nu va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, spațiul fiind rezervat pentru un eveniment oficial organizat de Guvern, în cadrul Zilelor Diasporei. Potrivit Legii privind întrunirile, instituțiile publice au prioritate în utilizarea locațiilor publice pentru acțiuni oficiale, iar autoritățile locale au informat organizatorii altor manifestații că în această perioadă piața centrală va găzdui activități dedicate sărbătorilor naționale.
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova: Curtea de Apel Atena a acceptat cererea PG, iar decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi extrădat în R. Moldova. Decizia a fost luată miercuri, 13 august, de Curtea de Apel de la Atena, care a examinat cererea procurorilor moldoveni privind extrădarea oligarhului la Chișinău. Totuși, o decizie finală privind extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
Republica Moldova, reprezentată pentru prima dată la campionatul global de design grafic din SUA # Moldova1
Cristina Lucanovschi, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești, a reprezentat Republica Moldova la Adobe Certified Professional World Championship 2025, desfășurat între 27 și 30 iulie în Orlando, Florida. Evenimentul a reunit tineri talentați din peste 30 de țări, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra abilitățile în design grafic la nivel internațional.
Concursul pentru funcția de procuror general este pe ultima sută de metri. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis dosarele a doi candidați la concurs și va organiza interviurile în ziua de marți, 19 august.
Patru sate din raionul Florești, protejate de inundații: râul Răut, curățat pe o distanță de 10 km # Moldova1
O porțiune a râului Răut, care inundă deseori satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila din raionul Florești, a început să fie curățată. Lucrările sunt desfășurate pe o distanță de zece kilometri, iar specialiștii au obiectivul de a restabili cursul natural al râului, astfel încât să fie prevenite inundațiile.
„Nu a mai rămas nimeni”. Trump a concediat toți experții privind Rusia înainte de întâlnirea cu Putin # Moldova1
Donald Trump se îndreaptă spre întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska nepregătit. Din cauza reducerilor radicale de personal în domeniul politicii externe și a recrutării în echipa sa a loialiștilor, și nu a experților, în administrație nu mai există persoane care să înțeleagă intențiile și metodele conducerii Rusiei și ale liderului său, relatează The Moscow Times.
Victor Mihailov schimbă strategia de joc a Sheriff-ului înaintea returului cu Anderlecht Bruxelles # Moldova1
Victor Mihailov dorește ca Sheriff Tiraspol să arate altfel în cea de-a doua partidă cu Anderlecht Bruxelles. „Galben-negrii” au pierdut cu 0:3 în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor, iar în vederea meciului-retur, tehnicianul echipei tiraspolene intenționează să schimbe strategia de joc.
Ambasadorul Jānis Mažeiks își încheie mandatul în R. Moldova: Vizite de rămas-bun la Guvern # Moldova1
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, se află la final de mandat în Republica Moldova și a început vizitele de rămas-bun cu șefii de instituții publice. Miercuri, 13 august, diplomatul leton a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca.
Profesorii din Rusia, instruiți să supravegheze elevii străini pentru semne de „radicalism” # Moldova1
Ministerul Educației din Rusia, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Științei, au elaborat recomandări pentru profesori privind identificarea copiilor străini „înclinați spre acțiuni ilegale”, relatează Meduza Live, cu referire la Vedomosti.
Primarul Ceban, între marșul LGBT și protestul lui Șor: Cum Primăria Chișinău (nu) poate interzice întrunirile publice # Moldova1
Primăria Chișinău își menține poziția potrivit căreia interzicerea unei manifestații publice nu ține de competența sa, atribuțiile administrației locale fiind limitate la primirea notificărilor și la colaborarea cu alte autorități pentru buna desfășurare a evenimentelor. Cu toate acestea, în trecut au existat cazuri în care instituția, prin vocea primarului Ion Ceban, a făcut propuneri de restricționare sau chiar de interzicere a unor acțiuni publice.
Vicepreședintele CEC, explicații privind cererea de dizolvare a partidelor asociate cu Șor: „Crearea blocului a fost anunțată de la Moscova, sub auspiciile lui Ilan Șor” # Moldova1
Solicitarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de dizolvare a celor patru partide politice considerate succesoare ale partidului „Șor”, declarat neconstituțional, se justifică prin faptul că formațiunile au depus la CEC acte pentru înregistrarea unui bloc electoral, creat sub auspiciile lui Ilan Șor și anunțat de la Moscova. De asemenea, există neclarități privind finanțările acestora, declară vicepreședintele CEC, Pavel Postica.
Val de dezinformări pe TikTok: mesajele false devin tot mai agresive și mai sofisticate, avertizează experții # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a campaniilor de dezinformare, direcționate în special împotriva președintei Maia Sandu, a Guvernului și a instituțiilor statului. Potrivit autorităților și experților, mesajele false au devenit mai numeroase, mai agresive și mai sofisticate, fiind propagate masiv prin rețele de socializare, în special pe TikTok și Facebook.
Inventau datorii fictive și cereau mii de euro: membri ai unor organizații criminale, capturați de poliție pentru șantaj # Moldova1
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaеț” și „Makena”, implicați în comiterea unei infracțiuni de șantaj pe teritoriul țării, au ajuns pe mâna polițiștilor din brigada „Fulger”. Aceștia au inventat o datorie fictivă și cereau mii de euro de la un bărbat.
Patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării, au ajuns pe mâna polițiștilor din brigada „Fulger”. Operația condusă de ofițerii de investigații criminale și cei de urmărire penală, în comun cu procurorii pentru cauze speciale a fost rezultatul a trei luni de cercetări complexe, se menționează într-un comunicat al poliției.
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la Paris Saint-Germain. Portarul italian a postat un mesaj în care le mulțumește suporterilor clubului și coechipierilor săi. Conform presei franceze, Donnarumma și-a dat acordul pentru transferul la Manchester City, după ce a discutat cu antrenorul „citadinilor” Pep Guardiola, iar clubul englez vă plăti 30 de milioane de euro.
Autoritățile de la Chișinău cer blocarea a 443 de canale TikTok care răspândesc dezinformări. Peste 4,5 milioane de vizualizări # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției Naționale, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate, aceste canale însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări.
Elveția aplică ultimele sancțiuni impuse Rusiei de către UE: Șapte persoane și trei entități din R. Moldova, vizate # Moldova1
Elveția s-a alăturat celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni aplicate Federației Ruse de către Uniunea Europeană (UE). Mai exact, Berna a extins lista celor vizați de restricții, aplicând sancțiuni împotriva a șapte noi persoane și trei entități din Republica Moldova, acuzate că au participat la acțiuni coordonate de Rusia pentru influențarea referendumului privind aderarea țării la Uniunea Europeană și a alegerilor prezidențiale din 2024.
Meciuri nebune în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor: echipa antrenată de Jose Mourinho speră să ajungă în grupa unică # Moldova1
Meciuri spectaculoase în manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Fenerbahce Istanbul, FC Copenhaga, FC Bruges sau FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off, în urma partidelor jucate pe teren propriu.
Armand Duplantis a stabilit al 13-lea său record mondial. Atletul suedez a sărit cu prăjina la înălțimea de 6 metri și 29 de centimetri la un turneu internațional, desfășurat în capitala Ungariei, orașul Budapesta.
După judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul, Ana Cucerescu, și procurorul de caz, Ghenadie Epure, a primit mai multe mesaje cu amenințări. Anunțul a fost făcut miercuri, 13 august, de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
Meci de gală la Udine: Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur luptă pentru Supercupa Europei # Moldova1
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur au ocazia să-și treacă în palmares un nou trofeu. Cele două echipe se vor confrunta pentru Supercupa Europei. Partida se va disputa în această seară, începând cu ora 22, pe stadionul Friuli din orașul italian Udine.
The National Police is asking Chișinău City Hall not to authorize a protest scheduled for August 16, which was announced by the convicted fugitive Ilan Șor.
Autoritățile elene au dispus evacuarea localității Kato Achaia din peninsula Peloponez, marți seara, după izbucnirea unui incendiu forestier și de vegetație, care a distrus deja numeroase case, transmite Agerpres, cu referire la agenția DPA.
USMF „Nicolae Testemițanu” scoate la concurs doar 36 de locuri în sesiunea suplimentară a admiterii: Cele mai solicitate specialități # Moldova1
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a admis la studii 1.146 de candidați după etapa de bază a admiterii din acest an. Pentru sesiunea suplimentară mai sunt disponibile doar 36 de locuri, cele mai multe în bază de contract.
Doar 10% dintre cetățenii R. Moldova au acces la datele medicale în format digital: autoritățile planifică lansarea dosarelor electronice de sănătate # Moldova1
Accesul cetățenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este la un nivel de sub 10%, de șapte ori mai mic decât media UE, potrivit Programului Digital Decade 2030. Doar un sfert din documentația medicală este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și afectează continuitatea îngrijirii, arată un raport al Ministerului Sănătății. Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți până în 2030.
Summitul Putin–Trump va avea loc la baza militară Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska, singura locație care a îndeplinit cerințele stricte de securitate # Moldova1
Administrația americană și Kremlinul au stabilit ca summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă loc vineri, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska. Alegerea vine după ce oficialii americani au constatat că, în plin sezon turistic, opțiunile din Alaska care să corespundă cerințelor de securitate erau extrem de limitate.
