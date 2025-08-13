Donnarumma și-a anunțat plecarea, iar conform presei, Manchester City a intrat pe fir
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la Paris Saint-Germain. Portarul italian a postat un mesaj în care le mulțumește suporterilor clubului și coechipierilor săi. Conform presei franceze, Donnarumma și-a dat acordul pentru transferul la Manchester City, după ce a discutat cu antrenorul „citadinilor” Pep Guardiola, iar clubul englez vă plăti 30 de milioane de euro.
Patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării, au ajuns pe mâna polițiștilor din brigada „Fulger”. Operația condusă de ofițerii de investigații criminale și cei de urmărire penală, în comun cu procurorii pentru cauze speciale a fost rezultatul a trei luni de cercetări complexe, se menționează într-un comunicat al poliției.
Autoritățile de la Chișinău cer blocarea a 443 de canale TikTok care răspândesc dezinformări. Peste 4,5 milioane de vizualizări # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției Naționale, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate, aceste canale însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări.
Elveția aplică ultimele sancțiuni impuse Rusiei de către UE: Șapte persoane și trei entități din R. Moldova, vizate # Moldova1
Elveția s-a alăturat celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni aplicate Federației Ruse de către Uniunea Europeană (UE). Mai exact, Berna a extins lista celor vizați de restricții, aplicând sancțiuni împotriva a șapte noi persoane și trei entități din Republica Moldova, acuzate că au participat la acțiuni coordonate de Rusia pentru influențarea referendumului privind aderarea țării la Uniunea Europeană și a alegerilor prezidențiale din 2024.
Meciuri nebune în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor: echipa antrenată de Jose Mourinho speră să ajungă în grupa unică # Moldova1
Meciuri spectaculoase în manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Fenerbahce Istanbul, FC Copenhaga, FC Bruges sau FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off, în urma partidelor jucate pe teren propriu.
Armand Duplantis a stabilit al 13-lea său record mondial. Atletul suedez a sărit cu prăjina la înălțimea de 6 metri și 29 de centimetri la un turneu internațional, desfășurat în capitala Ungariei, orașul Budapesta.
După judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul, Ana Cucerescu, și procurorul de caz, Ghenadie Epure, a primit mai multe mesaje cu amenințări. Anunțul a fost făcut miercuri, 13 august, de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
Meci de gală la Udine: Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur luptă pentru Supercupa Europei # Moldova1
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur au ocazia să-și treacă în palmares un nou trofeu. Cele două echipe se vor confrunta pentru Supercupa Europei. Partida se va disputa în această seară, începând cu ora 22, pe stadionul Friuli din orașul italian Udine.
The National Police is asking Chișinău City Hall not to authorize a protest scheduled for August 16, which was announced by the convicted fugitive Ilan Șor.
Autoritățile elene au dispus evacuarea localității Kato Achaia din peninsula Peloponez, marți seara, după izbucnirea unui incendiu forestier și de vegetație, care a distrus deja numeroase case, transmite Agerpres, cu referire la agenția DPA.
USMF „Nicolae Testemițanu” scoate la concurs doar 36 de locuri în sesiunea suplimentară a admiterii: Cele mai solicitate specialități # Moldova1
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a admis la studii 1.146 de candidați după etapa de bază a admiterii din acest an. Pentru sesiunea suplimentară mai sunt disponibile doar 36 de locuri, cele mai multe în bază de contract.
Doar 10% dintre cetățenii R. Moldova au acces la datele medicale în format digital: autoritățile planifică lansarea dosarelor electronice de sănătate # Moldova1
Accesul cetățenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este la un nivel de sub 10%, de șapte ori mai mic decât media UE, potrivit Programului Digital Decade 2030. Doar un sfert din documentația medicală este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și afectează continuitatea îngrijirii, arată un raport al Ministerului Sănătății. Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți până în 2030.
Summitul Putin–Trump va avea loc la baza militară Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska, singura locație care a îndeplinit cerințele stricte de securitate # Moldova1
Administrația americană și Kremlinul au stabilit ca summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă loc vineri, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska. Alegerea vine după ce oficialii americani au constatat că, în plin sezon turistic, opțiunile din Alaska care să corespundă cerințelor de securitate erau extrem de limitate.
În ultimele zile, trupele ruse au realizat un avans neașteptat pe frontul de est al Ucrainei, în apropierea orașului Dobropolie, reușind să pătrundă câțiva kilometri în interiorul teritoriului controlat de Kiev. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), acesta este un pas rar în război și vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin urmărește să obțină un avantaj pe câmpul de luptă înaintea întrevederii cu liderul american Donald Trump, programată vineri, în Alaska.
Expert: Negocierile Trump–Putin fără Zelenski riscă să compromită securitatea europeană și amintește de „precedente istorice periculoase” # Moldova1
Lipsa unei strategii din partea SUA ar submina nu doar suveranitatea Kievului, ci și arhitectura de securitate europeană. Expertul în relații internaționale Laurențiu Pleșca susține că acest lucru ar fi „o incoerență care slăbește încrederea în politica externă americană și pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de securitatea regională”, avertizând, în context, și asupra riscurilor generate de actualele mișcări diplomatice în jurul unui posibil acord Trump–Putin, fără Zelenski, privind încheierea războiului.
Medicii dau un semnal de alarmă: tot mai mulți copii cu vârsta sub un an, internați în spital cu COVID-19 # Moldova1
Medicii avertizează că, în această perioadă, sunt înregistrate mai multe cazuri de COVID-19, la copii mici. 30 de copii care au simptome specifice infecției sunt internați în Spitalul Municipal de Boli Contagioase de Copii. Cei mai mulți dintre pacienți nu au împlinit încă un an. Medicii cred că, numărul cazurilor a crescut, pentru că august este luna evenimentelor de familie.
Corespondență Dan Alexe // UE gata să sancționeze Israelul pentru încălcarea clauzei privind drepturile omului din acordul de asociere # Moldova1
Ambasadorii celor 27 de țări din UE la Bruxelles ar putea decide, miercuri, 13 august, o serie de măsuri împotriva Israelului, pentru acțiunile militare din Gaza, dacă o majoritate calificată a țărilor va fi de acord. Ultima dată când s-au întâlnit, în urmă cu o săptămână, o astfel de majoritate lipsea.
„Fenomenul merită urmărit îndeaproape”: Număr mare de potențiali candidați independenți la parlamentarele din toamnă # Moldova1
Perioada electorală pentru parlamentarele din acest an se conturează drept una dintre cele mai tensionate și solicitante din ultimii ani, afirmă vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica. Potrivit acestuia, miza scrutinului este una majoră, dat fiind faptul că Republica Moldova este o republică parlamentară, iar direcția de dezvoltare a țării depinde în mare măsură de rezultatele votului.
Declarație: „România, Republica Moldova și Ucraina formează o platoșă comună pentru apărarea Europei” # Moldova1
Vizitele oficiale și informale ale liderilor României, Republicii Moldova și Ucrainei transmit un mesaj clar: „cele trei state nu sunt și nu trebuie să fie singure”. Într-un moment geopolitic fragil, cooperarea și solidaritatea reciprocă devin elemente esențiale pentru stabilitatea regională, iar cei trei lideri de stat de la București, Chișinău și Kiev sunt „o platoșă de apărare pentru întreaga Europă”, a declarat senatorul român Irineu Darău, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Date mai precise pentru agricultură: senzori noi instalați la stația meteorologică din Hâncești # Moldova1
Meteorologii vor putea colecta mai rapid date precise despre temperatura și umiditatea solului. La stația din Hâncești au fost instalați senzori moderni care simplifică semnificativ munca specialiștilor. Datele despre sol sunt foarte importante pentru agricultură. Dispozitive moderne vor ajunge și în alte raioane.
Un accident rutier grav a avut loc în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale Poliției, din cauza vitezei excesive.
Partidul Democrat Modern din Moldova, succesorul PDM-ului condus de Plahotniuc, și-a anunțat participarea la alegeri # Moldova1
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), care s-a numit anterior „Pro-Moldova”, entitate condusă de Andrian Candu, finul fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, și-a anunțat marți, 12 august, participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă, la care au participat liderul formațiunii, Boris Foca, și membrul acesteia, fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, un apropiat al lui Plahotniuc.
Nicușor Dan, după discuția telefonică cu Zelenski: Am acceptat invitația de a merge la Kiev toamna aceasta # Moldova1
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie „de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina'”. Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev, relatează Agerpres.
„Europa este aproape” la Hârtopul Mare: Asfalt turnat pe un drum local ce nu a mai fost reparat de 30 de ani # Moldova1
Startul Programului „Europa este aproape” a fost dat în satul Hârtopul Mare din raionul Criuleni. Acolo urmează să fie asfaltate trei drumuri locale. Marți, 12 august, a fost turnat asfalt pe unul dintre ele: drumul care duce spre grădinița și gimnaziul din localitate. Tronsonul nu a mai fost reparat de peste 30 de ani.
Sesiune specială la Parlament: Noii judecători de la Curtea Constituțională vor depune jurământul pe 17 august # Moldova1
Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție. Ceremonia va avea loc în fața deputaților, convocați în sesiune specială, anunță președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Autoritățile din Turcia vor analiza posibilitatea renunțării la conceptul de „bufet suedez” în hoteluri, cu scopul de a reduce risipa alimentară. Un astfel de raport pentru președintele Recep Tayyip Erdoğan este pregătit de Consiliul pentru Politici Agricole și Alimentare, informează The Moscow Times, cu referire la Sabah. Autorii inițiativei propun înlocuirea sistemului „all inclusive” cu formatul „à la carte”, în care clientul comandă „atâta mâncare cât poate consuma”.
Explozie lângă locuința primarului de Stăuceni: oamenii legii au demarat urmărirea penală și caută făptașii # Moldova1
Procurorii au deschis o cauză penală pentru huliganism agravat, după explozia produsă în curtea primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.
Bilanțul tragic al unui grav accident rutier în raionul Cahul: Doi soți morți și trei copii ai cuplului, răniți # Moldova1
Un accident rutier grav a avut loc în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, din cauza vitezei excesive.
Poliția îi cere lui Ion Ceban să blocheze protestul anunțat de Șor, dar primarul invocă lipsa de atribuții. Procuratura, pregătită să intervină # Moldova1
Poliția Națională îi cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul din 16 august, anunțat de condamnatul Ilan Șor, în condițiile în care participanții ar urma să fie plătiți, iar manifestația ar face parte dintr-un plan de destabilizare a R. Moldova. Primarul Ion Ceban respinge solicitarea oamenilor legii, afirmând că instituția pe care o conduce nu are atribuții în autorizarea evenimentelor politice. În același timp, Procuratura Generală avertizează că oferirea sau acceptarea de recompense pentru participarea la întruniri publice este ilegală și va fi investigată cu strictețe.
Cei doi pompieri care au supraviețuit după accidentul de la Telenești, în continuare la spital: Detalii despre starea acestora # Moldova1
Cei doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au supraviețuit după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată, la sfârșitul săptămânii trecute, într-un grav accident rutier produs în raionul Telenești, se află în continuare în spital. Ceilalți doi colegi ai lor, decedați în urma impactului violent, au fost astăzi înmormântați.
Mii de persoane evacuate, iar sute de case și terenuri sunt la un pas de a fi făcute scrum din cauza incendiilor forestiere care continuă să se extindă în Spania. În mai multe zone e cod sporit de alertă, iar pompierii încearcă să stăvilească stihia. Situația este complicată și în alte țări europene cum ar fi Muntenegru, Portugalia sau Turcia.
Trădare de patrie: Ion Creangă are interdicție de a părăsi Chișinăul și va fi audiat în instanță pe 14 august # Moldova1
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi Chișinăul. Creangă, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, urmează să fie audiat în instanță pe 14 august, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul de caz.
Video // Viața de lux a familiei ce controlează regiunea transnistreană: De la angajat al pretinselor servicii secrete de la Tiraspol la patron al „republicii Sheriff” # Moldova1
Regiunea transnistreană este controlată în totalitate, din punct de vedere economic și politic, de o singură familie – Gușan. Victor Gușan are doi fii, unul dintre care este așa-zis deputat la Tiraspol, și duce o viață de lux peste Nistru, într-un puternic contrast cu nivelul de trai scăzut din regiune.
Trădare de patrie: Ion Creangă este cercetat în libertate, cu interdicția de a părăsi localitatea # Moldova1
Internaționalul român Dennis Man a fost prezentat oficial drept fotbalist al clubului olandez PSV Eindhoven # Moldova1
Mijlocașul lateral-dreapta a semnat cu PSV un contract valabil timp de 4 ani și va juca la noua sa formație în tricoul cu numărul 27. Dennis Man a făcut primele declarații, arătându-se încântat și motivat înainte de debutul la noua sa echipă, cu care își dorește să câștige multe trofee.
Afaceri din regiunea transnistreană, dezvoltate cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ivan Cernicenko, proprietarul unei brutării din orașul Tiraspol, a depășit mai ușor criza energetică care a afectat regiunea la începutul anului. Antreprenorul a cumpărat utilaje moderne, care i-au permis să crească producția și, în același timp, să facă economii.
Duma de Stat a Rusiei urmează să examineze propunerea ca educația preșcolară, școlară și profesională medie pentru copiii străini să fie contra cost - plătită de părinți sau de organizații, în baza contractelor pentru prestarea serviciilor educaționale cu plată. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat de un grup de deputați și un senator, relatează serviciul rus al BBC News.
Former judge Mihail Diaconu was found dead this morning, at approximately 7:30 a.m., under a bridge in the capital, with a gunshot wound to the head.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenționat marți că Rusia se pregătește nu să pună capăt războiului, ci pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu câteva zile înainte de negocierile de pace prevăzute să aibă loc între Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, informează Agerpres, cu referire la AFP.
Încă o șansă pentru absolvenții de gimnaziu: sesiune specială de examene între 12 și 20 august # Moldova1
Elevii care nu au promovat examenele de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază și cea suplimentară din iulie, începând de marți, 12 august și până pe 20 august, pot participa la cea de-a treia sesiune, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Probele se vor desfășura în centre raionale și municipale de examen, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 20 august.
An event that's unique to Chișinău, though it has reached its fifth edition in Brussels, was held for the first time in the Moldovan capital.
Ziua Internațională a Tineretului, prilej de a evidenția realizările tinerilor din toate domeniile # Moldova1
Republica Moldova marchează marți Ziua Internațională a Tineretului, instituită de Organizația Națiunilor Unite și sărbătorită în majoritatea țărilor lumii. Potrivit lui Marcel Marin, șeful Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), această zi reprezintă o oportunitate de a pune în valoare realizările tinerilor și de a promova implicarea lor activă în comunitate.
Ilia Zabarnîi va juca la Paris Saint-Germain, ucraineanul a semnat un contract valabil pentru următoarele 5 sezoane # Moldova1
Clubul francez Paris Saint-Germain a anunțat oficial transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarnîi. Acesta a semnat cu actuala regină a fotbalului european la nivel de club un contract valabil până în vara anului 2030, iar conform presei, FC Bournemouth va primi în schimbul lui Zabarnîi suma de 66 de milioane de euro.
Tenismena din România a eliminat-o din competiție pe chinezoaica Yue Yuan. Sorana Cîrstea a obținut victoria în 3 seturi. După ce l-a pierdut la tie-break pe primul, cu scorul de 6-7 (2:7), românca a avut o revenire spectaculoasă și le-a câștigat pe următoarele două cu același scor, de 6-4. Sorana a ratat o minge de set în primul set, în al doilea a revenit de la 2-4, iar în decisiv - de la 0-2. Partida a durat 2 ore și 51 de minute.
