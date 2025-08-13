Ion Ceban a acţionat în judecată cinci instituţii de stat din România

08:10

Violenţa în familie rămâne una dintre gravele probleme ale societăţii în Republica Moldova. Datele arată că una din trei persoane cu vârsta de peste 60 de ani suferă de cel puţin o formă de abuz, de cele mai multe ori fiind vorba de violenţă economică sau psihologică. În acest context, Asociaţia Obştească HelpAge Moldova a marcat astăzi finalul unei campanii pentru combaterea violenţei, derulat în zece localităţi din ţară.