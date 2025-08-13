Procurorul Ghenadie Epure, amenințat cu moartea: CSP cere măsuri urgente de protecție
Vocea Basarabiei, 13 august 2025 17:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a reacționat dur după ce procurorul Ghenadie Epure a fost amenințat cu moartea prin mesaje scrise și video, ca urmare a activității sale în instrumentarea unor cauze penale ce vizează politicieni și formațiuni politice. CSP califică aceste acțiuni drept o tentativă gravă de intimidare a acuzatorilor de stat și cere
• • •
Acum 5 minute
17:00
Procurorul Ghenadie Epure, amenințat cu moartea: CSP cere măsuri urgente de protecție
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a reacționat dur după ce procurorul Ghenadie Epure a fost amenințat cu moartea prin mesaje scrise și video, ca urmare a activității sale în instrumentarea unor cauze penale ce vizează politicieni și formațiuni politice. CSP califică aceste acțiuni drept o tentativă gravă de intimidare a acuzatorilor de stat și cere
Acum 15 minute
16:50
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei: Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități
Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP. Ministerul rus al Apărării a declarat într-un comunicat că unităţile sale au preluat controlul asupra localităţilor Nikanorivka şi Suvorove, situate la sud-vest de oraşul-garnizoană Dobropilia, în regiunea Doneţk. Aceste
Acum 30 minute
16:40
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 13.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
16:10
VIDEO/ Plantație de cânepă, descoperită la Șipoteni: Bărbat de 43 de ani, cercetat penal
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hâncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii
Acum 2 ore
16:00
Funcția de procuror general, aproape de a fi ocupată: Interviul decisiv, săptămâna viitoare
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis oficial, în ședința din 13 august 2025, dosarele celor doi candidați înscriși în cursa pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Este vorba despre Alexandru Machidon, actualul procuror general interimar, și Victor Furtună, procuror-șef interimar al PCCOCS. Ambii vor fi supuși probelei de interviu, programată pentru marți,
15:10
AUDIO/ Plahotniuc, primul mesaj audio din Grecia: „Vreau să revin acasă pentru a-mi continua activitatea politică"
Vlad Plahotniuc a transmis primul său mesaj audio din detenția din Grecia, confirmând autenticitatea postărilor recente de pe rețelele de socializare și anunțând că intenționează să revină în Republica Moldova nu doar pentru a se prezenta în fața justiției, ci și pentru a relua activitatea politică. Mesajul audio, transmis cel mai probabil prin intermediul avocaților,
Acum 4 ore
14:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat deschiderea contului electoral de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea îndeamnă cetățenii să contribuie financiar pentru susținerea campaniei „PAS UE2028", care promovează aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Într-un mesaj public, PAS face apel la solidaritate și implicare, menționând că „mașinăria de propagandă și război
14:20
Articolul VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 12.08.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
VIDEO/ DETALII privind accidentul de la Cahul: Soț și soție morți pe loc, iar cei trei copiii ai lor, internați la spital
Un grav accident rutier s-a produs ieri, în satul Burlăceni din raionul Cahul. Potrivit Poliției, impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen. În urma coliziunii, cinci persoane din Volkswagen au rămas blocate în interior. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, ambulanței și salvatorilor pentru
13:30
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova, potrivit deciziei luate astăzi, 13 august 2025, de Curtea de Apel din Atena. Totuși, hotărârea nu este definitivă – decizia finală aparține Ministerului Justiției al Greciei, care va valida sau respinge extrădarea, transmite TV8. Deși extrădarea a fost aprobată de instanță, toate bunurile
Acum 6 ore
12:40
Patru membri ai grupărilor „Kitaeț" și „Makena", reținuți pentru șantaj și estorcare de bani
Poliția Națională a anunțat reținerea a patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț" și „Makena", acuzați de șantaj și estorcare de bani. Suspecții ar fi pretins 5.000 de euro de la un bărbat de 29 de ani, invocând o datorie fictivă, și ar fi recurs la amenințări cu violență fizică, atât asupra victimei, cât și
12:10
Peste 440 de canale TikTok, acuzate de dezinformare, au fost propuse pentru blocare de autoritățile din Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu ANRCETI și Serviciul de Informații și Securitate, a solicitat oficial blocarea a 443 de canale TikTok, acuzate că difuzau informații false cu potențial de destabilizare a situației din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat transmis de IGP, canalele respective, care adună peste un milion de urmăritori, promovau dezinformări legate
11:30
Arhitectul orașului Comrat este bănuit că ar fi pretins și primit bani pentru eliberarea unei autorizații de construire. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura Cahul, au efectuat percheziții în dimineața zilei de 13 august 2025, în cadrul unui dosar penal inițiat în baza unui denunț. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi solicitat mijloace
Acum 8 ore
10:40
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august
Poliția Națională a Republicii Moldova solicită oficial Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul planificat pentru 16 august 2025 de către fugarul Ilan Șor. Potrivit autorităților, protestul ar fi finanțat ilegal prin plăți directe către participanți și are ca scop destabilizarea social-politică a țării. Inspectoratul Național de Investigații (INI) susține că acțiunea „nu poate fi considerată
09:30
Vladimir Plahotniuc, adus azi în fața magistraților din Atena; Curtea de Apel examinează cererea de extrădare înaintată de Republica Moldova
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi prezentat astăzi, 13 august 2025, în fața judecătorilor Curții de Apel din Atena, care urmează să examineze cererea de extrădare depusă de autoritățile Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală, care subliniază că această ședință reprezintă o etapă importantă, dar nu una finală, în cadrul procedurii. După
09:20
Parlamentul se va întruni duminică, 17 august, într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii Curții Constituționale
Duminică, 17 august 2025, Parlamentul Republicii Moldova va fi convocat într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Legislativului, Igor Grosu, printr-o postare pe rețelele de socializare. „Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni
Acum 12 ore
08:30
Lucrările la Linia Electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: Peste 93% din fundații, finalizate
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înregistrează progrese semnificative, potrivit unui anunț al Ministerului Energiei. Până în prezent, au fost finalizate peste 475 de fundații pentru piloni, reprezentând peste 93% din totalul planificat, și au fost asamblați 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja montați. Totodată, au fost
Acum 24 ore
18:40
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, după ce două automobile s-au ciocnit frontal în raionul Cahul, susțin sursele PulsMedia.MD. Din imaginile publicate de presa locală de la fața locului se vede că impactul a fost unul destul de violent, iar unul dintre automobile a s-a răsutrnat. La fața locului au intervenit ambulanțe,
18:30
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 12.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Blocul „ÎMPREUNĂ" intră în cursa electorală: Lista cu 59 de candidați, depusă la CEC
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că a recepționat, în cursul zilei de luni, cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ". Lista conține 59 de candidați, iar blocul a fost înscris provizoriu pe poziția a 13-a în buletinul de vot, conform tragerii
17:40
Moștenirea lui Platon, scoasă la licitație: Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei
Republica Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG" S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, scrie bani.md. Acțiunile
17:20
Inspectoratul Național de Investigații solicită primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. „Șor organizează și finanțează acest protest prin plata directă a participanților, promovând un demers ilegal care sfidează legislația în vigoare și regulile de ordine publică. Acțiunea condusă de Șor
17:10
Ucraina „e gata să cedeze teritorii", pentru a pune capăt războiului: Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph. Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de facto – teritoriile
Ieri
16:50
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 12.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. Centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor of
15:50
Parlamentul European avertizează înainte de summitul Putin-Trump: „Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără Kiev” # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a lansat un avertisment: nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a acestei țări. Precizările se regăsesc într-o declaraţie comună semnată de mai mulţi membri ai Parlamentului European și postată luni pe pagina web a legislativului european. „Luând notă de întâlnirea planificată între preşedintele SUA […] Articolul Parlamentul European avertizează înainte de summitul Putin-Trump: „Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără Kiev” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un copil de 4 ani din R. Moldova, mort după ce a rămas blocat în mașină # Vocea Basarabiei
Un copil de 4 ani din R. Moldova a murit din cauza unui șoc termic după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare. Tragedia s-a produs la Olmedo, în nord-vestul insulei italiene Sardinia. Potrivit presei apenine, familia băiatului a venit în Italia în vacanță. Săptămâna trecută, profitând de neatenția părinților, copilul a ieșit […] Articolul Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un copil de 4 ani din R. Moldova, mort după ce a rămas blocat în mașină apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Amenințări cu moartea afișate de pe numărul PAS: „Dragi cetățeni, vă rugăm să fiți foarte atenți!” # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a emis o alertă publică în legătură cu o acțiune de dezinformare gravă care vizează destabilizarea situației din Republica Moldova în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat oficial remis de PAS, mai mulți cetățeni au fost recent contactați telefonic și amenințați cu moartea, iar pe ecranul dispozitivelor […] Articolul Amenințări cu moartea afișate de pe numărul PAS: „Dragi cetățeni, vă rugăm să fiți foarte atenți!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Rețelele lui Șor, infiltrate cu foști ofițeri MAI și SIS: DETALII de la șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu # Vocea Basarabiei
Condamnatul fugar Ilan Șor și-a creat, cu banii Moscovei, structuri de ”securitate” pe teritoriul R. Moldova, formate din foști angajați MAI, SIS și ai altor instituții de forță, care se ocupă cu activități de filaj, acumulare de informații, destabilizări și alte acțiuni subversive împotriva statului. Informația a fost confirmată de chestorul IGP, Viorel Cernăuțeanu, care […] Articolul Rețelele lui Șor, infiltrate cu foști ofițeri MAI și SIS: DETALII de la șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia # Vocea Basarabiei
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului executiv, în cadrul căreia sentința în privința Evgheniei Guțul este calificată drept „motivată politic” și „anti-găgăuză”, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul de la Comrat și-a îndemnat colegii să dea dovadă de maturitate, iar avocatul Vladimir Cimpoeș le-a recomandat criticilor […] Articolul Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
CSM anunță concurs pentru trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un concurs pentru suplinirea a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord, prin transfer temporar. Magistrații interesați pot depune cererile de participare până la data de 20 august, fie direct la sediul CSM, fie prin e-mail, la adresa secretariat@csm.md. Conform legislației în vigoare, pot participa […] Articolul CSM anunță concurs pentru trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Decretul privind numirea lui Viorel Ursu în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei a fost publicat astăzi, 12 august, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, anunță MOLDPRES. Viorel Ursu este un diplomat de carieră, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul afacerilor europene, relațiilor internaționale […] Articolul Viorel Ursu, numit oficial ambasador al Republicii Moldova în Regatul Suediei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Poliția avertizează: Avalanșă de dezinformări online în Republica Moldova, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să manifeste prudență maximă în fața valului de informații care circulă în spațiul public, în special pe rețelele sociale. Avertismentul vine din partea șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1 că țara se confruntă cu o „avalanșă […] Articolul Poliția avertizează: Avalanșă de dezinformări online în Republica Moldova, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru. Pulsmedia.md scrie că descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, pe str. Feredeului 4, sub pod, în preajmă căii ferate. Victima ar fi ex-judecătorul […] Articolul Un fost judecător, găsit împușcat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre UE, transmite MOLDPRE. În cadrul întâlnirii, oficialii europeni și-au exprimat sprijinul pentru inițiativele Statelor Unite care urmăresc să conducă la „o pace justă” în contextul războiului din […] Articolul UE pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Kaja Kallas apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Zelenski va discuta cu Trump și liderii europeni înaintea summitului SUA-Rusia privind pacea în Ucraina # Vocea Basarabiei
Potrivit Comisiei Europene, discuțiile din 13 august vor fi moderate de cancelarul german Friedrich Merz și se vor desfășura online, începând cu ora 15:00 (ora Kievului). La ele vor participa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de lideri din Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, Finlanda, precum și un reprezentant al NATO. Summitul dintre […] Articolul Zelenski va discuta cu Trump și liderii europeni înaintea summitului SUA-Rusia privind pacea în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere oficială cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Potrivit unui comunicat al Președinției, șefa statului a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în ultimele trei […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
România și Republica Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea atacurilor hibride și a dezinformării # Vocea Basarabiei
La Ambasada României din Republica Moldova a avut loc un schimb de opinii între oficiali ai Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova, axat pe gestionarea atacurilor hibride, combaterea dezinformării și contracararea ingerințelor ruse. Din partea României a participat Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică, iar delegația Republicii Moldova a […] Articolul România și Republica Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea atacurilor hibride și a dezinformării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11 august 2025
18:50
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump–Putin: „Rusia trebuie presată, nu recompensată” # Vocea Basarabiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului. „Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio […] Articolul Zelenski, înainte de întâlnirea Trump–Putin: „Rusia trebuie presată, nu recompensată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
VIDEO/ Imagini de groază de la Costești: Momentul în care caruselul se prăbușește, filmat # Vocea Basarabiei
Imagini video publicate de bloggerul Eugen Luchianiuc au surprins momentul exact în care un carusel pe lanțuri destinat copiilor se prăbușește în plin funcționare, sub ochii părinților. Filmarea, devenită virale pe rețelele sociale, arată cum caruselul se prăbușește brusc, iar mai mulți copii sunt aruncați violent la pământ, în timp ce martorii intră în panică […] Articolul VIDEO/ Imagini de groază de la Costești: Momentul în care caruselul se prăbușește, filmat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide considerate urmașe ale formațiunii „Șor” # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a depus o cerere oficială la Curtea de Apel Centru, prin care solicită constatarea calității de succesor politic al Partidului Șor pentru patru partide – „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” – și dizolvarea acestora. Decizia vine în urma unei sesizări transmise de Comisia […] Articolul Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide considerate urmașe ale formațiunii „Șor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Moscova introduce taxe pe drone: Toți cetățenii ruși, obligați să-și înregistreze aparatele # Vocea Basarabiei
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti. Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea şi reglementările pentru pilotajul […] Articolul Moscova introduce taxe pe drone: Toți cetățenii ruși, obligați să-și înregistreze aparatele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Avertismentul Poliției: Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență # Vocea Basarabiei
„Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență”. Avertismentul vine din partea Poliției care avertizează cetățenii că Șor vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. „Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai […] Articolul Avertismentul Poliției: Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara […] Articolul CEC respinge acuzațiile Moscovei: Diaspora are dreptul să voteze liber apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Peste 450.000 de dolari, transmiși ilegal către ALDE: Încă un complice al lui Șor, condamnat # Vocea Basarabiei
Încă o persoană implicată în finanțarea ilegală a partidului ALDE, în complicitate cu gruparea condusă de Ilan Șor, a fost condamnată de instanță, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul, un intermediar al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, a recunoscut că în perioada iunie – septembrie […] Articolul Peste 450.000 de dolari, transmiși ilegal către ALDE: Încă un complice al lui Șor, condamnat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
FOTO/ Incendii devastatoare în Grecia: Pompierii moldoveni, în prima linie a intervenției # Vocea Basarabiei
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a […] Articolul FOTO/ Incendii devastatoare în Grecia: Pompierii moldoveni, în prima linie a intervenției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Moldoveanul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu # Vocea Basarabiei
Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. Sportivul moldovean s-a impus în turneul de Muaythai în fața celor mai buni opt sportivi din lume aducând Moldovei un nou titlu într-o competiție mondială, transmite IPN. Sportivul moldovean, campion european în 2023 și campion mondial IFMA 2024 la 81 de kilograme, […] Articolul Moldoveanul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 11.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia: Cel puțin trei oameni, uciși # Vocea Basarabiei
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre […] Articolul Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia: Cel puțin trei oameni, uciși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Securitatea cibernetică a statului, compromisă: Angajați STISC, suspendați din funcție pentru suspiciuni de complicitate # Vocea Basarabiei
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat lansarea unei investigații complexe privind un atac cibernetic de amploare asupra infrastructurii guvernamentale a Republicii Moldova, organizat de un actor străin. Potrivit unui comunicat oficial, a fost inițiată o anchetă de serviciu și s-a dispus suspendarea temporară din funcție a mai multor persoane, până la clarificarea […] Articolul Securitatea cibernetică a statului, compromisă: Angajați STISC, suspendați din funcție pentru suspiciuni de complicitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
