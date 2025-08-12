Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia

10:50

Doi cetățeni străini au fost reținuți de polițiști în Chișinău după ce au fost surprinși lipind afișe cu mesaje ce instigau la ură socială, interetnică și religioasă, au anunțat autoritățile moldovene. Bărbații, în vârstă de 22 și 28 de ani, vorbitori de limbă rusă, sunt originari din Helsinki și Sevastopol și au intrat în Republica […] Articolul Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje instigatoare la ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral apare prima dată în Vocea Basarabiei.