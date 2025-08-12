Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia
Vocea Basarabiei, 12 august 2025 14:20
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului executiv, în cadrul căreia sentința în privința Evgheniei Guțul este calificată drept „motivată politic” și „anti-găgăuză”, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul de la Comrat și-a îndemnat colegii să dea dovadă de maturitate, iar avocatul Vladimir Cimpoeș le-a recomandat criticilor […] Articolul Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
14:20
Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia # Vocea Basarabiei
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului executiv, în cadrul căreia sentința în privința Evgheniei Guțul este calificată drept „motivată politic” și „anti-găgăuză”, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul de la Comrat și-a îndemnat colegii să dea dovadă de maturitate, iar avocatul Vladimir Cimpoeș le-a recomandat criticilor […] Articolul Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
13:00
CSM anunță concurs pentru trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un concurs pentru suplinirea a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord, prin transfer temporar. Magistrații interesați pot depune cererile de participare până la data de 20 august, fie direct la sediul CSM, fie prin e-mail, la adresa secretariat@csm.md. Conform legislației în vigoare, pot participa […] Articolul CSM anunță concurs pentru trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Decretul privind numirea lui Viorel Ursu în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei a fost publicat astăzi, 12 august, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, anunță MOLDPRES. Viorel Ursu este un diplomat de carieră, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul afacerilor europene, relațiilor internaționale […] Articolul Viorel Ursu, numit oficial ambasador al Republicii Moldova în Regatul Suediei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
11:30
Poliția avertizează: Avalanșă de dezinformări online în Republica Moldova, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să manifeste prudență maximă în fața valului de informații care circulă în spațiul public, în special pe rețelele sociale. Avertismentul vine din partea șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1 că țara se confruntă cu o „avalanșă […] Articolul Poliția avertizează: Avalanșă de dezinformări online în Republica Moldova, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru. Pulsmedia.md scrie că descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, pe str. Feredeului 4, sub pod, în preajmă căii ferate. Victima ar fi ex-judecătorul […] Articolul Un fost judecător, găsit împușcat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
10:20
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre UE, transmite MOLDPRE. În cadrul întâlnirii, oficialii europeni și-au exprimat sprijinul pentru inițiativele Statelor Unite care urmăresc să conducă la „o pace justă” în contextul războiului din […] Articolul UE pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Kaja Kallas apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Zelenski va discuta cu Trump și liderii europeni înaintea summitului SUA-Rusia privind pacea în Ucraina # Vocea Basarabiei
Potrivit Comisiei Europene, discuțiile din 13 august vor fi moderate de cancelarul german Friedrich Merz și se vor desfășura online, începând cu ora 15:00 (ora Kievului). La ele vor participa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de lideri din Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, Finlanda, precum și un reprezentant al NATO. Summitul dintre […] Articolul Zelenski va discuta cu Trump și liderii europeni înaintea summitului SUA-Rusia privind pacea în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere oficială cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Potrivit unui comunicat al Președinției, șefa statului a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în ultimele trei […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
România și Republica Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea atacurilor hibride și a dezinformării # Vocea Basarabiei
La Ambasada României din Republica Moldova a avut loc un schimb de opinii între oficiali ai Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova, axat pe gestionarea atacurilor hibride, combaterea dezinformării și contracararea ingerințelor ruse. Din partea României a participat Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică, iar delegația Republicii Moldova a […] Articolul România și Republica Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea atacurilor hibride și a dezinformării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:50
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump–Putin: „Rusia trebuie presată, nu recompensată” # Vocea Basarabiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului. „Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio […] Articolul Zelenski, înainte de întâlnirea Trump–Putin: „Rusia trebuie presată, nu recompensată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
VIDEO/ Imagini de groază de la Costești: Momentul în care caruselul se prăbușește, filmat # Vocea Basarabiei
Imagini video publicate de bloggerul Eugen Luchianiuc au surprins momentul exact în care un carusel pe lanțuri destinat copiilor se prăbușește în plin funcționare, sub ochii părinților. Filmarea, devenită virale pe rețelele sociale, arată cum caruselul se prăbușește brusc, iar mai mulți copii sunt aruncați violent la pământ, în timp ce martorii intră în panică […] Articolul VIDEO/ Imagini de groază de la Costești: Momentul în care caruselul se prăbușește, filmat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide considerate urmașe ale formațiunii „Șor” # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a depus o cerere oficială la Curtea de Apel Centru, prin care solicită constatarea calității de succesor politic al Partidului Șor pentru patru partide – „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” – și dizolvarea acestora. Decizia vine în urma unei sesizări transmise de Comisia […] Articolul Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide considerate urmașe ale formațiunii „Șor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Moscova introduce taxe pe drone: Toți cetățenii ruși, obligați să-și înregistreze aparatele # Vocea Basarabiei
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti. Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea şi reglementările pentru pilotajul […] Articolul Moscova introduce taxe pe drone: Toți cetățenii ruși, obligați să-și înregistreze aparatele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Avertismentul Poliției: Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență # Vocea Basarabiei
„Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență”. Avertismentul vine din partea Poliției care avertizează cetățenii că Șor vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. „Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai […] Articolul Avertismentul Poliției: Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara […] Articolul CEC respinge acuzațiile Moscovei: Diaspora are dreptul să voteze liber apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Peste 450.000 de dolari, transmiși ilegal către ALDE: Încă un complice al lui Șor, condamnat # Vocea Basarabiei
Încă o persoană implicată în finanțarea ilegală a partidului ALDE, în complicitate cu gruparea condusă de Ilan Șor, a fost condamnată de instanță, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul, un intermediar al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, a recunoscut că în perioada iunie – septembrie […] Articolul Peste 450.000 de dolari, transmiși ilegal către ALDE: Încă un complice al lui Șor, condamnat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
FOTO/ Incendii devastatoare în Grecia: Pompierii moldoveni, în prima linie a intervenției # Vocea Basarabiei
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a […] Articolul FOTO/ Incendii devastatoare în Grecia: Pompierii moldoveni, în prima linie a intervenției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Moldoveanul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu # Vocea Basarabiei
Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. Sportivul moldovean s-a impus în turneul de Muaythai în fața celor mai buni opt sportivi din lume aducând Moldovei un nou titlu într-o competiție mondială, transmite IPN. Sportivul moldovean, campion european în 2023 și campion mondial IFMA 2024 la 81 de kilograme, […] Articolul Moldoveanul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 11.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia: Cel puțin trei oameni, uciși # Vocea Basarabiei
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre […] Articolul Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia: Cel puțin trei oameni, uciși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Securitatea cibernetică a statului, compromisă: Angajați STISC, suspendați din funcție pentru suspiciuni de complicitate # Vocea Basarabiei
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat lansarea unei investigații complexe privind un atac cibernetic de amploare asupra infrastructurii guvernamentale a Republicii Moldova, organizat de un actor străin. Potrivit unui comunicat oficial, a fost inițiată o anchetă de serviciu și s-a dispus suspendarea temporară din funcție a mai multor persoane, până la clarificarea […] Articolul Securitatea cibernetică a statului, compromisă: Angajați STISC, suspendați din funcție pentru suspiciuni de complicitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Crimă odioasă în sudul țării: Un tânăr de 17 ani, reținut pentru omorul unui minor # Vocea Basarabiei
Un adolescent de 17 ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind învinuit de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani. Tragedia a avut loc în data de 7 august, în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul. Potrivit Procuraturii Generale, corpului neînsuflețit […] Articolul Crimă odioasă în sudul țării: Un tânăr de 17 ani, reținut pentru omorul unui minor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Un incident alarmant a avut loc într-un parc de distracții din localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde s-a defectat un carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a fost solicitat pentru acordarea primului ajutor unui grup de minori răniți în urma prăbușirii caruselului. Potrivit datelor preliminare, defecțiunea a […] Articolul Un carusel s-a prăbușit la Costești: Cinci copii, transportați la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
13:30
MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […] Articolul MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Inflația în Moldova în iulie 2025: creștere nesemnificativă de 0,02%, în scădere față de luna precedentă # Vocea Basarabiei
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2025 prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut nesemnificativ, cu doar 0,02% față de luna iunie. Comparativ cu decembrie 2024, prețurile au fost mai mari cu 5,1%, iar față de iulie 2024 s-a înregistrat o creștere de 7,9%, potrivit MOLDPRES Majorarea prețurilor în iulie […] Articolul Inflația în Moldova în iulie 2025: creștere nesemnificativă de 0,02%, în scădere față de luna precedentă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
O femeie de 71 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe traseul Bălți-Glodeni # Vocea Basarabiei
O femeie în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, fiind accidentată mortal pe traseul R-15 Bălți-Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani, informează Inspectoratul Poliției Naționale. Potrivit Inspectorului General al Poliției, victima traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni când a fost lovită de un automobil condus de o […] Articolul O femeie de 71 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe traseul Bălți-Glodeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine fermierii din sectorul zootehnic prin lansarea unui nou apel pentru depunerea cererilor de plăți directe, ce va fi deschis începând cu 15 august. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă de secretara de stat Alexandra Șian. De această dată, programul vizează juncile cu vârsta […] Articolul Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richeter a lovit duminică în nord-vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea a peste 25 de oameni, au anunțat autoritățile locale. Seismul a avut epicentrul în orașul Sindirgi și a fost resimțit până în Istanbul, la aproximativ 200 de kilometri distanță.În total, 16 clădiri […] Articolul Turcia zguduită din nou de un cutremur. O persoana a murit, 29 au fost rănite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Maia Sandu, mesaj ferm înaintea summitului Trump–Putin: „O pace justă se construiește cu Ucraina la masă” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu transmite un mesaj clar de susținere pentru Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august între liderii SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska.Într-o postare pe platforma X, Maia Sandu a subliniat că „o pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul […] Articolul Maia Sandu, mesaj ferm înaintea summitului Trump–Putin: „O pace justă se construiește cu Ucraina la masă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
FOTO/Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială în Republica Moldova: „E important să fim împreună” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut câteva zile în Republica Moldova, alături de gazda sa, președinta Maia Sandu, participând la mai multe evenimente culturale desfășurate în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, transmite MOLDPRES. Oficialul român a fost primit cu ospitalitate de comunitățile locale, mândre de tradițiile, portul popular și produsele autohtone. Atmosfera de […] Articolul FOTO/Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială în Republica Moldova: „E important să fim împreună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10 august 2025
22:50
Astăzi vorbim despre un subiect care îmbină trecutul comun, prezentul activ și viitorul european al comunităților de pe ambele maluri ale Prutului: înfrățirile dintre localități. Invitatul ediției este Boaghi Leonid – Primar de Sireți , raionul Strășeni, o localitate activă în promovarea cooperării intercomunitare și implicată în relații de înfrățire cu localități din România. Articolul VIDEO/ REALITATEA ROMÂNEASCĂ cu Marina Afanas, 09.08.2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 10.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Invitatul emisiunii este Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice Articolul VIDEO/ EUROSECURITATE cu Ion Tăbârță din 09.08.2025, ora 10:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 09.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Liderii europeni: Pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev. Sprijin pentru inițiativa diplomatică a lui Trump, dar cu presiune asupra Rusiei # Vocea Basarabiei
Principalii lideri europeni și-au exprimat, printr-un comunicat comun difuzat duminică, sprijinul condiționat pentru inițiativa diplomatică a președintelui american Donald Trump de a opri războiul din Ucraina, dar au subliniat că o soluție justă și durabilă nu poate fi obținută decât cu participarea directă a Ucrainei și fără concesii forțate către Federația Rusă. Comunicatul, semnat de […] Articolul Liderii europeni: Pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev. Sprijin pentru inițiativa diplomatică a lui Trump, dar cu presiune asupra Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Protest plătit în fața Penitenciarului nr. 13: Zeci de procese-verbale întocmite de Poliție # Vocea Basarabiei
Protestul desfășurat în fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, organizat în susținerea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și a fostei secretare a Partidului „Șor”, Svetlana Popan, s-a soldat cu sancțiuni aplicate de poliție pentru remunerarea participanților. Informațiile au fost făcute publice de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, participanții la manifestație ar fi fost […] Articolul Protest plătit în fața Penitenciarului nr. 13: Zeci de procese-verbale întocmite de Poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
PAS denunță o tentativă de intimidare după ce un explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) condamnă un presupus act de intimidare îndreptat împotriva primarului comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, după ce un explozibil a fost aruncat în curtea locuinței sale în noaptea de sâmbătă spre duminică, transmite IPN. Incidentul s-a produs în jurul orei 01:57, când o persoană necunoscută a staționat cu mașina în fața casei […] Articolul PAS denunță o tentativă de intimidare după ce un explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Maia Sandu: „O pace justă poate fi obținută doar cu Ucraina la masă. Moldova este ferm alături de Kiev” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, în contextul întâlnirii anunțate dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta o eventuală soluție diplomatică privind războiul din Ucraina. Într-o postare publicată pe platforma X (fosta Twitter), Maia […] Articolul Maia Sandu: „O pace justă poate fi obținută doar cu Ucraina la masă. Moldova este ferm alături de Kiev” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile de vegetație din Grecia în cadrul Programului UE de Prepoziționare # Vocea Basarabiei
Pompierii moldoveni detașați în Republica Elenă își continuă misiunea operativă în cadrul Programului de Prepoziționare al Uniunii Europene, sprijinind autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pe 8 august, echipajele din a doua tură a contingentului moldovenesc au intervenit pentru stingerea mai multor focare izbucnite în […] Articolul Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile de vegetație din Grecia în cadrul Programului UE de Prepoziționare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Doi angajați IGSU și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în raionul Telenești # Vocea Basarabiei
Un tragic accident rutier s-a produs ieri, 9 august, în raionul Telenești, soldat cu decesul a doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de serviciu, când autospeciala IGSU în care se aflau a fost implicată într-o coliziune cu un camion. Potrivit informațiilor oferite de […] Articolul Doi angajați IGSU și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în raionul Telenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Dorin Recean: „Nu mai putem fi șantajați de Federația Rusă. Suntem liberi să alegem de unde cumpărăm gaze și energie” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu mai este dependentă energetic de Federația Rusă și a demonstrat că poate obține prețuri mai bune pentru gaze naturale din alte surse. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul Podcastului ZdCe, transmite MOLDPRES. Premierul a subliniat că, din punct de vedere strategic, Moldova și-a recâștigat libertatea de a alege […] Articolul Dorin Recean: „Nu mai putem fi șantajați de Federația Rusă. Suntem liberi să alegem de unde cumpărăm gaze și energie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
9 august 2025
13:30
Recoltarea grâului este pe final în Moldova: producție bună, dar zone afectate de secetă și fenomene extreme # Vocea Basarabiei
Recoltarea culturilor de grupa I se apropie de final în Republica Moldova, iar datele preliminare indică rezultate bune, în special la grâul de toamnă. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), producția medie națională este de aproximativ 4 tone la hectar, cu unele regiuni raportând vârfuri de până la 6,5 tone/ha. Producția totală estimată se […] Articolul Recoltarea grâului este pe final în Moldova: producție bună, dar zone afectate de secetă și fenomene extreme apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Trump și Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Întâlnirea marchează primul summit oficial între cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă, și prima întâlnire ruso-americană la nivel înalt din 2019 încoace. Anunțul a […] Articolul Trump și Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Mitropolia Basarabiei acuză o campanie de propagandă pro-rusă și cere intervenția autorităților # Vocea Basarabiei
Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române, a emis un avertisment public privind un nou val de propagandă politico-religioasă, pe care îl atribuie structurilor pro-ruse, cu sprijinul Mitropoliei Chișinăului, aflată în subordinea Patriarhiei Moscovei. Potrivit unui comunicat, în mai multe zone aglomerate din Chișinău au fost distribuite și lipite ilegal broșuri care conțin imagini cu […] Articolul Mitropolia Basarabiei acuză o campanie de propagandă pro-rusă și cere intervenția autorităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje instigatoare la ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni străini au fost reținuți de polițiști în Chișinău după ce au fost surprinși lipind afișe cu mesaje ce instigau la ură socială, interetnică și religioasă, au anunțat autoritățile moldovene. Bărbații, în vârstă de 22 și 28 de ani, vorbitori de limbă rusă, sunt originari din Helsinki și Sevastopol și au intrat în Republica […] Articolul Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje instigatoare la ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Fructele și legumele s-au ieftinit semnificativ în piețele din Chișinău, dar peștele rămâne scump # Vocea Basarabiei
Prețurile fructelor și legumelor au scăzut considerabil în piețele din Chișinău față de săptămâna trecută, potrivit unei analize realizate de MOLDPRES. Piersicile și prunele sunt acum mult mai accesibile, iar unele legume de sezon au ajuns la prețuri convenabile pentru consumatori. Piersicile și caisele au înregistrat o ieftinire importantă, de la 45–50 lei/kg la 15–30 […] Articolul Fructele și legumele s-au ieftinit semnificativ în piețele din Chișinău, dar peștele rămâne scump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Orban cere un summit Rusia-Europa pentru pace în Ucraina: „O întâlnire între SUA și Rusia ar putea duce la încetarea focului” # Vocea Basarabiei
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Digi24. Într-un interviu acordat postului public de radio, Orban a salutat posibilitatea unei întâlniri între președinții SUA și Rusiei, afirmând că aceasta ar putea […] Articolul Orban cere un summit Rusia-Europa pentru pace în Ucraina: „O întâlnire între SUA și Rusia ar putea duce la încetarea focului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
8 august 2025
18:40
Poliția de Frontieră respinge informațiile false privind presupusa intrare a grănicerilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a respins categoric, astăzi, 8 august 2025, informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. Instituția califică aceste afirmații drept false și tendențioase, […] Articolul Poliția de Frontieră respinge informațiile false privind presupusa intrare a grănicerilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Procuratura Generală a transmis Greciei o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Procuratura Generală a anunțat că, la data de 8 august 2025, a transmis autorităților din Grecia o cerere suplimentară de extrădare pe numele fostului lider politic Vladimir Plahotniuc, în completarea celei expediate anterior, pe 24 iulie. Noua solicitare vizează trei cauze penale distincte, în care Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate […] Articolul Procuratura Generală a transmis Greciei o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
erviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă, valabil pentru acest weekend în sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge sau chiar depăși +33°C. În acest context, autoritățile fac apel la populație să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile asociate temperaturilor extreme. Recomandările […] Articolul Cod galben de caniculă în sudul țării: temperaturi de peste 33°C în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.