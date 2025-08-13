Peste 440 de canale TikTok, acuzate de dezinformare, au fost propuse pentru blocare de autoritățile din Republica Moldova

12:10

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine fermierii din sectorul zootehnic prin lansarea unui nou apel pentru depunerea cererilor de plăți directe, ce va fi deschis începând cu 15 august. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă de secretara de stat Alexandra Șian. De această dată, programul vizează juncile cu vârsta […] Articolul Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august apare prima dată în Vocea Basarabiei.