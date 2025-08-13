Peste 440 de canale TikTok, acuzate de dezinformare, au fost propuse pentru blocare de autoritățile din Republica Moldova
Vocea Basarabiei, 13 august 2025 12:10
Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu ANRCETI și Serviciul de Informații și Securitate, a solicitat oficial blocarea a 443 de canale TikTok, acuzate că difuzau informații false cu potențial de destabilizare a situației din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat transmis de IGP, canalele respective, care adună peste un milion de urmăritori, promovau dezinformări legate
Arhitectul orașului Comrat este bănuit că ar fi pretins și primit bani pentru eliberarea unei autorizații de construire. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura Cahul, au efectuat percheziții în dimineața zilei de 13 august 2025, în cadrul unui dosar penal inițiat în baza unui denunț. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi solicitat mijloace
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august # Vocea Basarabiei
Poliția Națională a Republicii Moldova solicită oficial Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul planificat pentru 16 august 2025 de către fugarul Ilan Șor. Potrivit autorităților, protestul ar fi finanțat ilegal prin plăți directe către participanți și are ca scop destabilizarea social-politică a țării. Inspectoratul Național de Investigații (INI) susține că acțiunea „nu poate fi considerată
Vladimir Plahotniuc, adus azi în fața magistraților din Atena; Curtea de Apel examinează cererea de extrădare înaintată de Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi prezentat astăzi, 13 august 2025, în fața judecătorilor Curții de Apel din Atena, care urmează să examineze cererea de extrădare depusă de autoritățile Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală, care subliniază că această ședință reprezintă o etapă importantă, dar nu una finală, în cadrul procedurii. După
Parlamentul se va întruni duminică, 17 august, într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii Curții Constituționale # Vocea Basarabiei
Duminică, 17 august 2025, Parlamentul Republicii Moldova va fi convocat într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Legislativului, Igor Grosu, printr-o postare pe rețelele de socializare. „Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni
Lucrările la Linia Electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: Peste 93% din fundații, finalizate # Vocea Basarabiei
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înregistrează progrese semnificative, potrivit unui anunț al Ministerului Energiei. Până în prezent, au fost finalizate peste 475 de fundații pentru piloni, reprezentând peste 93% din totalul planificat, și au fost asamblați 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja montați. Totodată, au fost
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, după ce două automobile s-au ciocnit frontal în raionul Cahul, susțin sursele PulsMedia.MD. Din imaginile publicate de presa locală de la fața locului se vede că impactul a fost unul destul de violent, iar unul dintre automobile a s-a răsutrnat. La fața locului au intervenit ambulanțe,
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 12.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Blocul „ÎMPREUNĂ” intră în cursa electorală: Lista cu 59 de candidați, depusă la CEC # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că a recepționat, în cursul zilei de luni, cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ". Lista conține 59 de candidați, iar blocul a fost înscris provizoriu pe poziția a 13-a în buletinul de vot, conform tragerii
Moștenirea lui Platon, scoasă la licitație: Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG" S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, scrie bani.md. Acțiunile
Inspectoratul Național de Investigații solicită primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. „Șor organizează și finanțează acest protest prin plata directă a participanților, promovând un demers ilegal care sfidează legislația în vigoare și regulile de ordine publică. Acțiunea condusă de Șor
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului: Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii # Vocea Basarabiei
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph. Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de facto – teritoriile
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 12.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Vocea Basarabiei
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. Centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale din cadrul autorităților publice locale,
Parlamentul European avertizează înainte de summitul Putin-Trump: „Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără Kiev” # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a lansat un avertisment: nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a acestei țări. Precizările se regăsesc într-o declaraţie comună semnată de mai mulţi membri ai Parlamentului European și postată luni pe pagina web a legislativului european. „Luând notă de întâlnirea planificată între preşedintele SUA
Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un copil de 4 ani din R. Moldova, mort după ce a rămas blocat în mașină # Vocea Basarabiei
Un copil de 4 ani din R. Moldova a murit din cauza unui șoc termic după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare. Tragedia s-a produs la Olmedo, în nord-vestul insulei italiene Sardinia. Potrivit presei apenine, familia băiatului a venit în Italia în vacanță. Săptămâna trecută, profitând de neatenția părinților, copilul a ieșit
Amenințări cu moartea afișate de pe numărul PAS: „Dragi cetățeni, vă rugăm să fiți foarte atenți!” # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a emis o alertă publică în legătură cu o acțiune de dezinformare gravă care vizează destabilizarea situației din Republica Moldova în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat oficial remis de PAS, mai mulți cetățeni au fost recent contactați telefonic și amenințați cu moartea, iar pe ecranul dispozitivelor
Rețelele lui Șor, infiltrate cu foști ofițeri MAI și SIS: DETALII de la șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu # Vocea Basarabiei
Condamnatul fugar Ilan Șor și-a creat, cu banii Moscovei, structuri de "securitate" pe teritoriul R. Moldova, formate din foști angajați MAI, SIS și ai altor instituții de forță, care se ocupă cu activități de filaj, acumulare de informații, destabilizări și alte acțiuni subversive împotriva statului. Informația a fost confirmată de chestorul IGP, Viorel Cernăuțeanu, care
Tarnavschi: Rezoluția APG în cazul Guțul este neconstituțională și riscantă pentru Găgăuzia # Vocea Basarabiei
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului executiv, în cadrul căreia sentința în privința Evgheniei Guțul este calificată drept „motivată politic" și „anti-găgăuză", transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Deputatul de la Comrat și-a îndemnat colegii să dea dovadă de maturitate, iar avocatul Vladimir Cimpoeș le-a recomandat criticilor
CSM anunță concurs pentru trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un concurs pentru suplinirea a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord, prin transfer temporar. Magistrații interesați pot depune cererile de participare până la data de 20 august, fie direct la sediul CSM, fie prin e-mail, la adresa secretariat@csm.md. Conform legislației în vigoare, pot participa
Decretul privind numirea lui Viorel Ursu în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei a fost publicat astăzi, 12 august, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, anunță MOLDPRES. Viorel Ursu este un diplomat de carieră, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul afacerilor europene, relațiilor internaționale
Poliția avertizează: Avalanșă de dezinformări online în Republica Moldova, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să manifeste prudență maximă în fața valului de informații care circulă în spațiul public, în special pe rețelele sociale. Avertismentul vine din partea șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față" de la Moldova 1 că țara se confruntă cu o „avalanșă
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru. Pulsmedia.md scrie că descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, pe str. Feredeului 4, sub pod, în preajmă căii ferate. Victima ar fi ex-judecătorul
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre UE, transmite MOLDPRE. În cadrul întâlnirii, oficialii europeni și-au exprimat sprijinul pentru inițiativele Statelor Unite care urmăresc să conducă la „o pace justă" în contextul războiului din
Zelenski va discuta cu Trump și liderii europeni înaintea summitului SUA-Rusia privind pacea în Ucraina # Vocea Basarabiei
Potrivit Comisiei Europene, discuțiile din 13 august vor fi moderate de cancelarul german Friedrich Merz și se vor desfășura online, începând cu ora 15:00 (ora Kievului). La ele vor participa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de lideri din Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, Finlanda, precum și un reprezentant al NATO. Summitul dintre
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere oficială cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Potrivit unui comunicat al Președinției, șefa statului a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în ultimele trei
România și Republica Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea atacurilor hibride și a dezinformării # Vocea Basarabiei
La Ambasada României din Republica Moldova a avut loc un schimb de opinii între oficiali ai Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova, axat pe gestionarea atacurilor hibride, combaterea dezinformării și contracararea ingerințelor ruse. Din partea României a participat Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică, iar delegația Republicii Moldova a
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump–Putin: „Rusia trebuie presată, nu recompensată” # Vocea Basarabiei
Preşedint
VIDEO/ Imagini de groază de la Costești: Momentul în care caruselul se prăbușește, filmat # Vocea Basarabiei
Imagini video publicate de bloggerul Eugen Luchianiuc au surprins momentul exact în care un carusel pe lanțuri destinat copiilor se prăbușește în plin funcționare, sub ochii părinților. Filmarea, devenită virale pe rețelele sociale, arată cum caruselul se prăbușește brusc, iar mai mulți copii sunt aruncați violent la pământ, în timp ce martorii intră în panică […] Articolul VIDEO/ Imagini de groază de la Costești: Momentul în care caruselul se prăbușește, filmat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide considerate urmașe ale formațiunii „Șor” # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a depus o cerere oficială la Curtea de Apel Centru, prin care solicită constatarea calității de succesor politic al Partidului Șor pentru patru partide – „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” – și dizolvarea acestora. Decizia vine în urma unei sesizări transmise de Comisia […] Articolul Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide considerate urmașe ale formațiunii „Șor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Moscova introduce taxe pe drone: Toți cetățenii ruși, obligați să-și înregistreze aparatele # Vocea Basarabiei
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti. Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea şi reglementările pentru pilotajul […] Articolul Moscova introduce taxe pe drone: Toți cetățenii ruși, obligați să-și înregistreze aparatele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Avertismentul Poliției: Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență # Vocea Basarabiei
„Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență”. Avertismentul vine din partea Poliției care avertizează cetățenii că Șor vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. „Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai […] Articolul Avertismentul Poliției: Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale care incită la violență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara […] Articolul CEC respinge acuzațiile Moscovei: Diaspora are dreptul să voteze liber apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 450.000 de dolari, transmiși ilegal către ALDE: Încă un complice al lui Șor, condamnat # Vocea Basarabiei
Încă o persoană implicată în finanțarea ilegală a partidului ALDE, în complicitate cu gruparea condusă de Ilan Șor, a fost condamnată de instanță, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul, un intermediar al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, a recunoscut că în perioada iunie – septembrie […] Articolul Peste 450.000 de dolari, transmiși ilegal către ALDE: Încă un complice al lui Șor, condamnat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
FOTO/ Incendii devastatoare în Grecia: Pompierii moldoveni, în prima linie a intervenției # Vocea Basarabiei
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a […] Articolul FOTO/ Incendii devastatoare în Grecia: Pompierii moldoveni, în prima linie a intervenției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Moldoveanul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu # Vocea Basarabiei
Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. Sportivul moldovean s-a impus în turneul de Muaythai în fața celor mai buni opt sportivi din lume aducând Moldovei un nou titlu într-o competiție mondială, transmite IPN. Sportivul moldovean, campion european în 2023 și campion mondial IFMA 2024 la 81 de kilograme, […] Articolul Moldoveanul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 11.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia: Cel puțin trei oameni, uciși # Vocea Basarabiei
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre […] Articolul Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia: Cel puțin trei oameni, uciși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Securitatea cibernetică a statului, compromisă: Angajați STISC, suspendați din funcție pentru suspiciuni de complicitate # Vocea Basarabiei
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat lansarea unei investigații complexe privind un atac cibernetic de amploare asupra infrastructurii guvernamentale a Republicii Moldova, organizat de un actor străin. Potrivit unui comunicat oficial, a fost inițiată o anchetă de serviciu și s-a dispus suspendarea temporară din funcție a mai multor persoane, până la clarificarea […] Articolul Securitatea cibernetică a statului, compromisă: Angajați STISC, suspendați din funcție pentru suspiciuni de complicitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Crimă odioasă în sudul țării: Un tânăr de 17 ani, reținut pentru omorul unui minor # Vocea Basarabiei
Un adolescent de 17 ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind învinuit de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani. Tragedia a avut loc în data de 7 august, în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul. Potrivit Procuraturii Generale, corpului neînsuflețit […] Articolul Crimă odioasă în sudul țării: Un tânăr de 17 ani, reținut pentru omorul unui minor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un incident alarmant a avut loc într-un parc de distracții din localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde s-a defectat un carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a fost solicitat pentru acordarea primului ajutor unui grup de minori răniți în urma prăbușirii caruselului. Potrivit datelor preliminare, defecțiunea a […] Articolul Un carusel s-a prăbușit la Costești: Cinci copii, transportați la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […] Articolul MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Inflația în Moldova în iulie 2025: creștere nesemnificativă de 0,02%, în scădere față de luna precedentă # Vocea Basarabiei
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2025 prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut nesemnificativ, cu doar 0,02% față de luna iunie. Comparativ cu decembrie 2024, prețurile au fost mai mari cu 5,1%, iar față de iulie 2024 s-a înregistrat o creștere de 7,9%, potrivit MOLDPRES Majorarea prețurilor în iulie […] Articolul Inflația în Moldova în iulie 2025: creștere nesemnificativă de 0,02%, în scădere față de luna precedentă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O femeie de 71 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe traseul Bălți-Glodeni # Vocea Basarabiei
O femeie în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, fiind accidentată mortal pe traseul R-15 Bălți-Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani, informează Inspectoratul Poliției Naționale. Potrivit Inspectorului General al Poliției, victima traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni când a fost lovită de un automobil condus de o […] Articolul O femeie de 71 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe traseul Bălți-Glodeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine fermierii din sectorul zootehnic prin lansarea unui nou apel pentru depunerea cererilor de plăți directe, ce va fi deschis începând cu 15 august. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă de secretara de stat Alexandra Șian. De această dată, programul vizează juncile cu vârsta […] Articolul Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richeter a lovit duminică în nord-vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea a peste 25 de oameni, au anunțat autoritățile locale. Seismul a avut epicentrul în orașul Sindirgi și a fost resimțit până în Istanbul, la aproximativ 200 de kilometri distanță.În total, 16 clădiri […] Articolul Turcia zguduită din nou de un cutremur. O persoana a murit, 29 au fost rănite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, mesaj ferm înaintea summitului Trump–Putin: „O pace justă se construiește cu Ucraina la masă” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu transmite un mesaj clar de susținere pentru Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august între liderii SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska.Într-o postare pe platforma X, Maia Sandu a subliniat că „o pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul […] Articolul Maia Sandu, mesaj ferm înaintea summitului Trump–Putin: „O pace justă se construiește cu Ucraina la masă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
FOTO/Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială în Republica Moldova: „E important să fim împreună” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut câteva zile în Republica Moldova, alături de gazda sa, președinta Maia Sandu, participând la mai multe evenimente culturale desfășurate în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, transmite MOLDPRES. Oficialul român a fost primit cu ospitalitate de comunitățile locale, mândre de tradițiile, portul popular și produsele autohtone. Atmosfera de […] Articolul FOTO/Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială în Republica Moldova: „E important să fim împreună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Astăzi vorbim despre un subiect care îmbină trecutul comun, prezentul activ și viitorul european al comunităților de pe ambele maluri ale Prutului: înfrățirile dintre localități. Invitatul ediției este Boaghi Leonid – Primar de Sireți , raionul Strășeni, o localitate activă în promovarea cooperării intercomunitare și implicată în relații de înfrățire cu localități din România. Articolul VIDEO/ REALITATEA ROMÂNEASCĂ cu Marina Afanas, 09.08.2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 10.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
