VIDEO/ Grav accident la Cahul: Cinci răniți, printre care trei copii

15:50

Principalii lideri europeni și-au exprimat, printr-un comunicat comun difuzat duminică, sprijinul condiționat pentru inițiativa diplomatică a președintelui american Donald Trump de a opri războiul din Ucraina, dar au subliniat că o soluție justă și durabilă nu poate fi obținută decât cu participarea directă a Ucrainei și fără concesii forțate către Federația Rusă. Comunicatul, semnat de […] Articolul Liderii europeni: Pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev. Sprijin pentru inițiativa diplomatică a lui Trump, dar cu presiune asupra Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.