Trei focare noi de Pestă Porcină Africană în Rîșcani și Leova. Recomandările ANSA
PulsMedia, 13 august 2025 13:50
În perioada 06.08.2025-12.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de Pestă porcină africană (PPA). ANSA solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale, în cazul îmbolnăvirii și pieirii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 15 minute
13:50
În perioada 06.08.2025-12.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de Pestă porcină africană (PPA). ANSA solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale, în cazul îmbolnăvirii și pieirii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți.
13:50
AUDIO // Vlad Plahotniuc aruncă mingea în curtea celor de la Chișinău și anunță că revine să facă politică # PulsMedia
După ce instanța din Grecia i-a acceptat cererea de extrădare în Republica Moldova, Vlad Plahotniuc a anunțat că are intenția fermă să revină în țară și să se implice din nou în viața politică.
Acum 30 minute
13:40
Persoanele care învață peste hotare, îndemnate să-și actualizeze statutul de persoană asigurată # PulsMedia
În vacanța de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că beneficiază de asigurare medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova și îi îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată.
13:40
Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # PulsMedia
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară.
Acum o oră
13:30
(audio) Curtea de Apel din Grecia a acceptat cererea lui Vlad Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova # PulsMedia
Curtea de Apel din Atena a decis astăzi, 13 august 2025, acceptarea cererii depuse de Vlad Plahotniuc privind extrădarea sa în Republica Moldova. Solicitarea a fost transmisă autorităților elene pe 25 iulie 2025, printr-o cerere scrisă, în care fostul lider democrat și-a exprimat acordul pentru revenirea în țară.
13:20
(FOTO) Modernizare în sănătate: bilanțul Serviciului Medical MAI — peste 24.000 de persoane asistate și noi investiții medicale # PulsMedia
În primele șase luni ale anului 2025, peste 24.000 de persoane – angajați ai MAI, pensionari și membri ai familiilor acestora – au beneficiat de monitorizare și îngrijire medicală asigurată de specialiștii Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne.
13:20
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # PulsMedia
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2030.
Acum 2 ore
13:00
(FOTO) Modernizarea justiției, discutată cu procurorii, judecătorii și consilierii de probațiune din raionul Strășeni # PulsMedia
Ministra Veronica Mihailov-Moraru a efectuat o vizită de lucru în Strășeni, unde a discutat cu judecătorii, procurorii și consilierii de probațiune despre acțiunile deja întreprinse de Ministerul Justiției și despre cele care ar trebui urmate pentru a avansa în modernizarea infrastructurii, digitalizarea proceselor în justiție și îmbunătățirea condițiilor de lucru, în contextul integrării europene. Profesioniștii au evidențiat o bună conlucrare locală.
13:00
Doi dintre cei trei frați răniți în teribilul accident din raionul Cahul vor fi transferați la Chișinău # PulsMedia
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul de marți, 12 august, din raionul Cahul, se află în stare gravă, dar stabilă. Micuții, de 5 și 10 ani, sunt internați la Terapie intensivă în Spitalul raional Cahul și urmează să fie transferați astăzi, 13 august, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
12:50
(FOTO) IGSU și partenerii din Carolina de Nord extind cooperarea în domeniul gestionării situațiilor de urgență # PulsMedia
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova continuă să-și consolideze relațiile bilaterale în domeniul managementului situațiilor de urgență cu partenerii din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. În acest sens, noi oportunități de colaborare au fost discutate în cadrul unei întrevederi oficiale între conducerea IGSU și delegația din Carolina de Nord, reprezentată de Generalii MG Marvin T. Hunt și BG Wes Morrison, precum și alți membri ai partenerilor.
12:50
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Moldova.
12:40
Pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul R14: R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, tronsonul cuprins între km 92,620 – km 123,620, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție.
12:30
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament # PulsMedia
Parlamentul de legislatura a XI-a a găzduit vizitele a 120 de delegații din diferite state. Oficialii străini au transmis mesaje puternice de susținere a Republicii Moldova și a parcursului european al țării noastre.
12:20
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, după ce un obiect explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, în noaptea de duminică spre luni.
12:10
(VIDEO) „Gluma se îngroașă”. Și procurorul responsabil de dosarul Guțul a fost amenințat # PulsMedia
Ghennadi Epure, procurorul anticorupție responsabil de dosarul Guțul și Popan, a primit și el amenințări. Despre asta a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. Epure a sesizat Consiliul în acest sens.
Acum 4 ore
12:00
Un bărbat din Portugalia a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica # PulsMedia
Caz şocant în Portugalia. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica.
11:30
(VIDEO) Șantaj ca în anii 90. Interlopi din grupările ”KITAЕȚ” și ”MAKENA”, încătușați de mascații BPDS „Fulger” # PulsMedia
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași, au reținut patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Intervenția oamenilor legii a fost rezultatul a trei luni de investigații complexe.
11:00
Marți, 19 august, se va anunța cine va fi noul Procuror General al Republicii Moldova. Cei doi candidați declarați eligibili, Victor Furtuna și Alexandru Machidon, vor susține ultima probă – interviul, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
11:00
Doi pușcăriași se mai rețin în detenție, după ce au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova # PulsMedia
Doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost condamnați pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova.
10:10
UPDATE // Ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul R.Moldova, la Comrat. O persoană reținută pentru 72 de ore # PulsMedia
UPDATE // Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire.
Acum 6 ore
09:50
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale.
09:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții în această dimineață într-un dosar de corupție, în care este vizat arhitectorul șef al municipiului Comrat.
09:30
Partidul lui Chicu se năruie ca un castel de nisip. Vicepreședintele Fadei Nagacevschi și președinții raioanelor Orhei și Hîncești, „caută altă alternativă”? # PulsMedia
Fadei Nagacevschi, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a decis să părăsească formațiunea politică, exprimându-și dezacordul față de modul în care a fost întocmită lista electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
09:00
Raportul Departamentului de Stat pentru drepturile omului: Anularea alegerilor prezidenţiale din România văzută ca o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică. Amestecul Rusiei prin intermediul reţelelor sociale, pusă la îndoială # PulsMedia
Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România consemnează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca „o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale afirmând că „observatori independenţi au sugerat că acea campanie în cauză de pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.
Acum 24 ore
21:40
Bugatti Brouillard este primul model ce a luat naștere prin programul Solitaire al producătorului francez. Un singur exemplar va fi construit pentru un client special.
21:30
Păpușile Labubu au devenit atât de dorite, încât au ajuns o pradă prețioasă pentru hoți. Un jaf de 7.000 de dolari a avut loc recent într-un magazin din La Puente, situat la circa 29 km est de Los Angeles.
21:10
(VIDEO) Un tânăr șofer a rămas fără Ferrari și permis, chiar de ziua lui: „Mamă, vino să mă iei” # PulsMedia
Un tânăr șofer canadian a avut parte de o surpriză neplăcută în ziua aniversării sale, după ce a fost prins conducând cu viteză excesivă o Ferrari 458. Potrivit publicației franceze Auto Moto, incidentul s-a petrecut pe o șosea din Ontario, Canada.
21:00
Înainte să zboare 4.400 de kilometri, pilotul unei companii aeriene s-a îmbătat și s-a plimbat dezbrăcat printr-un hotel de lux # PulsMedia
Un incident neobișnuit a avut loc la un hotel de lux din Capul Verde, implicând pilotul unei companii aeriene. Acesta a fost văzut plimbându-se dezbrăcat prin recepția hotelului după o noapte de băut.
21:00
În ajunul noului an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a pus în discuție asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie romă. Evenimentul a reunit factori de decizie, experți și reprezentanți ai comunității pentru a identifica soluții concrete.
20:50
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu reprezentanții Departamentului Agriculturii din Carolina de Nord. Discuțiile au vizat modernizarea cercetării agricole din Republica Moldova, preluarea bunelor practici în extensia agricolă și consolidarea capacităților de laborator, în sprijinul fermierilor.
20:40
Modelul de top al gamei Rolls-Royce aniversează anul acesta 100 de ani de existență. Care sunt cei mai cunoscuți oameni care au deținut o limuzină din seria Phantom?
20:20
Sute de tineri din întreaga țară, alături de reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare au participat la evenimentul de celebrare a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat la Edineț în cadrul programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Programul a inclus activități de educație civică, ateliere creative, demonstrații sportive, expoziții, sesiuni de dialog, zone interactive și un concert de amploare.
20:20
Vecin reclamat pentru furt de apă de ploaie, în Germania: „Ceea ce cade din cer nu aparține automat tuturor” # PulsMedia
O femeie din Spaichingen, landul german Baden-Württemberg, a fost acuzată de furt pentru că a colectat apă de ploaie în valoare de 15 cenți. Incidentul este investigat de poliția locală, care a deschis o anchetă, transmite Bild.
20:10
Uzina 35 amână modernizarea navei Amiral Chabanenko – se teme că va avea soarta portavionului Kuznețov # PulsMedia
Nava antisubmarin de mari dimensiuni Amiral Chabanenko, care este modificată în același șantier naval în care a fost reparat portavionul Kuznețov, ar putea în curând să aibă aceeași soartă cu acesta.
20:00
Parteneriat strategic: SUA și Poliția de Frontieră consolidează securitatea la frontieră # PulsMedia
Conducerea Poliției de Frontieră a efectuat, la data de 12 august, o vizită de lucru împreună cu reprezentanți ai Agenției pentru Combaterea Drogurilor (DEA), Departamentului de Justiție (DOJ) și Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) ale Statelor Unite ale Americii, la Punctul de Trecere a Frontierei „Palanca”, pentru a se documenta asupra proiectelor strategice implementate cu sprijinul partenerilor americani.
19:50
Poliția din Makarska, un oraș în cantonul croat Split-Dalmația (15.000 de locuitori) luptă împotriva turiștilor care își „rezervă” locuri pe plajă lăsând prosoape peste noapte. În fiecare dimineață, o echipă de agenți și voluntari strânge toate prosoapele și șezlongurile lăsate nesupravegheate, relatează Blesk.
19:40
Tunerul german nu a mai putut aștepta, astfel că a creat un pachet de modificări pentru cel mai mare SUV din gama Volvo, care a fost recent actualizat.
19:30
Fiul lui Dmitri Medvedev lucrează pentru gigantul militar de stat Rostec. „Nu l-am văzut nici o zi la serviciu” # PulsMedia
Ilia, 30 de ani, fiul fostului președinte Dmitri Medvedev, lucrează pentru gigantul rus de armament Rostec, unde este consilier al directorului general la o filială a companiei, pentru un salariu lunar de 270.000 de ruble, circa 2.900 de euro, conform datelor scurse de la Serviciul Fiscal Federal, analizate de Systema, echipa de investigații a RFE/RL.
19:20
Vizită a conducerii Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) în Republica Moldova # PulsMedia
În perioada 11–13 august 2025, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește vizita oficială a dlui Prof. Andreas Hensel, Președinte al Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), însoțit de dna Dr. Majlinda Lahaniatis, Director adjunct al BfR.
19:10
Noi detalii despre tragedia de la Cahul. Trei copii au rămas orfani din cauza vitezei excesive # PulsMedia
Poliția investigheazǎ circumstanțele unui accident rutier produs în satul Burlăceni din raionul Cahul, în această seară. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen. În urma coliziunii, cinci persoane din Volkswagen au rămas blocate în interior.
19:00
(VIDEO) Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici” # PulsMedia
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată.
19:00
Averea ascunsă într-un dulap cumpărat cu 200 de euro. O țară întreagă îi caută pe moștenitori # PulsMedia
Un tânăr a descoperit o avere ascunsă într-un dulap vechi cumpărat cu doar 200 de euro. O țară întreagă îi caută acum pe moștenitori, iar cel care a cumpărat dulapul așteaptă o recompensă de 19.000 de euro.
19:00
Poliția investigheazǎ circumstanțele unui accident rutier produs în satul Burlăceni din raionul Cahul, în această seară. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen. În urma coliziunii, cinci persoane din Volkswagen au rămas blocate în interior.
18:40
Șeful Mercedes-Benz își reafirmă opoziția față de interzicerea mașinilor pe benzină și motorină în 2035 # PulsMedia
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, alăturându-se vocilor din industrie care se opun acestei reglementări, care ar urma să fie revizuită anul acesta.
18:30
(VIDEO) Ucraina a transformat un avion agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone # PulsMedia
Conform ultimei evaluări a Ministerului Apărării privind situația din Ucraina pentru perioada 5-7 august, forțele ruse mențin o presiune constantă asupra armatei ucrainene pe fronturile de nord și de est, fără a obține însă câștiguri notabile.
18:20
Peste 23 mln. lei investiți în sistemul medical local din raionul Sîngerei în perioada 2022-2025 # PulsMedia
Ala Nemerenco a discutat cu personalul și pacienții din Sîngerei despre provocările și necesitățile din sistemul de sănătate la nivel local, dar și despre accesul la servicii medicale bune și medicamente. La fel, în discuții au fost evidențiate și investițiile care s-au făcut în ultimii patru ani în instituțiile medicale din raion, modernizări ce le-au oferit condiții de muncă angajaților și servicii mai calitative pacienților.
18:10
Ion Creangă a fost eliberat din arest la domiciliu. Are interdicția de a părăsi localitatea # PulsMedia
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul. În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, cu audierea inculpatului, au confirmat avocatul acestuia și procurorul de caz.
18:00
(VIDEO) UPDATE // Carnagiu cu implicarea unui Gelandewagen, la Cahul. Două persoane au murit, trei copii - răniți # PulsMedia
UPDATE // Coliziunea s-a produs între două automobile de mărcile Mercedes Gelandewagen și Volkswagen, în localitatea Burlăceni. În urma impactului Mercedesul s-a răsturnat, iar cea de-a doua mașină a ajuns într-o râpă de pe acostament.
18:00
(FOTO) Evoluția lucrărilor la Linia Vulcănești–Chișinău: peste 93% din fundațiile pilonilor sunt finalizate # PulsMedia
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău, inclusiv la stațiile electrice Vulcănești și Chișinău, pentru a evalua stadiul implementării acestuia.
17:50
UPDATE // Sursele noastre din teritoriu susțin că cele două persoane rănite grav ar fi decedat până la venirea ambulanței
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.