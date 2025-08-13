Alertă în Franța: Doi oameni au murit, după ce au mâncat brânzeturi cu mucegai
PulsMedia, 13 august 2025 21:00
Franţa va retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după două decese provocate de listerioză, transmite euronews.com.
Acum o oră
21:00
Acum 2 ore
20:20
(VIDEO) Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele # PulsMedia
Un tren de marfă cu cel puţin 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase a deraiat în Palo Pinto, Texas. Oficialii transmit că nu există victime și nici scurgeri de materiale toxice.
20:00
(FOTO) Aplicația NG‑SOS revoluționează 112 – localizare precisă, text, imagine și traduceri instant # PulsMedia
Anul 2025 marchează pași importanți în modernizare a serviciilor 112. Aplicația NG-SOS, aflată în implementare, va permite localizarea precisă a apelantului, transmiterea de imagini și mesaje text, precum și traducerea automată a conversațiilor – sprijin vital pentru persoanele cu dizabilități sau care nu vorbesc româna.
19:50
BREAKING NEWS // (SURSE) Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD # PulsMedia
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi.
Acum 4 ore
19:20
Metoda ingenioasă prin care polițistele din Marea Britanie îi prind pe bărbații care hărțuiesc femei # PulsMedia
Poliția din Surrey a lansat o operațiune inedită pentru a combate hărțuirea femeilor care fac sport în aer liber. Ofițeri sub acoperire, deghizați în alergătoare, au fost trimiși pe trasee populare pentru a expune frecvența acestui fenomen îngrijorător. Potrivit The Guardian, acțiunea a dus la 18 arestări pentru diverse infracțiuni.
19:00
Băiat de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie din Austria. Și-au dat seama că lipsește după jumătate de oră # PulsMedia
În timp ce se afla în vacanţă, un cuplu din Germania şi-a uitat băieţelul în vârstă de 10 ani într-o benzinărie din Austria.
19:00
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat” # PulsMedia
Comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a dezvăluit că a obținut cetăţenia italiană, ca răspuns la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Gazda celebrului show „Jimmy Kimmel Live!” a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman.
18:50
Un tânăr din Ucraina se zbate între viață și moarte, după ce a fost spulberat de un automobil, la Anenii Noi # PulsMedia
Un tânăr a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc acum două zile, la data de 11 august curent, în localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi, susțin sursele PulsMedia.MD.
18:30
(VIDEO) Nouă morţi şi şapte răniţi în sudul Braziliei, într-o explozie accidentală la o fabrică de materiale explozive # PulsMedia
Şase bărbaţi şi trei femei, daţi iniţial dispăruţi, au murit într-o explozie accidentală, într-o fabrică de materiale explozive în sudul Braziliei, anunţă autorităţile.
18:20
Comisia Electorală Centrală a înregistrat-o pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, a fost înregistrat simbolul electoral, reprezentantul candidatului în Comisia Electorală Centrală și a confirmat persoana responsabilă de finanțe (trezorier).
18:10
Accident cum n-a mai avut loc vreodată, la groapa de gunoi: șofer de camion îngropat sub molozul pe care îl descărca, în Germania # PulsMedia
Un accident neobișnuit și extrem de grav a avut loc pe Zentraldeponie din Düsseldorf-Hubbelrath, Germania. Un șofer de camion a fost îngropat sub încărcătura de moloz pe care chiar el o descărca, fiind rănit grav. Autoritățile spun că un astfel de incident nu s-a mai produs niciodată acolo, anunță portalul de știri al ziarului german Rheinische Post.
17:50
Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova a depus cererea de înregistrare a listei pentru parlamentare la CEC # PulsMedia
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei formațiuni politice. Cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova.
Acum 6 ore
17:10
Un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei. Focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori.
17:00
A petrecut 28 de ani în închisoare, dar nu s-a putut abține: un deținut a recidivat la 45 de minute după ce a fost eliberat # PulsMedia
După aproape trei decenii petrecute în spatele gratiilor, Achref S., un marseiez de origine tunisiană, a avut parte de o libertate extrem de scurtă. La doar 45 de minute după ce a ieșit din penitenciar, bărbatul a și făcut primul pas dintr-o nouă serie de escrocherii. Cazul său, unul dintre cele mai spectaculoase din justiția franceză, ridică întrebări despre reintegrarea deținuților de lungă durată, titrează Le Parisien.
16:50
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Cum au ajuns mai mulți ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță la PA, să acționeze în judecată Procuratura Generală # PulsMedia
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi diminuat, iar cel care le-a fost plătit în perioada ianuarie-martie va fi recalculat, urmând să fie reținute sumele care ar fi fost plătite în plus.
16:40
Fără protestele plătite ale lui Șor în PMAN. Primăria Chișinău a decis: Prioritate au instituțiile statului # PulsMedia
Gata cu gâlceava în cazul Pieții Marii Adunări Naționale. Reprezentanții Primăriei Chișinău a anunțat astăzi, 13 august, că Piața va reveni instituțiilor de stat pentru desfășurarea evenimentelor publice.
16:30
A fost lansat Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei, ediția 2025 # PulsMedia
Ediția din acest an a Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei a fost lansată oficial de către Biroul Relații cu Diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Inițiativa urmărește sprijinirea cadrelor didactice din aceste centre în promovarea limbii române și a identității culturale a Republicii Moldova în rândul copiilor și tinerilor moldoveni stabiliți peste hotare.
16:20
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice.
16:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel.
16:00
O femeie a fost la un pas de a fi spulberată de o mașină pe strada Alecu Russo din municipiul Chișinău. Incidentul a fost surprins de camera de bord a automobilului.
15:50
(FOTO) Pompierii moldoveni intervin activ pentru a doua zi în Grecia, alături de colegii eleni # PulsMedia
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a incendiilor, continuă pentru a doua zi consecutiv acțiunile de stingere a incendiilor de amploare produse în zona industrială din regiunea Patras. Din cauza condițiilor meteo și a vântului puternic, incendiul s-a dezvoltat pe suprafețe foarte mari, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri distanță.
Acum 8 ore
15:30
Un șofer a condus 500 de kilometri cu un pisoi blocat în farul mașinii: „Auzeam din când în când un mieunat” # PulsMedia
Un bărbat din Reims a descoperit, după o călătorie de 500 de kilometri, că un pisoi rămăsese blocat în farul mașinii sale.
15:30
Putin a ordonat ofensivă totală în Ucraina, înainte de întâlnirea cu Trump: „Rusia avansează pe front cum n-a mai făcut-o de doi ani” # PulsMedia
Avansul Forțelor Armate Ruse într-o serie de regiuni ucrainene a provocat o reacție aprinsă în presa americană și europeană. Observatorii analizează ultimele eșecuri ale Forțelor Armate Ucrainene și încearcă să înțeleagă la ce consecințe pot duce evenimentele de pe front, relatează Kommersant.
15:20
În anul 2024, în Republica Moldova au fost încheiate 14,8 mii căsătorii, în scădere cu 6% față de anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
15:10
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor.
14:40
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, stabilit pentru luna septembrie 2025, pe capitolul 11 „Agricultură și Dezvoltare Rurală” și capitolul 12 „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”.
14:30
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a primit vizita ambasadorului Republicii Letonia la Chișinău, E.S. Edgars Bondars, care l-a prezentat pe colonelul Andrejs Zaburdajevs cu ocazia acreditării în funcția de atașat în țara noastră.
14:20
În satul Băhrinești au început lucrările de curățare a râului Răut - o intervenție așteptată de ani de zile de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are drept scop prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului pe o lungime de aproximativ 10 kilometri. Intervenția vine în urma vizitei de anul trecut a ministrului Lazarencu în raionul Florești unde oamenii au semnalat această problemă.
14:20
O pensionară a ajuns la spital, după ce a fost tamponată astăzi, 13 august, de un automobil. Impactul s-a produs pe strada Alecu Russo din Chișinău.
14:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 13 august 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
13:50
În perioada 06.08.2025-12.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de Pestă porcină africană (PPA). ANSA solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale, în cazul îmbolnăvirii și pieirii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți.
13:50
AUDIO // Vlad Plahotniuc aruncă mingea în curtea celor de la Chișinău și anunță că revine să facă politică # PulsMedia
După ce instanța din Grecia i-a acceptat cererea de extrădare în Republica Moldova, Vlad Plahotniuc a anunțat că are intenția fermă să revină în țară și să se implice din nou în viața politică.
13:40
Persoanele care învață peste hotare, îndemnate să-și actualizeze statutul de persoană asigurată # PulsMedia
În vacanța de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că beneficiază de asigurare medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova și îi îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată.
13:40
Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # PulsMedia
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară.
Acum 12 ore
13:30
(audio) Curtea de Apel din Grecia a acceptat cererea lui Vlad Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova # PulsMedia
Curtea de Apel din Atena a decis astăzi, 13 august 2025, acceptarea cererii depuse de Vlad Plahotniuc privind extrădarea sa în Republica Moldova. Solicitarea a fost transmisă autorităților elene pe 25 iulie 2025, printr-o cerere scrisă, în care fostul lider democrat și-a exprimat acordul pentru revenirea în țară.
13:20
(FOTO) Modernizare în sănătate: bilanțul Serviciului Medical MAI — peste 24.000 de persoane asistate și noi investiții medicale # PulsMedia
În primele șase luni ale anului 2025, peste 24.000 de persoane – angajați ai MAI, pensionari și membri ai familiilor acestora – au beneficiat de monitorizare și îngrijire medicală asigurată de specialiștii Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne.
13:20
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # PulsMedia
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2030.
13:00
(FOTO) Modernizarea justiției, discutată cu procurorii, judecătorii și consilierii de probațiune din raionul Strășeni # PulsMedia
Ministra Veronica Mihailov-Moraru a efectuat o vizită de lucru în Strășeni, unde a discutat cu judecătorii, procurorii și consilierii de probațiune despre acțiunile deja întreprinse de Ministerul Justiției și despre cele care ar trebui urmate pentru a avansa în modernizarea infrastructurii, digitalizarea proceselor în justiție și îmbunătățirea condițiilor de lucru, în contextul integrării europene. Profesioniștii au evidențiat o bună conlucrare locală.
13:00
Doi dintre cei trei frați răniți în teribilul accident din raionul Cahul vor fi transferați la Chișinău # PulsMedia
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul de marți, 12 august, din raionul Cahul, se află în stare gravă, dar stabilă. Micuții, de 5 și 10 ani, sunt internați la Terapie intensivă în Spitalul raional Cahul și urmează să fie transferați astăzi, 13 august, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
12:50
(FOTO) IGSU și partenerii din Carolina de Nord extind cooperarea în domeniul gestionării situațiilor de urgență # PulsMedia
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova continuă să-și consolideze relațiile bilaterale în domeniul managementului situațiilor de urgență cu partenerii din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. În acest sens, noi oportunități de colaborare au fost discutate în cadrul unei întrevederi oficiale între conducerea IGSU și delegația din Carolina de Nord, reprezentată de Generalii MG Marvin T. Hunt și BG Wes Morrison, precum și alți membri ai partenerilor.
12:50
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Moldova.
12:40
Pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul R14: R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, tronsonul cuprins între km 92,620 – km 123,620, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție.
12:30
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament # PulsMedia
Parlamentul de legislatura a XI-a a găzduit vizitele a 120 de delegații din diferite state. Oficialii străini au transmis mesaje puternice de susținere a Republicii Moldova și a parcursului european al țării noastre.
12:20
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, după ce un obiect explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, în noaptea de duminică spre luni.
12:10
(VIDEO) „Gluma se îngroașă”. Și procurorul responsabil de dosarul Guțul a fost amenințat # PulsMedia
Ghennadi Epure, procurorul anticorupție responsabil de dosarul Guțul și Popan, a primit și el amenințări. Despre asta a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. Epure a sesizat Consiliul în acest sens.
12:00
Un bărbat din Portugalia a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica # PulsMedia
Caz şocant în Portugalia. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica.
11:30
(VIDEO) Șantaj ca în anii 90. Interlopi din grupările ”KITAЕȚ” și ”MAKENA”, încătușați de mascații BPDS „Fulger” # PulsMedia
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași, au reținut patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Intervenția oamenilor legii a fost rezultatul a trei luni de investigații complexe.
11:00
Marți, 19 august, se va anunța cine va fi noul Procuror General al Republicii Moldova. Cei doi candidați declarați eligibili, Victor Furtuna și Alexandru Machidon, vor susține ultima probă – interviul, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
11:00
Doi pușcăriași se mai rețin în detenție, după ce au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova # PulsMedia
Doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost condamnați pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova.
10:10
UPDATE // Ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul R.Moldova, la Comrat. O persoană reținută pentru 72 de ore # PulsMedia
UPDATE // Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire.
