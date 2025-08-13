Persoanele care învață peste hotare, îndemnate să-și actualizeze statutul de persoană asigurată

18:10

Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul. În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, cu audierea inculpatului, au confirmat avocatul acestuia și procurorul de caz.