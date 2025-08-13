Putin a ordonat ofensivă totală în Ucraina, înainte de întâlnirea cu Trump: „Rusia avansează pe front cum n-a mai făcut-o de doi ani”

19:30

Ilia, 30 de ani, fiul fostului președinte Dmitri Medvedev, lucrează pentru gigantul rus de armament Rostec, unde este consilier al directorului general la o filială a companiei, pentru un salariu lunar de 270.000 de ruble, circa 2.900 de euro, conform datelor scurse de la Serviciul Fiscal Federal, analizate de Systema, echipa de investigații a RFE/RL.