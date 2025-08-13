(VIDEO) „Gluma se îngroașă”. Și procurorul responsabil de dosarul Guțul a fost amenințat

16:50

Marți, 12 august, în cadrul unei ședințe cu conducătorii întreprinderilor municipale, primarul de Bălți ales din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov, a anunțat despre o decizie definitivă emisă de Curtea de Apel în favoarea orașului. Este vorba despre cauza în care acesta era acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu, după ce a refuzat să dea autorizație pentru repararea podurilor până nu vor fi asigurate rute de ocolire.