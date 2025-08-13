/VIDEO/ Patru membri ai grupărilor criminale „Makena” și „Kitaeț” au fost arestați pentru șantaj
TVR Moldova, 13 august 2025 12:20
Patru membri ai organizațiilor criminale – „Kitaеț” și „Makena” –, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul Republicii Moldova, au fost arestați de unitățile Inspectoratului General al Poliției, inclusiv de angajații Brigăzii „Fulger”.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
12:20
/VIDEO/ Patru membri ai grupărilor criminale „Makena” și „Kitaeț” au fost arestați pentru șantaj # TVR Moldova
Patru membri ai organizațiilor criminale – „Kitaеț” și „Makena” –, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul Republicii Moldova, au fost arestați de unitățile Inspectoratului General al Poliției, inclusiv de angajații Brigăzii „Fulger”.
Acum 30 minute
12:10
Volodimir Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Donald Trump alături de Friedrich Merz # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală.
Acum 2 ore
11:30
Pierderile zilnice medii ale Rusiei în războiul din Ucraina se ridică la aproximativ 1.000 de militari, de aproximativ trei ori mai mari decât numărul soldaților ucraineni, a declarat președintele Volodimir Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii din 12 august la care au participat și reporterii publicației Kyiv Independent.
11:10
Doi tineri în vârstă de 24 și 27 de ani, care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 15 Cricova, au fost condamnați la încă 1 an și 6 luni de închisoare, după ce au încercat să evadeze.
10:40
Autoritățile Republicii Moldova intensifică lupta împotriva dezinformării online. Oamenii legii au identificate 443 de canale TikTok care promovează conținut manipulator, cu potențial de destabilizare socială și amenințare la adresa securității naționale.
Acum 4 ore
10:30
Arhitectul din Primăriei Comrat a fost reținut, miercuri dimineață, pentru trafic de influență și corupere pasivă, potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA).
10:10
Parlamentul Republicii Moldova se va convoca duminică, 17 august, într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de Președintele Parlamentului, Igor Grosu.
10:00
Analistul politic Vladimir Socor a murit la vârsta de 80 de ani. El a fost un expert recunoscut la nivel internațional în domeniul țărilor ex-sovietice din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală.
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul pentru o pace justă, bazată pe respectarea suveranității Ucrainei și a dreptului poporului ucrainean de a-și decide viitorul. La fel, Nicușor Dan a acceptat invitația de a vizita Kievul în această toamnă.
09:10
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 12 iulie.
08:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 12 iulie.
08:40
11 artiști plastici din Republica Moldova și România, la o tabără de sculptură la Ungheni # TVR Moldova
11 artiști plastici din Republica Moldova și România şi-au dat întâlnire la Ungheni, unde timp de trei săptămâni vor crea opere din piatră de Cosăuți, lemn și metal. Creaţiile vor avea tematică eminesciană. Atelierul în aer liber, reluat după o pauză de șapte ani, are ca scop promovarea artei, iar lucrările realizate îşi vor găsi un loc pe străzile din oraș.
Acum 6 ore
08:10
Violenţa în familie rămâne una dintre gravele probleme ale societăţii în Republica Moldova. Datele arată că una din trei persoane cu vârsta de peste 60 de ani suferă de cel puţin o formă de abuz, de cele mai multe ori fiind vorba de violenţă economică sau psihologică. În acest context, Asociaţia Obştească HelpAge Moldova a marcat astăzi finalul unei campanii pentru combaterea violenţei, derulat în zece localităţi din ţară.
Acum 24 ore
20:10
Ștefan Bodișteanu, mijlocașul naționalei Republicii Moldova, a marcat primul său gol în noul sezon din Superliga României. Fotbalistul a pus umărul la a doua victorie din această stagiune pentru FC Botoșani.
19:40
Fruntașii lui Plahotniuc, sub paravanul unui alt partid. Ce rol va avea oligarhul fugar # TVR Moldova
Foşti democraţi, conduşi, pe vremuri, de oligarhul Vladimir Plahotniuc, s-au reunit în Partidul Democrat Modern din Moldova. Într-o conferinţă de presă, doi dintre fruntaşii fostului PDM, Vladimir Cebotari şi Boris Foca, anunţă că formaţiunea va participa la alegerile din toamnă. Cebotari nu exclude revenirea fugarului Plahotniuc în politică, după ce va fi adus în ţară. Unii analişti consideră, însă, că acest partidul este un proiect al oligarhului, parte dintr-un plan al acestuia alături de extrădarea din Grecia.
19:10
Ziua Internațională a Tineretului: Ambiția tinerilor din R. Moldova construiește viitorul acasă # TVR Moldova
În fiecare an, pe 12 august se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Tineretului. În Republica Moldova au existat studenți care şi-au clădit viitorul acasă, sportivi care au reuşit să obţină medalii la competiţii importante, artişti care au inspirat prin creaţiile lor sau profesionişti care au adus schimbări reale în instituţiile de învăţământ. Îi cunoaştem pe unii dintre ei în materialul ce urmează.
19:00
Artiom Livadari a adus acasă medalia de aur obținută la Jocurile Mondiale, desfășurate în China # TVR Moldova
Luptătorul de Muay Thai a fost așteptat de zeci de susținători la Aeroportul Internațional Chișinău. Reprezentantul Republicii Moldova a fost desemnat cel mai bun sportiv la această specialitate, în cadrul evenimentului de anvergură.
18:40
Un grav accident rutier a avut loc acum puțin timp în urmă, în raionul Cahul. Două persoane au murit, iar trei copii au fost răniţi, în această după-amiază, în urma unui cumplit accident de circulaţie.
18:20
Cei doi pompieri care şi-au pierdut viaţa în misiune, conduși pe ultimul drum cu onoruri militare # TVR Moldova
Clipe de durere în comunităţile din care provin cei doi pompieri care şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-un teribil accident rutier, pe când se aflau în misiune. Vasile Rotari a fost condus astăzi pe ultimul drum în satul Chiștelnița, iar Igor Damir în oraşul Teleneşti. La funeralii au luat parte sute de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi conducerea Ministerului de Interne. În semn de omagiu pentru sacrificiul lor suprem, cei doi pompieri au fost înmormântaţi cu onoruri militare.
18:10
„Un ajutor imens”. Afacerea unui tânăr din regiunea transnistreană, susținută de UE și PNUD # TVR Moldova
„Pâinea lui Ivan”, o afacere din orașul Tiraspol, a beneficiat de susținerea Uniunii Europene și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În cadrul programului „Măsuri de Promovare a Încrederii, tânărul antreprenor Ivan Cernicenko a fost ajutat să își diversifice linia de producție.
18:10
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski și a acceptat invitația de a merge la Kiev # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. De asemenea, șeful statului a acceptat invitația omologului ucrainean de a merge la Kiev în această toamnă.
17:40
O pasageră a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 30.000 de euro nedeclarați # TVR Moldova
O cetățeană străină, în vârstă de 45 de ani, a fost depistată încercând să iasă din Republica Moldova cu 30.000 de euro nedeclarați, pe Aeroportul Internațional Chișinău.
17:10
Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate anunţă că, în aceste zile, mai mulţi oameni au fost contactaţi şi ameninţaţi cu moartea, iar pe ecranul telefonului a apărut denumirea partidului.
17:00
Poliția îl avertizează pe Ion Ceban: Autorizarea protestului lui Șor înseamnă complicitate # TVR Moldova
Poliția Națională a lansat un avertisment către primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, cerându-i să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor. Potrivit oamenilor legii, orice autorizare a acestui protest înseamnă complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale.
16:40
Comisia Electorală Centrală anunță că cetățenii cu drept de vot pot obține informații detaliate privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel la numărul unic (+373) 22 880101.
16:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a descris viitoarea reuniune cu Vladimir Putin, programată pentru vineri în Alaska, drept „o întâlnire de tatonare, pentru a vedea care sunt parametrii unui posibil acord privind încheierea războiului din Ucraina”.
15:20
Fugarul penal Ilan Șor a adunat în Republica Moldova o rețea de foști angajați din serviciile specializate ale statului, precum Serviciul Protecție și Pază de Stat, Poliție, Ministerul Afacerilor Interne, care primesc „salarii destul de motivante pentru a admite ilegalități” și pentru a asigura activitatea grupării criminale, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni televizate de la Moldova 1.
14:40
Mii de nord-coreeni sunt trimiși să lucreze în condiții asemănătoare sclaviei în Rusia pentru a acoperi un deficit uriaș de forță de muncă, agravat de invazia în curs a Ucrainei de către Rusia, se arată într-un reportaj BBC.
14:10
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în dosare de redobândire a cetățeniei române # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat, la data de 11 august, sentința în dosarul privind doi bărbați acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade.
13:40
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru miercuri, 14 august.
13:20
Forțele ruse au reușit o străpungere periculoasă în Ucraina, avansând aproximativ 15 kilometri în regiunea Donețk, ce amenință să taie artera logistică vitală Dobropillia-Kramatorsk. Ofensiva, care a căpătat un avânt puternic în ultimele zile, riscă să producă un efect de domino, compromițând întreaga arhitectură defensivă a Ucrainei în Donbas, cu doar câteva zile înainte de un summit crucial între Donald Trump și Vladimir Putin, scrie Defense Romania.
13:10
Până pe 20 august 2025 va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale.
12:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat astăzi mai multe percheziții într-un dosar de trafic de influență, în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că a pretins bani ilegali de la administratorul unei companii.
Ieri
12:10
Zelenski, despre întâlnirea Trump - Putin: Rusia nu se pregătește pentru o încetare a focului # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat marți că Rusia „nu dă niciun semn că s-ar pregăti de o încetare a focului” și că, dimpotrivă, își mobilizează trupele pentru noi atacuri. Declarația a venit la scurt timp după conferința de presă a președintelui SUA, Donald Trump, în care acesta a anunțat detalii despre viitoarea întâlnire cu Vladimir Putin în Alaska.
11:40
Peste 4700 de elevi au fost înscriși la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară august 2025. În acest scop, în 34 raioane/municipii a fost instituit câte un Centru raional/municipal de examene.
11:10
Un tânăr de 26 de ani este trimis în judecată pentru omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani. Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința acestuia.
10:40
Inspectoratul de Carabinieri și Inspectoratul Jandarmeriei Române, un nou parteneriat în securitate # TVR Moldova
Republica Moldova și România continuă să extindă cooperarea strategică în domeniul securității, construind un parteneriat durabil ce vizează protejarea cetățenilor, asigurarea stabilității regionale și promovarea dezvoltării comune. Discuții, în acest sens, au avut între delegația Ministerului Afacerilor Interne din România, condusă de chestorul general de poliție Bogdan Despescu, și echipa Ministerului Afacerilor Interne din R. Moldova, condusă de ministra afacerilor interne a R. Moldova, Daniella Misail-Nichitin.
10:40
Un bărbat a fost găsit fără suflare, în această dimineață, sub podul din apropierea Căii Ferate. Acesta avea o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului.
10:10
Fermierii vor putea solicita ajutor financiar pentru susținerea afacerilor din sectorul zootehnic, începând cu 15 august, când va fi lansat un nou apel de acordare a plăților directe.
09:40
Semafoare instalate în una din cele mai periculoase intersecții din Chișinău: „Acum este regulă” # TVR Moldova
În una dintre cele mai aglomerate şi periculoase intersecții din sectorul Râșcani, unde se întâlnesc patru artere importante, străzile Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod şi bulevardul Moscova, au fost instalate semafoare. Până acum, aici era doar o simplă trecere de pietoni. Măsura are ca scop reducerea ambuteiajelor și creșterea siguranței pietonilor, într-o zonă cunoscută pentru haosul din trafic.
08:50
Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență # TVR Moldova
Peste zece mii de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din republică, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul profesional tehnic.
11 august 2025
20:50
Zimbru Chișinău este în mare formă, în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. Galben-verzii s-au impus în duelul de aseară cu Milsami Orhei și au o serie de trei victorii, reușind astfel să urce pe podium. Sheriff Tiraspol și Petrocub Hîncești ocupă primele două poziții din clasament.
20:30
Gruparea Clic Media și-a confirmat supremația în futsalul din Republica Moldova. După titlul de campioană, echipa din Chișinău a cucerit și cupa țării.
20:10
Campanie de subvenționare pentru sectorul zootehnic, lansată de Ministerul Agriculturii # TVR Moldova
Ministerul Agriculturii lansează o nouă campanie de subvenţionare pentru sectorul zootehnic. În premieră, banii vor fi oferiţi în funcţie de numărul de vaci din gospodării şi ferme, sau în funcţie de cantitatea de lapte livrată. Măsura îşi propune sprijinirea crescătorilor de bovine și a producătorilor de lapte de vacă, oaie și capră.
19:40
O tabără de vară pentru copiii din R. Moldova și diaspora și-a deschis porțile la Vorniceni # TVR Moldova
La Vorniceni, raionul Străşeni, şi-a deschis astăzi porţile o tabără de vară. Aici sunt aşteptaţi 40 de copiii atât din Republica Moldova, cât şi din Diaspora. Sub sloganul "Uniţi pentru acasă", evenimentul este la a treia ediţie şi îşi propune să îi apropie pe cei mai mici de valorile europene şi de rădăcinile lor.
19:20
Scrioșteanu, despre lucrările la Podul Ungheni: Plățile sunt la zi, nu avem datorii la acest șantier # TVR Moldova
Este în toi construcția primului pod rutier peste Prut în regim de autostradă, numit simbolic "Podul de Flori". Astăzi, un grup de oficiali din Republica Moldova și România a vizitat șantierul pentru a urmări stadiul lucrărilor. Specialiştii spun că nu sunt întârzieri, iar lucrările avansează conform graficului stabilit.
19:00
Experți, despre cei 3.000 de dolari promiși de Șor protestatarilor: Speră că vor înghiţi găluşca # TVR Moldova
Ilan Șor, conducătorul unei organizații criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și violente. Este reacţia reprezentanţilor Poliţiei Naţionale după ce, astăzi, de la Moscova, condamnatul penal şi-a îndemnat susţinătorii să iasă la un protest prelungit în centrul Chişinăului, iar pentru asta vor o recompensă lunară de 3.000 de dolari. Potrivit unui comunicat al IGP, aceste îndemnurile sunt ilegale şi orice întrunire care nu respectă legea va fi împiedicată. Experţii în securitate spun că suma exorbitantă de bani e menită să-i motiveze pe unii să ia parte la dezordini în masă.
18:50
Tot mai multe accidente cu implicarea motocicliștilor. Poliția îi îndeamnă să fie mai atenți # TVR Moldova
Reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Securitate Publică sunt cu ochii pe motociclişti după ce, săptămâna trecută, s-au produs 14 accidente rutiere, cu implicarea acestora. Din nefericire, un om a murit, iar alţi 14 au fost grav răniţi. Pentru a preveni alte tragedii, politiştii vor efectua periodic controale în trafic.
18:40
Caruselul prăbușit la Costești. Martor: „Acesta e pentru copii mici, nu pentru persoane de 120 kg” # TVR Moldova
Un carusel s-a prăbuşit aseară, în satul Costeşti, raionul Ialoveni. Cinci dintre minorii care se aflau în instalaţia de agrement au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, ei sunt în afara oricărui pericol. Poliția a inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Vă avertizăm, urmează imagini cu impact emoţional.
17:40
São Paulo va fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova, de Ziua Independenței # TVR Moldova
Pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, mai multe clădiri și obiective emblematice din orașul São Paulo vor fi luminate în culorile drapelului R. Moldova — albastru, galben și roșu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.