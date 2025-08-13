VIDEO | Patru membri ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena” au fost reținuți pentru șantaj

16:35

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență, în care este vizat un avocat din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, acesta este bănuit că ar fi pretins mijloace bănești ilicite de la administratorul unei companii, promițând o soluție favorabilă în cadrul unei investigații ce viza activitatea firmei.