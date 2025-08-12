Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin

09:25

Procesele de contracare a coruperii electorale sunt în plină desfășurare. Este vorba de acțiuni proactive care au început mult mai devreme, iar unele dintre ele nici nu au încetat, din considerentul că avem unele cauze penale care sunt încă în desfășurare. Declarația a fost făcută de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul unei emisiuni televizate de luni seara, transmite MOLDPRES.