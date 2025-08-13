Avocații lui Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România: „O situație fără precedent”
Radio Chisinau, 13 august 2025 15:10
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei care îi interzice intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului prin care a fost impusă această interdicție.
Acum 15 minute
15:10
Acum o oră
14:50
Ministerul Agriculturii a început simulările finale pentru screeningul bilateral cu UE pe capitolele 11 și 12 # Radio Chisinau
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, programat pentru luna septembrie 2025. Simulările vizează capitolul 11, „Agricultură și Dezvoltare Rurală”, și capitolul 12, „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”.
14:35
ELECTORALA 2025 | Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel. CEC invocă motive de securitate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN.
Acum 2 ore
14:10
Ministerul Educației și Cercetării (CEC) informează că astăzi, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
13:50
Alexandru Machidon și Victor Furtună, admiși în etapa finală a concursului pentru funcția de Procuror General # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a validat în ședința de astăzi, 13 august, dosarele celor doi candidați înregistrați pentru concursul de selectare a noului Procuror General.
13:30
Volodimir Zelenski, așteptat la Berlin. Va avea, alături de cancelarul Friedrich Merz, o videoconferință cu Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat astăzi, 13 august, la Berlin, pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferință cu președintele american Donald Trump, a comunicat publicația germană Bild, informează MOLDPRES.
Acum 4 ore
13:20
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova, conform hotărârii luate astăzi, 13 august, de Curtea de Apel de la Atena. Totuși, toate bunurile acestuia rămân deocamdată în Grecia.
13:15
12:55
ELECTORALA 2025 | Ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 13 august, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 14 august.
12:10
VIDEO | Patru membri ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena” au fost reținuți pentru șantaj # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că patru membri „activi” ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena” au fost reținuți de organele de forță. Aceștia ar fi implicați în comiterea șantajului pentru a obține sume impunătoare de bani.
11:50
Volodimir Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa, relatează AFP, preluat de Agerpres.
11:30
Trei focare de pestă porcină africană au fost înregistrate în raioanele Râșcani și Leova # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că alte trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul Seliște, raionul Leova.
Acum 6 ore
11:15
OAMENII CETĂȚII | „Din „dușmani ai poporului”, în sfinți la care credincioșii se închină cu pietate. Sfântul Preot Mucenic Alexandru și Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie (Audio) # Radio Chisinau
Doi mari mărturisitori ai credinței din Basarabia au fost ridicați la rangul de sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, cu cinstire deosebită în Mitropolia Basarabiei. Este vorba despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru și Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie, personalități care au apărat valorile creștine în fața prigoanei comuniste și care au rămas neclintiți în misiunea lor pastorală, chiar cu prețul vieții.
11:00
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, cercetat penal pentru trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, l-a plasat sub control judiciar. Informațiile în acest sens au fost confirmate pentru IPN de către Violina Moraru, responsabilă pentru comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentanții mass-media.
10:40
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat la telefon. Președintele României va merge toamna la Kiev # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, președintele Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a efectua o vizită oficială la Kiev în această toamnă, transmite IPN.
10:30
„Răspândesc dezinformări cu impact asupra securității naționale”. Peste 400 de canale TikTok sunt vizate de autorități pentru blocare # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că autoritățile Republicii Moldovaau au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care conțin mii de videoclipuri, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale.
10:25
10:00
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN.
09:45
Kremlinul nu renunță la ideea „transnistrizării” Republicii Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Fugarul Ilan Șor și-a deconspirat propria schemă de corupere politică și acționează direct pentru a pune presiuni asupra instituțiilor de stat, spun analiștii politici de la Chișinău, pentru Jurnal.md, și atenționează că autoritățile trebuie să fie prudente, dar și eficiente în această perioadă.
09:25
Maia Sandu, la întâlnire cu participanții taberei DOR: „Republica Moldova vă așteaptă mereu cu brațele deschise” # Radio Chisinau
De Ziua Internațională a Tineretului, care este a fost marcată ieri, 12 august, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Republica Moldova.
Acum 8 ore
09:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru miercuri, 13 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 54 de bani pentru euro și de 16 lei și 83 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
08:50
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în care judecătorii constituționali vor depune jurământul # Radio Chisinau
Duminică, 17 august, Parlamentul Republicii Moldova se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut aseară de șeful Legislativului, Igor Grosu.
08:25
Grav accident în raionul Cahul: Doi soți au murit, iar cei trei copii ai acestora au ajuns la spital # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că un grav accident rutier s-a produs aseară în satul Burlăceni din raionul Cahul, în urma căruia două persoane, soț și soție, au decedat, iar cei trei copii ai cuplului, în vârstă de 5, 7 și 10 ani, au suferit traumatisme.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 13 august, vremea se menține stabilă în Republica Moldova, fără precipitații și cu temperaturi ce vor urca până la 32 de grade Celsius.
Acum 24 ore
21:10
Începând cu 2 septembrie 2025, regulile pentru reînnoirea vizelor SUA se schimbă semnificativ, avertizează Ambasada SUA la București. Categoriile de solicitanți care pot obține viza fără procedurile obișnuite vor fi reduse drastic, iar cei mai mulți aplicanți pentru o viză de non-imigrant vor trebui să parcurgă pași suplimentari față de sistemul actual.
20:45
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Sergiu Bejan, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru lucrările de reabilitare a drumului național R34, în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite MOLDPRES.
20:25
Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin # Radio Chisinau
Armata ucraineană a transmis marți că este angajată în lupte grele în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, și a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse.
20:05
Zestrea Neamului | Angelica Flutur: „După 20 de ani de cântec, știu că sunt pe drumul meu” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
19:40
Partidul de guvernământ denunță mesaje de amenințare a cetățenilor: „O nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții” # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) semnalează mai multe cazuri în care cetățenii au fost sunați și amenințați cu moartea, pe ecranul telefonului fiind afișat numărul de telefon al formațiunii. În acest context, reprezentanții PAS atenționează că acțiunea reprezintă „o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții”, comunică MOLDPRES.
19:20
19:20
FOTO | Progrese semnificative pe șantierul liniei electrice Vulcănești–Chișinău: 93% din fundații finalizate, 35 km de cabluri întinse # Radio Chisinau
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm accelerat, cu rezultate semnificative înregistrate pe parcursul ultimei luni. Potrivit Ministeului Energiei, până în prezent au fost finalizate peste 475 de fundații pentru piloni, adică peste 93% din totalul planificat, iar 395 de piloni au fost deja asamblați, dintre care peste 330 montați.
19:00
ELECTORALA 2025 | Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a depus la CEC lista de candidați pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cererea de înregistrare a listei de candidați din partea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025.
18:40
Un nou mesaj sfidător al lui Viktor Orban la adresa UE. De ce nu a vrut să semneze declarația comună privind Ucraina, emisă înainte de summitul din Alaska # Radio Chisinau
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a afirmat marți premierul ungar Viktor Orban, într-un mesaj în care explică motivele pentru care nu a semnat declarația comună a liderilor blocului comunitar emisă înaintea summitului Trump-Putin, potrivit căreia „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”, informează agenția unagră de presă MTI.
18:25
17:55
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Rusia intensifică atacurile hibride asupra Republicii Moldova în preajma alegerilor parlamentare din septembrie” # Radio Chisinau
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan avertizează că Federația Rusă își intensifică presiunile asupra Republicii Moldova, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mureșan subliniază că miza scrutinului este una crucială: continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
17:35
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. Linia de informare va funcționa până pe 29 septembrie 2025, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).
17:15
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general, transmite IPN.
17:00
Poliția cere primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor. „Orice autorizare a acestui protest va însemna complicitate directă la activitățile ilegale” # Radio Chisinau
Inspectoratul Național de Investigații a adresat primarului municipiului Chișinău o solicitare fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Reprezentanții Poliției Naționale subliniază că Șor organizează și finanțează manifestația prin plata directă a participanților, promovând o acțiune ilegală care încalcă legislația și principiile de ordine publică.
16:55
16:35
Avocat din Chișinău, vizat într-un dosar de trafic de influență: ar fi cerut 3 000 euro administratorului unei companii # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență, în care este vizat un avocat din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, acesta este bănuit că ar fi pretins mijloace bănești ilicite de la administratorul unei companii, promițând o soluție favorabilă în cadrul unei investigații ce viza activitatea firmei.
16:15
ELECTORALA 2025 | Foști democrați, reuniți într-un nou partid, se lansează în alegeri # Radio Chisinau
Partidul Democrat Modern din Moldova, format din foști membri ai Partidului Democrat, a anunțat astăzi că participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Reprezentanții PDMM au făcut un apel către foștii colegi democrați să participe în comun la „revenirea Republicii Moldova la normalitate și să ducă la bun sfârși proiectele bune întrerupte după 2019”, transmite IPN.
15:55
Prima reacție a lui Nicușor Dan de la începerea discuțiilor privind întâlnirea Trump-Putin # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan salută „eforturile” președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina, în prima sa reacție de la începerea pregătirilor pentru întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august.
15:35
Tichetele de masă vor putea fi oferite în format electronic și ele vor fi acordate angajaților inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Legea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
15:25
Cehia se opune decuplării Ucrainei de Republica Moldova în procesul de aderare la UE # Radio Chisinau
Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, a declarat că țara sa se opune decuplării Ucrainei de Repblica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit „Evropeiska Pravda”, Lipavský a făcut declarația respectivă marți, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Andri Sibiha, transmite Rador.
Ieri
15:00
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în dosare de cetățenie română pentru cetățeni ruși # Radio Chisinau
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru de trafic de influență după ce au pretins și primit zeci de mii de euro pentru a facilita redobândirea cetățeniei române de către cetățeni ai Federației Ruse. Cei doi au fost implicați în mai multe episoade și au fost anunțați în căutare, în vederea reținerii și plasării în instituția penitenciară.
14:40
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece de astăzi în subordinea Președinției. Decretul prezidențial cu privire la promulgarea legii care reglementează activitatea Centrului a fost publicat în Monitorul Oficial, transmite IPN.
14:20
Aproape 983 de milioane de lei a încasat Fiscul la bugetul național, săptămâna trecută # Radio Chisinau
În perioada 4 - 8 ugust 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 982,9 milioane de lei.
14:05
Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Tineretului. Dan Perciun: „Felicitări tuturor celor care, prin ceea ce fac, dau energie, valoare și direcție acestei țări” # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează astăzi, 12 august, Ziua Internațională a Tineretului. Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare „tuturor celor care, prin ceea ce fac, dau energie, valoare și direcție acestei țări”, menționând că, în ultimii ani, autoritățile și-au propus să transforme domeniul tineretului și să ofere oportunități reale tinerilor.
13:40
Tarifele vamale reciproce dintre SUA și China au fost suspendate pentru încă 90 de zile # Radio Chisinau
Statele Unite ale Americii și China au prelungit cu 90 de zile suspendarea aplicării tarifelor vamale majorate. Înțelegerea anterioară urma să expire marți, iar noul termen-limită este 10 noiembrie, transmite IPN.
