Avocații lui Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România: „O situație fără precedent”

15:00

Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru de trafic de influență după ce au pretins și primit zeci de mii de euro pentru a facilita redobândirea cetățeniei române de către cetățeni ai Federației Ruse. Cei doi au fost implicați în mai multe episoade și au fost anunțați în căutare, în vederea reținerii și plasării în instituția penitenciară.