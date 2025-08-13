Acuzat de trădare de patrie, un ex-oficial al Parlamentului a fost eliberat din arest la domiciliu

Veridica.md, 13 august 2025 10:40

Eliberarea a fost dispusă după ce a expirat perioada maximă de un an de arest preventiv.

Acum 10 minute
10:50
Autoritățile din R. Moldova cer blocarea a peste 400 de conturi TikTok pentru răspândirea dezinformării Veridica.md
Canalele promovează dezinformări legate de alegeri, conflictul din Ucraina, instituțiile statului și persoane publice din R. Moldova.
Acum 30 minute
10:40
Acum 2 ore
09:50
Curtea de Apel de la Atena examinează astăzi cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc Veridica.md
Ședința nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
09:30
Israelul le va „permite” locuitorilor din Gaza să emigreze Veridica.md
Premierul Netanyahu spune că negociază cu mai multe posibile state gazdă.
09:20
Mexicul a predat justiției americane 26 de traficanți de droguri Veridica.md
SUA s-a angajat „să nu solicite pedeapsa cu moartea” pentru aceștia.
Acum 24 ore
18:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul prelungește războiul din Ucraina pentru a distruge Rusia Veridica.md
Ucraina este principalul proiect antirusesc al Occidentului, de aceea sunt respinse toate soluțiile diplomatice ale Rusiei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
17:50
Poliția îi cere primarului Chișinăului să oprească potestele lui Șor Veridica.md
Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, susține INI.
16:50
Judecătoarea Livia Mitrofan, amenințată din nou cu moartea Veridica.md
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a spus într-un interviu la Europa Liberă că a primit noi amenințări cu moartea.
13:10
„Joi vin transferurile”. Șeful Poliției despre corupția electorală Veridica.md
Metodele prin care sunt transferați banii pentru coruperea alegătorilor sunt tot mai sofisticate, a afirmat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la Moldova 1.
12:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz Veridica.md
Nick Pietrowicz și-a început mandatul în Republica Moldova la începutul lunii august.
11:20
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, în subordinea Președinției Veridica.md
Decretul prezidențial cu privire la promulgarea legii care reglementează activitatea Centrului a fost publicat în Monitorul Oficial.
Ieri
10:40
Subsidiara din Rusia a Raiffeisen Bank, profit de peste 1 miliard de dolari, la jumătatea anului Veridica.md
Şi subsidiara rusă a grupului italian UniCredit a raportat o creştere de 39% a profitului, în primul semestru din acest an.
08:50
Mandat de arestare în lipsă pentru scriitorul rus Dmitri Bîkov Veridica.md
Acesta este acuzat de difuzarea de informaţii false despre forţele armate ruse.
08:40
Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor afiliate lui Șor Veridica.md
Ministerul Justiției a depus luni, 11 august, o cerere la Curtea de Apel Centru privind dizolvarea partidelor „RENAȘTERE”, „ȘANSĂ”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „VICTORIE”.
07:50
Ucraina anunţă mici câștiguri teritoriale în Sumî Veridica.md
În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 200 de km pătrați din regiunea ucraineană.
06:40
Trump plasează poliția din Washington sub control federal Veridica.md
Preşedintele american va trimite trupe din Garda Națională în capitala SUA.
05:30
Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul Veridica.md
Preşedintele SUA a anunţat şi că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane.
11 august 2025
18:40
Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari zilnic, pentru a participa la proteste antiguvernamentale Veridica.md
Cetățenii care se lasă atrași în astfel de acțiuni riscă să devină subiecți ai unor anchete penale, avertizează Poliția.
17:10
Un actor străin ar fi orchestrat un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale a R. Moldova Veridica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anchetează implicarea unui actor străin.
16:00
Senatorul columbian Miguel Uribe a murit Veridica.md
Posibil candidat la președinția Columbiei, acesta a fost împușcat în cap, în iunie.
12:40
R. Moldova condamnă acuzațiile Rusiei privind presupusa fraudare a votului prin diaspora Veridica.md
Chișinăul acuză Moscova de ingerință și dezinformare, după acuzații privind fraudarea votului prin diaspora.
12:10
Premierul Dorin Recean promite sprijin sporit pentru diaspora Veridica.md
Guvernul de la Chișinău își intensifică eforturile de apropiere față de cetățenii din diaspora, promițând măsuri concrete pentru sprijinirea revenirii acasă și consolidarea legăturilor cu moldovenii stabiliți peste hotare.
11:30
DEZINFORMARE: Condamnarea Evgheniei Guțul este o decizie motivată politic și o răzbunare din partea guvernării de la Chișinău Veridica.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este o decizie motivată politic și o modalitate de a pune presiune și de a elimina concurenții politici ai actualei guvernări, potrivit reprezentanților puterii de la Moscova.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
CEC a înregistrat candidații partidului ALDE pentru alegerile parlamentare din septembrie Veridica.md
CEC a validat lista de 54 de candidați ai partidului, împreună cu simbolul electoral.
10:10
Zelenski ar putea asista la summitul Trump-Putin Veridica.md
Ambasadorul american la NATO spune că decizia finală îi aparține lui Trump.
09:10
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia Veridica.md
Trei oameni au murit și patru au fost răniți, anunță oficialii ruși.
08:30
Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian, în Gaza Veridica.md
Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider al Hamas.
08:10
Cutremur în vestul Turciei Veridica.md
Nu au fost semnalate pagube majore sau victime.
08:10
Australia se pregătește să recunoască statul Palestina Veridica.md
Măsura va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.
10 august 2025
21:20
Maia Sandu: O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masa de negocieri Veridica.md
Președinta R. Moldova și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, în contextul întâlnirii care urmează dintre liderii SUA și Rusia.
20:50
Nicușor Dan, drumeție în natură, într-o vizită privată în R. Moldova Veridica.md
Președintele României Nicușor Dan a fost, în week-end, într-o vizită privată cu familia sa în R. Moldova, unde a vizitat mai multe localități.
20:20
Poliţiştii români de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei românești Veridica.md
Erau 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova.
20:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan - vizită privată în Republica Moldova Veridica.md
Aceasta nu a fost anunţată nici de către preşedinţia de la Bucureşti, nici de cea de la Chişinău.
17:20
Trupele israeliene nu vor părăsi curând taberele de refugiați din Cisiordania Veridica.md
Ministrul israelian al apărării a anunţat eliminarea "teroriştilor" din teritoriile ocupate.
15:50
Majoritatea germanilor se declară favorabili unui stat palestinian Veridica.md
Guvernul de la Berlin consideră recunoașterea Palestinei ca fiind pasul final la sfârșitul unui proces de pace negociat.
14:00
Ucraina susține că a recucerit un sat de la Rusia Veridica.md
Cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra Zaporojie și Donețk.
12:30
Un mort și o instalație industrială avariată într-un atac ucrainean în regiunea rusă Saratov Veridica.md
Unităţile apărării antiaeriene ruseşti au distrus 121 de drone ucrainene în cursul nopţii.
12:00
Pământul se încălzește într-un ritm fără precedent Veridica.md
22 iulie 2024 a fost cea mai caldă zi din punct de vedere al temperaturii medii globale din 1940.
08:50
Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska Veridica.md
Inițial, prezența lui Zelenski la discuții era o precondiție a întâlnirii.
08:10
Ucraina și aliații europeni resping propunerea Rusiei de încetare a focului Veridica.md
Aceștia au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
07:40
Israelienii protestează împotriva planului de ocupare a orașului Gaza Veridica.md
Aceștia cer guvernului să asigure în primul rând eliberarea ostaticilor încă deținuți de Hamas.
9 august 2025
16:00
Veridica.ro: FAKE NEWS: România nu a atacat Transnistria doar pentru că e prea slabă Veridica.md
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
15:40
Cu muiere-ntre zăbrele, înainte marș! Veridica.md
O murit Iliescu, da’ eu ce pot să-i fac? Fie-i țărâna ușoară, vorba poetului, mare treabă, mă rog, e și țărâna aceea. Pământu-i veșnic pământ, vorba ceea, mai scofală peste cine pică…
13:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat, la Washington, să „pună capăt definitiv” conflictului care le opune de zeci de ani Veridica.md
Liderii celor două republici ex-sovietice din sudul Caucazului spun că medierea liderului de la Casa Albă ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.
11:40
Președintele Volodimir Zelenski reafirmă că ucrainenii „nu își vor ceda pământurile ocupanților” ruși Veridica.md
Moscova pretinde ca Ucraina să renunțe la patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), pe lângă peninsula Crimeea, deja anexată în 2014.
08:20
80 de ani de la atacul nuclear din Nagasaki Veridica.md
Un minut de reculegere a fost ținut astăzi în orașul japonez.
07:50
Trump se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska Veridica.md
Kremlinul confirmă întâlnirea celor doi șefi de stat.
8 august 2025
23:20
Dosarul Tauber versus Dosarul Guțul și fața justiției moldovenești (O sinteză săptămânii) Veridica.md
Condamnarea Evgheniei Guțul și tergiversarea in extremis a dezbaterilor judiciare în dosarul Marinei Tauber sunt evenimentele principale ale acestei săptămâni.
22:20
Aleksandr Lukașenko anunță că nu va mai candida pentru un nou mandat Veridica.md
Liderul belarus a negat că fiul său Nikolai ar fi pregătit să preia funcția de președinte.
20:10
Reacții privind planul israelian de ocupare a orașului Gaza Veridica.md
Cu excepția SUA, comunitatea internațională condamnă decizia executivului israelian.
