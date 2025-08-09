80 de ani de la atacul nuclear din Nagasaki
Veridica.md, 9 august 2025 08:20
Un minut de reculegere a fost ținut astăzi în orașul japonez.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Acum o oră
07:50
Kremlinul confirmă întâlnirea celor doi șefi de stat.
Acum 12 ore
23:20
Dosarul Tauber versus Dosarul Guțul și fața justiției moldovenești (O sinteză săptămânii) # Veridica.md
Condamnarea Evgheniei Guțul și tergiversarea in extremis a dezbaterilor judiciare în dosarul Marinei Tauber sunt evenimentele principale ale acestei săptămâni.
22:20
Liderul belarus a negat că fiul său Nikolai ar fi pregătit să preia funcția de președinte.
20:10
Cu excepția SUA, comunitatea internațională condamnă decizia executivului israelian.
Acum 24 ore
17:50
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova discută proiecte comune și integrarea europeană # Veridica.md
În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei.
17:30
Numai în nordul Bucovinei, „sunt peste 180.000 de cetăţeni ucraineni care vorbesc limba română şi mă bucur să mă întâlnesc cu ei astăzi” - a declarat șefa diplomației de la București, Oana Ţoiu.
13:30
Federaţia Română de Fotbal pune în vânzare un echipament destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naţionale # Veridica.md
„Lejer, confortabil şi uşor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări și joacă, cu sau fără minge” – susține FRF.
13:10
Universitatea Craiova a învins cu 3-0 echipa slovacă Spartak Trnava.
13:10
Victor Chirilă: Prețul unei guvernări antieuropene va fi renunțarea de către R. Moldova la suveranitatea și independența sa # Veridica.md
Ambasadorul R. Moldova în România avertizează asupra consecințelor unui parlament antieuropean
12:30
Social-democrații se declară ofensați de atitudinea USR față de memoria liderului lor istoric, Ion Iliescu.
11:40
La ceremonia oficiată de preşedintele SUA Donald Trump vor participa președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Pașinian.
11:10
Aplicații mobile rusești și canale Telegram, folosite de o rețea afiliată lui Ilan Șor pentru corupere electorală – poliția # Veridica.md
Două persoane suspectate că acționau în interesul organizației criminale „Șor” au fost reținute în urma celor 78 de percheziții efectuate de procurori, joi, în mai multe localități din R. Moldova.
10:30
Preşedintele Venezuelei este acuzat în SUA de trafic de droguri şi corupţie.
09:30
Până în prezent, doar un singur candidat independent – fostul ministru de interne Andrei Năstase – a fost oficial înregistrat în cursa electorală.
09:20
Marin Marinov a fost ucis pe 19 martie după ce tirurile israeliene au lovit clădirea din Deir al-Balah în care se afla.
Ieri
08:20
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc va fi examinată pe 13 august de Curtea de Apel Atena # Veridica.md
Procuratura precizează că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
07:50
Epopeea luptei cu corupția în sistemul de Sănătate din Republica Moldova. Diavolul stă în detalii. # Veridica.md
În ultimii 15 ani, lupta cu corupția din Sănătate în Republica Moldova a fost un obiectiv constant. În 2025, Ministerul Sănătății mai pregătește un plan de acțiuni anticorupție pentru următorii trei ani - un proces inepuizabil.
07:50
După o şedinţă maraton, au fost adoptate cinci principii pentru a pune capăt războiului din Fâşie.
07:00
Aceasta protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în UE.
06:40
Preşedintele Rusiei spune însă că, pentru moment, nu sunt întrunite condițiile pentru o întrevedere cu Zelenski.
7 august 2025
17:10
R. Moldova, portretizată în manualele școlare din Rusia ca teritoriu istoric rusesc expus influențelor ostile # Veridica.md
Manualele de istorie utilizate în școlile din Federația Rusă promovează o imagine ideologizată a Republicii Moldova, prezentând-o drept un teritoriu istoric rusesc și subminând legitimitatea sa ca stat suveran, potrivit unui raport publicat de organizația WatchDog.
16:50
Înainte de a se întâlni și cu românii de la Cernăuți, ea le-a cerut responsabililor ucraineni să ia în considerare situaţia şi nevoile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
16:30
DEZINFORMARE: Maia Sandu va provoca un război împotriva Transnistriei pentru a amâna alegerile parlamentare # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea pregăti o provocare militară împotriva Transnistriei, care i-ar permite amânarea alegerilor, a declarat Elena Bobkova, doctor în științe sociologice și profesoară la universitatea „de stat” din Transnistria.
15:50
Berlinul va organiza, de asemenea, și zboruri pentru expulzarea unor cetățeni afgani.
15:20
Fugarul Ilan Șor ar coordona o rețea internațională care ajută Rusia să ocolească sancțiunile – investigație # Veridica.md
Rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia și ar avea legături directe cu instituții de stat din Federația Rusă.
15:20
Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, susține că va continua să vorbească „fără frică” și „cu profesionalism” # Veridica.md
El a avertizat guvernul cu privire la „capcana” unei ocupații totale a Fâșiei Gaza.
14:00
Trenul va circula pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, iar durata totală estimată a călătoriei este de peste 30 de ore.
13:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază la 6,25% pe an, de la 6,5%, semnalând sfârșitul perioadei de politică monetară restrictivă și o reorientare către stimularea activității economice.
12:10
Nu e clară amploarea pagubelor.
11:30
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud de dictatura comunistă din țara lui, trecând granița maritimă # Veridica.md
Omul a fost salvat în timp ce înota agățat de bucăți de polistiren.
11:30
Acesta a încercat să furnizeze unui agent sub acoperire detalii despre tancul M1A2 Abrams.
11:30
Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.
11:20
Blocul „Împreună” a depus actele pentru participare la scrutinul din 28 septembrie.
10:40
Acestea ar fi încălcat blocada navală impusă Israelului de insurgenții din Yemen.
09:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, contestă decizia prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen și cere anularea interticției.
09:50
Potrivit organizatorilor, „prin aceste filme, ne apropiem nu doar de o cultură vecină, ci şi de poveşti de viaţă universale - despre curaj, iubire, supravieţuire şi regăsire”.
08:50
Președintele SUA vrea să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
08:10
Presupusul trăgător a fost arestat.
08:00
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
6 august 2025
17:10
Mzia Amaghlobeli ar fi pălmuit un polițist.
16:30
Judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul și a fost amenințată cu moartea, a depus o plângere la poliție cu privire la intimidările și amenințările la care a fost supusă. A fost deschis un dosar penal pentru amenințarea unei persoane cu funcție de răspundere.
15:40
Actualul vicepreședinte al SUA ar putea candida în tandem cu secretarul de stat Marco Rubio.
15:20
El a declarat că nu vede în prezent niciun loc pentru Ucraina vecină în NATO sau în Uniunea Europeană.
13:10
Viorel Ursu a fost numit de Guvern ambasador în Suedia, iar Mihail Barbulat - ambasador în Ungaria.
13:10
Madridul va procura, în schimb, echipamente militare produse în Europa.
13:00
Regimul de la Tiraspol prelungește starea de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august, din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze.
12:40
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
12:00
Românii din județul Tulcea au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert asupra riscului de a cădea obiecte din spaţiul aerian # Veridica.md
Posibila țintă a armatei ruse ar fi fost o magistrală de gaze din Ucraina.
