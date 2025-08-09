Veridica.ro: FAKE NEWS: România nu a atacat Transnistria doar pentru că e prea slabă

Veridica.md, 9 august 2025 16:00

România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.

Acum 10 minute
16:00
Acum 30 minute
15:40
Cu muiere-ntre zăbrele, înainte marș! Veridica.md
O murit Iliescu, da’ eu ce pot să-i fac? Fie-i țărâna ușoară, vorba poetului, mare treabă, mă rog, e și țărâna aceea. Pământu-i veșnic pământ, vorba ceea, mai scofală peste cine pică…
Acum 4 ore
13:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat, la Washington, să „pună capăt definitiv” conflictului care le opune de zeci de ani Veridica.md
Liderii celor două republici ex-sovietice din sudul Caucazului spun că medierea liderului de la Casa Albă ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.
Acum 6 ore
11:40
Președintele Volodimir Zelenski reafirmă că ucrainenii „nu își vor ceda pământurile ocupanților” ruși Veridica.md
Moscova pretinde ca Ucraina să renunțe la patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), pe lângă peninsula Crimeea, deja anexată în 2014.
Acum 8 ore
08:20
80 de ani de la atacul nuclear din Nagasaki Veridica.md
Un minut de reculegere a fost ținut astăzi în orașul japonez.
Acum 12 ore
07:50
Trump se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska Veridica.md
Kremlinul confirmă întâlnirea celor doi șefi de stat.
Acum 24 ore
23:20
Dosarul Tauber versus Dosarul Guțul și fața justiției moldovenești (O sinteză săptămânii) Veridica.md
Condamnarea Evgheniei Guțul și tergiversarea in extremis a dezbaterilor judiciare în dosarul Marinei Tauber sunt evenimentele principale ale acestei săptămâni.
22:20
Aleksandr Lukașenko anunță că nu va mai candida pentru un nou mandat Veridica.md
Liderul belarus a negat că fiul său Nikolai ar fi pregătit să preia funcția de președinte.
20:10
Reacții privind planul israelian de ocupare a orașului Gaza Veridica.md
Cu excepția SUA, comunitatea internațională condamnă decizia executivului israelian.
17:50
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova discută proiecte comune și integrarea europeană Veridica.md
În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei.
17:30
Ucraina ar putea marca, în fiecare an, pe 31 august, Ziua Limbii Române Veridica.md
Numai în nordul Bucovinei, „sunt peste 180.000 de cetăţeni ucraineni care vorbesc limba română şi mă bucur să mă întâlnesc cu ei astăzi” - a declarat șefa diplomației de la București, Oana Ţoiu.
Ieri
13:30
Federaţia Română de Fotbal pune în vânzare un echipament destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naţionale Veridica.md
„Lejer, confortabil şi uşor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări și joacă, cu sau fără minge” – susține FRF.
13:10
Două victorii și o înfrângere pentru echipele românești de fotbal în cupele europene Veridica.md
Universitatea Craiova a învins cu 3-0 echipa slovacă Spartak Trnava.
13:10
Victor Chirilă: Prețul unei guvernări antieuropene va fi renunțarea de către R. Moldova la suveranitatea și independența sa Veridica.md
Ambasadorul R. Moldova în România avertizează asupra consecințelor unui parlament antieuropean
12:30
România: PSD decide luni dacă rămâne la guvernare Veridica.md
Social-democrații se declară ofensați de atitudinea USR față de memoria liderului lor istoric, Ion Iliescu.
11:40
Armenia și Azerbaidjanul semnează un acord de pace istoric la Washington Veridica.md
La ceremonia oficiată de preşedintele SUA Donald Trump vor participa președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Pașinian.
11:10
Aplicații mobile rusești și canale Telegram, folosite de o rețea afiliată lui Ilan Șor pentru corupere electorală – poliția Veridica.md
Două persoane suspectate că acționau în interesul organizației criminale „Șor” au fost reținute în urma celor 78 de percheziții efectuate de procurori, joi, în mai multe localități din R. Moldova.
10:30
Recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea lui Nicolas Maduro Veridica.md
Preşedintele Venezuelei este acuzat în SUA de trafic de droguri şi corupţie.
09:30
19 persoane vor să candideze independent la alegerile parlamentare din septembrie Veridica.md
Până în prezent, doar un singur candidat independent – fostul ministru de interne Andrei Năstase – a fost oficial înregistrat în cursa electorală.
09:20
Anchetă oficială privind moartea unui angajat bulgar al ONU în Gaza Veridica.md
Marin Marinov a fost ucis pe 19 martie după ce tirurile israeliene au lovit clădirea din Deir al-Balah în care se afla.
08:20
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc va fi examinată pe 13 august de Curtea de Apel Atena Veridica.md
Procuratura precizează că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
07:50
Epopeea luptei cu corupția în sistemul de Sănătate din Republica Moldova. Diavolul stă în detalii. Veridica.md
În ultimii 15 ani, lupta cu corupția din Sănătate în Republica Moldova a fost un obiectiv constant. În 2025, Ministerul Sănătății mai pregătește un plan de acțiuni anticorupție pentru următorii trei ani - un proces inepuizabil.
07:50
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat ocuparea orașului Gaza Veridica.md
După o şedinţă maraton, au fost adoptate cinci principii pentru a pune capăt războiului din Fâşie.
07:00
Astăzi intră în vigoare legea europeană privind libertatea mass-media Veridica.md
Aceasta protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în UE.
06:40
Putin confirmă interesul pentru o reuniune cu Trump Veridica.md
Preşedintele Rusiei spune însă că, pentru moment, nu sunt întrunite condițiile pentru o întrevedere cu Zelenski.
7 august 2025
17:10
R. Moldova, portretizată în manualele școlare din Rusia ca teritoriu istoric rusesc expus influențelor ostile Veridica.md
Manualele de istorie utilizate în școlile din Federația Rusă promovează o imagine ideologizată a Republicii Moldova, prezentând-o drept un teritoriu istoric rusesc și subminând legitimitatea sa ca stat suveran, potrivit unui raport publicat de organizația WatchDog.
16:50
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, în vizită la Kiev Veridica.md
Înainte de a se întâlni și cu românii de la Cernăuți, ea le-a cerut responsabililor ucraineni să ia în considerare situaţia şi nevoile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
16:30
DEZINFORMARE: Maia Sandu va provoca un război împotriva Transnistriei pentru a amâna alegerile parlamentare Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea pregăti o provocare militară împotriva Transnistriei, care i-ar permite amânarea alegerilor, a declarat Elena Bobkova, doctor în științe sociologice și profesoară la universitatea „de stat” din Transnistria.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Germania va prelungi controalele la frontiere Veridica.md
Berlinul va organiza, de asemenea, și zboruri pentru expulzarea unor cetățeni afgani.
15:20
Fugarul Ilan Șor ar coordona o rețea internațională care ajută Rusia să ocolească sancțiunile – investigație Veridica.md
Rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia și ar avea legături directe cu instituții de stat din Federația Rusă.
15:20
Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, susține că va continua să vorbească „fără frică” și „cu profesionalism” Veridica.md
El a avertizat guvernul cu privire la „capcana” unei ocupații totale a Fâșiei Gaza.
14:00
Trenul București–Kiev, revine printr-o rută alternativă cu oprire la Chișinău Veridica.md
Trenul va circula pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, iar durata totală estimată a călătoriei este de peste 30 de ore.
13:30
BNM reduce rata de bază pentru operațiunile de politică monetară pe termen scurt Veridica.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază la 6,25% pe an, de la 6,5%, semnalând sfârșitul perioadei de politică monetară restrictivă și o reorientare către stimularea activității economice.
12:10
Incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea rusă Krasnodar. Veridica.md
Nu e clară amploarea pagubelor.
11:30
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud de dictatura comunistă din țara lui, trecând granița maritimă Veridica.md
Omul a fost salvat în timp ce înota agățat de bucăți de polistiren.
11:30
Militar american, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei Veridica.md
Acesta a încercat să furnizeze unui agent sub acoperire detalii despre tancul M1A2 Abrams.
11:30
78 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală Veridica.md
Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.
11:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ CUB și Andrei Năstase, înregistrați în cursa electorală Veridica.md
Blocul „Împreună” a depus actele pentru participare la scrutinul din 28 septembrie.
10:40
Rebelii houthi anunță sancțiuni față de zeci de companii maritime Veridica.md
Acestea ar fi încălcat blocada navală impusă Israelului de insurgenții din Yemen.
09:50
Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România Veridica.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, contestă decizia prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen și cere anularea interticției.
09:50
Festival de film ucrainean la București Veridica.md
Potrivit organizatorilor, „prin aceste filme, ne apropiem nu doar de o cultură vecină, ci şi de poveşti de viaţă universale - despre curaj, iubire, supravieţuire şi regăsire”.
08:50
Trump intenționează să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare Veridica.md
Președintele SUA vrea să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski.
08:20
Milorad Dodik anunță un referendum pentru a-i confirma politica Veridica.md
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
08:10
Cinci soldați împușcați la o bază militară din SUA Veridica.md
Presupusul trăgător a fost arestat.
08:00
Trump crește cu încă 25% taxele vamale impuse Indiei Veridica.md
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
6 august 2025
17:10
Doi ani de închisoare pentru o jurnalistă georgiană Veridica.md
Mzia Amaghlobeli ar fi pălmuit un polițist.
16:30
Dosar penal privind amenințarea cu moartea a judecătoarei în dosarul Guțul Veridica.md
Judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul și a fost amenințată cu moartea, a depus o plângere la poliție cu privire la intimidările și amenințările la care a fost supusă. A fost deschis un dosar penal pentru amenințarea unei persoane cu funcție de răspundere.
15:40
Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său Veridica.md
Actualul vicepreședinte al SUA ar putea candida în tandem cu secretarul de stat Marco Rubio.
15:20
Istoricul conservator Karol Nawrocki e noul președinte al Poloniei Veridica.md
El a declarat că nu vede în prezent niciun loc pentru Ucraina vecină în NATO sau în Uniunea Europeană.
13:10
Noi ambasadori aprobați de Guvern Veridica.md
Viorel Ursu a fost numit de Guvern ambasador în Suedia, iar Mihail Barbulat - ambasador în Ungaria.
