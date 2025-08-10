Un mort și o instalație industrială avariată într-un atac ucrainean în regiunea rusă Saratov
Veridica.md, 10 august 2025 12:30
Unităţile apărării antiaeriene ruseşti au distrus 121 de drone ucrainene în cursul nopţii.
Acum 15 minute
12:30
Acum o oră
12:00
22 iulie 2024 a fost cea mai caldă zi din punct de vedere al temperaturii medii globale din 1940.
Acum 4 ore
08:50
Inițial, prezența lui Zelenski la discuții era o precondiție a întâlnirii.
Acum 6 ore
08:10
Aceștia au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
07:40
Aceștia cer guvernului să asigure în primul rând eliberarea ostaticilor încă deținuți de Hamas.
Acum 24 ore
16:00
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
15:40
O murit Iliescu, da’ eu ce pot să-i fac? Fie-i țărâna ușoară, vorba poetului, mare treabă, mă rog, e și țărâna aceea. Pământu-i veșnic pământ, vorba ceea, mai scofală peste cine pică…
13:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat, la Washington, să „pună capăt definitiv” conflictului care le opune de zeci de ani # Veridica.md
Liderii celor două republici ex-sovietice din sudul Caucazului spun că medierea liderului de la Casa Albă ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.
Ieri
11:40
Președintele Volodimir Zelenski reafirmă că ucrainenii „nu își vor ceda pământurile ocupanților” ruși # Veridica.md
Moscova pretinde ca Ucraina să renunțe la patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), pe lângă peninsula Crimeea, deja anexată în 2014.
08:20
Un minut de reculegere a fost ținut astăzi în orașul japonez.
07:50
Kremlinul confirmă întâlnirea celor doi șefi de stat.
8 august 2025
23:20
Dosarul Tauber versus Dosarul Guțul și fața justiției moldovenești (O sinteză săptămânii) # Veridica.md
Condamnarea Evgheniei Guțul și tergiversarea in extremis a dezbaterilor judiciare în dosarul Marinei Tauber sunt evenimentele principale ale acestei săptămâni.
22:20
Liderul belarus a negat că fiul său Nikolai ar fi pregătit să preia funcția de președinte.
20:10
Cu excepția SUA, comunitatea internațională condamnă decizia executivului israelian.
17:50
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova discută proiecte comune și integrarea europeană # Veridica.md
În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei.
17:30
Numai în nordul Bucovinei, „sunt peste 180.000 de cetăţeni ucraineni care vorbesc limba română şi mă bucur să mă întâlnesc cu ei astăzi” - a declarat șefa diplomației de la București, Oana Ţoiu.
13:30
Federaţia Română de Fotbal pune în vânzare un echipament destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naţionale # Veridica.md
„Lejer, confortabil şi uşor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări și joacă, cu sau fără minge” – susține FRF.
13:10
Universitatea Craiova a învins cu 3-0 echipa slovacă Spartak Trnava.
13:10
Victor Chirilă: Prețul unei guvernări antieuropene va fi renunțarea de către R. Moldova la suveranitatea și independența sa # Veridica.md
Ambasadorul R. Moldova în România avertizează asupra consecințelor unui parlament antieuropean
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Social-democrații se declară ofensați de atitudinea USR față de memoria liderului lor istoric, Ion Iliescu.
11:40
La ceremonia oficiată de preşedintele SUA Donald Trump vor participa președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Pașinian.
11:10
Aplicații mobile rusești și canale Telegram, folosite de o rețea afiliată lui Ilan Șor pentru corupere electorală – poliția # Veridica.md
Două persoane suspectate că acționau în interesul organizației criminale „Șor” au fost reținute în urma celor 78 de percheziții efectuate de procurori, joi, în mai multe localități din R. Moldova.
10:30
Preşedintele Venezuelei este acuzat în SUA de trafic de droguri şi corupţie.
09:30
Până în prezent, doar un singur candidat independent – fostul ministru de interne Andrei Năstase – a fost oficial înregistrat în cursa electorală.
09:20
Marin Marinov a fost ucis pe 19 martie după ce tirurile israeliene au lovit clădirea din Deir al-Balah în care se afla.
08:20
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc va fi examinată pe 13 august de Curtea de Apel Atena # Veridica.md
Procuratura precizează că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
07:50
Epopeea luptei cu corupția în sistemul de Sănătate din Republica Moldova. Diavolul stă în detalii. # Veridica.md
În ultimii 15 ani, lupta cu corupția din Sănătate în Republica Moldova a fost un obiectiv constant. În 2025, Ministerul Sănătății mai pregătește un plan de acțiuni anticorupție pentru următorii trei ani - un proces inepuizabil.
07:50
După o şedinţă maraton, au fost adoptate cinci principii pentru a pune capăt războiului din Fâşie.
07:00
Aceasta protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în UE.
06:40
Preşedintele Rusiei spune însă că, pentru moment, nu sunt întrunite condițiile pentru o întrevedere cu Zelenski.
7 august 2025
17:10
R. Moldova, portretizată în manualele școlare din Rusia ca teritoriu istoric rusesc expus influențelor ostile # Veridica.md
Manualele de istorie utilizate în școlile din Federația Rusă promovează o imagine ideologizată a Republicii Moldova, prezentând-o drept un teritoriu istoric rusesc și subminând legitimitatea sa ca stat suveran, potrivit unui raport publicat de organizația WatchDog.
16:50
Înainte de a se întâlni și cu românii de la Cernăuți, ea le-a cerut responsabililor ucraineni să ia în considerare situaţia şi nevoile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
16:30
DEZINFORMARE: Maia Sandu va provoca un război împotriva Transnistriei pentru a amâna alegerile parlamentare # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea pregăti o provocare militară împotriva Transnistriei, care i-ar permite amânarea alegerilor, a declarat Elena Bobkova, doctor în științe sociologice și profesoară la universitatea „de stat” din Transnistria.
15:50
Berlinul va organiza, de asemenea, și zboruri pentru expulzarea unor cetățeni afgani.
15:20
Fugarul Ilan Șor ar coordona o rețea internațională care ajută Rusia să ocolească sancțiunile – investigație # Veridica.md
Rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia și ar avea legături directe cu instituții de stat din Federația Rusă.
15:20
Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, susține că va continua să vorbească „fără frică” și „cu profesionalism” # Veridica.md
El a avertizat guvernul cu privire la „capcana” unei ocupații totale a Fâșiei Gaza.
14:00
Trenul va circula pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, iar durata totală estimată a călătoriei este de peste 30 de ore.
13:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază la 6,25% pe an, de la 6,5%, semnalând sfârșitul perioadei de politică monetară restrictivă și o reorientare către stimularea activității economice.
12:10
Nu e clară amploarea pagubelor.
11:30
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud de dictatura comunistă din țara lui, trecând granița maritimă # Veridica.md
Omul a fost salvat în timp ce înota agățat de bucăți de polistiren.
11:30
Acesta a încercat să furnizeze unui agent sub acoperire detalii despre tancul M1A2 Abrams.
11:30
Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.
11:20
Blocul „Împreună” a depus actele pentru participare la scrutinul din 28 septembrie.
10:40
Acestea ar fi încălcat blocada navală impusă Israelului de insurgenții din Yemen.
09:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, contestă decizia prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen și cere anularea interticției.
09:50
Potrivit organizatorilor, „prin aceste filme, ne apropiem nu doar de o cultură vecină, ci şi de poveşti de viaţă universale - despre curaj, iubire, supravieţuire şi regăsire”.
08:50
Președintele SUA vrea să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski.
08:20
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
08:10
Presupusul trăgător a fost arestat.
08:00
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
