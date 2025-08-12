Ucraina anunţă mici câștiguri teritoriale în Sumî
Veridica.md, 12 august 2025 07:50
În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 200 de km pătrați din regiunea ucraineană.
Preşedintele american va trimite trupe din Garda Națională în capitala SUA.
Preşedintele SUA a anunţat şi că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane.
Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari zilnic, pentru a participa la proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Cetățenii care se lasă atrași în astfel de acțiuni riscă să devină subiecți ai unor anchete penale, avertizează Poliția.
Un actor străin ar fi orchestrat un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale a R. Moldova # Veridica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anchetează implicarea unui actor străin.
Posibil candidat la președinția Columbiei, acesta a fost împușcat în cap, în iunie.
R. Moldova condamnă acuzațiile Rusiei privind presupusa fraudare a votului prin diaspora # Veridica.md
Chișinăul acuză Moscova de ingerință și dezinformare, după acuzații privind fraudarea votului prin diaspora.
Guvernul de la Chișinău își intensifică eforturile de apropiere față de cetățenii din diaspora, promițând măsuri concrete pentru sprijinirea revenirii acasă și consolidarea legăturilor cu moldovenii stabiliți peste hotare.
DEZINFORMARE: Condamnarea Evgheniei Guțul este o decizie motivată politic și o răzbunare din partea guvernării de la Chișinău # Veridica.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este o decizie motivată politic și o modalitate de a pune presiune și de a elimina concurenții politici ai actualei guvernări, potrivit reprezentanților puterii de la Moscova.
CEC a înregistrat candidații partidului ALDE pentru alegerile parlamentare din septembrie # Veridica.md
CEC a validat lista de 54 de candidați ai partidului, împreună cu simbolul electoral.
Ambasadorul american la NATO spune că decizia finală îi aparține lui Trump.
Trei oameni au murit și patru au fost răniți, anunță oficialii ruși.
Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider al Hamas.
Nu au fost semnalate pagube majore sau victime.
Măsura va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.
Maia Sandu: O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masa de negocieri # Veridica.md
Președinta R. Moldova și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, în contextul întâlnirii care urmează dintre liderii SUA și Rusia.
Președintele României Nicușor Dan a fost, în week-end, într-o vizită privată cu familia sa în R. Moldova, unde a vizitat mai multe localități.
Poliţiştii români de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei românești # Veridica.md
Erau 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova.
Aceasta nu a fost anunţată nici de către preşedinţia de la Bucureşti, nici de cea de la Chişinău.
Ministrul israelian al apărării a anunţat eliminarea "teroriştilor" din teritoriile ocupate.
Guvernul de la Berlin consideră recunoașterea Palestinei ca fiind pasul final la sfârșitul unui proces de pace negociat.
Cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra Zaporojie și Donețk.
Un mort și o instalație industrială avariată într-un atac ucrainean în regiunea rusă Saratov # Veridica.md
Unităţile apărării antiaeriene ruseşti au distrus 121 de drone ucrainene în cursul nopţii.
22 iulie 2024 a fost cea mai caldă zi din punct de vedere al temperaturii medii globale din 1940.
Inițial, prezența lui Zelenski la discuții era o precondiție a întâlnirii.
Aceștia au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Aceștia cer guvernului să asigure în primul rând eliberarea ostaticilor încă deținuți de Hamas.
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
15:40
O murit Iliescu, da’ eu ce pot să-i fac? Fie-i țărâna ușoară, vorba poetului, mare treabă, mă rog, e și țărâna aceea. Pământu-i veșnic pământ, vorba ceea, mai scofală peste cine pică…
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat, la Washington, să „pună capăt definitiv” conflictului care le opune de zeci de ani # Veridica.md
Liderii celor două republici ex-sovietice din sudul Caucazului spun că medierea liderului de la Casa Albă ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.
Președintele Volodimir Zelenski reafirmă că ucrainenii „nu își vor ceda pământurile ocupanților” ruși # Veridica.md
Moscova pretinde ca Ucraina să renunțe la patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), pe lângă peninsula Crimeea, deja anexată în 2014.
Un minut de reculegere a fost ținut astăzi în orașul japonez.
Kremlinul confirmă întâlnirea celor doi șefi de stat.
Dosarul Tauber versus Dosarul Guțul și fața justiției moldovenești (O sinteză săptămânii) # Veridica.md
Condamnarea Evgheniei Guțul și tergiversarea in extremis a dezbaterilor judiciare în dosarul Marinei Tauber sunt evenimentele principale ale acestei săptămâni.
Liderul belarus a negat că fiul său Nikolai ar fi pregătit să preia funcția de președinte.
Cu excepția SUA, comunitatea internațională condamnă decizia executivului israelian.
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova discută proiecte comune și integrarea europeană # Veridica.md
În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei.
Numai în nordul Bucovinei, „sunt peste 180.000 de cetăţeni ucraineni care vorbesc limba română şi mă bucur să mă întâlnesc cu ei astăzi” - a declarat șefa diplomației de la București, Oana Ţoiu.
Federaţia Română de Fotbal pune în vânzare un echipament destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naţionale # Veridica.md
„Lejer, confortabil şi uşor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări și joacă, cu sau fără minge” – susține FRF.
Universitatea Craiova a învins cu 3-0 echipa slovacă Spartak Trnava.
Victor Chirilă: Prețul unei guvernări antieuropene va fi renunțarea de către R. Moldova la suveranitatea și independența sa # Veridica.md
Ambasadorul R. Moldova în România avertizează asupra consecințelor unui parlament antieuropean
Social-democrații se declară ofensați de atitudinea USR față de memoria liderului lor istoric, Ion Iliescu.
La ceremonia oficiată de preşedintele SUA Donald Trump vor participa președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Pașinian.
Aplicații mobile rusești și canale Telegram, folosite de o rețea afiliată lui Ilan Șor pentru corupere electorală – poliția # Veridica.md
Două persoane suspectate că acționau în interesul organizației criminale „Șor” au fost reținute în urma celor 78 de percheziții efectuate de procurori, joi, în mai multe localități din R. Moldova.
Preşedintele Venezuelei este acuzat în SUA de trafic de droguri şi corupţie.
Până în prezent, doar un singur candidat independent – fostul ministru de interne Andrei Năstase – a fost oficial înregistrat în cursa electorală.
Marin Marinov a fost ucis pe 19 martie după ce tirurile israeliene au lovit clădirea din Deir al-Balah în care se afla.
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc va fi examinată pe 13 august de Curtea de Apel Atena # Veridica.md
Procuratura precizează că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
Epopeea luptei cu corupția în sistemul de Sănătate din Republica Moldova. Diavolul stă în detalii. # Veridica.md
În ultimii 15 ani, lupta cu corupția din Sănătate în Republica Moldova a fost un obiectiv constant. În 2025, Ministerul Sănătății mai pregătește un plan de acțiuni anticorupție pentru următorii trei ani - un proces inepuizabil.
După o şedinţă maraton, au fost adoptate cinci principii pentru a pune capăt războiului din Fâşie.
