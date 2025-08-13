Curtea de Apel din Atena decide dacă Plahotniuc va fi extrădat Republicii Moldova

19:00

Ilan Șor, conducătorul unei organizații criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și violente. Este reacţia reprezentanţilor Poliţiei Naţionale după ce, astăzi, de la Moscova, condamnatul penal şi-a îndemnat susţinătorii să iasă la un protest prelungit în centrul Chişinăului, iar pentru asta vor o recompensă lunară de 3.000 de dolari. Potrivit unui comunicat al IGP, aceste îndemnurile sunt ilegale şi orice întrunire care nu respectă legea va fi împiedicată. Experţii în securitate spun că suma exorbitantă de bani e menită să-i motiveze pe unii să ia parte la dezordini în masă.