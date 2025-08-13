O femeie din SUA, condamnată pentru un asasinat eșuat în Marea Britanie

11:20

Un avocat din municipiul Chișinău este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins ilegal bani de la administratorul unei companii. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor persoane dintr-o instituție de drept și că le-ar putea determina să adopte