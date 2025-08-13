O femeie din SUA, condamnată pentru un asasinat eșuat în Marea Britanie
BreakingNews, 13 august 2025 09:10
O femeie din Statele Unite angajată ca asasină și care a încercat să împuște un bărbat în Marea Britanie de la distanță mică a fost găsită vinovată de conspirație la crimă. Aimee Betro, din West Allis, Wisconsin, a zburat în Marea Britanie ca parte a unui complot de a ataca o familie britanică din Birmingham … Articolul O femeie din SUA, condamnată pentru un asasinat eșuat în Marea Britanie apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Acum 15 minute
09:10
Acum 24 ore
17:20
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, … Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # BreakingNews
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe … Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat … Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a trimis în instanță dosarul unui tânăr de 26 de ani, acuzat că și-a ucis bunica de 82 de ani. Potrivit anchetei, pe 22 iunie 2025, în apartamentul comun din orașul Fălești, învinuitul, aflat în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu un ciocan în cap și în … Articolul Tânăr din Fălești, trimis în judecată pentru omorul bunicii sale apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Nu e lună în care autorităţile din România să nu atragă atenţia asupra unui trend periculos pe Tik Tok. Mii de tineri cad pradă provocărilor de pe social media, care îi îndeamnă să urce pe clădiri dezafectate, să își facă sefie-uri în locuri care le-ar putea aduce moartea sau să bea substanţe periculoase. Psihologii văd … Articolul Viral sau mortal? Noile provocări de pe TikTok apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # BreakingNews
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, … Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # BreakingNews
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre … Articolul Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina … Articolul Chișinău: Un bărbat a căzut de la etajul nouă apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Un avocat din municipiul Chișinău este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins ilegal bani de la administratorul unei companii. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor persoane dintr-o instituție de drept și că le-ar putea determina să adopte … Articolul Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA: Ar fi cerut mită de 3.000 euro apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat … Articolul Un judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
17:30
Săptămâna trecută, în Capitală s-au înregistrat noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, tuberculoză și Covid-19. Despre aceste cazuri a relatat șeful Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței de astăzi, 11 august, a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite breakingnews.md cu referire la deschide.md. „Situația rămâne alarmantă cu privire la rujeolă. Săptămâna trecută s-au repetat … Articolul Cazuri noi de rujeolă, tuberculoză și Covid-19, înregistrate în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # BreakingNews
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după … Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Liderul „Moldova Mare” critică unioniștii și susține independența țării în drumul spre UE # BreakingNews
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat critici la adresa unioniștilor, acuzându-i că minimalizează identitatea moldovenească și susțin renunțarea la Găgăuzia și Transnistria pentru o integrare mai rapidă în Uniunea Europeană. Aceasta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe, subliniind că Moldova trebuie să rămână un stat independent și suveran, chiar și ca … Articolul Liderul „Moldova Mare” critică unioniștii și susține independența țării în drumul spre UE apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Un tânăr în vârstă de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Nistru, în localitatea Sucleia din regiunea transnistreană. Acesta ar fi consumat alcool înainte de a intra în apă. Potrivit așa-numitului minister al afacerilor interne de la Tiraspol, bărbatul se afla la odihnă cu familia, în apropierea … Articolul Un tânăr este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în Nistru apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni … Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat lista candidaților la alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament. Potrivit datelor preliminare, piesele caruselului s-au defectat din cauza depășirii greutății maxime admise, ceea ce a dus … Articolul Carusel pentru copii s-a prăbușit în Costești: cinci minori internați apare prima dată în BreakingNews.
14:50
VIDEO// Momentul în care un meteorit se prăbușește peste o casă din SUA: E mai vechi decât planeta Pământ # BreakingNews
Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din orașul McDonough, statul Georgia (SUA). Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au analizat un fragment și au stabilit că acesta s-a format în urmă cu aproximativ 4,56 miliarde de ani, fiind mai vechi decât planeta Pământ. După intrarea în atmosferă, meteoritul și-a redus dimensiunea … Articolul VIDEO// Momentul în care un meteorit se prăbușește peste o casă din SUA: E mai vechi decât planeta Pământ apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Într-o postare publică, Mariana Tauber a lansat critici dure la adresa candidaților PAS pentru Orhei, Nicu Popescu și Constantin Cheianu. Potrivit postării, cei doi ar fi demonstrat „cinism deschis” și ar fi revenit în țară doar pentru a candida, fără a se fi interesat anterior de problemele cetățenilor. Tauber a acuzat PAS că folosește bani … Articolul Tauber acuză PAS de risipă a banilor publici și dezinformare electorală la Orhei apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Ilan Șor a chemat cetățenii Republicii Moldova la o acțiune de protest nelimitată, programată să înceapă sâmbătă, la ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). În mesajul său, Șor critică dur guvernarea actuală, acuzând-o de eșecuri economice, sărăcie și intimidarea opoziției. El a susținut că singura soluție este înlăturarea regimului de la putere și … Articolul Ilan Șor cheamă la manifestații, criticând guvernarea și situația economică apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Poliția a destructurat o rețea de contrabandă cu droguri din Spania, livrate prin Telegram # BreakingNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu polițiștii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Botanica, angajații Direcției Regionale Vest a Poliției de Frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania, în cantități mari, cu ulterioara comercializare pe teritoriul Republicii … Articolul Poliția a destructurat o rețea de contrabandă cu droguri din Spania, livrate prin Telegram apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Crimă șocantă la Cahul: adolescent de 17 ani, arestat pentru uciderea cu cruzime a unui minor # BreakingNews
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple … Articolul Crimă șocantă la Cahul: adolescent de 17 ani, arestat pentru uciderea cu cruzime a unui minor apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Angajat al unei spălătorii, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și răpire de BMW # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie … Articolul Angajat al unei spălătorii, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și răpire de BMW apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte … Articolul 12 milioane lei mită pentru o licitație – primar și avocat, printre suspecți apare prima dată în BreakingNews.
11:10
„O minciună murdară”: Blocul „Victorie” acuză regimul PAS că fabrică acuzații pentru a intimida cetățenii # BreakingNews
Blocul Politic „Victorie” a criticat dur mesajele poliției referitoare la „protestele plătite” de la Penitenciarul nr. 13, numindu-le o „minciună murdară și o provocare primitivă”. Într-o postare publică, reprezentanții blocului susțin că aceasta este o metodă standard a regimului PAS, prin care sunt fabricate „încălcări” pentru a justifica represiunile. Conform Blocului „Victorie”, puterea se teme … Articolul „O minciună murdară”: Blocul „Victorie” acuză regimul PAS că fabrică acuzații pentru a intimida cetățenii apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir, situată în nord-vestul Turciei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite. Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, a provocat șocuri resimțite până la aproximativ 200 de kilometri spre nord, în Istanbul. O femeie în vârstă a … Articolul Cutremur de 6,1 grade în Turcia: o persoană a murit și 29 au fost rănite apare prima dată în BreakingNews.
10:10
O femeie de afaceri din Chișinău a fost omorâtă într-o localitate din Telenești. Suspectul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu toporul în zona capului, ulterior ar fi aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână. Totul s-a întâmplat pe 8 august, anunță polițiștiii. Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, o femeie de 50 de ani, domiciliată în … Articolul O femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu toporul la Telenești apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Copilul găsit mort pe malul unui râu, dupǎ ce fusese dat dispǎrut, ar fi fost ucis. Suspectul, reținut # BreakingNews
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 ani, din … Articolul Copilul găsit mort pe malul unui râu, dupǎ ce fusese dat dispǎrut, ar fi fost ucis. Suspectul, reținut apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Apărarea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, susține că reținerea acesteia este ilegală și a depus o plângere de casație la Curtea de Apel privind măsura preventivă dispusă pe 5 august, în ziua pronunțării sentinței prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Avocata Natalia Bairam afirmă că, întrucât sentința nu este definitivă și urmează … Articolul Avocata Evgheniei Guțul, Natalia Bairam, insistă: reținerea Başcanului este ilegală! apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Poliția anunță că a reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Capitală, afișe cu mesaje ce incitau la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi suspecți au intrat în Republica Moldova în dimineața zilei de vineri, iar instituțiile de drept examinează ipoteza că scopul aflării acestora pe teritoriul țării este implicarea în perturbarea procesului electoral. … Articolul Poliția a reținut doi străini care lipeau afișe cu mesaje denigratoare apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Doi oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad, România, transmite IPN, citând Antena 3. Informația privind decesul a două persoane a fost confirmată de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au ajuns primele la locul accidentului aviatic. Este vorba despre doi bărbați, … Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad apare prima dată în BreakingNews.
12:30
De trei zile continuă acțiunea de susținere a Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan în fața penitenciarului nr. 13. „Evghenia, suntem cu tine!”, „Svetlana, suntem cu tine!” — scandează cei adunați. Câteva zeci de persoane au venit pentru a le încuraja pe cele două femei, condamnate pe nedrept la pedepse lungi de închisoare. Vorbind la miting, … Articolul Susținătorii lui Guțul și Popan au anunțat acțiuni permanente de protest apare prima dată în BreakingNews.
8 august 2025
18:10
În acest an, producătorii moldoveni de mere se confruntă cu o reducere semnificativă a recoltei, estimată la aproximativ 277 de mii de tone, ceea ce reprezintă o scădere de 31,5% comparativ cu cele 404,6 mii de tone culese în 2024. Principalele cauze ale acestei diminuări sunt cele două valuri de îngheț din primăvară și reducerea … Articolul Recolta de mere din Moldova, în picaj: scădere de peste 30% față de anul trecut apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Cele două persoane reținute ieri în urma perchezițiilor desfășurate în mai multe localități din țară au fost plasate astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, acestea au deja statut de inculpat într-un dosar examinat de Judecătoria Soroca, deschis pentru corupere electorală. Surse media, inclusiv Canal5, au … Articolul Doi activiști „Pobeda”, arestați în dosarul de corupere a alegătorilor apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general # BreakingNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care … Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Operațiune antidrog în Capitală: Preot și doi tineri arestați pentru distribuire de stupefiante # BreakingNews
Un preot din Chișinău a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de implicare în trafic de droguri, în urma unei operațiuni comune a Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor din Strășeni. Acesta ar fi colaborat cu doi curieri care distribuiau stupefiante prin aplicația Telegram, pe raza Capitalei și a … Articolul Operațiune antidrog în Capitală: Preot și doi tineri arestați pentru distribuire de stupefiante apare prima dată în BreakingNews.
16:40
IGPF dezminte informațiile false privind controlul sistemelor video de frontieră de către Ucraina # BreakingNews
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute în mediul online potrivit cărora grănicerii ucraineni ar pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova până la 1,5 kilometri pentru a urmări persoanele care evită controlul de frontieră. IGPF califică aceste zvonuri drept „false și tendențioase” și subliniază că activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară exclusiv … Articolul IGPF dezminte informațiile false privind controlul sistemelor video de frontieră de către Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Partidul AUR din Republica Moldova … Articolul VIDEO. Boris Volosatîi demontează zvonurile: “Nu suntem filială AUR România” apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente”. „Situația catastrofală din economie nu se repară cu vorbe goale și poze pe Facebook. Avem nevoie de măsuri extraordinare, curaj și determinare, nu de improvizații. Simulanții … Articolul Ion Chicu: Economia Moldovei are nevoie de curaj, nu de ipocriți și monopoluri apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în Republica Moldova # BreakingNews
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să propună locuitorilor din Transnistria un program amplu de recunoaștere și legalizare a proprietăților, apartamente, case, terenuri, în Cadastrul Republicii Moldova, adică în cadrul juridic recunoscut … Articolul Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Motociclist de 33 de ani, decedat în urma unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu # BreakingNews
Un tragic accident rutier a avut loc vineri dimineață, 8 august, pe strada Liviu Deleanu din Capitală, soldat cu moartea unui motociclist în vârstă de 33 de ani. Martorii au povestit că un microbuz a ieșit din parcare după ce s-a asigurat, însă motociclistul, care circula cu viteză excesivă și efectua o manevră pe … Articolul Motociclist de 33 de ani, decedat în urma unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Scandal în Dubai: Tortura unei tinere aduce la lumină excesele elitei ruse și irită Kremlinul # BreakingNews
În presă au apărut acuzații grave legate de stilul de viață ascuns al unor membri ai elitei ruse, implicați în orgii secrete și petreceri extravagante, similare cu cele din cercurile ultra-bogaților din Dubai. Aceste dezvăluiri vin în contextul în care președintele Vladimir Putin încearcă să reprime excesele membrilor săi apropiați. Surse din Kremlin susțin că … Articolul Scandal în Dubai: Tortura unei tinere aduce la lumină excesele elitei ruse și irită Kremlinul apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Trafic intens la frontieră: Recomandări pentru evitarea aglomerațiilor în punctele de trecere # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, peste 80.000 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 23.754 traversări, Leușeni – 11.113, Sculeni – 8.175, Cahul – 6.376 și Palanca – 5.471. Pe direcția intrării în țară, 29 de … Articolul Trafic intens la frontieră: Recomandări pentru evitarea aglomerațiilor în punctele de trecere apare prima dată în BreakingNews.
14:40
APOTA denunță represalii și corupție: Protest al transportatorilor programat pe 14 august # BreakingNews
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță organizarea unui nou protest al transportatorilor, programat pentru 14 august, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din Chișinău, pe strada Piața Gării. Manifestanții vor relua cele trei revendicări principale adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Printre solicitări se numără aprobarea … Articolul APOTA denunță represalii și corupție: Protest al transportatorilor programat pe 14 august apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Zece persoane și-au pierdut viața după ce au consumat alcool contrafăcut vândut într-o piață din stațiunea Soci, situată în sudul Rusiei. Autoritățile au reținut două femei, în vârstă de 30 și respectiv 71 de ani, suspectate că au comercializat băutura periculoasă. Suspectele ofereau spre vânzare un lichior georgian de casă, cunoscut sub numele de chacha, … Articolul Alcool fatal vândut într-o piață din Soci: Două femei arestate preventiv apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un accident rutier devastator a avut loc în dimineața zilei de 8 august pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. În jurul orei 10:20–10:30, un motociclist în vârstă de 33 de ani a fost lovit violent de o mașină cu numere de tranzit, chiar în fața unui bloc. Se pare că șoferul, un bărbat la volanul … Articolul Impact fatal pe strada Liviu Deleanu: Motociclist spulberat de un microbuz apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Curtea a pronunțat o sentință severă în cazul Evgheniei Guțul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru implicarea sa în finanțarea ilegală a formațiunii politice Șor. Analiștii consideră că acest verdict are un impact mult mai larg: nu este doar o etapă importantă în lupta cu corupția electorală, ci și un mesaj … Articolul Condamnarea Găgăuziei – un test pentru statul de drept din Moldova apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un caz grav de evaziune fiscală și spălare de bani a fost declanșat în Chișinău, unde un bărbat a fost reținut după ce anchetatorii au stabilit un prejudiciu semnificativ adus bugetului public. Se estimează că acesta a realizat tranzacții financiare suspecte și a dobândit bunuri — atât mobile, cât și imobile — în valoare totală … Articolul Lux cu suspiciuni: Reținere și sechestru pe bunuri de milioane după anchetă fiscală apare prima dată în BreakingNews.
12:10
„Propaganda în mișcare”: Ambasadorul Danemarcei avertizează asupra unor campanii false # BreakingNews
Ambasadorul Danemarcei în Moldova, Søren Jensen, trage un semnal de alarmă privind faptul că, imediat după vizita ministrului danez al Apărării la Chișinău, s-a activat o adevărată „mașinărie de propagandă”. Aceasta a început să răspândească mesaje false despre o presupusă constrângere a Moldovei de a se militariza și de a renunța la statutul său de … Articolul „Propaganda în mișcare”: Ambasadorul Danemarcei avertizează asupra unor campanii false apare prima dată în BreakingNews.
