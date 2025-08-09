Poliția a reținut doi străini care lipeau afișe cu mesaje denigratoare
BreakingNews, 9 august 2025 12:40
Poliția anunță că a reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Capitală, afișe cu mesaje ce incitau la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi suspecți au intrat în Republica Moldova în dimineața zilei de vineri, iar instituțiile de drept examinează ipoteza că scopul aflării acestora pe teritoriul țării este implicarea în perturbarea procesului electoral. … Articolul Poliția a reținut doi străini care lipeau afișe cu mesaje denigratoare apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
12:50
Apărarea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, susține că reținerea acesteia este ilegală și a depus o plângere de casație la Curtea de Apel privind măsura preventivă dispusă pe 5 august, în ziua pronunțării sentinței prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Avocata Natalia Bairam afirmă că, întrucât sentința nu este definitivă și urmează … Articolul Avocata Evgheniei Guțul, Natalia Bairam, insistă: reținerea Başcanului este ilegală! apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Poliția anunță că a reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Capitală, afișe cu mesaje ce incitau la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi suspecți au intrat în Republica Moldova în dimineața zilei de vineri, iar instituțiile de drept examinează ipoteza că scopul aflării acestora pe teritoriul țării este implicarea în perturbarea procesului electoral. … Articolul Poliția a reținut doi străini care lipeau afișe cu mesaje denigratoare apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Doi oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad, România, transmite IPN, citând Antena 3. Informația privind decesul a două persoane a fost confirmată de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au ajuns primele la locul accidentului aviatic. Este vorba despre doi bărbați, … Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
12:30
De trei zile continuă acțiunea de susținere a Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan în fața penitenciarului nr. 13. „Evghenia, suntem cu tine!”, „Svetlana, suntem cu tine!” — scandează cei adunați. Câteva zeci de persoane au venit pentru a le încuraja pe cele două femei, condamnate pe nedrept la pedepse lungi de închisoare. Vorbind la miting, … Articolul Susținătorii lui Guțul și Popan au anunțat acțiuni permanente de protest apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
În acest an, producătorii moldoveni de mere se confruntă cu o reducere semnificativă a recoltei, estimată la aproximativ 277 de mii de tone, ceea ce reprezintă o scădere de 31,5% comparativ cu cele 404,6 mii de tone culese în 2024. Principalele cauze ale acestei diminuări sunt cele două valuri de îngheț din primăvară și reducerea … Articolul Recolta de mere din Moldova, în picaj: scădere de peste 30% față de anul trecut apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Cele două persoane reținute ieri în urma perchezițiilor desfășurate în mai multe localități din țară au fost plasate astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, acestea au deja statut de inculpat într-un dosar examinat de Judecătoria Soroca, deschis pentru corupere electorală. Surse media, inclusiv Canal5, au … Articolul Doi activiști „Pobeda”, arestați în dosarul de corupere a alegătorilor apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general # BreakingNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care … Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Operațiune antidrog în Capitală: Preot și doi tineri arestați pentru distribuire de stupefiante # BreakingNews
Un preot din Chișinău a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de implicare în trafic de droguri, în urma unei operațiuni comune a Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor din Strășeni. Acesta ar fi colaborat cu doi curieri care distribuiau stupefiante prin aplicația Telegram, pe raza Capitalei și a … Articolul Operațiune antidrog în Capitală: Preot și doi tineri arestați pentru distribuire de stupefiante apare prima dată în BreakingNews.
16:40
IGPF dezminte informațiile false privind controlul sistemelor video de frontieră de către Ucraina # BreakingNews
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute în mediul online potrivit cărora grănicerii ucraineni ar pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova până la 1,5 kilometri pentru a urmări persoanele care evită controlul de frontieră. IGPF califică aceste zvonuri drept „false și tendențioase” și subliniază că activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară exclusiv … Articolul IGPF dezminte informațiile false privind controlul sistemelor video de frontieră de către Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Partidul AUR din Republica Moldova … Articolul VIDEO. Boris Volosatîi demontează zvonurile: “Nu suntem filială AUR România” apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente”. „Situația catastrofală din economie nu se repară cu vorbe goale și poze pe Facebook. Avem nevoie de măsuri extraordinare, curaj și determinare, nu de improvizații. Simulanții … Articolul Ion Chicu: Economia Moldovei are nevoie de curaj, nu de ipocriți și monopoluri apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în Republica Moldova # BreakingNews
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să propună locuitorilor din Transnistria un program amplu de recunoaștere și legalizare a proprietăților, apartamente, case, terenuri, în Cadastrul Republicii Moldova, adică în cadrul juridic recunoscut … Articolul Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Motociclist de 33 de ani, decedat în urma unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu # BreakingNews
Un tragic accident rutier a avut loc vineri dimineață, 8 august, pe strada Liviu Deleanu din Capitală, soldat cu moartea unui motociclist în vârstă de 33 de ani. Martorii au povestit că un microbuz a ieșit din parcare după ce s-a asigurat, însă motociclistul, care circula cu viteză excesivă și efectua o manevră pe … Articolul Motociclist de 33 de ani, decedat în urma unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Scandal în Dubai: Tortura unei tinere aduce la lumină excesele elitei ruse și irită Kremlinul # BreakingNews
În presă au apărut acuzații grave legate de stilul de viață ascuns al unor membri ai elitei ruse, implicați în orgii secrete și petreceri extravagante, similare cu cele din cercurile ultra-bogaților din Dubai. Aceste dezvăluiri vin în contextul în care președintele Vladimir Putin încearcă să reprime excesele membrilor săi apropiați. Surse din Kremlin susțin că … Articolul Scandal în Dubai: Tortura unei tinere aduce la lumină excesele elitei ruse și irită Kremlinul apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Trafic intens la frontieră: Recomandări pentru evitarea aglomerațiilor în punctele de trecere # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, peste 80.000 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 23.754 traversări, Leușeni – 11.113, Sculeni – 8.175, Cahul – 6.376 și Palanca – 5.471. Pe direcția intrării în țară, 29 de … Articolul Trafic intens la frontieră: Recomandări pentru evitarea aglomerațiilor în punctele de trecere apare prima dată în BreakingNews.
14:40
APOTA denunță represalii și corupție: Protest al transportatorilor programat pe 14 august # BreakingNews
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță organizarea unui nou protest al transportatorilor, programat pentru 14 august, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din Chișinău, pe strada Piața Gării. Manifestanții vor relua cele trei revendicări principale adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Printre solicitări se numără aprobarea … Articolul APOTA denunță represalii și corupție: Protest al transportatorilor programat pe 14 august apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Zece persoane și-au pierdut viața după ce au consumat alcool contrafăcut vândut într-o piață din stațiunea Soci, situată în sudul Rusiei. Autoritățile au reținut două femei, în vârstă de 30 și respectiv 71 de ani, suspectate că au comercializat băutura periculoasă. Suspectele ofereau spre vânzare un lichior georgian de casă, cunoscut sub numele de chacha, … Articolul Alcool fatal vândut într-o piață din Soci: Două femei arestate preventiv apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un accident rutier devastator a avut loc în dimineața zilei de 8 august pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. În jurul orei 10:20–10:30, un motociclist în vârstă de 33 de ani a fost lovit violent de o mașină cu numere de tranzit, chiar în fața unui bloc. Se pare că șoferul, un bărbat la volanul … Articolul Impact fatal pe strada Liviu Deleanu: Motociclist spulberat de un microbuz apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
13:00
Curtea a pronunțat o sentință severă în cazul Evgheniei Guțul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru implicarea sa în finanțarea ilegală a formațiunii politice Șor. Analiștii consideră că acest verdict are un impact mult mai larg: nu este doar o etapă importantă în lupta cu corupția electorală, ci și un mesaj … Articolul Condamnarea Găgăuziei – un test pentru statul de drept din Moldova apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un caz grav de evaziune fiscală și spălare de bani a fost declanșat în Chișinău, unde un bărbat a fost reținut după ce anchetatorii au stabilit un prejudiciu semnificativ adus bugetului public. Se estimează că acesta a realizat tranzacții financiare suspecte și a dobândit bunuri — atât mobile, cât și imobile — în valoare totală … Articolul Lux cu suspiciuni: Reținere și sechestru pe bunuri de milioane după anchetă fiscală apare prima dată în BreakingNews.
12:10
„Propaganda în mișcare”: Ambasadorul Danemarcei avertizează asupra unor campanii false # BreakingNews
Ambasadorul Danemarcei în Moldova, Søren Jensen, trage un semnal de alarmă privind faptul că, imediat după vizita ministrului danez al Apărării la Chișinău, s-a activat o adevărată „mașinărie de propagandă”. Aceasta a început să răspândească mesaje false despre o presupusă constrângere a Moldovei de a se militariza și de a renunța la statutul său de … Articolul „Propaganda în mișcare”: Ambasadorul Danemarcei avertizează asupra unor campanii false apare prima dată în BreakingNews.
11:50
La Chișinău, în fața penitenciarului nr. 13 a avut loc, pentru a doua zi consecutiv, o acțiune de susținere a Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a reprezentantei blocului „Victorie”, Svetlana Popan. Familia Bașcanei, deputați și susținători au declarat că arestarea este ilegală și au cerut eliberarea Evgheniei și a Svetlanei. Un mesaj emoționant a transmis … Articolul „Fiica mea stă închisă fără vină”: mama Bașcanei Găgăuziei s-a adresat autorităților apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un val de percheziții impresionante s-a desfășurat pe 7 august în diverse localități din țară, vizând persoane afiliate grupării lui Ilan Șor. Acțiunile au avut loc în contextul unei investigații complexe, incluzând coruperea alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Anchetatorii au identificat o rețea bine organizată, în care persoane cu roluri clare … Articolul Scandal electoral în Moldova: Descinderi ample la gruparea Șor apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Un incident tensionat a avut loc pe străzile din Chișinău, unde o femeie a fost agresată în timp ce parca regulamentar cu spatele. O altă șoferiță, despre care martorii spun că este de origine ucraineană, a claxonat insistent, a coborât din mașină și a început să o insulte, folosind cuvinte jignitoare la adresa mamei … Articolul Zero Respect” în trafic: O femeie, agresată verbal și fizic la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Băiatul din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, dat dispărut pe 5 august, a fost găsit mort într-un râu din apropierea localității Andrușul de Sus. Inspectoratul de Poliție Cahul a solicitat anterior ajutorul populației pentru localizarea minorului, care a plecat de la domiciliu în jurul orei 20:00 și nu a mai revenit acasă. Potrivit semnalmentelor … Articolul Tragedie în Cahul: Minorul dat dispărut, găsit fără suflare într-un râu apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Statul australian New South Wales i-a oferit o compensaţie de două milioane de dolari australieni (1,3 milioane de dolari SUA – n. red.) unei mame închise pe nedrept 20 de ani pentru că şi-ar fi ucis cei patru copii, dar avocata ei a respins suma ca „inechitabilă şi incorectă”. Copiii lui Kathleen Follbigg, acum în … Articolul A stat 20 ani închisă pe nedrept: O mamă, acuzată că și-a ucis copiii apare prima dată în BreakingNews.
09:30
Un muncitor român a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui șantier din Chișinău # BreakingNews
Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit în gol de la înălțime. Tragedia a avut loc astăzi, în jurul orei 10:29, pe teritoriul unui șantier din sectorul Botanica. Victima s-a dovedit a fi un cetățean român în vârstă de 51 de ani, angajat oficial al comaniei de construcții. Acesta ar fi efectuat lucrări la … Articolul Un muncitor român a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui șantier din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
7 august 2025
17:40
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Hotărârea a fost luată la solicitarea procurorilor PCCOCS. În această perioadă, Ciochină nu are voie să părăsească raionul Nisporeni fără a înștiința judecătorul. Nu va putea comunica cu martorii … Articolul Fostul primar din Boldurești rămâne sub control judiciar încă 60 de zile apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Un adolescent din Seattle, SUA, a devenit milionar la doar 15 ani, după ce a vândut jocul de cărți creat de el când avea doar 7 ani unei companii din Statele Unite. Alex Butler, acum în vârstă de 15 ani, împreună cu părinții săi, Leslie Pierson și Mark Butler, au vândut luna trecută drepturile pentru … Articolul A devenit milionar la doar 15 ani: Povestea unui adolescent din SUA apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Un papagal a ajutat poliția britanică să desființeze o rețea de traficanți de droguri # BreakingNews
Un papagal vorbitor a devenit un martor-cheie într-o operațiune antidrog de amploare în Marea Britanie, ducând la arestarea și condamnarea a 15 membri ai unei bande. Papagalul, pe nume Mango, a fost învățat de prietena liderului grupării să repete o expresie specifică folosită la vânzarea drogurilor, „două la 25”. Membrii bandei au primit pedepse cumulate … Articolul Un papagal a ajutat poliția britanică să desființeze o rețea de traficanți de droguri apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, înotând cu o plută improvizată din polistiren # BreakingNews
Un bărbat din Coreea de Nord a reușit să traverseze frontiera maritimă spre Coreea de Sud, înotând în estuarul fluviului Han cu o plută improvizată din polistiren. Incidentul, care a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie, s-a încheiat cu o operațiune de salvare a fugarului, care a durat zece ore. Militarii sud-coreeni … Articolul Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, înotând cu o plută improvizată din polistiren apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Alexandr Stoianoglo: PAS a alunecat spre o justificare de facto a regimului Antonescu # BreakingNews
Alexandr Stoianoglo a lansat un atac dur la adresa practicilor antidemocratice și antieuropene ale actualei guvernări, denunțând o politică intenționată de dezbinare și discriminare în societate. „Justificarea și eroizarea criminalilor fasciști, organizatorilor Holocaustului, manualele școlare xenofobe, restrângerea ilegală a funcțiilor limbii ruse, campania împotriva autonomiei găgăuze, sprijinul public acordat provocatorilor de către partidul de guvernământ … Articolul Alexandr Stoianoglo: PAS a alunecat spre o justificare de facto a regimului Antonescu apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Trotuarele de pe strada Ginta Latină, aproape gata. Lucrările de reabilitare – pe final # BreakingNews
Lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana se apropie de final. În prezent, muncitorii intervin la amenajarea spațiilor verzi și montarea indicatoarelor rutiere. Proiectul face parte dintr-un program municipal amplu de modernizare a infrastructurii pietonale și presupune: decaparea stratului de asfalt vechi, schimbarea bordurilor vechi cu unele noi, pe … Articolul Trotuarele de pe strada Ginta Latină, aproape gata. Lucrările de reabilitare – pe final apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Ion Ceban critică guvernarea pentru modul în care folosește integrarea europeană: „Nu poate exista dictatură în numele unor obiective nobile” # BreakingNews
„Adevărata integrare europeană înseamnă acceptarea libertăților civile, a supremației legii și a democrației”, susține Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a avertizat că actuala guvernare folosește integrarea europeană ca pe un instrument politic și de propagandă: „Nu poate exista dictatură în numele unor obiective europene nobile. Niciun abuz nu poate fi justificat prin … Articolul Ion Ceban critică guvernarea pentru modul în care folosește integrarea europeană: „Nu poate exista dictatură în numele unor obiective nobile” apare prima dată în BreakingNews.
14:40
A evadat ca-n filme, dar nu a ajuns departe. Deținutul ucrainean, cercetat pentru jaf și infracțiuni sexuale grave comise asupra a două minore, a fost găsit și reținut de forțele de ordine, după ce a evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia. Potrivit poliției, tânărul de 22 de ani a fost localizat într-o localitate de pe malul … Articolul Deținutul ucrainean care a fugit din judecătoria Cimișlia a fost prins apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație # BreakingNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Suspecții utilizau sistemul de plăți … Articolul Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un avion de tip Airbus A321 al companiei Ural Airlines, care efectua joi dimineață zborul de la Moscova spre Soci, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Astrahan, după declanșarea unei alerte tehnice la bord. Potrivit companiei aeriene, sistemele de monitorizare ale aeronavei au indicat o disfuncționalitate care nu permitea continuarea în … Articolul Alertă la bord: Un avion care zbura spre Soci a aterizat de urgență la Astrahan apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Un băiat din raionul Cahul este căutat cu disperare de familie și autorități, după ce a dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, minorul a plecat de acasă în seara zilei de 5 august, în jurul orei 20:00, și de atunci nu a mai fost văzut. Minorul are aproximativ 1,69 metri înălțime, ochi albaștri … Articolul Cahul: Un minor este de negăsit de două zile, iar familia este disperată apare prima dată în BreakingNews.
13:10
„Moldova Mare” va merge singură în alegeri: Victoria Furtună acuză partidele că servesc interese străine # BreakingNews
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, a anunțat că formațiunea sa va participa singură la viitoarele alegeri, deoarece nu a identificat partide care să lupte pentru interesele Republicii Moldova, și nu pentru cele ale partenerilor externi. Potrivit liderului politic, o coaliție ar fi posibilă doar cu partide care doresc să ajungă în Parlament pentru … Articolul „Moldova Mare” va merge singură în alegeri: Victoria Furtună acuză partidele că servesc interese străine apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Avocata pentru drepturile omului din Rusia, Tatiana Moskalkova, s-a adresat Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, cu un apel pentru protejarea drepturilor bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Informația a fost publicată de Vedomosti, citând canalul de Telegram al Tatianei Moskalkova, scrie Novosti24.md. „Consider că pronunțarea unei sentințe dure de condamnare împotriva șefei aleasă legitim a … Articolul Rusia cere intervenția ONU în cazul Evgheniei Guțul: „O încălcare gravă a justiției” apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # BreakingNews
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de la … Articolul Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase apare prima dată în BreakingNews.
11:50
„Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar… # BreakingNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, … Articolul „Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar… apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un bărbat de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a fost tamponat de o mașină. Accidentul rutier s-a produs miercuri, 6 august, pe strada Grenoble din Capitală. Potrivit Poliției, un automobil de marca Toyota, condus de o persoană care urmează a fi identificată, a lovit o trotinetă electrică, la ghidonul căreia se … Articolul Șofer fugar căutat de Poliție, după ce a accidentat un bărbat de 80 de ani apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un tânăr a fost încătușat de oamenii legii, după ce l-a atacat pe un consătean cu fruca. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:12, în localitatea Bogzești, din raionul Telenești, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Este vorba despre un individ în vârstă de 25 de ani, care a avut un conflict cu … Articolul Bărbat străpuns cu furca de un tânăr, la Telenești apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 … Articolul Ucrainean reținut, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Acțiune de susținere pentru Evghenia Guțul și Svetlana Popan în fața penitenciarului nr. 13 # BreakingNews
La Chișinău continuă acțiunile de susținere pentru Evghenia Guțul și Svetlana Popan. Pe 6 august, activiștii blocului „Victorie” s-au adunat din nou în fața penitenciarului nr. 13, unde sunt deținute cele două femei condamnate într-un dosar politic de rezonanță. Participanții la acțiune au venit cu pancarte pe care erau mesaje precum: „Guțul – noi suntem!”, … Articolul Acțiune de susținere pentru Evghenia Guțul și Svetlana Popan în fața penitenciarului nr. 13 apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de finanțare ilegală a activităților … Articolul Zeci de percheziții în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în BreakingNews.
6 august 2025
17:30
Extinderea Programului național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale, pentru perioada 2026–2029, precum și rezultatele obținute în perioada 2023–2025, au fost discutate în cadrul unui seminar de lucru organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), cadre didactice, experți și parteneri … Articolul A fost extins programul național privind învățarea limbii române apare prima dată în BreakingNews.
17:10
„Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS # BreakingNews
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare … Articolul „Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Stoianoglo a acuzat guvernarea că folosește războiul din Ucraina drept „alibi” pentru ambițiile sale dictatoriale # BreakingNews
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în Ucraina vecină, se desfășoară o dramă fără precedent – un război care continuă. Desigur, noi toți sperăm sincer că totul se va încheia cu o … Articolul Stoianoglo a acuzat guvernarea că folosește războiul din Ucraina drept „alibi” pentru ambițiile sale dictatoriale apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.