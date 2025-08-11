VIDEO// Momentul în care un meteorit se prăbușește peste o casă din SUA: E mai vechi decât planeta Pământ

13:40

Un avion de tip Airbus A321 al companiei Ural Airlines, care efectua joi dimineață zborul de la Moscova spre Soci, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Astrahan, după declanșarea unei alerte tehnice la bord. Potrivit companiei aeriene, sistemele de monitorizare ale aeronavei au indicat o disfuncționalitate care nu permitea continuarea în … Articolul Alertă la bord: Un avion care zbura spre Soci a aterizat de urgență la Astrahan apare prima dată în BreakingNews.