Un tânăr este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în Nistru

Un tânăr în vârstă de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Nistru, în localitatea Sucleia din regiunea transnistreană. Acesta ar fi consumat alcool înainte de a intra în apă. Potrivit așa-numitului minister al afacerilor interne de la Tiraspol, bărbatul se afla la odihnă cu familia, în apropierea … Articolul Un tânăr este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în Nistru apare prima dată în BreakingNews.

