Corespondență Dan Alexe // UE gata să sancționeze Israelul pentru încălcarea clauzei privind drepturile omului din acordul de asociere
Moldova1, 13 august 2025 07:20
Ambasadorii celor 27 de țări din UE la Bruxelles ar putea decide, miercuri, 13 august, o serie de măsuri împotriva Israelului, pentru acțiunile militare din Gaza, dacă o majoritate calificată a țărilor va fi de acord. Ultima dată când s-au întâlnit, în urmă cu o săptămână, o astfel de majoritate lipsea.
„Fenomenul merită urmărit îndeaproape”: Număr mare de potențiali candidați independenți la parlamentarele din toamnă # Moldova1
Perioada electorală pentru parlamentarele din acest an se conturează drept una dintre cele mai tensionate și solicitante din ultimii ani, afirmă vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica. Potrivit acestuia, miza scrutinului este una majoră, dat fiind faptul că Republica Moldova este o republică parlamentară, iar direcția de dezvoltare a țării depinde în mare măsură de rezultatele votului.
Declarație: „România, Republica Moldova și Ucraina formează o platoșă comună pentru apărarea Europei” # Moldova1
Vizitele oficiale și informale ale liderilor României, Republicii Moldova și Ucrainei transmit un mesaj clar: „cele trei state nu sunt și nu trebuie să fie singure”. Într-un moment geopolitic fragil, cooperarea și solidaritatea reciprocă devin elemente esențiale pentru stabilitatea regională, iar cei trei lideri de stat de la București, Chișinău și Kiev sunt „o platoșă de apărare pentru întreaga Europă”, a declarat senatorul român Irineu Darău, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Date mai precise pentru agricultură: senzori noi instalați la stația meteorologică din Hâncești # Moldova1
Meteorologii vor putea colecta mai rapid date precise despre temperatura și umiditatea solului. La stația din Hâncești au fost instalați senzori moderni care simplifică semnificativ munca specialiștilor. Datele despre sol sunt foarte importante pentru agricultură. Dispozitive moderne vor ajunge și în alte raioane.
Un accident rutier grav a avut loc în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale Poliției, din cauza vitezei excesive.
Partidul Democrat Modern din Moldova, succesorul PDM-ului condus de Plahotniuc, și-a anunțat participarea la alegeri # Moldova1
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), care s-a numit anterior „Pro-Moldova”, entitate condusă de Andrian Candu, finul fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, și-a anunțat marți, 12 august, participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă, la care au participat liderul formațiunii, Boris Foca, și membrul acesteia, fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, un apropiat al lui Plahotniuc.
Nicușor Dan, după discuția telefonică cu Zelenski: Am acceptat invitația de a merge la Kiev toamna aceasta # Moldova1
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie „de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina'”. Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev, relatează Agerpres.
„Europa este aproape” la Hârtopul Mare: Asfalt turnat pe un drum local ce nu a mai fost reparat de 30 de ani # Moldova1
Startul Programului „Europa este aproape” a fost dat în satul Hârtopul Mare din raionul Criuleni. Acolo urmează să fie asfaltate trei drumuri locale. Marți, 12 august, a fost turnat asfalt pe unul dintre ele: drumul care duce spre grădinița și gimnaziul din localitate. Tronsonul nu a mai fost reparat de peste 30 de ani.
Sesiune specială la Parlament: Noii judecători de la Curtea Constituțională vor depune jurământul pe 17 august # Moldova1
Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție. Ceremonia va avea loc în fața deputaților, convocați în sesiune specială, anunță președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Autoritățile din Turcia vor analiza posibilitatea renunțării la conceptul de „bufet suedez” în hoteluri, cu scopul de a reduce risipa alimentară. Un astfel de raport pentru președintele Recep Tayyip Erdoğan este pregătit de Consiliul pentru Politici Agricole și Alimentare, informează The Moscow Times, cu referire la Sabah. Autorii inițiativei propun înlocuirea sistemului „all inclusive” cu formatul „à la carte”, în care clientul comandă „atâta mâncare cât poate consuma”.
Explozie lângă locuința primarului de Stăuceni: oamenii legii au demarat urmărirea penală și caută făptașii # Moldova1
Procurorii au deschis o cauză penală pentru huliganism agravat, după explozia produsă în curtea primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.
Bilanțul tragic al unui grav accident rutier în raionul Cahul: Doi soți morți și trei copii ai cuplului, răniți # Moldova1
Un accident rutier grav a avut loc în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, din cauza vitezei excesive.
Poliția îi cere lui Ion Ceban să blocheze protestul anunțat de Șor, dar primarul invocă lipsa de atribuții. Procuratura, pregătită să intervină # Moldova1
Poliția Națională îi cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul din 16 august, anunțat de condamnatul Ilan Șor, în condițiile în care participanții ar urma să fie plătiți, iar manifestația ar face parte dintr-un plan de destabilizare a R. Moldova. Primarul Ion Ceban respinge solicitarea oamenilor legii, afirmând că instituția pe care o conduce nu are atribuții în autorizarea evenimentelor politice. În același timp, Procuratura Generală avertizează că oferirea sau acceptarea de recompense pentru participarea la întruniri publice este ilegală și va fi investigată cu strictețe.
Cei doi pompieri care au supraviețuit după accidentul de la Telenești, în continuare la spital: Detalii despre starea acestora # Moldova1
Cei doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au supraviețuit după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată, la sfârșitul săptămânii trecute, într-un grav accident rutier produs în raionul Telenești, se află în continuare în spital. Ceilalți doi colegi ai lor, decedați în urma impactului violent, au fost astăzi înmormântați.
Mii de persoane evacuate, iar sute de case și terenuri sunt la un pas de a fi făcute scrum din cauza incendiilor forestiere care continuă să se extindă în Spania. În mai multe zone e cod sporit de alertă, iar pompierii încearcă să stăvilească stihia. Situația este complicată și în alte țări europene cum ar fi Muntenegru, Portugalia sau Turcia.
Trădare de patrie: Ion Creangă are interdicție de a părăsi Chișinăul și va fi audiat în instanță pe 14 august # Moldova1
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi Chișinăul. Creangă, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, urmează să fie audiat în instanță pe 14 august, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul de caz.
Video // Viața de lux a familiei ce controlează regiunea transnistreană: De la angajat al pretinselor servicii secrete de la Tiraspol la patron al „republicii Sheriff” # Moldova1
Regiunea transnistreană este controlată în totalitate, din punct de vedere economic și politic, de o singură familie – Gușan. Victor Gușan are doi fii, unul dintre care este așa-zis deputat la Tiraspol, și duce o viață de lux peste Nistru, într-un puternic contrast cu nivelul de trai scăzut din regiune.
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul. În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, cu audierea inculpatului, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul de caz.
Internaționalul român Dennis Man a fost prezentat oficial drept fotbalist al clubului olandez PSV Eindhoven # Moldova1
Mijlocașul lateral-dreapta a semnat cu PSV un contract valabil timp de 4 ani și va juca la noua sa formație în tricoul cu numărul 27. Dennis Man a făcut primele declarații, arătându-se încântat și motivat înainte de debutul la noua sa echipă, cu care își dorește să câștige multe trofee.
Afaceri din regiunea transnistreană, dezvoltate cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ivan Cernicenko, proprietarul unei brutării din orașul Tiraspol, a depășit mai ușor criza energetică care a afectat regiunea la începutul anului. Antreprenorul a cumpărat utilaje moderne, care i-au permis să crească producția și, în același timp, să facă economii.
Duma de Stat a Rusiei urmează să examineze propunerea ca educația preșcolară, școlară și profesională medie pentru copiii străini să fie contra cost - plătită de părinți sau de organizații, în baza contractelor pentru prestarea serviciilor educaționale cu plată. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat de un grup de deputați și un senator, relatează serviciul rus al BBC News.
Former judge Mihail Diaconu was found dead this morning, at approximately 7:30 a.m., under a bridge in the capital, with a gunshot wound to the head.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenționat marți că Rusia se pregătește nu să pună capăt războiului, ci pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu câteva zile înainte de negocierile de pace prevăzute să aibă loc între Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, informează Agerpres, cu referire la AFP.
Încă o șansă pentru absolvenții de gimnaziu: sesiune specială de examene între 12 și 20 august # Moldova1
Elevii care nu au promovat examenele de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază și cea suplimentară din iulie, începând de marți, 12 august și până pe 20 august, pot participa la cea de-a treia sesiune, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Probele se vor desfășura în centre raionale și municipale de examen, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 20 august.
An event that's unique to Chișinău, though it has reached its fifth edition in Brussels, was held for the first time in the Moldovan capital.
Ziua Internațională a Tineretului, prilej de a evidenția realizările tinerilor din toate domeniile # Moldova1
Republica Moldova marchează marți Ziua Internațională a Tineretului, instituită de Organizația Națiunilor Unite și sărbătorită în majoritatea țărilor lumii. Potrivit lui Marcel Marin, șeful Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), această zi reprezintă o oportunitate de a pune în valoare realizările tinerilor și de a promova implicarea lor activă în comunitate.
Ilia Zabarnîi va juca la Paris Saint-Germain, ucraineanul a semnat un contract valabil pentru următoarele 5 sezoane # Moldova1
Clubul francez Paris Saint-Germain a anunțat oficial transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarnîi. Acesta a semnat cu actuala regină a fotbalului european la nivel de club un contract valabil până în vara anului 2030, iar conform presei, FC Bournemouth va primi în schimbul lui Zabarnîi suma de 66 de milioane de euro.
Tenismena din România a eliminat-o din competiție pe chinezoaica Yue Yuan. Sorana Cîrstea a obținut victoria în 3 seturi. După ce l-a pierdut la tie-break pe primul, cu scorul de 6-7 (2:7), românca a avut o revenire spectaculoasă și le-a câștigat pe următoarele două cu același scor, de 6-4. Sorana a ratat o minge de set în primul set, în al doilea a revenit de la 2-4, iar în decisiv - de la 0-2. Partida a durat 2 ore și 51 de minute.
Poliția a stabilit de unde au fost trimise mesajele cu amenințări la adresa judecătoarei din dosarul Guțul # Moldova1
Apelurile cu mesaje amenințătoare la adresa judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a decis condamnarea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare, au fost efectuate de peste hotare, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit șefului Poliției Naționale, cei implicați în acțiunile de intimidare a magistratei, inclusiv prin efectuarea de apeluri false la serviciile de urgență și trimiterea a numeroase mesaje cu amenințări, au comis mai multe greșeli, iar acest lucru ajută ancheta.
Oficial: Centrul responsabil de contracararea dezinformării trece în subordinea șefei statului # Moldova1
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a trecut, începând cu data de 12 august, în subordinea Președinției. Decretul prezidențial de promulgare a modificărilor operate de Parlament a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Zilele Diasporei: Așteptările moldovenilor stabiliți peste hotare de la ediția din acest an a congresului organizat la Chișinău # Moldova1
Peste 800 de persoane s-au înscris la ediția din acest an a Congresului Diasporei, care va avea loc, pe 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. Reprezentanții diasporei își doresc un dialog constructiv cu autoritățile, inclusiv „pași concreți” pentru a-i implica pe cei plecați în dezvoltarea R. Moldova.
Cetățenie română pentru ruși, contra bani: doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență # Moldova1
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență, după ce, în perioada anilor 2016 - 2018, ar fi pretins și primit zeci de mii de euro de la cetățeni ai Federației Ruse în schimbul facilitării redobândirii cetățeniei române. Potrivit procurorilor, veniturile obținute ilegal de cei doi din „afacerea” cu pașapoarte depășesc 170.000 de euro.
Ștefan Bodișteanu a marcat, după care a fost desemnat MVP-ul partidei FC Botoșani - FC Argeș # Moldova1
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a marcat primul său gol în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Mijlocașul legitimat la FC Botoșani a deschis scorul în minutul 18 al partidei din etapa a cincea, disputată pe teren propriu în compania lui FC Argeș Pitești.
Campanie: Unde pot fi donate rechizite pentru a ajuta copiii din familii vulnerabile să nu abandoneze școala # Moldova1
O campanie de caritate, ce își propune să strângă ghiozdane și rechizite școlare pentru 750 de copii din familii vulnerabile, va avea loc pe 15 și 16 august curent în câteva unități comerciale din Chișinău, Hâncești și Bălți. Campania „Vreau și eu să învăț!”, desfășurată de asociația „Concordia”, a ajuns la a noua ediție.
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență, după ce, potrivit Procuraturii Anticorupție, între 2016 și 2018 ar fi pretins și primit zeci de mii de euro de la cetățeni ai Federației Ruse în schimbul facilitării redobândirii cetățeniei române.
Poliția confirmă decesul fostului judecător Mihail Diaconu, găsit împușcat în cap, sub un pod. Versiunea preliminară – sinucidere # Moldova1
Fostul judecător Mihail Diaconu a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Un tânăr de 26 de ani de la Fălești riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață, după ce și-a ucis bunica în vârstă de 82 de ani.
Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, a anunțat armata Kievului, adăugându-le la alte recente câștiguri teritoriale mici de-a lungul liniei de front cu Rusia înaintea summitului programat vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin care se va concentra asupra unui acord de pace în Ucraina, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
Fostul judecător Mihail Diaconu a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii.
Metodele prin care sunt transferați banii pentru coruperea alegătorilor, tot mai sofisticate. Cernăuțeanu: Joi vin transferurile # Moldova1
„Joi vin transferurile” – este motivul pentru care oamenii legii au descins joi cu percheziții ce au vizat grupuri care corup alegători. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova1. Potrivit acestuia, metodele de transfer al banilor ilegali au devenit tot mai complexe și greu de detectat. Astfel, autoritățile au fost nevoite să își schimbe strategia.
Un bărbat, găsit împușcat în Chișinău. Victima ar fi un fost judecător de la Curtea de Apel Chișinău # Moldova1
Un bărbat a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub pod, în apropierea căii ferate, transmite PulsMedia.md. Potrivit sursei, victima ar fi judecătorul Mihail Diaconu, însă informația nu a fost confirmată oficial de autorități.
O persoană a ars de vie, noaptea trecută, în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au făcut scrum o casă bătrânească, au afectat acoperișul unei case de locuit și un șopron cu bunuri vechi din aceeași gospodărie.
Declarație // Liderii UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev: „Drumul către pace nu poate fi decis fără Ucraina” # Moldova1
Liderii Uniunii Europene își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei în fața războiului de agresiune al Rusiei și afirmă că orice negocieri de pace nu pot avea loc fără reprezentanții Kievului. Într-o declarație comună făcută publică marți, 12 august, liderii UE subliniază importanța respectării dreptului internațional și a principiului care interzice schimbarea granițelor prin forță.
O persoană, găsită carbonizată după un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Sadova, raionul Călărași # Moldova1
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit neaptea trecută în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au cuprins acoperișul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 5%, un șopron cu bunuri vechi din gospodărie, dar și o casă bătrânească, care a ars în totalitate. În interiorul acesteia din urmă, pompierii au găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat, a cărui identitate urmează să fie stabilită.
Una din trei persoane ar suferi de rău de mișcare, estimează specialiștii. Senzația neplăcută apare în timpul călătoriilor sau al altor tipuri de mișcare, cauzată de o discrepanță între informațiile trimise creierului de către ochi, urechea internă și corp. În unele cazuri, la mijloc poate fi o afecțiune netratată a urechii.
