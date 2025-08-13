Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 13 august 2025 07:10
Cu Luna în Berbec, nativii au parte de entuziasm care plutește la cote maxime. Simt nevoia de a fi motivați, încurajați către ceea ce le place să facă cu adevărat. Aspirațiile și gândurile celor mai mulți se îndreaptă către familie și confort. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.
Ieri, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea care prevede oferirea, în format electronic, a tichetelor de masă angajaților, inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Termenul de valabilitate a tichetelor de masă este de șase luni, pentru a se asigura că acestea sunt utilizate conform destinației lor. Astfel, va fi permisă utilizarea tichetelor
Astăzi, 13 august 2025, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea valori termice adecvate perioadei, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului va oscila între +15 și +27 de grade celsius, umiditatea aerului va fi de 43 la sută, iar vântul va bate cu viteza de 8 km/oră. Mâine, 14 august, vremea
Pentru astăzi, 13 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,79 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire
În fiecare an, pe 12 august, este marcată Ziua Internațională a Tineretului – o ocazie de a celebra energia, curajul și potențialul tinerilor din întreaga lume. Tinerețea înseamnă frumusețe, forță, mișcare și dorința de a reuși. Este perioada în care mii de drumuri sunt deschise, iar alegerea celui potrivit poate schimba un destin. Cu această
Nicolaevca face pași importanți spre modernizarea culturii și educației locale
Primăria comunei Nicolaevca din raionul Florești a finalizat cu succes proiectul „Spații Culturale Moderne – Investiții în Tehnologie". Proiectul a fost realizat prin finanțarea acordată în cadrul Apelului Nr.1/2025 al Programului LEADER, implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului", un partener strategic în dezvoltarea durabilă a regiunii rurale. Investiția a vizat modernizarea Casei
Primăriile Egoreni și Volovița, din raionul Soroca, transformă crengile în resursă, nu în deșeu
Comuna Volovița și satul Egoreni au făcut un pas important către protejarea mediului, fiind dotate cu tocătoare de crengi care vor transforma resturile vegetale în compost sau mulci, în loc să fie arse și să polueze aerul. Locuitorii din comuna Volovița și satul Egoreni, raionul Soroca, beneficiază de acum de echipamente moderne pentru tocarea crengilor. Această
La Cetatea Soroca, omagiu adus lui Henryk Sienkiewicz și eroilor de la Jasna Góra / GALERIE FOTO
Cetatea Soroca a găzduit, ediția din acest an a Zilelor Henryk Sienkiewicz. Evenimentul, devenit deja o frumoasă tradiție, a reunit personalități din Republica Moldova și Polonia, având drept scop atât cinstirea memoriei marelui scriitor polonez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, cât și comemorarea a 370 de ani de la eroica apărare a orașului Jasna
Pregătiri intense la Soroca pentru un nou an școlar: Elena Prodan: „Un stup care zumzăie încontinuu"
Vacanța de vară se apropie de final, iar clopoțelul va răsuna din nou în curând. În spatele liniștii din școli, Direcția de Învățământ Soroca lucrează intens pentru ca totul să fie pregătit în ziua de 1 septembrie. Elena Prodan, șef interimar al instituției, ne-a povestit cum arată această perioadă pentru echipa sa. Programul zilnic înseamnă
Soroceanul Tristan Stempovschi a câștigat Medalia de Aur la Campionatul Balcanic
Ai noștri ca brazii! În orașul turc Edirne a avut loc Campionatul Balcanic la judo printre juniori. Luptătorul sorocean Tristan Stempovschi, discipol al Școlii Sportive Municipale a ocupat locu I și a intrat în posesia mesaliei de aur! Bravo, Tristan! Onoare și respect antrenorilor! Foto: Școala Sportivă Municipală soroca
La Soroca a demarat proiectul internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese" / GALERIE FOTO
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" din Soroca a devenit astăzi locul unde vocea tinerilor a fost ascultată cu atenție, iar emoțiile și gândurile lor au fost primite fără judecăți. Este vorba despre o activitate din cadrul proiectului internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese", inițiat de EduCab România în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica
Caravana „EU și tu" ajunge în nordul Republicii Moldova– află totul despre oportunitățile europene pentru tineri
Tinerii din nordul Republicii Moldova au oportunitatea de a descoperi cum pot călători gratuit în străinătate și cum pot participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu", o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate – inițiative europene care oferă experiențe unice de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală absolut gratuit. Unde și când are loc Caravana
Lansare cu zâmbete și speranță: Proiectul educativ transfrontalier „Poduri de lumină" a debutat la Biblioteca pentru Copii
Pe data de 11 august 2025, Biblioteca – Filială pentru Copii a găzduit lansarea Proiectului Educativ Transfrontalier „Poduri de lumină – Împreună pentru învățare și speranță", un parteneriat între Republica Moldova și România, menit să unească prin educație și colaborare comunități de pe ambele maluri ale Prutului. Prima activitate din cadrul proiectului, intitulată „Cuvinte care
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie. Potrivit
Programul „Satul European" – 700.000 de lei pentru modernizarea sălii de sport a Gimnaziului din Vărvăreuca
Guvernul Republicii Moldova a alocat, prin intermediul Programului „Satul European", 700.000 de lei pentru renovarea și modernizarea sălii de sport a gimnaziului din satul Varvareuca, instituție în care învață 194 de elevi. Directoarea gimnaziului, Liliana Leontiev, a declarat că în afară de renovare și modernizare a sălii instituția a primit și echipament sportiv necesar pentru
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului, scrie stiri.md cu trimitere la pulsmedia.md Victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai
Proiectul „Valorile europene – mai aproape de oameni" a ajuns în satul Chetrosu
Pe 8 august curent, Sala festivă a Gimnaziului „Bunescu Dumitru" din satul Chetrosu a găzduit o întâlnire memorabilă, în cadrul proiectului „Valorile europene – mai aproape de oameni", organizată de AO „Femeia de Azi", reunind un număr impresionant de participanți: reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice, elevi, angajați IET, activiști, antreprenori, pensionari. Evenimentul
Cadrele de conducere din învățământul general din Florești, instruite pentru un leadership mai puternic / GALERIE FOTO
La Florești a avut loc o nouă sesiune de instruire destinată cadrelor de conducere din învățământul general, desfășurată la terasa „La Român". Programul a avut ca scop asimilarea și aplicarea eficientă a instrumentului TEACH în activitatea de management, pentru îmbunătățirea proceselor administrative și a calității actului educațional. Organizatorii subliniază că, deși structura cursului rămâne aceeași,
Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă
Ai adunat zeci de ani de muncă, dar pensia nu vine automat – trebuie să o soliciți și să aduci dovezi clare ale activității tale. Pentru asta, ai nevoie de un dosar complet, iar carnetul de muncă joacă un rol esențial. Iată ce spune CNAS despre documentele necesare și ce se întâmplă dacă lipsesc unele
Pagini anonime, create înainte de alegeri, subminează parcursul european al R. Moldova
În ultimele săptămâni, pe Facebook au apărut mai multe pagini anonime, gestionate din afara Republicii Moldova, care promovează sponsorizat conținut manipulator și narațiuni anti-europene, precum și anti-guvernamentale. Acestea vizează direct instituțiile statului și procesele democratice, încercând să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al R. Moldova. Stopfals.md a analizat câteva dintre aceste pagini și descrie
Atenție! Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii.
Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la
Adolescent de 15 ani, ucis de un tânăr de 17 ani pentru că i-a insultat prietena
Crimă cu sânge rece într-o localitate din sudul Republicii Moldova, satul Andrușul de Sus. Un adolescent de 15 ani dat dispărut a fost găsit pe malul iazului din localitate cu semne de moarte violentă. Oamenii legii au constatat că tragedia are ca motiv faptul că minorul de 15 ani ar fi avut un conflict cu […] Post-ul Adolescent de 15 ani, ucis de un tânăr de 17 ani pentru că i-a insultat prietena apare prima dată în Observatorul de Nord.
Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă # Observatorul de Nord
Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale de la stat, ci vor fi sprijiniți de autorități să își găsească de muncă, a declarat premierul maghiar Victor Orban la postul public de radio Kossuth, transmite stirileprotv.ro cu referire la hirado.hu Viktor Orban este la putere din 2010 și se află acum în plină campanie […] Post-ul Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Minus patru partide? Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor succesoare a Partidului „Șor” # Observatorul de Nord
Ministerul Justiției anunță că a depus, luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere prin care solicită constatarea că Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” sunt succesoare ale Partidului „Șor” și cere dizolvarea acestora, comunică moldpres.md. Potrivit Ministerului Justiției, solicitarea vine după o […] Post-ul Minus patru partide? Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor succesoare a Partidului „Șor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Lilia Pilipețchi, primara municipiului Soroca a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii # Observatorul de Nord
Despre aceasta scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca. Titlul i-a fost conferit de către primarul orașului D. C. Deeves. După cum a scris anterior Observatorul de Nord, Lilia Pilipețchi se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în cadrul programului „Lumea Deschisă – Open World” și revine acasă pe […] Post-ul Lilia Pilipețchi, primara municipiului Soroca a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Corupția electorală – lupta cu acest flagel se va da în fiecare localitate din Republica Moldova # Observatorul de Nord
În cadrul unei emisiuni televiozate Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției a menționat că în perioada imediat următoare va fi derulat un amplu program de prevenire care va ajunge în toate localităţile, în special în cele rurale. Conform oficialului, cetățenii găsiți vinovați de darea mitei electorale pot primi amenzi între 37.500 și 57.500 lei […] Post-ul Corupția electorală – lupta cu acest flagel se va da în fiecare localitate din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 12 august 2025: euro și dolarul scad, în comparație cu leul moldovenesc, cu doi și patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 august 2025, euro are valoarea de 19 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade la 16 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai puțin. Leul românesc își menține valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 12 august 2025: euro și dolarul scad, în comparație cu leul moldovenesc, cu doi și patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Întâlniri cu reprezentanții CNAS în Italia – Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană # Observatorul de Nord
Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Casa Națională de Asigurări Sociale invită cetățenii Republicii Moldova aflați în Italia să participe la dialog organizat cu ocazia intrării în vigoare, la data de 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană, transmite cnas.gov.md Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale […] Post-ul Întâlniri cu reprezentanții CNAS în Italia – Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
În continuare, Vărsătorii sunt dispuși să-și examineze viața și să se bucure de ceea ce au construit până acum. Peștii se simt nesiguri pe anumite situații din viața personală. Cei mai mulți consideră că au greșit într-un mod care nu mai poate fi reparat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Stații hidrologice automate au fost amplasate la Soroca și Florești. Moldovenii vor cunoaște mai bine starea vremii. # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Echipamentele vor fi instalate în 18 localități din țară, transmite agrotv.md Noile tipuri de stații vor furniza date în […] Post-ul Stații hidrologice automate au fost amplasate la Soroca și Florești. Moldovenii vor cunoaște mai bine starea vremii. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Fake-ul cu „$400.000 pentru spermă” a ajuns în presa internațională. The Economist: Alegerile din Moldova vor testa rezistența în fața Rusiei # Observatorul de Nord
Dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, a ajuns în atenția presei străine. Renumita publicație The Economist a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a răspândi falsuri. Jurnaliștii străini au citat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că acest tip de dezinformare este […] Post-ul Fake-ul cu „$400.000 pentru spermă” a ajuns în presa internațională. The Economist: Alegerile din Moldova vor testa rezistența în fața Rusiei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi motorina se scumpește cu șapte bani, iar benzina rămâne la același preț # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 12 augurst 2025, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,85 lei. Astfel, astăzi preșul la motorină a crescut cu șapte bani, iar costul unui litru de benzină A95 rămâne același. Post-ul Astăzi motorina se scumpește cu șapte bani, iar benzina rămâne la același preț apare prima dată în Observatorul de Nord.
Comemorarea Holocaustului Romilor: Evenimente la Comrat și Chetrosu pentru a păstra vie memoria victimelor / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe 2 și 3 august, comunitățile din orașul Comrat și satul Chetrosu, raionul Drochia, s-au reunit pentru a onora memoria celor peste 500.000 de romi deportați, înfometați, umiliți și uciși în timpul Holocaustului. Organizatorii subliniază că această zi nu este doar despre trecut, ci despre lupta continuă împotriva rasismului și discriminării. Ziua de 2 august, […] Post-ul Comemorarea Holocaustului Romilor: Evenimente la Comrat și Chetrosu pentru a păstra vie memoria victimelor / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Replici dintre consăteni: cine are dreptate – Veaceslav Rusnac sau Iurie Cojocaru? # Observatorul de Nord
O declarație făcută de primarul comunei Bulboci în cadrul emisiunii „Interviu cu soroceni” a stârnit reacția Consiliului Raional Soroca, generând un schimb de replici pe tema sprijinului acordat localității de baștină a președintelui raionului Soroca. În emisiunea „Interviu cu sorocenii”, primarul comunei Bulboci, Iurie Cojocaru, a afirmat că nu a beneficiat de susținere din partea […] Post-ul Replici dintre consăteni: cine are dreptate – Veaceslav Rusnac sau Iurie Cojocaru? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, Direcția Ocuparea Forței de Muncă Florești a organizat un seminar informativ cu prilejul Zilei Diasporei, destinat persoanelor revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer, dar și celor aflate în căutarea unui loc de muncă. Evenimentul a adus în prim-plan serviciile și măsurile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum […] Post-ul Seminar informativ dedicat Zilei Diasporei la Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
Fost procuror înțepat de o albină la piscină: „Fiți atenți la băuturile lăsate deschise!” / VIDEO # Observatorul de Nord
O zi de relaxare s-a transformat într-un incident neplăcut pentru fostul procuror Radu Ceban. În timp ce se odihnea la piscină, acesta a vrut să bea dintr-o sticlă cu băutură pe care o lăsase deschisă. Nu știa însă că, între timp, înăuntru se strecurase o albină. În momentul în care a luat o înghițitură, insecta […] Post-ul Fost procuror înțepat de o albină la piscină: „Fiți atenți la băuturile lăsate deschise!” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Expoziția: „Soroca interbelică – Soroca în Regatul României” la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din municipiul Soroca poate fi vizitată, în această perioadă, expoziția temporară „Soroca Interbelică – Soroca în Regatul României”. Este o ocazie pentru vizitatori de a descoperi o etapă importantă din istoria orașului, marcată de cercetări arheologice de amploare și lucrări de restaurare a cetății. Perioada interbelică a […] Post-ul Expoziția: „Soroca interbelică – Soroca în Regatul României” la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
În baza dispoziției Primăriei Chișinău, privind executarea lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic pe șoseaua Hîncești, traficul rutier va fi suspendat pe următoarele tronsoane: 13–15 august – între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30; 15–16 august – între străzile Miorița și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30. Recomandăm participanților […] Post-ul Atenție, șoferi – restricții de circulație în capitală apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cod roșu, portocaliu și galben pentru scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025, transmite moldpres.md Conform prognozei, majoritatea râurilor mici din Republica Moldova vor înregistra scurgeri reduse, situate sub mediile lunare multianuale, fapt ce impune atenție sporită în gestionarea resurselor de […] Post-ul Cod roșu, portocaliu și galben pentru scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie: dăm pasărea din mână pe cioara de pe gard? # Observatorul de Nord
Până la alegerile parlamentare din 28 septembrie au rămas zile numărate, iar mai mulți alegători cărora li se învârte, probabil, capul de atâtea informații și promisiuni mai sunt încă în dilemă: pentru cine/ce să voteze, pentru pasărea din mână sau pentru cioara de gard? Or, liderii politici sunt acei care, prin declarațiile lor vor […] Post-ul Alegerile parlamentare din 28 septembrie: dăm pasărea din mână pe cioara de pe gard? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ajutorul de 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor de noul an școlar, direct pe card: ce trebuie să faceți pentru a primi banii # Observatorul de Nord
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I – IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card, transmite moldova1.md. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se […] Post-ul Ajutorul de 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor de noul an școlar, direct pe card: ce trebuie să faceți pentru a primi banii apare prima dată în Observatorul de Nord.
În sandale, dar gentelman – Vladimir Voronin a cedat locul din fruntea listei pentru parlamentare unei colege de partid # Observatorul de Nord
Despre apariția în sandale a liderului comunist Vladimir Voronin, la un eveniment politic de anvergură, s-a vorbit cu multă ironie și sarcasm – vedeți Dumneavoastră, încălțările „tatălui politic” al mai multor politicieni de pe malul Bâcului nu au fost pe placul unor gurmanzi în ale vestimentației. Până la urmă, însă, nu înclțămintea/sandalele îl fac […] Post-ul În sandale, dar gentelman – Vladimir Voronin a cedat locul din fruntea listei pentru parlamentare unei colege de partid apare prima dată în Observatorul de Nord.
În satul Hristici, raionul Soroca, a fost deschisă o bibliotecă ortodoxă în cadrul Asociației Obștești „Popasul Îngerilor”, chiar în curtea Bisericii „Sfânta Treime”. Inițiativa aparține parohului lăcașului de cult, preotul Serghei Cucereavîi, care și-a dorit să ofere enoriașilor acces gratuit la literatură religioasă. „Cărțile sunt tot mai scumpe și nu oricine își permite să procure […] Post-ul Bibliotecă ortodoxă inaugurată în satul Hristici / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
În perioada 18–19 august 2025, mai multe străzi din municipiul Soroca vor rămâne temporar fără apă potabilă, anunță S.A. „Regia Apă Canal Soroca”. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor planificate de spălare și dezinfectare a RAP nr. 3. Furnizarea apei va fi sistată de luni, 18 august, și până marți, 19 august, ora 17:00. Printre […] Post-ul Mai multe străzi din Soroca rămân fără apă timp de două zile apare prima dată în Observatorul de Nord.
În satul Hristici, raionul Soroca, a fost deschisă o bibliotecă ortodoxă în cadrul Asociației Obștești „Popasul Îngerilor”, chiar în curtea Bisericii „Sfânta Treime”. Inițiativa aparține parohului lăcașului de cult, preotul Serghei Cucereavîi, care și-a dorit să ofere enoriașilor acces gratuit la literatură religioasă. „Cărțile sunt tot mai scumpe și nu oricine își permite să procure […] Post-ul Bibliotecă ortodoxă inaugurată în satul Hristici / VIDEEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
FALS: În Moldova, militarii NATO se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși # Observatorul de Nord
Pe internet sunt distribuite informații false potrivit cărora în cadrul exercițiului multinațional „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în R. Moldova cu participarea SUA și a României, militarii se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși. Ministerul Apărării al RM a dezmințit aceste afirmații. Surse din cadrul Armatei SUA au menționat că „filmulețele cu […] Post-ul FALS: În Moldova, militarii NATO se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pâinea s-ar putea ieftini – recolta de grâu promite vești bune pentru consumatori: pâinea s-ar putea ieftini # Observatorul de Nord
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii, transmite moldova1.md Pe piața internă, prețul de achiziție a grâului variază între 2,8 – 3,2 lei/kg, diferențiat pe regiuni: în nord prețul este mai mic, în […] Post-ul Pâinea s-ar putea ieftini – recolta de grâu promite vești bune pentru consumatori: pâinea s-ar putea ieftini apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cetatea Soroca înregistrează un adevărat record de popularitate. De la redeschiderea porților în aprilie, peste 20 de mii de turiști au vizitat obiectivul istoric, iar administratorii spun că în acest an a crescut semnificativ numărul vizitatorilor străini. Printre atracțiile care îi impresionează se numără copia sabiei lui Ștefan cel Mare, reconstituirile în miniatură ale vieții […] Post-ul Peste 20 de mii de vizitatori la Cetatea Soroca în acest sezon apare prima dată în Observatorul de Nord.
O femeie de 50 de ani a depistat o ilegalitate, pentru ce a fost omorâtă de un bărbat de 46 de ani și aruncată în fântână # Observatorul de Nord
Cazul treagic a avut loc la o întreprindere agricolă din raionul Telenești – o femiie de 50 de ani, domiciliată în capitală, a depistat o ilegalitate, iar suspectul, un bărbat de 46 de ani, a ucis-o cu o lovitură de topor. După ce a comis crima, bărbatul a aruncat trupul femeii într-o fântână. Acesta a […] Post-ul O femeie de 50 de ani a depistat o ilegalitate, pentru ce a fost omorâtă de un bărbat de 46 de ani și aruncată în fântână apare prima dată în Observatorul de Nord.
O locuitoare a municipiului Soroca, Iuryk Nadiia, a primit cetățenia Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 306 din 16 iulie 2025 doamna Iuryk Nadiia a primit cetățenia Republicii Moldova. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc la Soroca, în prezența autorităților municipiului. Drespre aceasta scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca. Vă reamintim că, pentru a primi cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii obligatoriu trebuie să depună […] Post-ul O locuitoare a municipiului Soroca, Iuryk Nadiia, a primit cetățenia Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
