Modernizarea cercetării agricole: Moldova preia practici din Carolina de Nord

13:20

„Joi vin transferurile”. Acesta este motivul pentru care oamenii legii au efectuat joia trecută, pe 7 august, aproape 80 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova la persoane implicate în acțiuni de corupere a alegătorilor. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că autoritățile au fost nevoite să își schimbe strategia, după ce metodele de transfer al banilor ilegali au devenit mai complexe și mai greu de detectat.