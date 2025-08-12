Noi detalii despre tragedia de la Cahul

12:20

Judecătoarea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unor acțiuni intense de intimidare și amenințare, ce au inclus apeluri false la serviciile de urgență și mesaje non-stop de peste hotare. Detalii în acest sens au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că locația de unde au fost făcute apelurile a fost stabilită.