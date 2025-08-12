(VIDEO) NEWS ALERT // Grav accident în raionul Cahul. Sunt victime, printre care copii

09:20

Un student al Acemiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a fost la un pas de a crea o tragedie, după ce ar fi pornit cu microbuzul pe contrasens, după care a intrat intenționat într-un grup de persoane ce se aflau pe trotuar. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 august curent, în jurul orei 04:42, susțin sursele PulsMedia.MD.